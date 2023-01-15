Грузия заявила Украине о недопущении втягивания ее в военное противостояние

Власти Грузии не допустят вовлечения страны в военное противостояние России и Украины, заявила вице-премьер Теа Цулукиани. Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Комментируя претензии Киева о том, что Тбилиси не передает Украине комплексы «Бук» и «Джавелин», зампред правительства заявила, что «продолжаются попытки разными формами втянуть Грузию и ее народ в военное противостояние».

«Это вызывает сожаление. Но ответ на это один – власти Грузии не допустят вовлечения нашего государства в военное противостояние», – заявила она.

«Соответственно, мы не может оказать помощь военного типа стороне конфликта», – сказала Теа Цулукиани, отметив, что те же самые комплексы «Бук» Грузия приобретала, а не получала.

«Генеральная линия и позиция властей состоит в том, что мы не желаем быть в войне, мы много войн уже перенесли, – сказала она. – Мы хорошо помним все эти беды».

«Наша ответственность перед будущим страны – не допустить этого (вовлечения в противостояние). Мы ходили по лезвию ножа (чтобы не быть втянутыми) и, надеюсь, продолжим успешно это делать», – сказала вице-премьер.

Ранее министерство обороны Грузии выступило со специальным заявлением по поводу просьб украинской стороны передать ей комплексы «Бук» и «Джавелин».