Число погибших при крушении самолета в Непале увеличилось до 32 человек

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15 января, воскресенье | Последнее обновление — 11:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: На борту разбившегося в Непале самолета находились четверо россиян
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То, чего сегодня ждут регионы от столичных творцов, крайне далеко от укоренившейся психологии «чёса», когда творцы потребляют свой «бытовой райдер», отрабатывают программу, кричат в зал «мы любим вас, Чита» и уезжают с холодным сердцем и с гонораром.
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Не все наши релоканты читали Достоевского, вот и оказались не готовы к тому, что в свободной Европе надо гораздо тщательнее следить за словами, сопровождающими чистку сапог. Тут даже проверенные годами борцы с диктатурой могут лопухнуться.
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Сегодня, чтобы растрогать немца до слез, достаточно показать ему крохотный кусочек правды о его жизни. Темный подъезд. Одинокая старуха. Война в семьях. Нищета. Дискриминация по социальному, национальному признаку.
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Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни. Актриса снялась более чем в 40 фильмах, в том числе, в девяти лентах своего мужа Глеба Панфилова. Почти полвека проработала в театре имени Ленинского комсомола
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Анна Линникова, 22-летняя жительница Оренбурга, прошла в финал 71-го конкурса «Мисс Вселенная», который состоялся в Новом Орлеане. На одном из этапов состязания в США девушка представила платье, названное «Корона Российской империи»
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Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Число погибших при крушении самолета в Непале увеличилось до 32 человек
При падении самолета в Непале погибли не менее 32 человек
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В результате падения турбовинтового пассажирского самолета ATR 72 в Непале погибли не менее 32 человек, сообщили местные СМИ.
The Himalayan Times пишет, что по меньшей мере 32 тела были обнаружены на месте крушения самолета ATR 72 Yeti в Покхаре, передает РИА «Новости».
Источники отметили, что на месте крушения продолжается поисково-спасательная операция, сотрудники сил безопасности и местные жители совместно работают над розыском и спасением оставшихся пассажиров.
Кроме того, премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал созвал экстренное заседание кабинета министров в связи с крушением самолета ATR 72.
Pardafas со ссылкой на заявление кабинета министров Непала сообщило, что выразив сожаление по поводу аварии, премьер-министр Дахал поручил министерству внутренних дел, сотрудникам службы безопасности и всем правительственным учреждениям провести эффективные спасательные операции.
Ранее сообщалось, что самолет, на котором было 68 пассажиров и четыре члена экипажа, потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале. Принадлежащий местной авиакомпании Yeti Airlines самолет летел в Покхару из Катманду. На борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа.
Названа причина смерти Инны Чуриковой
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в реанимации Боткинской больницы в Москве от остановки сердца.
Источник ФАН заявил, что после падения на сцене у Чуриковой обнаружили кисты в головном мозге, ее решили положить в Боткинскую больницу.
Предварительно известно, что актриса падала из-за нарушения работы вестибулярного аппарата, при этом новообразования увеличивались, оперировать Инну Чурикову было нельзя, поскольку сердце могло не выдержать. По словам источника, в больнице готовились к уходу актрисы. Она умерла в реанимации, причина смерти – остановка сердца.
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в субботу на 80-м году жизни, прощание с ней состоится в театре «Ленком» во вторник. Инна Чурикова будет похоронена 17 января на Троекуровском кладбище в Москве.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам актрисы.
Блогеры отреагировали на увольнение Назарова и Васильевой за антироссийские высказывания
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Блогеры активно обсуждают новость о том, что народного артиста России Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву уволили из Московского художественного театра им. А.П. Чехова за антироссийские высказывания.
Факт увольнения артистов РИА «Новости» официально подтвердил замдиректора театра по связям с общественностью Вадим Верник. По его словам, у Назарова состоялся разговор с художественным руководителем МХТ им. Чехова Константином Хабенским, по результатам которого было принято решение об увольнении Назарова и Васильевой.
«Константин Юрьевич Хабенский – молодец! Правда, давно пора было. Еще до упыриных высказываний об СВО. Звериная форма и стадия «звездной болезни» прогрессировала у Назарова уже более десяти лет. Ну, а сейчас же уже совсем очевидно, что таким здесь не место», – пишет Telegram-канал «Закулиска».
В свою очередь член Совета по правам человека при президенте России, главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова напомнила, что двумя днями ранее в Нижнем Тагиле отменили спектакль с участием Назарова и Васильевой, поскольку горожане не захотели их видеть и устроили марш в соцсетях.
«Радует реакция жителей Нижнего Тагила. Она значит, что взаимоотношения с такими людьми выходят на новый уровень – не нужны будут никакие указания и наказания сверху. Антинародные высказывания сами создадут вокруг человека некомфортную среду для существования», – отметила Ахмедова.
Кроме того, она призвала СМИ не классифицировать высказывания, вроде тех, что делал Назаров, на «антивоенные» или «пацифистские». «Они – не те, и не другие. Они пораженческие, они – антироссийские. И они – ПРОВОЕННЫЕ. Ведь если все сделать так, как эти люди требуют, наша страна сломается и нас утопят в войне», – подчеркнула Ахмедова.
«Забившегося в падучей Назарова уволили из театра. Общественный остракизм работает», – пишет Telegram-канал Colonelcassad.
«Это просто праздник какой-то», – отметил Telegram-канал ZERGULIO.
«Константин Хабенский молчал про спецоперацию. Однако реальные дела – лучшая демонстрация позиции. (…) Браво, Хабенский!» – написал телеведущий Юрий Пронько.
Об увольнении Назарова и Васильевой стало известно накануне. Сообщалось, что причиной стали не только публичные высказывания артиста по вопросу проведения Россией специальной военной операции на Украине, но и «его антироссийские настроения». При этом в субботу Назаров заявлял, что «ничего не знает» о своем увольнении.
Режиссер Глеб Панфилов прокомментировал смерть супруги Инны Чуриковой
Муж Инны Чуриковой режиссер Глеб Панфилов заявил, что никто не ожидал смерти актрисы
Муж Инны Чуриковой режиссер Глеб Панфилов потрясен смертью любимой супруги и заявил, что «никто этого не ожидал».
На звонки режиссер Глеб Панфилов не отвечает, но в ответ на запрос «Комсомольской правды» прислал смс-сообщения. В них он признается, что «этого никто не ожидал».
«Больно, очень больно. Нет сил это больше выносить. Мы с ней единое целое, неразделимое», – написал супруг Инны Чуриковой.
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в субботу на 80-м году жизни, прощание с ней состоится в театре «Ленком»во вторник.
В посольстве России предупредили о последствиях отправки британских танков Киеву
Посольство России: Отправка британских танков Киеву приведет к жертвам среди мирного населения
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Отправка британских танков Challenger 2 Киеву приведет к ужесточению конфликта на Украине и новым жертвам среди мирного населения, не поможет ВСУ изменить ситуацию на поле боя, сообщили в посольстве России в Лондоне.
Направление танков Киеву полностью отвечает линии Лондона на затягивание конфронтации, что подтверждается воинственной официальной риторикой, передает ТАСС сообщение дипломатов.
В российском посольстве подчеркнули, что поставка британских танков не поможет закончить войну, а лишь ужесточит конфликт, приведет к новым жертвам. Дипломаты отметили, что власти Британии пренебрегают жизнями простых украинцев, а Лондон все больше вовлекается в конфликт.
«Что касается танков Challenger 2, они вряд ли помогут ВСУ переломить ситуацию на поле боя, однако станут законной крупной мишенью для российских орудий», – заявили в посольстве.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о намерении поставить Киеву танки Challenger 2 и дополнительные артиллерийские системы.
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Умерла Инна Чурикова
Умерла актриса Инна Чурикова
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В субботу стало известно о смерти народной артистки СССР Инны Чуриковой, она умерла в возрасте 79 лет, сообщили в пресс-службе театра «Ленком».
Новость о смерти актрисы передал директор театра Марк Варшавер, сообщает ТАСС.
«Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице», – рассказал он.
Чурикова родилась в 1943 году в Белебее Башкирской АССР во время эвакуации. После возвращения в Москву, еще в школьные годы, поступила в театральную студию при драматическом театре им. К.С. Станиславского. Выпускница актерского факультета ВТУ (институт) им. М.С. Щепкина. В 1965 году дебютировала в МТЮЗе. По приглашению Марка Захарова в 1973 году пришла в Московский театр имени Ленинского комсомола, сообщает сайт театра.
Актриса снялась более чем в 40 фильмах, в том числе, в девяти лентах своего мужа Глеба Панфилова. Среди них «Тот самый Мюнхгаузен», «В огне брода нет», «Военно-полевой роман» и других.
Награждена премией «Золотая маска» – «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» (2019).
Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов и подразделений ВДВ в направлении Соли
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Штурмовые отряды ВС России во взаимодействии с ВДВ, армейской авиацией и ракетными войсками развивали успех в направлении Соли в ДНР, ликвидированы более 70 военнослужащих и техника, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Были ликвидированы более 70 украинских военнослужащих, танк, пять бронемашин, говорится в Telegram-канале Министерства обороны.
Также в Минобороны сообщили, что на Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией ЗВО нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады терробороны у поселков Берестовое, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское ЛНР.
Кроме того, возле пунктов Першотравневое и Табаевка Харьковской области ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ, ликвидированы порядка 30 военнослужащих, два танка, две бронемашины.
На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии соединений Центрального военного округа и ВДВ нанесено поражение подразделениям 80-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ у пунктов Серебрянка и Григоровка ДНР. Также уничтожена ДРГ, действовавшая в окрестностях Шипиловки. Потери противника составили более 50 военнослужащих, четыре бронемашины.
На Южно-Донецком направлении мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота наносилось поражение позициям ВСУ в районах пунктов Доброволье, Водяное и Пречистовка ДНР. У Новомихайловки и севернее Шевченко уничтожены две ДРГ ВСУ. В течение суток на этом направлении ликвидированы более 30 военнослужащих и две бронемашины.
Ранее Минобороны опубликовало видеозапись поражения украинской военной техники высокоточными боеприпасами нового поколения.
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Украинский снайпер в Соледаре стрелял в спасавшего ребенка бойца
Украинский снайпер в Соледаре стрелял в бойца, спасавшего ребенка
Участники штурма города Соледара в ДНР сообщили, что украинский снайпер стрелял в них, когда один из бойцов пытался эвакуировать ребенка в безопасное место.
По словам бойца группы «Вагнер», несколько дней назад проводилась зачистка в жилых домах квартала. Во время зачистки удалось обнаружить мирных жителей, передает РИА «Новости».
«Я с ребенком на руках... не больше четырех лет, мальчишка... Начал выходить из этого подъезда, из подвала. И в этом направлении по нам начал работать снайпер», – рассказал боец.
Он добавил, что огонь велся с дистанции не более 500 метров.
Ранее жительница Соледара ДНР рассказала, что среди военнослужащих украинских войск были иностранцы из Польши и Британии.
Российские военные ответили на нападки на Чебурашку
После нападок на Чебурашку со стороны Украины в арсенале российских бойцов появился соответствующий патч с предупреждением «Зачебурашим».
В соцсетях распространяется фото патча на форме российских военных с изображением Чебурашки и надписью «Зачебурашим». Так российские бойцы решили ответить на нападки героя повести Успенского.
Ранее украинские СМИ сообщили, что в школах Киева появились плакаты, где главный герой повести Эдуарда Успенского Чебурашка назван «оккупантом». На плакате значится подпись, предлагающая всем, кому нравится персонаж Успенского, ехать в Россию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это не Россия должна объяснять украинским детям, почему главный герой повести Эдуарда Успенского Чебурашка стал «оккупантом», а их собственные родители.
Российские военные рассказали о работе танков Т-90М «Прорыв» в зоне СВО
Военные РФ задействовали танки Т-90М «Прорыв» на херсонском и запорожском направлениях
Российские военнослужащие задействовали усовершенствованные танки Т-90М «Прорыв» в специальной военной операции на территории Херсонской и Запорожской областей.
Командир танка Алексей после выполнения задачи рассказал, что цели были подготовлены заранее, также известны координаты, по которым «отработали четко», передает ТАСС.
Механик-водитель Денис пояснил, что танк выдерживает удары за счет композитной брони. Сетка нужна, чтобы при попадании снаряда заряд детонировал до касания основной брони. Танкисты уверены, что «Прорыв» намного мощнее и сильнее, он лучше всех на данный момент, с которыми приходилось сталкиваться в бою.
Участники спецоперации уже начали называть «Прорыв» «танком великой победы» по аналогии с легендарным Т-34.
«Усовершенствованы приборы наблюдения, есть панорама, я могу смотреть на 360 градусов и не надо крутить головой, все могу на компьютере увидеть. Также могу общаться с соседними танками, не выходя на связь, просто пишу им координаты, подъезжаем туда и вместе работаем. У нас Т-90 подорвался на противотанковой мине, гусеницу не повредило, оторвало лишь каток, он своим ходом выбыл из зоны боевых действий, весь экипаж цел», – рассказал командир еще одного танка Т-90М «Прорыв» Руслан.
Танк Т-90М «Прорыв» – самая совершенная машина в семействе Т-90, а также наиболее приспособленная к действиям в условиях современного боя.
Ранее «Уралвагонзавод» сообщил, что отправил Минобороны РФ новую партию модернизированных новейших танков Т-90М «Прорыв».
В Китае восхитились экзотическим российским блюдом
Пользователь китайской соцсети WeChat назвал варенье из сосновых шишек и икру лучшими российскими продуктами
Пользователь китайской соцсети WeChat включил варенье из сосновых шишек, икру и мед в список продуктов из России, которые обязательно нужно попробовать.
В списке лучших российских деликатесов на первом месте оказалось варенье из сосновых шишек. Автор публикации считает, что оно обладает полезными свойствами. Также в списке значится икра, которую «нужно пробовать как можно больше из-за ее прекрасного вкуса», передает РИА «Новости».
Пользователь восхитился вкусом российского шоколада, особо выделив «Аленку». Также блогер отметил российский мед, наградив его званием «Лучший мед в Северном полушарии». Посоветовал он также попробовать гречку, оленину и сало.
Ранее в Китае восхитились российскими столовыми.
В Британии сказали, как собрались «изменить мышление» Путина
FT: Запад рассчитывает, что помощь Украине поможет изменить мышление Путина
Запад предпринимает различные шаги на Украине с целью противостояния России, пишет обозреватель Лоуренс Фридман в статье для Financial Times.
По словам автора статьи, вышедшей в Financial Times, западная точка зрения заключается в том, что «единственный способ изменить мышление [президента России Владимира] Путина – это помочь Украине победить в предстоящих битвах».
При этом автор признает, что даже в случае каких-либо военных успехов вооруженных сил Украины, Россия не откажется от своих «максимальных целей» спецоперации, передает РИА «Новости».
Ранее The Wall Street Journal писала, что западные страны вовлечены в российско-украинский конфликта, а для победы над Москвой необходимо передать Украине всю свою технику.
Взрыв прогремел в Киеве
Власти Киевской бласти сообщили о работе ПВО
Взрыв произошел в субботу днем в Киеве, в области работает система ПВО, сообщило местные СМИ.
Украинское издание «Страна» сообщило о взрыве в Киеве, передает ТАСС.
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области работает ПВО.
Между тем, в сообщениях в Telegram-канале украинского «24 канала» говорится, что в Харькове зафиксированы два прилета в объект критической инфраструктуры, во Львовской области также произошел удар по объекту критической инфраструктуры, есть перебои в снабжении светом и водой, передает РИА «Новости».
Поражение объектов критической инфраструктуры Харьковской области и отключение света подтвердил глава областной администрации региона Олег Синегубов.
Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Харькове, после чего город оказался частично обесточен.
Также местные СМИ сообщили, что взрыв прогремел на территории города Кривой Рог Днепропетровской области Украины.
Захарова высмеяла обнаружение секретных документов в доме Байдена цитатой из «Принца и нищего»
Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла историю с обнаружением секретных документов в доме президента США Джо Байдена отрывком из «Принца и нищего» Марка Твена.
Захарова отреагировала шуткой на сообщение об обнаружении еще нескольких страниц секретных документов в доме Байдена. Она опубликовала в Telegram-канале отрывок из произведения «Принц и нищий» Марка Твена, герой которого использует государственную печать Англии для того, чтобы колоть орехи.
Представитель МИД России задалась вопросом: «Что делает Байден с секретными бумагами, если их находят в столь экзотических местах?»
Ранее еще несколько страниц документов с пометкой «секретно» были обнаружены в частном доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне.
Пригожин раскрыл тактику взятия Соледара
Руководитель ЧВК «Вагнер» Пригожин раскрыл секреты взятия Соледара и показал руководителя штурмовой группы
Руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара и показал руководившего штурмом кварталов, он также пообещал вернуть на родину погибших украинских военных.
Видео с комментарием Пригожина опубликовано во «ВКонтакте» на странице компании «Конкорд». Он представил военного, и заявил, что «этот вот человек командовал взятием Соледара, взял его... за две недели».
«Соледар зажали в клещи, после этого разделили на части. Зажали подразделения противника, тех, кто отказывался сдаваться в плен – уничтожали. Все тела украинских военных будут отправлены к ним на родину», – отметил Пригожин.
Ранее в Минобороны России отметили серьезную роль ЧВК «Вагнер» в ходе боев за освобождение Соледара.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, где в дальнейшем может быть применена новая тактика ЧВК «Вагнер» и армии.
В Киеве заявили, что упавшая на дом в Днепре ракета перед этим была сбита ВСУ
Советник главы офиса президента Украины признал, что ракета упала на жилой дом в Днепре в результате действий украинской ПВО
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что упавшая на жилой дом в Днепропетровске (Днепре) ракета была сбита украинской системой ПВО.
Арестович признал в эфире YouTube-канала Марка Фейгина* (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов), что украинские военные сбили упавшую на жилой дом в Днепре ракету, в результате чего был разрушен целый подъезд многоэтажки. Арестович уточнил, что ракета «взорвалась, когда упала».
Напомним, в субботу в городах Украины прогремели взрывы. Позже Минэнерго Украины сообщило о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры в пяти областях страны.
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