Небензя усомнился в способности Киева вести переговоры по Запорожской АЭС

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7 сентября, среда | Последнее обновление — 01:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Запорожской области опровергли смерть коменданта Бердянска
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На жалобы российского горожанина, привыкшего к тому, что зимой в доме тепло, рядовые французы отвечают: можно надеть теплый свитер и носки. Другое дело, что промышленность свитером не согреешь. И предстоящий зимний сезон станет для Европы серьезной встряской.
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Индонезии буквально выкрутили руки, заставив выслать украинскому лидеру приглашение, – и все понимают, что Владимир Зеленский попытается устроить на Бали очередную сценку из «Квартала-95». Зачем Владимиру Путину участвовать в подобном шоу?
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Европа остается территорией, оккупированной США, а европейские политики вынуждены знать свое место. До тех пор, пока США выгоден кризис вокруг Украины, лидеры ЕС будут морить своих граждан голодом и холодом, лишь бы не идти на уступки России.
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В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Небензя усомнился в способности Киева вести переговоры по Запорожской АЭС
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Постпред России при ООН Василий Небензя сомневается, что с украинцами можно вести переговоры по вопросу обеспечения безопасности Запорожской АЭС.
«Я не уверен, что украинцы способны на переговоры – как и по многим другим вопросам. Они не хотят вести переговоры ни о чем», – приводит слова постпреда РИА «Новости».
Как заявил Небензя, представители украинской стороны «говорят только, что им нужно вернуть станцию и все будет хорошо», но у Москвы «есть серьезные сомнения на этот счет с учетом того, как они действуют в отношении станции сейчас – обстреливают свой собственный ядерный объект», передает ТАСС.
Россия ожидает конкретных деталей по предложению о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС. Небензя подчеркнул, что «в нынешних обстоятельствах» демилитаризация «не обеспечит безопасность станции». По его словам, только «прекращение украинских обстрелов станции» станет гарантией того, что «ядерных инцидентов не будет».
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна принять на себя обязательство вывести военнослужащих и технику за периметр Запорожской АЭС, а Украина – не вводить туда свои вооруженные силы. Россия считает несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС, которая, по сути, даже не милитаризована.
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Подоляка назвал условие прекращения атак ВСУ на Херсонском направлении
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«Если ВСУ где-либо столкнутся с угрозой прорыва – они начнут маневрировать свои резервы из-под Херсонской области, и на этом все закончится», – заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Юрий Подоляка. Ранее стало известно о стягивании резервов украинских военных к Херсонщине.
«Пока у них будут резервы – они будут пытаться всеми силами прорваться хоть куда-то. Нам остается только давать отпор, мешать им и наносить удары в других местах. Как только наметится прорыв где-нибудь в другом месте, например, в Донбассе, они будут вынуждены свернуть операцию», – считает военный аналитик, блогер Юрий Подоляка.
«Мы уже начали вновь атаковать позиции ВСУ в Донбассе. Очередная волна штурма идет в районах Соледара, Бахмута. Очевидно, будет нажим и под Авдеевкой. Если у противника начнутся проблемы на одном из направлений, если там будет угроза прорыва, то они, конечно, будут маневрировать резервы, и на этом все закончится», – заключил Подоляка.
Вооруженные силы Украины с вечера 4 сентября начали стягивать резервы в район Посад-Покровского в Херсонской области, об этом стало известно изданию «Русская весна». После этого украинские военные начали атаковать в треугольнике Терновые Поды – Зеленый Гай – Благодатное, первыми в бой вступили танки и боевые машины пехоты (БМП), говорится в материале. Артиллерия практически не применялась, отмечает «Лента.ру».
Отмечается, что российские подразделения встретили противника огнем, бойцы Воздушно-десантных войск были переброшены с соседних участков фронта и помогли отразить удар. Издание уточняет, что бои шли несколько часов, однако ВСУ не удалось продвинуть, они были вынуждены отступить. Среди потерь украинской армии названы три танка, три БМП, пять бронеавтомобилей, также была подбита автомобильная техника.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему битву ВСУ за Херсон стоит переименовать в «бессмысленную бойню». В частности, как отмечал военный блогер Михаил Онуфриенко, «за неделю боевых действий на Херсонском направлении ВС Украины потеряли убитыми и ранеными как минимум две механизированные бригады, суммарные потери бронетехники превышают 300 единиц».
«Такие объемы невозможно восполнить поставками с Запада ни в течение месяца, ни даже до конца года. У партнеров Украины просто нет техники, которую можно было бы передать в ВСУ в таком количестве», – добавил Онуфриенко.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Кроме того, он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева». По его словам, «есть информация, что уже около 3 тыс. погибших со стороны украинской армии».
«Херсон был, есть и будет русским городом <...> Кто бы что ни говорил, никаких нацистов в Херсоне не будет. Все операции и контрнаступления потерпели крах. Уже совсем скоро я буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева», – написал Стремоусов в Telegram-канале.
Напомним, вооруженные силы Украины с вечера 28 августа обстреливают несколько населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома.
В украинских СМИ стали появляться сообщения о якобы наступлении на этом направлении. По словам американских и украинских источников, Киев изначально планировал более широкое контрнаступление, но в последние недели сократил его масштабы в районе Херсона.
30 августа официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник за сутки потерял 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 военнослужащих.
В понедельник стало известно, что ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам украинских войск. Всего за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном операционном направлении противник потерял 11 танков, 7 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 военнослужащих.
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В Харьковской области опровергли наступление ВСУ под Балаклеей
Сообщения о наступлении вооруженных сил Украины (ВСУ) под городом Балаклея в Харьковской области не соответствуют действительности, сообщили в администрации региона.
«В разных проукраинских каналах и каналах с не очень честной историей ведения странички вы можете читать новости о якобы наступлении со стороны ВСУ. Но это не так. В Telegram-каналах специально наводится паника, выкладываются недостоверные и откровенно лживые новости. Не доверяйте этой информации», – цитирует сообщение администрации ТАСС.
Ранее в Херсонской области заявили, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов отмечал, что «есть информация, что уже около трех тысяч погибших со стороны украинской армии».
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Росгвардейцы нашли рапорт офицера ВСУ о больших потерях под Северодонецком и Лисичанском
Росгвардейцы в ходе боев под Северодонецком и Лисичанском обнаружили документ, подтверждающий большие потери среди военнослужащих ВСУ, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«Росгвардейцами в ходе проведения разведывательных мероприятий в Лисичанске на оставленных позициях вооруженных сил Украины был найден рапорт одного из командиров подразделения ВСУ, Александра Коваленко, свидетельствующий о том, что украинские националисты в ходе боев под Северодонецком и Лисичанском понесли большие потери», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Как отметили в ведомстве, рапорт подтверждает, что причиной ухода военнослужащих ВСУ с обороняемых рубежей стала слабая подготовка обороны, не обеспечивающая защиту личного состава от огневого воздействия наступающих российских войск, неэффективное управление украинскими войсками со стороны командования, критически низкое морально-психологическое состояние личного состава.
«Нельзя исключить, что подобные шаблонные рапорты могли готовиться командирами ВСУ различного тактического звена заблаговременно с целью оправдания неэффективности своих решений, которые привели к невыполнению поставленных боевых задач», – заключили в Росгвардии.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину, что ВСУ в боях за Лисичанск потеряли более 5 тыс. человек, около 2 тыс. убитыми.
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Кремль рассказал о закрытом совещании Путина с руководством Минобороны
Президент Владимир Путин проводит закрытое совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В настоящий момент Путин проводит совещание с представителями министерства обороны. Там и министр обороны Шойгу, и начальник Генштаба Герасимов», – передает ТАСС слова Пескова. «Совещание закрытое», – уточнил Песков.
Ранее во вторник президент Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский на финальную часть учений «Восток-2022».
Позднее Путин вернется на остров Русский и проведет заседание госсовета по вопросам развития туристической отрасли, встретится с модераторами ключевых панелей Восточного экономического форума, а также проведет разговор с губернатором Приморского края, отмечает РИА «Новости».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Пушилин заявил о попытках ВСУ отбить Кодему
ВСУ хотят занять позиции в поселке Кодема в Артемовском районе ДНР, освобожденном в конце августа, но все атаки отбиваются, заявил глава республики Денис Пушилин.
«Продолжаются бои за Кодему. Противник пытается вернуться в Кодему и занять определенные позиции. Наши подразделения, союзные силы этого сделать противнику не дают», – сказал Пушилин в эфире «России 24», передает ТАСС.
Кодема располагается в 11 километрах к востоку от Артемовска. Село освободили 29 августа. По данным представительства ДНР в СЦКК, до 8 августа из этого поселка обстреливали Горловку и поселок Долмитное.
Донецкий депутат Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ВСУ постепенно теряют свои позиции.
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На Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено три Су-25, 12 танков и более 210 военных ВСУ
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Вооруженные силы Украины в течение суток продолжали попытки атаковать на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районах населенных пунктов Висунск, Явкино, Березнеговатое и Червонополье поражены живая сила и военная техника в пунктах временной дислокации 61-й пехотной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 17-й танковой бригады ВСУ. Также уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Великое Артаково Николаевской области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Карповка Днепропетровской области уничтожено крупное хранилище топлива, предназначавшегося группировке украинских войск на Николаево-Криворожском направлении.
Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны сбиты три Су-25 воздушных сил Украины. Один Су-25 в районе населенного пункта Снигиревка и два украинских Су-25 в районе Мирное в Николаевской области», – отметил Конашенков.
«Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении противник потерял 12 танков, 11 боевых машин пехоты и восемь других бронированных машин, шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 210 военнослужащих.
Высокоточным оружием воздушного базирования поражены пункты временной дислокации подразделений 54-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районе города Артемовска Донецкой народной республики (ДНР). Уничтожено до 250 военнослужащих и более 10 единиц автомобильной и бронированной техники», – отчитались в Минобороны.
«В районе населенного пункта Веселянка Запорожской области высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации 1-го батальона 65-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 100 боевиков и 15 единиц военной техники.
Из-за высоких потерь и прекращения ротации действующий в районе Зайцево ДНР личный состав подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ отказывается выполнять боевые задачи и группами покидает боевые позиции», – сообщил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены три пункта управления ВСУ, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Каменная Яруга Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 102-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Полтавка Запорожской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 161 районе.
В районе Григоровки ДНР уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 12 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Яковенково, Капитоловка, Липцы Харьковской области, Кирилловка, Сладкое, Валерьяновка, Новоандреевка ДНР, Скадовск Херсонской области и города Херсона.
Также перехвачены баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Попасная Луганской народной республики и 11 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США в районе Каховской ГЭС.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 290 самолетов, 152 вертолета, 1889 беспилотных летательных аппаратов, 373 зенитных ракетных комплекса, 4845 танков и других боевых бронированных машин, 825 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5343 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что за сутки на Николаево-Криворожском направлении уничтожены 11 танков и более 220 военных ВСУ.
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В Запорожской области рассказали подробности покушения на коменданта Бердянска
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«Улица, где взорвали авто Артема Бардина, достаточно охраняемый, но не закрытый периметр, поэтому я сам всегда тщательно изучаю авто перед поездкой, когда паркуюсь там», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов. Ранее в Бердянске было совершено покушение на коменданта города.
«Комендант Бердянска Артем Бардин всегда был с охраной, что случилось сегодня и как так получилось, что он попал под атаку, пока непонятно. Обычно у нас даже те, кто ездит без охраны, всегда проверяют свои машины: «упал – отжался», это обязательно», – пояснил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По словам собеседника, противоречивая информация поступает с места преступления и о выстрелах. «Пока не ясно, была это перестрелка с диверсантами или что-то сдетонировало в машине», – сказал он.
Рогов добавил: улица, где произошел взрыв – это «достаточно охраняемый, но не закрытый периметр». «Закрытая парковка там очень тесная, часто нет свободных мест. Я сам тоже паркуюсь около здания бердянской администрации, но стараюсь, конечно, оставлять кого-то в машине или тщательно изучаю авто перед поездкой», – указал он. По словам Рогова, в городе пока не введен усиленный режим работы правоохранительных органов из-за нападения на Бардина.
«Хочется добавить: произошедшее лишний раз убеждает людей в том, что только с Россией у нас может быть безопасная нормальная жизнь. А Украина – это террор, страх и смерть. И все местные жители хотят скорее перевернуть украинскую страницу своей истории», – подчеркнул собеседник.
Во вторник в самом центре города Бердянска Запорожской области возле здания военно-гражданской администрации был взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина (позывной «Феликс»). В результате подрыва комендант получил тяжелые травмы, в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.
Взрывом повредило также три гражданских автомобиля, в которых никого не было, сообщает официальный Telegram-канал мэрии города. Местные власти назвали произошедшее терактом. Кроме того, сообщалось о перестрелке и одном раненом, но сейчас эта информация проверяется.
Ранее украинские диверсанты подорвали бомбу у бердянского оздоровительного центра, где проживают беженцы, в результате скончался заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников.
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Эксперты: «Ястребиная» демагогия Трасс похоронит экономику Британии
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Новый премьер Британии пообещала избирателям «победить Путина на Украине», решить проблему «топливной нищеты» и усилить конфронтацию с Китаем. Но, как считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, подобные обещания Лиз Трасс вряд ли сможет выполнить.
«Трасс в очередной раз подтвердила, что будет придерживаться политики Бориса Джонсона в отношении Украины. Еще будучи главой МИД, она неоднократно говорила, что британцам необходимо ехать на Украину в качестве добровольцев. Правда, после этого ее серьезно раскритиковали и вынудили «сдать назад», – напоминает политолог Андрей Куликов.
«Но в целом во внешней политике у нее прослеживается крен в принципиальность. Она исходит из того, что надо влезть в каждую острую тему и обозначить свою позицию. Это касается не только России, но и Китая, и ЕС. Этот подход чреват осложнениями для внешней политики Лондона», – продолжил собеседник.
«Даже США недовольны ее принципиальностью во внешней политике. И это становится некой визитной карточкой Британии, которая вызывает опасения и подозрения даже у союзников. «Ссорясь с сейчас с Пекином, Лондон рискует усугубить не только свое положение, но и положение своих союзников. Здесь многое также будет зависеть от того, кто в итоге будет назначен на пост главы МИД», – добавил эксперт.
«Кроме того, Трасс гарантирует, что сможет сдержать дальнейший рост тарифов внутри Британии. Сейчас обсуждается, на какой период правительство сможет заморозить эти тарифы – от нескольких месяцев до двух лет. Причем два года – цифра не случайная, поскольку в 2024 году состоятся парламентские выборы. Так что Трасс пытается заработать очки для своей дальнейшей политической карьеры», – считает Куликов.
«При этом сама идея потолка для тарифов – предложение оппозиции, сделанное в конце лета. То, что уже в начале сентября новый премьер не просто воспринимает эти идеи, а делает их краеугольным камнем энергетической политики, показывает, что у самой Трасс идей для решения этих проблем нет», – полагает политолог.
«Если они введут этот потолок для тарифов, то тарифам деваться некуда. Но тогда возникает вопрос компенсаций расходов энергетическим компаниям. И если цены на сырье и электроэнергию будут расти, то компенсации будут внушительными. Такой подход Трасс вызывает вопросы со стороны экономистов», – считает эксперт.
В то же время политолог Малек Дудаков считает, что «Трасс обещает целый набор противоречащих друг другу мер». «Например, понизить налоги на фоне рекордного дефицита госбюджета – и при этом откуда-то найти деньги на помощь британцам, которые не смогут оплачивать коммуналку», – отметил он.
«Но упор она попытается сделать на внешнюю политику – с обещанием повысить расходы на оборонку и еще «поураганить» на Украине и Тайване. Именно «ястребиной» демагогией Трасс попробует сплотить вокруг себя население – мол, потерпите в холоде ради «демократических ценностей», – добавил он.
«Однако и с этим большие проблемы. Ведь Трасс, во-первых, уже успела настроить против себя и французский, и американский истеблишмент. А во-вторых, объяснять замерзающим людям важность борьбы с Россией вряд ли окажется выигрышной стратегией. И точно не убережет тори от разгромного поражения на следующих выборах – ответственность за что возложат именно на Трасс», – прогнозирует Дудаков.
Эксперт также отмечает: «Трасс получила в наследство британскую экономику, стоящую на коленях». «Хоть она сама и работала в том кабинете, который довел ее до такого состояния. В Британии уже самая высокая инфляция среди стран G7 – и самый низкий рост экономики. Инфляция будет только расти – и этой зимой может достигнуть рекордных в послевоенной истории 22%. Малому бизнесу грозит массовое банкротство, а простым британцам – топливная нищета», – перечисляет политолог.
«При этом Трасс обещает еще дополнительно закачать денег в экономику. Ее план поддержки населения может превысить 100 миллиардов фунтов. Вкупе с ним она хочет сильно понизить налоги на бизнес. И лишить Банк Англии права самолично принимать решение о ключевой ставке.
Фактически речь идет об «эрдоганизации» британской экономики.
Она хочет снижать ставку и расширять денежную массу фунта, пытаясь как-то простимулировать рост экономики и закрыв глаза на инфляцию. В Турции это привело к годовому росту цен под 100% и обвалу лиры в три раза», – напомнил аналитик.
«Курс фунта к доллару уже находится на 40-летних минимумах. К следующему году он рискует рухнуть до паритета с долларом – или даже впервые в 230-летней истории существования доллара стать дешевле его. А инфляция грозит стать совсем неуправляемой. Ясно одно – эксперименты Трасс грозят похоронить не только ее правительство, но и британскую экономику в целом», – заключил Дудаков.
В понедельник министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства. Политолог Кира Годованюк, комментируя избрание Лиз Трасс новым лидером британской Консервативной партии, заявила газете ВЗГЛЯД, что на украинском направлении Лиз Трасс продолжит политику Бориса Джонсона.
При этом возле резиденции Трасс уже прошел первый митинг. Ассоциации британского бизнеса потребовали от будущего премьера безотлагательно представить план по поддержке предпринимателей, страдающих из-за рекордно высоких цен на электроэнергию. Кроме того, первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что избрание Трасс может стать катастрофой для всей Британии. Также британцам предсказали рост налогов в случае премьерства Трасс.
Сама же Трасс в первую очередь пообещала ответить на энергетический кризис и «победить Путина на Украине», назвав это «стратегически важной задачей». Кроме того, Трасс собралась объявить Китай угрозой безопасности Британии.
Напомним, Борис Джонсон предупредил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей Британии, а счета за электроэнергию – умопомрачительными. С 1 октября британский энергетический регулятор поднял стоимость электричества на 80%, до рекордной суммы 3549 фунтов (4081 долларов) в год. К апрелю цены могут достичь 7,7 тыс. фунтов (около 9 тыс. долларов).
Daily Telegraph пишет, что обстановка в Соединенном Королевстве сравнима с Великой депрессией, Британии грозит полный финансовый крах, тяжелейшая экономическая ситуация на фоне энергокризиса может вынудить власти страны обратиться за помощью к МВФ.
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Осужденных Украиной за «сепаратизм» освободили в ДНР
Освободили первых четверых осужденных киевским режимом за связи с Россией или властями ДНР, они находились в заключении в Мариуполе, сообщил источник в правоохранительных органах ДНР.
Как пояснил источник, рассмотрение их дел заняло несколько месяцев, поскольку было необходимо удостовериться в их непричастности к реальным преступлениям и в отсутствии связей с украинскими спецслужбами. «Прокуратура Донецкой народной республики освободила четырех граждан, ранее осужденных киевским режимом за «сепаратизм», они находились в мариупольской тюрьме», – сообщил источник РИА «Новости».
Как рассказал один из освобожденных Николай Прищенко, киевские власти обвинили его по двум статьям УК – 111-й «Измена Родине» и 28-й «Участие в организованной преступной группе». «Якобы за то, что я вступил в организованную преступную группировку со спецслужбами российскими. На самом деле я просто поехал помогать инвалиду в Курахово, потому что я сам родом из Курахово. А он вел переписку с кем-то из Российской Федерации, даже не знаю, с кем. Когда в очередной раз приехали в Курахово, нас на автовокзале забрали сотрудники СБУ», – рассказал Прищенко.
Он выразил благодарность властям ДНР за решение об освобождении. «Кончено, есть радость, потому что по украинским законам у меня статья от 12 до 15 лет, я даже уже и не думал, что освобожусь. Думал, остаток дней своих в тюрьме проведу», – сказал освобожденный.
Напомним, экс-подполковник СБУ Василий Прозоров обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы – «библиотеки», где содержались пленные ополченцы ДНР и им сочувствующие. Все они подвергались пыткам со стороны Службы безопасности и нацбатов.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручал провести расследование организации тюрьмы в Мариуполе для противников госпереворота в 2014 году.
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В Бердянске прогремел второй за сутки взрыв
В Бердянске произошел второй за день взрыв, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Прозвучал еще один взрыв. На этот раз в районе Слободка. На место выехали пожарные. Обстоятельства произошедшего уточняются», – цитирует Рогова ТАСС.
Ранее Рогов заявлял, что у здания бердянской администрации произошел мощный взрыв, взорвался автомобиль коменданта города. Он назвал произошедшее терактом. Комендант Артем Бардин был госпитализирован после взрыва его автомобиля.
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Херсонские власти: Провальным контрнаступлением ВСУ на область руководил лично Зеленский
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Провальным контрнаступлением на Херсонскую область руководил лично Владимир Зеленский, который ради своего пиара и отчета перед западными спонсорами отправил людей на заведомую гибель, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Всем этим провальным наступлением руководил лично Зеленский, который ради своего пиара и отчета перед западными спонсорами из США, выделившими киевскому режиму в этом году более 13,5 млрд долларов на войну, отправил людей на заведомую гибель», – передает РИА «Новости» Стремоусов.
По его мнению, власти западных стран, предчувствуя падение киевского режима, сами сдадут Зеленского, которому не избежать военного трибунала. «Считаю, что трибунал должен пройти в Киеве. Зеленский должен ответить за все горе, которое принес украинскому народу», – сказал Стремоусов.
Ранее Стремоусов сообщил, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Кроме того, он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева». По его словам, «есть информация, что уже около 3 тыс. погибших со стороны украинской армии».
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МАГАТЭ призвало создать зону безопасности у Запорожской АЭС
Следует немедленно прекратить обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), вокруг нее нужно создать зону безопасности, заявило МАГАТЭ в своем докладе после визита на ЗАЭС.
Немедленно должны быть прекращены и обстрелы прилегающей к станции территории, говорится в докладе, передает ТАСС.
Там отметили, что на ЗАЭС произошло несколько инцидентов, нарушивших принципы ядерной безопасности.
Создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС позволит предотвратить «ядерный инцидент», который могут вызвать боевые действия, подчеркнули в МАГАТЭ. Организация объявила о готовности незамедлительно начать консультации о создании таковой зоны.
Во вторник на ЗАЭС зафиксировали семь прилетов снарядов.
Минобороны России сообщало, что ВСУ, несмотря на присутствие представителей МАГАТЭ, продолжают провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы.
В понедельник глава администрации Энергодара Александр Волга заявил: у него есть информация, что украинская армия готовит дополнительные провокации в отношении Запорожской АЭС.
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В украинском Николаеве ввели карточки на хлеб
В городе Николаев для жителей ввели карточки для получения бесплатного хлеба, сообщила координатор продовольственной программы ООН в Николаевской области Наталия Горбенко в эфире украинского национального телемарафона.
Она пояснила, что выпечку хлеба профинансировала ООН. Карточки было решено ввести из-за частой нехватки хлеба.
«У человека может быть только одна карточка, в момент выдачи проверяется по базе, что он ее еще не получил, и дальше может приходить в любой из пунктов города, раз в три дня получать свой продуктовый набор», – передает слова Горбенко РИА «Новости».
Карточки пока что оформляют в бумажном виде. Хлеб, который раздают в городе, производит местный завод, ежедневную загрузку которого профинансировали в ООН.
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В Запорожской области опровергли смерть коменданта Бердянска
Сообщения о гибели коменданта Бердянска Артема Бардина не подтвердились, он получил тяжелые ранения, но остался жив, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Слава Богу, информация о гибели коменданта Бердянска Артема Бардина не подтверждается. Несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив. Врачи продолжают бороться за его жизнь», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Рогов заявил, что Бардин умер от полученных после покушения на него ранений.
Также Рогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснил, что это было покушение именно на Бардина. «Улица, где взорвали авто Артема Бардина, достаточно охраняемая, но не закрытый периметр, поэтому я сам всегда тщательно изучаю авто перед поездкой, когда паркуюсь там», – рассказал он.
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Казахстан подтвердил, что удостоверение личности Натальи Вовк – подделка
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Удостоверение личности гражданки Казахстана, которое использовала Наталья Вовк, предполагаемая убийца Дарьи Дугиной, является поддельным, сообщило МВД Казахстана.
Источник РИА «Новости» сообщал, что предполагаемая убийца Дугиной предъявляла поддельный казахстанский документ на имя Юлии, чтобы арендовать гараж в Москве. В МВД Казахстана заявили, что «размещенное в публикации удостоверение личности на территории Казахстана в установленном порядке не оформлялось и не изготавливалось». Ведомство обещало оказать всестороннюю помощь «по установлению объективных обстоятельств совершения преступления».
Удостоверение личности гражданам Казахстана выдается с 16 лет. Паспорт выдается по желанию независимо от возраста, это документ, удостоверяющий личность при выезде и за пределами страны. Для въезда в Россию совершеннолетним гражданам Казахстана нужен паспорт или удостоверение.
Напомним, МВД Казахстана также сообщило, что казахстанский государственный номер, который использовался на автомобиле Вовк, сняли с учета в республике в связи с утерей. Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция». По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию.
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