МЧС предупредило о вероятности возгорания торфяников в Подмосковье

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18 августа, четверг | Последнее обновление — 14:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Военные ДНР взяли важную высоту на Авдеевском направлении
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Да, мы, «варвары», такие. Мы уважаем честность и честь. Мы презираем лжецов и лицемеров. Мы ценим правду и человеческое достоинство. Мы горим не похотью, а любовью, не завистью, а гордостью, не стремлением к элитарности, а подлинным демократизмом.
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Оставлять в руках Зеленского украинские АЭС весьма рискованно. Поэтому демилитаризировать надо не Запорожскую АЭС, а атомные электростанции, контролируемые Киевом.
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Расход боеприпасов и даже уничтожение техники и оружия очень нравится производителям из западного ВПК, потому что они получают новые большие заказы и зарабатывают все больше, при том что стоимость их продукции безбожно завышена.
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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МЧС предупредило о вероятности возгорания торфяников в Подмосковье
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В Московской области прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность самого высокого, пятого класса, загореться могут торфяники и леса, заявили в МЧС.
«С 19 по 22 августа в регионе ожидается самый высокий, пятый класс пожарной опасности. Это значит, что велика вероятность возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
В ГУ МЧС по региону начал работу штаб по контролю за пожароопасной обстановкой.
Между тем сам глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации работ группировки РСЧС по тушению пожаров.
Напомним, москвичи и гости столицы с раннего утра четверга ощущают запах дыма от природных пожаров в Рязанской области, в некоторых районах мегаполиса отмечается смог.
Рослесхоз заявлял, что органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали реальные площади лесных пожаров в регионе, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы.
На Запорожской АЭС выявили работавших наводчиками ВСУ сотрудников
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В Энергодаре задержали двух сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), они были украинскими наводчиками, сообщили в ГУ МВД региона.
«В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ. Оба работали на АЭС. За международный терроризм (наводка артиллерии на крупнейшую в Европе атомную станцию) им теперь грозит от 10 лет до пожизненного», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. В последние дни украинские войска нанесли несколько ударов по территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.
В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.
Власти Запорожской области заявляли, что реактор станции останется цел даже после падения на него самолета, но украинские войска бьют по системе охлаждения.
«Один из управляемых снарядов упал всего в десяти метрах от них (бочек с ядерными отходами). Другие чуть дальше – в 50, 200 метрах. Так как сама площадка открытая, прилет снаряда или ракеты РСЗО приведет к тому, что будет нарушена целостность хранилища и какое-то количество ядерных отходов, исчисляемых килограммами или даже десятками и сотнями килограммов, попадет в окружающую среду, произойдет заражение, выброс. Если говорить простым языком, это будет «грязная бомба», – заявлял член администрации региона Владимир Рогов.
Минобороны России предупреждало, что командование ВСУ готовит масштабные провокации в районе Запорожской АЭС, для их реализации в Никополь Днепропетровской области уже прибыл отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты.
Командир бригады «Восток» объяснил колоссальные потери ВСУ под Угледаром
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«Сейчас на Угледарском направлении со стороны ВСУ расположено огромное количество бойцов, которых набрали по мобилизации. Они ничему не обучены, поэтому и потери у них колоссальные», – заявил газете ВЗГЛЯД командир бригады «Восток» Александр Ходаковский. Ранее в ДНР сообщили о колоссальных потерях со стороны ВСУ под Угледаром.
«На линии соприкосновения довольно высокая степень активности боев. И действительно, Украина несет серьезные потери. Киев сейчас буквально выгоняет на фронт людей, набранных по мобилизации. И у них очень низкая степень квалификации», – рассказал командир бригады «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский.
«Буквально позавчера к нам на позиции вышли пять человек, которых мы тут же взяли в плен. Как выяснилось, они просто перепутали расположение своих и наших позиций. Это говорит о том, что люди плохо ориентируются в обстановке. И этих бойцов, не имеющих иммунитета к войне, бросают на фронт», – отметил собеседник.
Военачальник также уточнил, что удары по позициям противника наносятся практически ежеминутно. «Здесь не проходит и минутного интервала, чтобы ничего не взорвалось или не пролетело. Мы сейчас используем тактику подавления противника с помощью механических средств, а не людских ресурсов. И это дает нам ряд преимуществ, среди которых минимальные человеческие потери с нашей стороны», – пояснил он.
На фоне активных боев ВС Украины начинают испытывать дефицит как оружия, так и боеприпасов, уверяет Ходаковский. «ВСУ не располагают таким общевойсковым потенциалом, каким располагаем мы. Те типы вооружения, которые поставляются Западом Украине, играют свою роль, но они не в состоянии обеспечить должным образом всю широкую полосу линии боевого соприкосновения. А вот что касается обычных, еще советских типов вооружения, ВСУ уже действительно начинают испытывать дефицит. И больше всего это наблюдается в вопросе снарядов», – пояснил собеседник.
Ходаковский добавил, что вместе с постоянно растущим объемом расходуемых снарядов увеличиваются и поставки вооружения для союзных войск России, ЛНР и ДНР. «Мы снова запускаем линии по производству самых популярных видов снарядов. У Украины же такой возможности нет», – сказал он.
«Еще несколько месяцев назад ситуация с поставками всего необходимого для наших военных была значительно хуже. Но это нормально. В начале любых процессов происходит какой-то ситуативный хаос, а потом он выправляется. Сейчас все логистические процессы отлажены, даже несмотря на постоянные попытки ВСУ дезорганизовать их», – подчеркнул собеседник.
«Важно понимать, что при активизации боев и повышении спроса на вооружение, побеждает та сторона, у которой этих запасов больше. И Украина истощается значительно быстрее нас», – заключил Ходаковский.
Ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери в живой силе на Угледарском направлении. Об этом сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. По его словам, «русские силы продолжают успешно продвигаться, отлично зарекомендовали себя подразделения Шахтерской дивизии армии ДНР и подразделения ОБТФ ДНР».
При этом 14-15 августа сообщалось, что силы народной милиции ДНР при поддержке российской армии прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и значительно продвинулись в направлении Угледара. Таким образом союзные армии продолжают развивать свой успех под Угледаром.
«В районе Угледара вскрыта оборона противника, идут военные действия и зачистка. То, что этот прорыв поспособствует снижению интенсивности обстрелов Донецка – это факт, но произойдет это не сразу, а по мере отодвигания ВСУ. Чем дальше от города, тем у них меньше возможностей для нанесения ударов по жилым районам Донецка и другим населенным пунктам», – отмечал в этой связи посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
В то же время главком ВСУ Валерий Залужный признал наступление России по всей линии фронта. По итогам телефонного разговора с начальником штаба обороны вооруженных сил Канады генералом Уэйном Дональдом Залужный также сообщил, что в день Россия, ДНР и ЛНР «производят около 700–800 обстрелов» украинских позиций, применяется «от 40 до 60 тыс. боеприпасов».
При этом данные об артиллерийской мощи ВС России, которые озвучил Залужный, существенно разнятся с июльскими данными британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI): тогда сообщалось, что ВС Украины тратят от 4 до 6 тыс. снарядов в сутки против 20 тыс. российских снарядов в сутки. Тем самым напрашивается вывод о том, что ВС России за месяц увеличили объемы огневого поражения ВСУ в два-три раза.
Кроме того, как сообщил Залужный, «основные усилия» союзных сил «сосредоточены на вытеснении» украинских войск «из Донецкой области», а «наиболее напряженная ситуация сейчас – на направлении Авдеевка – Пески – Марьинка». Также у Киева «вызывает беспокойство расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны» Белоруссии.
Напомним, Киев делал громкие заявления о подготовке «контрнаступления на юге», но в результате вынужден был признать их блефом и дезинформацией. Тем временем войска России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда последние восемь лет противник обстреливал северную и западную части Донецка.
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Эстонцы на выставке в Москве опознали подаренный Украине бронеавтомобиль
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Бронеавтомобиль Mamba, который Эстония передала Украине, был захвачен российскими войсками и выставлен в подмосковном парке «Патриот», пишут прибалтийские СМИ.
Как сообщает Delfi со ссылкой на Forte, Эстония передала Украине, в том числе украинскому нацформированию «Кракен», семь бронеавтомобилей Mamba. В июне в Харьковской области бронеавтомобиль, о котором идет речь, повредило огнем российской артиллерии. Украинцы бросили бронеавтомобиль, который, как сообщается, «был захвачен вагнеровцами». Машина была «сильно повреждена» и «стала музейным экспонатом».
Напомним, в парке «Патриот» открылась выставка вооружения и военной техники украинских националистов, захваченной российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине.
В июле сообщалось, что Эстония поставила Украине 122-мм гаубицы Д-30, противотанковые ракеты Javelin, бронеавтомобили Mamba Mk2 EE, мобильный полевой госпиталь Role 2 и другую помощь – всего на 230 млн евро.
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Украине дали три месяца на контрнаступление
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Если Украина в ближайшие три месяца не добьется успехов при контрнаступлении в Донбассе и Херсонской области, Запад ослабит поддержку, пишут британские СМИ.
Как считает Daily Telegraph, у Киева остается немного времени, чтобы переломить ситуацию на поле боя, так как холода сыграют в пользу России, учитывая зависимость ряда стран Европы от российских энергоносителей, передает ТАСС.
По мнению издания, «широкое недовольство избирателей» окажется большой проблемой для властей европейских стран, которая заставит их пересмотреть позицию по поддержке Украины и санкциям. Отмечается, что санкции «не принесли ожидаемого результата».
По версии Daily Telegraph, на саммите G20 в ноябре глава российского государства Владимир Путин может предложить перемирие при условии сохранения за Россией контроля за Донбассом, Крымом и рядом освобожденных в ходе спецоперации областей Украины. Издание считает, что страны Запада будут готовы согласиться на такое предложение и побудить Украину пойти на уступки.
Напомним, Киев делал громкие заявления о подготовке «контрнаступления на юге», но в результате вынужден был признать их блефом и дезинформацией. Тем временем войска России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда последние восемь лет противник обстреливал северную и западную части Донецка.
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Американские СМИ расшифровали «ядерный сигнал» Москвы НАТО
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Заявление российского лидера Владимира Путина о передаче Минску ракетных комплексов «Искандер-М» подает сигнал НАТО о готовности России прикрыть союзников своими ядерными силами, пишет в статье для National Interest обозреватель Дебалина Гошал.
«Желание России передать Белорусии ракетные системы, способные нести ядерное оружие, – это сигнал, что Москва, как и НАТО, может прикрыть союзников своим ядерным зонтиком», – передает РИА «Новости» содержание статьи.
Автор публикации считает, что передача комплексов «Искандер-М» выгодна и России, и Белоруссии. «Системы большой дальности дадут Белоруссии возможности лучше сдерживать страны НАТО. Это на самом деле обоюдовыгодная ситуация для Москвы и Минска», – говорится в статье.
Ранее Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы Россия передаст Минску комплексы «Искандер-М». Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер не говорил о передаче ракет с ядерным оружием, речь шла о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия.
«Искандер-М» предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров малоразмерных и площадных целей, таких как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.
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Власти США обвинили в «охоте» на россиян за рубежом
Вашингтон ведет «охоту» на россиян за рубежом, российская сторона зафиксировала с 2008 года 58 случаев арестов соотечественников, заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия-24».
«Администрация [США] ведет «охоту» за россиянами за рубежом. С 2008 года мы зафиксировали 58 арестов соотечественников. Примечательно, что мировая общественность, международные правочеловеческие организации молчат на сей счет», – цитирует его ТАСС.
Ранее посольство России призвало США прекратить критику приговора в отношении американской баскетболистки Бриттни Грайнер, поскольку сам Вашингтон занимается «настоящей охотой» на россиян.
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«Газпром нефть» потребовала перевести СП с Shell в российскую юрисдикцию
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Как следует из картотеки Московского арбитражного суда, «Газпром нефть» через «ГПН – Салымские проекты» требует перевести нидерландское Salym Petroleum Development (совместное предприятие с Shell) в российскую юрисдикцию.
ООО «ГПН – Салымские проекты» обратилось в суд с «заявлением о преобразования филиала (представительства) иностранного юридического лица в хозяйственное общество и приостановлении корпоративных прав иностранного инвестора с требованиями преобразовать филиал компании Salym Petroleum Development N. V.».
Предлагается создать ООО «Салым Девелопмент» с уставным капиталом в размере 8,6 млн рублей с местом регистрации в Ханты-Мансийске. Участниками нового ООО могут стать «ГПН – Салымские проекты» и «Шелл Салым Девелопмент Би Ви» с сохранением доли паритетного участия в 50% предыдущих владельцев. Планируется, что они смогут «продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или ее части в уставном капитале общества третьим лицам с согласия остальных участников общества», передает ТАСС.
Право требовать выкуп доли для Shell предлагается установить до конца 2023 года. При этом Shell Salym Development B. V. будет запрещено распоряжаться долями в уставном капитале нового общества, а также осуществлять какие-либо действия по одобрению или совершению сделок с SPD без согласия ООО «Салым Девелопмент».
Сообщалось, что Shell обсуждает продажу своей доли (оценивается в 1 млрд долларов) в SPD. SPD – совместное предприятие «Шелл Салым Девелопмент Би Ви» и «ГПН – Салымские проекты». С 2003 года SPD ведет освоение Салымской группы нефтяных месторождений в ХМАО.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций. В частности, закон запрещает совершать до 31 декабря 2022 года ряд сделок, касающихся участия иностранцев из недружественных стран в российских компаниях. Ограничение распространяется на операции с ценными бумагами, составляющими уставные капиталы таких организаций, а также правами и обязанностями, долями, договорами, на основании которых в России реализуются инвестпроекты.
1 июля Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.
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В МИД отреагировали на нарушение воздушной границы России британским самолетом-разведчиком
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Россия в связи с пролетом британского самолета-разведчика над акваторией Баренцева моря призывает Великобританию не создавать искусственный очаг напряженности в Арктике, заявил временный поверенный РФ в Британии Александр Гусаров в эфире канала «Россия 24».
«Мы призываем наших британских коллег не идти по этому рискованному пути, не создавать в Арктике, в регионе, который объявлен ареалом мира и сотрудничества, искусственный очаг напряженности на ровном месте», – передает его слова ТАСС.
Гусаров добавил, что пролет самолета является преднамеренной и осознанной провокацией с целью попытаться вскрыть систему обороны России.
Напомним, в Минобороны сообщили, что самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России. «Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании», – сообщили в военном ведомстве.
В посольстве Соединенного Королевства заявили, что самолет королевских ВВС Великобритании якобы выполнял в воздушном пространстве над Норвежским и Баренцевым морями «рутинную операцию».
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ВКС России разбили в районе Авдеевки батальон мотопехотной бригады Украины
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«Противник несет значительные потери. В результате применения оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Авдеевки 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Потери личного состава превысили 60%. Командованием оперативно-тактической группы «Донецк» остатки батальона выведены в тыл для переформирования», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Нанесением ударов высокоточным оружием ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Белая Криница и Великое Артаково уничтожено свыше 80 националистов и более 50 ранено.
Высокоточным оружием наземного базирования поражен пункт временного базирования иностранных наемников в городе Харькове. Уничтожено более 90 боевиков.
В районе Посад-Покровское Николаевской области ударом армейской авиации ВКС России по пункту временной дислокации 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ уничтожено около 60 националистов и восемь единиц специальной автомобильной техники.
В результате сосредоточенных артиллерийских ударов российских войск по боевым позициям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Мазановка Донецкой народной республики (ДНР) ликвидировано более 250 националистов», – перечислил представитель Минобороны.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражено: пять пунктов управления ВСУ, в том числе 72-й механизированной бригады в районе Артемовска, 46-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 234 районах.
Уничтожены: три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Звановка, Васюковка ДНР и Березнеговатое Николаевской области», – отметил Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка, Старомлыновка, Новогродовка ДНР, Яковенково, Лесная Стенка, Зеленый Гай, Кочубеевка Харьковской области, Безыменное, Чаривное и Брускинское Херсонской области.
Кроме того, сбиты в воздухе три снаряда реактивной системы залпового огня в районе населенных пунктов Топольское и Сулиговка Харьковской области», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1757 беспилотных летательных аппаратов, 366 зенитных ракетных комплексов, 4340 танков и других боевых бронированных машин, 800 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3312 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4938 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что украинские военные из-за больших потерь бегут из подразделений под Соледаром.
В британском посольстве объяснили нарушение границы России самолетом ВВС
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Самолет королевских ВВС Великобритании, который нарушил в понедельник воздушную границу России в районе мыса Святой Нос (Мурманская область), выполнял в воздушном пространстве над Норвежским и Баренцевым морями «рутинную операцию», заявили в посольстве Соединенного Королевства.
«Российский МиГ-31 совершил опасный маневр сближения с самолетом королевских ВВС RC-135W Rivet Joint, который выполнял рутинную операцию в международном воздушном пространстве в Норвежском и Баренцевом морях 15 августа», – сообщило посольство в Telegram-канале.
«Команда британского самолета находилась в контакте с российскими авиадиспетчерами и действовала безопасно и профессионально», – цитирует сообщение дипмиссии РИА «Новости».
Напомним, в Минобороны сообщили, что самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России. «Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании», – сообщили в военном ведомстве.
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Эксперт: Украинские офицеры могут разбогатеть на гибели своих подчиненных
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«Любой офицер может оформить липовое завещание на себя, а затем отправить своего подчиненного на заведомую гибель», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее правительство Украины разрешило командирам воинских частей и руководителям правоохранительных органов заверять завещания военнослужащих.
«Это естественный процесс: когда у госслужащих любого уровня появляются новые разрешительные и запретительные функции в любом деле, то это часто влечет за собой рост случаев коррупции, спекуляции, других злоупотреблений. Нотариат работает по лицензиям государства, строго по правилам и несет ответственность перед государством, если заверяет те или иные операции, в частности, с наследством. А решение кабмина Украины означает, что власти хотят узаконить всевозможные преступления, о которых так или иначе говорят в связи с большими потерями украинских солдат на полях СВО», – предположил украинский политолог Владимир Скачко.
В ВСУ царит атмосфера, далекая от соблюдения каких бы то ни было устоявшихся правил, подчеркнул украинский эксперт. «В конце концов можно таким новым способом заверять завещание не только своей квартиры, недвижимости, но и завещание своих органов. Долго ли организовать аферы и спекуляции, когда заверять их правами от имени государства может любой командир?» – задается вопросом Скачко. «Любой офицер может оформить липовое завещание на себя, а затем подставить своего подчиненного, от имени которого он состряпал документ. То есть отправить его в самое пекло, на заведомую гибель», – подытожил он.
Такое решение Киева косвенным образом доказывает большие потери среди личного состава ВСУ, считает доктор военных наук Константин Сивков. «Командиры могут заставить подчиненных переписать все имущество на себя, а потом отправить этих подчиненных на верную смерть. Возможен и другой вариант: подчиненный переписывает имущество на командира, а командир закрывает глаза на то, что подчиненный вскоре дезертирует или переходит на сторону России, а командир оформляет его по документам как «погибшего», – не исключает военный эксперт.
Как сообщила газета ВЗГЛЯД, командиры воинских частей на Украине получили право заверять завещания подчиненных. Кабинет министров своим постановлением «внес изменения в порядок государственной регистрации завещаний и наследственных договоров в наследственном реестре». Как пояснили в министерстве юстиции Украины, в условиях военного положения удостоверять завещания военных, а также сотрудников правоохранительных органов и органов гражданской обороны смогут командиры воинских частей или начальники таких органов.
Отмечается, что командиры должны будут передавать завещания в Минюст, который обеспечит регистрацию этих документов нотариусами в наследственном реестре.
Ранее сообщалось, что Верховная рада не будет рассматривать законопроект, разрешавший офицерам убивать солдат за дезертирство, его отзовут.
Пушков: Пусть Эстония остается со своим холодным морем
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Если Эстония не хочет принимать российских туристов, то пусть остается со своим холодным морем и бледными копиями более привлекательных городов Европы, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Не очень понимаю, зачем в таких условиях вообще ехать в Эстонию. Пусть остаются со своими бледными копиями куда более привлекательных европейских городов и с холодным морем. А то в Таллине делают вид, будто все туда рвутся. Это не так. Не хотят русских туристов – их не будет», – написал он в Telegram-канале.
Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?
Напомним, эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов шенгенского пространства.
В четверг власти Эстонии решили, что граждане России, имеющие выданную республикой шенгенскую визу, не смогут въехать на территорию страны.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
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Британские СМИ обратили внимание на российского «зверя с глубины»
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Россия сделала предупреждение Западу, показав проект новой подлодки-невидимки на международном форуме «Армия-2022», пишет британская газета The Sun.
Проект подводной лодки «Арктур» подготовило конструкторское бюро «Рубин», передает ФАН содержание статьи.
«Зверь с глубины. Россия в качестве предупреждения Западу представила свою самую совершенную подводную лодку-невидимку, оснащенную 12 ядерными ракетами и беспилотниками», – пишет обозреватель британского издания Тарик Тахир.
Подводная лодка будет иметь 133 метра в длину и 15 метров в ширину. Ее экипаж составят 100 человек. Специалист по субмаринам из США Хай Саттон назвал дизайн новой подлодки поразительным, отметив ее «наклонный внешний корпус».
Субмарина будет оснащена баллистическими ракетами и оборудована отсеком для предназначенных для уничтожения вражеских подлодок подводных дронов. Они также могут использоваться для диверсий и шпионских операций, например, перерезания подводных кабелей, считает обозреватель.
Напомним, концепт арктического ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Арктур» разработки Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Рубин» был впервые представлен 17 августа в рамках форума «Армия-2022».
Уменьшенный макет стратегической подводной лодки, предназначенной для применения в арктических условиях, выставлен на стенде главного командования Военно-морского флота (ВМФ) России. Стенд демонстрирует, что субмарина является носителем автономных подводных необитаемых систем: для этого в корпусе лодки предусмотрены специальные внутренние отсеки.
В частности, предполагается, что подлодка может оснащаться автономными необитаемым подводным аппаратом сопровождения (АНПА) «Суррогат-В», модель которого также представлена в экспозиции, и автономным подводным поисковым роботом «Юнона», разработанными специалистами ЦКБ «Рубин». Отсек для размещения АНПА «Суррогат-В» расположен в хвостовой части лодки, а «Юноны» – в средней части.
Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходит с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре «Патриот». Организатором мероприятия выступает Минобороны России.
Американские СМИ удивились «странному» уважению Индии к России
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Индия отказалась осудить спецоперацию на Украине из-за «странного» уважения к России, написал в статье для американского журнала Washington Examiner обозреватель Том Роган.
По его словам, Нью-Дели занимает независимую позицию в вопросе отношений с Москвой, в отличие от многих западных стран с «демократическим устройством».
«Возьмем в качестве примера странное уважение Индии к России. Она продолжает обеспечивать Москву желанным иностранным капиталом и престижем. Правительство Нарендры Моди по-прежнему оказывает теплый прием высокопоставленным представителям российских спецслужб. Индия пошла вразрез с большинством демократий, отказавшись даже осудить российскую спецоперацию на Украине», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
Автор статьи также раскритиковал Индию за подрыв американских национальных интересов. «Действия Моди подрывают главные интересы внешней политики США: развитие сотрудничества по противодействию основным противникам Вашингтона и поддержку демократических правительств, международной стабильности и свободы личности», – говорится в материале.
Роган добавил, что решение Индии сохранить дружественные отношения с Россией оказывает серьезное влияние на ситуацию в мире.
Ранее в четверг в Госдепе заявили, что Соединенные Штаты считают для себя долгосрочным вызовом исторически близкие отношения России с такими странами, как Индия.
Столтенберг объявил о готовности НАТО вмешаться в ситуацию с Косово
Международные силы безопасности в Косове (КФОР), работающие под эгидой НАТО, готовы вмешаться в ситуацию в регионе, если стабильность окажется под угрозой, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.
«КФОР НАТО готовы вмешаться, если стабильность окажется под угрозой, на основании своего мандата ООН», – цитирует Столтенберга ТАСС.
Напомним, Приштина собиралась объявить недействительными сербские документы. Сербское население Косова и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. Подразделения армии Сербии были стянуты к границе с Косовом и приведены в полную боевую готовность. Вучич призвал международное сообщество повлиять на власти непризнанного Косова. Он пообещал, что «сдачи не будет, и победит Сербия». В результате Косово отложило запрет на сербские документы.
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