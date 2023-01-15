МВД Молдавии обнаружило 80 килограмм взрывчатки в упавшем фрагменте ракеты

Блогеры отреагировали на увольнение Назарова и Васильевой за антироссийские высказывания

Блогеры активно обсуждают новость о том, что народного артиста России Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву уволили из Московского художественного театра им. А.П. Чехова за антироссийские высказывания.

Факт увольнения артистов РИА «Новости» официально подтвердил замдиректора театра по связям с общественностью Вадим Верник. По его словам, у Назарова состоялся разговор с художественным руководителем МХТ им. Чехова Константином Хабенским, по результатам которого было принято решение об увольнении Назарова и Васильевой.

«Константин Юрьевич Хабенский – молодец! Правда, давно пора было. Еще до упыриных высказываний об СВО. Звериная форма и стадия «звездной болезни» прогрессировала у Назарова уже более десяти лет. Ну, а сейчас же уже совсем очевидно, что таким здесь не место», – пишет Telegram-канал «Закулиска».

В свою очередь член Совета по правам человека при президенте России, главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова напомнила, что двумя днями ранее в Нижнем Тагиле отменили спектакль с участием Назарова и Васильевой, поскольку горожане не захотели их видеть и устроили марш в соцсетях.

«Радует реакция жителей Нижнего Тагила. Она значит, что взаимоотношения с такими людьми выходят на новый уровень – не нужны будут никакие указания и наказания сверху. Антинародные высказывания сами создадут вокруг человека некомфортную среду для существования», – отметила Ахмедова.

Кроме того, она призвала СМИ не классифицировать высказывания, вроде тех, что делал Назаров, на «антивоенные» или «пацифистские». «Они – не те, и не другие. Они пораженческие, они – антироссийские. И они – ПРОВОЕННЫЕ. Ведь если все сделать так, как эти люди требуют, наша страна сломается и нас утопят в войне», – подчеркнула Ахмедова.

«Забившегося в падучей Назарова уволили из театра. Общественный остракизм работает», – пишет Telegram-канал Colonelcassad.

«Это просто праздник какой-то», – отметил Telegram-канал ZERGULIO.

«Константин Хабенский молчал про спецоперацию. Однако реальные дела – лучшая демонстрация позиции. (…) Браво, Хабенский!» – написал телеведущий Юрий Пронько.

Об увольнении Назарова и Васильевой стало известно накануне. Сообщалось, что причиной стали не только публичные высказывания артиста по вопросу проведения Россией специальной военной операции на Украине, но и «его антироссийские настроения». При этом в субботу Назаров заявлял, что «ничего не знает» о своем увольнении.