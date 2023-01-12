В НОМ обратили внимание на пользу стриминга для голосования

Стриминг может помочь в вовлечении молодого поколения в наблюдение за выборами, стрим-студия в Нижегородской области стала площадкой, где журналисты и эксперты следили за голосованием, рассказал зампред Общественной палаты Нижегородской области, кандидат политических наук, региональный эксперт НОМ Евгений Семенов.

«Инструментом обеспечения общественного контроля призваны служить информационно-коммуникационные технологии и формы электронной коммуникации, но практика показывает, что несмотря на возросший уровень доверия граждан к результатам выборов, декларированные технологические возможности еще далеко не полностью реализуются на выборах регионального уровня», – приводит его слова сайт НОМ.

Одновременно с этим анализ современных российских исследований показывает, что одной из важнейших проблем является вопрос политической включенности молодых избирателей в процесс выборов. Исследователи говорят о высоком уровне электорального абсентеизма в молодежной среде.

Выявленные противоречия стали обоснованием для разработки инновационного информационно-коммуникативного проекта, реализованного на выборах в органы МСУ Нижегородской области. Проект был организован Общественной палатой Нижегородской области, координирующий работу общественных наблюдателей, и НОЦ «Центр анализа социально-политических процессов и экспертного обеспечения публичного управления» совместно с кафедрой международной журналистики НГЛУ им. Добролюбова.

Цель проекта, получившего название «Стрим-студия «НаблюдательНО» (Наблюдатель Нижегородской области), была направлена на формирование в общественном мнении, особенно у молодежной аудитории, устойчивого представления о выборах как об открытом процессе, за которым могут наблюдать все желающие. Основным коммуникативным инструментом проекта стала технология стримингового вещания. Перед организаторами стояла задача говорить о политике на языке современных технологий – языке молодежи, включить молодых людей в текущие политические избирательные процессы.