Российские Вооруженные силы ракетным ударом по пункту временной дислокации наемников у Калиновки в Николаевской области ликвидировали до 300 боевиков, сообщили в Минобороны.

«В результате массированного огневого поражения потери 14-й и 92-й механизированных бригад в районе Купянска Харьковской области, а также 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Щурово Донецкой народной республики составили более 140 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 единиц военной техники», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ударами ВКС России по позициям 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригады ВСУ у Николаева, А также 61-й егерской бригады у Терновки в Николаевской области ликвидировано более 200 националистов, три танка и 16 бронемашин.

ВСУ предприняли безуспешную попытку наступления в направлении населенного пункта Берестовое в ДНР, было ликвидировано 48 военнослужащих ВСУ, включая семь офицеров, и четыре единицы бронетехники.

У Купянска в Харьковской области, Николаевки в ДНР, Кирово в Запорожской области, Костромки в Херсонской области и Березнеговатого в Николаевской области ликвидировано пять пунктов управления ВСУ и 62 артиллерийских подразделения.

У населенных пунктов Анновка в ДНР, Сладкое и Успеновка в Запорожской области ликвидировано три склада боеприпасов и артиллерийского вооружения. Уничтожена РЛС зенитно-ракетного комплекса С-300 у населенного пункта Удачное в ДНР. У поселка Михайло-Заводское Днепропетровской области уничтожена норвежская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Артур».

Российские ПВО сбили семь беспилотников над населенными пунктами Старомлыновка, Валерьяновка, Кирилловка ДНР, Решетиловское и Любимовка в Запорожской области, Чкалово и Кирово в Херсонской области.

Уничтожено 42 снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха» три противорадиолокационные ракеты HARM у Новой Каховки. Над населенными пунктами Матросовка и Корсунка Херсонской области перехвачены две тактические ракеты «Точка-У».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 299 самолетов, 155 вертолетов, 2062 беспилотных летательных аппарата, 376 зенитных ракетных комплексов, 5100 танков и других боевых бронированных машин, 844 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3412 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5813 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в ведомстве.

В четверг Минобороны сообщало о ликвидации свыше 220 военнослужащих ВСУ в районе Краматорска в ДНР.