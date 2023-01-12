Терапевт назвала причины постоянного ощущения холода

Причиной постоянного ощущения холода и невозможности согреть конечности может быть как недостаток массы, так и ряд других причин, включая нарушения в работе щитовидной железы, заявила терапевт Нэя Георгиева.

Такое состояние носит название гипотиреоз, когда щитовидная железа не вырабатывает нужное количество гормонов, после чего снижается метаболизм, и человек не успевает согреваться, сказала Георгиева, передает «Газета.Ru».

Также это может быть связано с анемией, как с железодефицитной, так и с дефицитом витамина B12. Чаще всего именно с этим связана «мерзлявость».

Другой причиной постоянного чувства холода может быть нарушение кровообращения, в том числе патология крови и сосудистой системы. Кровь плохо поступает к конечностям, что затрудняет их обогрев. Могут быть виновны и патологии нервной системы, бессонница и даже депрессия.

В случае сахарного диабета страдают сосуды, стенки артерий становятся тоньше, и рукам и ногам становится постоянно холодно. При этом следует обратить внимание на питание: монодиеты, уменьшение количества калорий могут нарушить работу метаболизма. Это сказывается на терморегуляции.