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24 сентября, суббота | Последнее обновление — 14:41 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВС России уничтожили 300 иностранных наемников в Николаевской области
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Даже частичная утрата суверенитета всегда в нашей истории заканчивалась падением страны в пропасть и страшными жертвами, которые приходилось приносить, чтобы выкарабкаться из кризиса.
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Выступление Владимира Путина поставило Америку и Европу перед новой реальностью в украинском вопросе. Пока что Запад эту реальность принимать не хочет – но придется.
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Причиной смены стратегии спецоперации стало то ли стремление сделать цену этого конфликта для Запада максимальной, то ли понимание того, что сохранять Украину даже в качестве обезоруженного и нейтрализованного «буфера» недопустимо.
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В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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По всей Австралии, которая входит в состав Британского Содружества и где формально главой государства является король Великобритании, прошли акции протеста против монархии и, как говорят организаторы, расистского колониального империализма. В Мельбурне состоялась самая массовая акция – на улицы вышли тысячи людей
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В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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ВС России уничтожили 300 иностранных наемников в Николаевской области
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Российские Вооруженные силы ракетным ударом по пункту временной дислокации наемников у Калиновки в Николаевской области ликвидировали до 300 боевиков, сообщили в Минобороны.
«В результате массированного огневого поражения потери 14-й и 92-й механизированных бригад в районе Купянска Харьковской области, а также 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Щурово Донецкой народной республики составили более 140 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 единиц военной техники», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ударами ВКС России по позициям 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригады ВСУ у Николаева, А также 61-й егерской бригады у Терновки в Николаевской области ликвидировано более 200 националистов, три танка и 16 бронемашин.
ВСУ предприняли безуспешную попытку наступления в направлении населенного пункта Берестовое в ДНР, было ликвидировано 48 военнослужащих ВСУ, включая семь офицеров, и четыре единицы бронетехники.
У Купянска в Харьковской области, Николаевки в ДНР, Кирово в Запорожской области, Костромки в Херсонской области и Березнеговатого в Николаевской области ликвидировано пять пунктов управления ВСУ и 62 артиллерийских подразделения.
У населенных пунктов Анновка в ДНР, Сладкое и Успеновка в Запорожской области ликвидировано три склада боеприпасов и артиллерийского вооружения. Уничтожена РЛС зенитно-ракетного комплекса С-300 у населенного пункта Удачное в ДНР. У поселка Михайло-Заводское Днепропетровской области уничтожена норвежская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Артур».
Российские ПВО сбили семь беспилотников над населенными пунктами Старомлыновка, Валерьяновка, Кирилловка ДНР, Решетиловское и Любимовка в Запорожской области, Чкалово и Кирово в Херсонской области.
Уничтожено 42 снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха» три противорадиолокационные ракеты HARM у Новой Каховки. Над населенными пунктами Матросовка и Корсунка Херсонской области перехвачены две тактические ракеты «Точка-У».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 299 самолетов, 155 вертолетов, 2062 беспилотных летательных аппарата, 376 зенитных ракетных комплексов, 5100 танков и других боевых бронированных машин, 844 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3412 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5813 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в ведомстве.
В четверг Минобороны сообщало о ликвидации свыше 220 военнослужащих ВСУ в районе Краматорска в ДНР.
Россия применила самолет-разведчик Ту-214Р для вскрытия объектов ВСУ
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Вооруженные силы России опробовали самолет-разведчик Ту-214Р после ремонта для вскрытия украинских военных объектов, сообщил информированный источник.
«Один из двух авиационных комплексов радиотехнической и оптической разведки Ту-214Р был применен для обнаружения украинских военных объектов после завершения текущего ремонта. Этот самолет способен выявлять и оперативно передавать на наземные командные пункты координаты и тип военных объектов различного класса, включая радиолокационные станции, командные пункты, узлы связи, колоны военной техники и другие», – приводит слова источника РИА «Новости».
Согласно открытым данным, на вооружении российской армии находятся два самолета-разведчика Ту-214Р.
Военная машина создана на Казанском авиационном производственном объединении имени Горбунова на базе гражданского лайнера Ту-214, головной разработчик разведывательного оборудования – входящий в «Росэлектронику» концерн «Вега».
Самолет оснащен несколькими радиолокационными станциями кругового и бокового обзора, системами радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также электронно-оптической системой высокого разрешения, которая, в частности, позволяет делать снимки наземных целей в видимом и инфракрасном диапазонах. Как минимум один из Ту-214Р принимал участие в специальной операции в Сирии.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что США сделали российской разведке невольный подарок, когда решили списать самолеты Ту-214ОН, использовавшиеся в рамках Договора об открытом небе (ДОН).
Зеленский шокирован отказом Израиля поставлять Киеву системы ПВО
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Украинский президент Владимир Зеленский оказался шокирован тем, что израильская сторона не поставляет оружие, которое просил Киев.
«Я не понимаю, что стало с Израилем, я шокирован... Израиль не поставил нам ничего, ноль», – цитирует Зеленского РИА «Новости».
Ситуация в самом Израиле непростая, но Киев призывал Иерусалим поставить системы ПВО, добавил он.
«Я понимаю, что они должны защищать свою территорию, но потом я узнал от нашей разведки, что на самом деле Израиль поставляет эти системы обороны другим странам», – указал президент Украины.
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт ранее заявляла, что не видит смысла в прямых поставках боевых танков из Германии на Украину. По ее словам, Украина «очень быстро получит танки, а именно 40 танков из Греции, 28 из Словении, а затем Германия поможет закрыть эти пробелы в двух странах».
В воскресенье Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам показать пример Берлину и передать Киеву танки.
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Стало известно о проблемах Украины с переданными Западом танками
Страны Запада истощили свои запасы танков Т-72, им приходится передавать Киеву боевые машины Т-55, к которым у украинских военных нет боеприпасов, сообщают СМИ.
Киев вскоре получит М-55 из Словении, они построены на базе советских Т-55, у них модернизированы двигатели и броня, и установлена пушка 105 мм стандарта НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на Military Watch Magazine.
«Однако полезность М-55 для Украины остается весьма сомнительной из-за калибра его основного орудия: он несовместим с имеющимися типами боеприпасов», – указал автор публикации.
Напомним, Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам показать пример Берлину и передать Киеву танки.
При этом Словения заявила о планах направить на Украину 28 танков модели М-55S.
США пообещали России «издержки» принятия в состав бывших частей Украины
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Администрация США, союзники и партнеры Штатов готовы навязать дополнительные экономические издержки России в случае вхождения в состав РФ Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик по итогам референдумов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы вместе с нашими союзниками и партнерами готовы без промедления навязать России дополнительные серьезные экономические издержки в ответ на эти действия, если они будут продвигаться вперед», – приводит ТАСС ответ пресс-секретаря Белого дома на просьбу прокомментировать проводимые референдумы по вопросу вхождения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
По словам Жан-Пьер, Соединенные Штаты якобы «никогда не признают эту территорию ничем другим, кроме как частью Украины, потому что она принадлежит народу Украины». «Мы вместе с нашими партнерами по всему миру отвергнем сфабрикованные результаты, которые объявит Россия», – выступила с утверждением пресс-секретарь Белого дома.
Она повторила слова президента США Джо Байдена, который считает, что проводимые референдумы якобы «являются вопиющим нарушением международного права и оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности, которые лежат в основе международной системы и являются основой Устава ООН».
«Мы будем продолжать решительно поддерживать народ Украины и предоставлять ему исторические объемы помощи в области безопасности, чтобы помочь ему защитить свою территорию, помочь ему защитить свою свободу», – заявила Жан-Пьер.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Международные наблюдатели, эксперты отметили отсутствие серьезного влияния провокаций на ход волеизъявления, а также четкую организацию и меры безопасности по организации референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
В среду госсекретарь Энтони Блинкен пообещал, что США якобы никогда не признают результатов референдумов на освобожденных территориях Украины. В конце августа Госдеп США пригрозил России санкциями в случае проведения референдумов о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав Российской Федерации.
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Военный эксперт рассказал о применении иранских дронов против ВСУ
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Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказал о применении иранских дронов против Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По словам Рожина, прошедший «день (пятница, 23 сентября, – прим. ВЗГЛЯД) стал днем наиболее массированного использования иранских БПЛА сразу на нескольких участках [фронта на Украине]. Это стало крайне неприятным сюрпризом для противника, который и раньше уже нес ощутимые потери от точечных ударов БПЛА-камикадзе», – написал Рожин в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что «несмотря на парочку сбитых дронов, несколько [из них всё же] дошли до цели, уничтожив в том числе один из локальных центров принятия решений в Одессе». «Объектовая ПВО, судя по всему, полностью провалилась в данном случае», – заключил эксперт.
Накануне МИД Украины лишил посла Ирана аккредитации и существенно сократил численность дипломатического персонала посольства в Киеве.
Напомним, в понедельник американские СМИ со ссылкой на офицеров ВСУ сообщили, что в ходе конфликта на Украине якобы все чаще применяют ударные беспилотники иранского производства.
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Прорвавшихся в Запорожской области диверсантов нейтрализовали
Организовавшие прорыв через линию соприкосновения в Запорожской области украинские диверсанты найдены и нейтрализованы, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Вчера еще была попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы. Они на двух внедорожниках прорвались через линию боевого соприкосновения в районе Полог (Пологи) и пошли в сторону Розовки, но были найдены, нейтрализованы, об этом тоже скажут наши силовые структуры», – заявил Рогов в эфире «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в пятницу сообщал, что украинская диверсионно-разведывательная группа прорвалась в районе города Пологи.
После этого в Алешковском районе Херсонской области была поймана диверсионно-разведывательная группа, ее задержали полицейские и Росгвардия.
Стало известно о стратегии нападения Пентагона для ВСУ в Запорожской области
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Американские военные создали для вооруженных сил Украины стратегию действий в Запорожской области, предполагающей форсирование Днепра, сообщают СМИ.
Стратегия предполагает форсирование Днепра, высадку десанта и наведение понтонных мостов, сообщил собеседник «Украина.ру», передает ФАН.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что подобное обернется тысячами смертей для ВСУ. «Но военные прекрасно понимают, что это самоубийство. Поэтому их армия всячески уже сейчас пытается от этого отойти», – сказал он.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Разъяснен порядок получения повесток о мобилизации
Повестки из военкомата, направленные через соцсети или мессенджеры, не имеют юридической силы, и отсутствие реакции на них не влечет за собой никакой ответственности, сообщили на горячей линии по мобилизации, организованной правительством.
«Нет, вам должны только лично предоставить повестку под роспись, повестка, присланная через Telegram, не несет юридической ценности», – приводит РБК комментарий оператора горячей линии.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Ранее сообщалось, что россиянам рассылали якобы повестки через Telegram от пользователя «Военный комиссариат».
Газета ВЗГЛЯД писала, как аферисты воспользовались темой частичной мобилизации для обмана россиян.
Минобороны в своем Telegram-канале ранее предупредило, что «на фоне новостей о мобилизации в соцсетях, особенно в Telegram-каналах, появилось огромное количество мошенников». В ведомстве отметили, что не стоит доверять всем чат-ботам для проверки списков мобилизации, поскольку они не имеют отношения к Минобороны. Кроме того, Минобороны предупредило, что в Telegram-каналах «с однотипными названиями вроде «Повестки: Москва», «Где вручают повестки» публикуется недостоверная информация».
Правительство создало горячую линию для ответов на вопросы о частичной мобилизации, объявленной в среду.
До этого Минобороны назвало не подлежащих частичной мобилизации лиц.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Официальный представитель Эрдогана: В этой войне мы на стороне Украины
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Анкара выступает за суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает итоги «односторонних» референдумов, «в этой войне мы на стороне Украины», сообщил официальный представитель турецкого президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.
«Мы не признаем инициативы односторонних референдумов, проводимых на Украине. Наша позиция не претерпела изменений с 2014 года, когда мы не признали итоги референдума в Крыму. Мы признаем суверенитет и территориальную целостность Украины. В этой войне мы на стороне Украины. Турция является единственной страной, которая прилагает усилия для прекращения войны», – приводит ТАСС слова официального представителя президента Турции, сказанные в эфире телеканала NTV.
По его мнению, конфликт на Украине в связи с объявленной в России частичной мобилизацией может затянуться. «Мы изначально предполагали, что война может долго продлиться. Нынешняя ситуация говорит в пользу того, что она затянется», – сказал Калын.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Международные наблюдатели, эксперты отметили отсутствие серьезного влияния провокаций на ход волеизъявления, а также четкую организацию и меры безопасности по организации референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
В среду в МИД Турции выступили с утверждением, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о воссоединении с Россией якобы «будут препятствовать усилиям» по дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации России на Украине и возможности прямого военного противостояния с Россией. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявлял о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран.
Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.
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Москва обещала реализовать цели СВО на Украине вопреки угрозам Запада
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Никакие угрозы со стороны ЕС или других западных стран не изменят решимость России реализовать цели спецоперации на Украине и обеспечить защиту русского населения, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«Хотели бы в очередной раз подчеркнуть, что никакие угрозы со стороны ЕС или других западных стран не изменят нашу решимость реализовать все цели и задачи специальной военной операции и обеспечить защиту русского населения», – приводит слова официального представителя МИД России ТАСС.
Захарова указала, что начавшиеся в пятницу референдумы в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях «полностью соответствуют международному праву и являются реализацией законных прав жителей этих территорий на самоопределение и организацию жизни в соответствии с собственными цивилизационными, культурными и религиозными традициями».
В этой связи официальный представитель российского внешнеполитического ведомства заявила о несостоятельности высказываний главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, осудившего проведение референдумов, а также объявленную в РФ частичную мобилизацию по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Обратили внимание на это заявление главы евродипломатии, которое отражает общую позицию стран ЕС. Оно, как и многие последние высказывания Жозепа Борреля, пронизано конфронтационным настроем, абсолютно лишено объективности и оторвано от реальности», – подчеркнула официальный представитель российского дипведомства.
Захарова назвала лицемерными обвинения ЕС в адрес России с учетом того, что в Брюсселе «закрывали и продолжают закрывать глаза на превращение Украины в тоталитарное государство нацистского толка, где уже много лет грубо нарушаются основные права и свободы человека». «На то, как осуществляется тотальная мобилизация всего взрослого населения, включая женщин для рекрутирования в ряды националистических батальонов и ВСУ. На то, как украинская армия и боевики этих националистических формирований безнаказанно убивают жителей Донбасса», – добавила она.
Дипломат также обратила внимание, что в Евросоюзе «не скрывают своего стремления максимально затянуть боевые действия» на Украине, вместо содействия прекращению конфликта. По ее словам, в случае с Косово ряд европейских стран ссылались на так называемое право «на выход из государства части его территории в случае реальной угрозы нарушений прав проживающего на ней населения». «Упомянутое право абсолютно применимо к республикам Донбасса, жители которых более восьми лет непрерывно подвергаются обстрелам и бомбардировкам ВСУ. На других освобожденных территориях Киев с 2014 года на системной основе осуществлял террор проживающих там этнических русских и просто русскоязычного населения. В отличие от Косово и надуманной «угрозы» его жителям, ужасающие преступления киевского режима вполне реальны», – заключила она.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден, комментируя референдумы о вступлении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации, обещал поработать с союзниками и партнерами США над созданием дополнительных «быстрых и мощных» экономических издержек для России.
Накануне в администрации США пообещали России «дополнительные экономические издержки» в случае вхождения в состав РФ Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик по итогам референдумов.
В четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил о намерении Евросоюза ввести секторальные санкции против России в связи с проведением референдумов на освобожденных территориях Украины.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Международные наблюдатели, эксперты отметили отсутствие серьезного влияния провокаций на ход волеизъявления, а также четкую организацию и меры безопасности по организации референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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В Мелитополе пресекли попытку сорвать референдум
В Мелитополе произошел взрыв, противовоздушная оборона сбила украинский беспилотный летательный аппарат, сообщили в администрации Запорожской области.
«Уважаемые жители Мелитополя. В городе прозвучал взрыв. Система ПВО ВС РФ сбила БПЛА. В очередной раз киевский режим попытался сорвать референдум и помешать принятию исторического решения. Все попытки пресечены и будут пресекаться впредь», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Ранее в пятницу в Алешковском районе Херсонской области поймали диверсионно-разведывательную группу, ее задержали полицейские и Росгвардия.
До этого в районе города Пологи в Запорожской области прорвалась группа диверсантов.
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Москва обвинила Вашингтон в подталкивании Киева к переносу военных действий в Россию
Соединенные Штаты подталкивают Украину к переносу боевых действий на российскую территорию, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Америка недоговороспособна в принципе и вместе с Лондоном и рядом других натовских столиц прямо подталкивает Киев к переносу военных действий на нашу территорию, собираясь воевать до последнего украинца, чтобы нанести России, как они говорят, «стратегическое поражение», – цитирует Рябкова РИА «Новости».
Он добавил, что в ход пошел «ядерный шантаж».
Ранее в Пентагоне заявили, что на фоне заявлений президента России Владимира Путина о ядерном оружии пока не следует менять уровень готовности американских ядерных сил.
Минобороны: Студенты дневных и вечерних отделений частичной мобилизации не подлежат
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Россияне, состоящие на воинском учете по месту жительства, обучающиеся в российских вузах на очных или вечерних отделениях, на службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются, заявил представитель Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
«Граждане Российской Федерации, состоящие на воинском учете по месту жительства, проходящие первичное обучение в российских высших учебных заведениях на очных или вечерних отделениях, на военную службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются», – приводится комментарий Цимлянского в Telegram-канале Минобороны.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Ранее в Минобороны уже объясняли, что студентов, которые учатся очно, призывать на службу и мобилизовывать не будут, призывники-срочники вне зависимости от специальности будут служить на территории России.
Правительство создало горячую линию для ответов на вопросы о частичной мобилизации, объявленной в среду.
До этого Минобороны назвало не подлежащих частичной мобилизации лиц.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Иностранные наблюдатели прибыли на референдум в Херсонской области
Наблюдатели от США и Франции мониторят ход референдума в Херсонской области, заявила председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.
«Уже прибыли к нам иностранные наблюдатели, это представители двух стран – Франции и США. Они изъявили желание поехать в отдаленные районы Херсонской области, и мы им предоставили такую возможность. На данный момент они работают с нашими избирателями», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
Ранее США пообещали не признавать итоги референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсоне.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал ввести новые антироссийские санкции в связи с референдумами на освобожденных территориях Украины.
Напомним, референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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ВСУ ночью обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра
Украинские силовики в субботу ночью обстреляли Донецк из ствольной артиллерии «натовского» калибра 155 мм и снарядами калибра 152 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации представительства ДНР в СЦКК, вооруженные формирования Украины открывали огонь по Петровскому и Кировскому районам Донецка из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм. В общей сложности было выпущено 24 снаряда, передает ТАСС.
В четверг глава ДНР Денис Пушилин сообщал об обстреле Донецка снарядами калибра 155-мм, выпущенными, предположительно, из французской самоходной гаубицы Caesar. По данным мэра города Алексея Кулемзина, в результате обстрела ВСУ погибли шесть человек. Он сообщал, что по центру Донецка велся интенсивный обстрел, есть попадание во вход крытого рынка, а также «прилеты» в районе «Донецк-сити».
Днем ранее ВСУ обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня «Град». Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Международные наблюдатели, эксперты отметили отсутствие серьезного влияния провокаций на ход волеизъявления, а также четкую организацию и меры безопасности по организации референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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