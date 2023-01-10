В центре имени Байдена нашли секретные документы времен его вице-президентства

Секретные документы времен вице-президентства Байдена обнаружили в аналитическом центре его имени в Вашингтоне

В ноябре поверенные президента США Джо Байдена нашли среди документов в вашингтонском аналитическом центре, офисными помещениями которого пользовался Байден, несколько секретных документов, сообщают источники.

Документы были обнаружены накануне промежуточных выборов, когда поверенные разбирали документы в Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, готовясь освободить офис. Секретные документы времен вице-президентства Байдена хранились в папке с другими бумагами, не содержащими закрытые данные, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS News.

Сообщается, что около десяти документов «поступили из офиса вице-президента Байдена в центре». Документы переданы в национальный архив, передачу инициировали адвокаты Байдена, не было запросов или расследований по этим бумагам.

Министр юстиции Меррик Гарланд велел прокурору в северном округе установить, как секретные бумаги оказались в помещениях экспертного центра. Сообщается, что Байден узнал о документах, когда о них в Белый дом сообщил его адвокат. Утверждается, что президент не знает о содержании бумаг.

Белый дом признал, что Байден три года пользовался офисными помещениями в Вашингтоне, где нашли секретные документы: «Президент периодически использовал эти помещения с середины 2017 года до начала (избирательной) кампании 2020 года».