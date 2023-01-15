Обозреватель Sabah Тутар: После каждого нападения Запада Россия становится только сильнее

Россия за сотни лет отбила несколько нападений со стороны Запада, каждое из которых сделало ее в итоге только сильнее, выразил мнение обозреватель турецкого издания Sabah Берджан Тутар.

Автор статьи подсчитал, что за последние 300 лет на Россию по крайней мере пять раз нападали со стороны Запада. При этом он обратил внимание, что все эти вторжения только делали Россию сильнее, передает РИА «Новости».

Первым нападением, по мнению автора, стала война 1812 года. Французская культура, преобладавшая в российском обществе, после победы над Наполеоном стала отходить на задний план, уступая место русской культуре и антизападным настроениям. Второй атакой автор счел революцию 1917 года. По его мнению, Белая гвардия под руководством Запада пыталась подавить революцию, однако победа большевиков позволила государству сосредоточить внимание на интернационалистской политике. Третьей и четвертой атакой Тутар назвал Великую Отечественную войну и так называемую Холодную войну.

Последним нападением стран Запада на Россию, по мнению автора, стало свержение Соединенными Штатами и Европой пророссийского президента Украины. В ответ Москва, начав специальную военную операцию, пошатнула глобальный статус-кво, отметил Тутар.

Как отметил обозреватель турецкого издания, после каждой попытки интервенции Запада Россия действовала с новой геополитической идентичностью и становилась все сильнее. Сейчас, когда Вашингтон перешел в наступление через киевским режим, Москва, по мнению автора, с помощью политики Большой Евразии расшатывает основы американской гегемонии и подрывает статус Соединенных Штатов как единоличной сверхдержавы.

Ранее Москва указала Западу на очень хороший сценарий для всего мира.