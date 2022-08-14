Разработчик впервые показал наследника бронешлема «Рысь-Т»

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14 августа, воскресенье | Последнее обновление — 15:03 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Мощный взрыв прогремел в торговом центре в Ереване
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Если украинский проект тяготеет к закрытости, к созданию общества «для своих», то российский проект в том виде, в каком он сегодня проявляет себя – это проект открытый.
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13 августа 1941 года замкнулось кольцо сухопутной блокады вокруг Одессы. Но обороняемый Красной армией приморский город мог снабжаться по Черному морю – а значит, еще не всё было потеряно.
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Как эпидемия «оспы обезьян» в Сан-Франциско связана с ЛГБТ-повесткой? Дело в том, что новая болезнь поражает, прежде всего, одну вполне определенную группу людей.
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Разработчик впервые показал наследника бронешлема «Рысь-Т»
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АО «Научно исследовательский институт (НИИ) стали» впервые продемонстрировал новый бронешлем с быстросъемным забралом, не имеющий аналогов в мире, сообщил представитель предприятия во время закрытого показа продукции в преддверии форума «Армия-2022».
«Это новинка у нас, он является наследником знаменитого [бронешлема] «Рысь-Т». <...> Аналогов не имеется, производителем являемся только мы. Очень легкое забрало, 800 грамм всего лишь. То есть в случае попадания в бойца осколка, забрало раскалывается, его можно просто взять и снять, оно быстросъемное», – сообщил источник ТАСС.
Бронешлем проходит этап восковых испытаний в одном из спецподразделений.
Ранее блогер с ником VladDN, который, по его словам, служит в силовых ведомствах ДНР, рассказал о том, как новейший шлем 6Б47 из российской экипировки «Ратник» выдержал попадание пули из автомата. 6Б47 - единый войсковой бронешлем ВС России. Входит в состав экипировки «Ратник» производства предприятия ЦНИИточмаш.
В России завершены испытания истребителя танков
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Государственные испытания модернизированной самоходной противотанковой пушки 2С25 завершены, заявил первый заместитель руководителя госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.
«Ее государственные испытания уже завершены. В ближайшее время мы ожидаем присвоение этому образцу литеры «О1», после чего машина может быть принята на вооружение», – сказал Артяков в беседе с РИА «Новости».
Модернизированная пушка 2С25 калибром 125 мм представляет собой бронированную гусеничную машину с артиллерийско-ракетным комплексом. Техника способна без подготовки преодолевать водные преграды при волнении до трех баллов и одновременно вести стрельбу на плаву.
«Может вести боевые действия и в высокогорье, и в тропическом климате, и в болотистой местности. По огневой мощи не уступает основным танкам типа Т-80, Т-90. А по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М и БМП-3. Конкурентов у этой машины нет ни в России, ни в мире», – добавил собеседник.
При этом ее могут доставлять с помощью воздушного десанта на место высадки. Пушка может совершать марши до 500 км без дозаправки. 2С25 предназначается в первую очередь для подразделений ВДВ.
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Разработчик новой крылатой ракеты Х-69 назвал подходящие под нее истребители
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Новая авиационная крылатая ракета Х-69 может применяться на всех российских перспективных многоцелевых истребителях, включая Су-57 и Су-75 (Checkmate), сообщили в пресс-службе корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).
«Многофункциональная малозаметная высокоточная авиационная крылатая ракета нового поколения Х-69 предназначена для боевого применения в составе перспективного авиационного комплекса – перспективного многоцелевого истребителя, а также с самолетов типа Су-57, Су-75, Су-30МК, Су-34, Су-35, МиГ-35, МиГ-29К и других, оснащенных БРЭО (бортовое радиоэлектронное оборудование), адаптированных для подготовки ракеты к пуску и оборудованных авиационным катапультным устройством типа АКУ-58 (УВКУ-50)», – цитирует сообщение корпорации ТАСС.
Ранее сообщалось, что КТРВ впервые представит новую авиационную крылатую ракету Х-69 в рамках международного форума «Армия-2022».
Международный военно-технический форум «Армия-2022» пройдет с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре «Патриот». Организатором мероприятия выступает Минобороны России.
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В России создали новый комплекс управления артиллерией
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В России создан новый комплекс управления артиллерией «Планшет-М-ИР», который размещается в бронеавтомобиле «Атлет», предварительные испытания комплекса пройдут до конца года, сообщил в преддверии международного военно-технического форума «Армия» первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.
«Планшет-М-ИР» – это инициативная разработка «Высокоточных комплексов» (входят в Ростех) для автоматизации управления расчетами РСЗО, артиллерийскими и минометными подразделениями. Она создана как более современное продолжение комплекса «Планшет-А», который уже выпускается серийно и имеет массу положительных отзывов», – передает РИА «Новости» слова Артякова.
«Планируем, что до конца года «Планшет-М-ИР» пройдет предварительные испытания», – уточнил он.
Первый замглавы Ростеха также сообщил, что «Планшет-М-ИР» стал более мобильным – специалисты «Сигнала» разместили его в новом бронеавтомобиле «Атлет» разработки компании «ВПК». При этом управлять новым «Планшетом» можно как находясь в машине, так и вне ее.
«Планшет-М-ИР» может взаимодействовать со всеми беспилотниками, стоящими на вооружении ВС России. Тандем с беспилотником в автоматизированном режиме дает возможность командиру видеть происходящее на поле боя в режиме реального времени и корректировать огонь. Закрытая спутниковая связь обеспечивает контакт с вышестоящим командованием и сохранность информации.
«Также отмечу, что «Планшет-М-ИР» значительно расширил диапазон сопрягаемых технических средств. Он может оперативно обмениваться информацией в том числе с разведывательными РЛС», – сказал Артяков.
Он пояснил, что цель таких систем – исключить человеческий фактор из процессов получения целеуказания и проведения расчетов до поражения цели, это ускоряет работу подразделений и повышает точность удара. «Необходимо меньше минуты, чтобы произвести все необходимые расчеты и дать команду «Огонь», – сказал первый замглавы Ростеха.
Ранее в Ростехе сообщили, что на форуме «Армия-2022» планируется представить новейший комплекс связи нового перспективного легкого истребителя Checkmate.
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МИД: США все больше становятся стороной конфликта на Украине
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Влияние США на официальный Киев достигло таких масштабов, что Вашингтон все больше становится стороной конфликта на Украине, заявил директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев.
«Степень влияния Вашингтона на Киев превышает все мыслимые границы. Помимо масштабной военной и финансовой помощи, а также моральной поддержки режима [президента Украины Владимира] Зеленского, американцы все больше становятся непосредственной стороной конфликта», – сказал он ТАСС.
Дарчиев отметил, что о таком положении дел «пробалтываются» сами украинские официальные лица. «В частности генерал [Вадим] Скибицкий, замруководителя Главного управления разведки Минобороны Украины, недавно заявил, что перед нанесением ударов РСЗО HIMARS украинские военные консультируются со своими кураторами из США», – пояснил он.
«Получается, что смертоносные обстрелы гражданского населения в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины происходят как минимум с одобрения американских центров принятия решений», – добавил Дарчиев.
В такой обстановке, по словам дипломата, разговаривать с Вашингтоном по «украинским делам проблематично».
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США и другие страны Запада готовы предоставлять Украине помощь столько, сколько потребуется для защиты ее суверенитета.
При этом в российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что поставки Украине западных дальнобойных систем вооружений приведет к расширению географических задач спецоперации России.
По мнению Дарчиева, Белый дом не будет против, если отдельные европейские страны ввяжутся в открытое противостояние с Россией. «Вашингтону вообще свойственно «заваривать кашу», а потом цинично наблюдать, как другие ее «расхлебывают», – отметил дипломат.
Дарчиев подчеркнул, что подобный сценарий «происходит на наших глазах с Евросоюзом», по которому последствия антироссийских санкций и ответные меры России «бьют гораздо болезненнее, особенно в нефтегазовой сфере, чем по США». «Мы, естественно, столкновения с США или НАТО не хотим. Направляемое Западом оружие планомерно уничтожается российскими Вооруженными силами», – добавил он.
По словам дипломата, возможная конфискация властями США российских активов в пользу Украины окончательно добьет двусторонние отношения Москвы и Вашингтона. «Предупреждаем американцев о пагубных последствиях таких действий, которые окончательно добьют двусторонние отношения, что не в их и не в наших интересах», – сказал он.
Дарчиев подчеркнул, что действия госорганов США в отношении дипсобственности России противоречат международному праву, прежде всего Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, согласно которой помещения диппредставительств, предметы их обстановки и другое находящееся в них имущество пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий.
Он напомнил, что США ранее незаконно изъяли методом «рейдерского захвата» шесть объектов недвижимости России: базы отдыха в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, здание торгпредства в Вашингтоне, служебное здание генконсульства и резиденцию генконсула в Сан-Франциско, а также резиденцию генконсула в Сиэтле. «Требуем их вернуть и компенсировать нанесенный ущерб», – указал Дарчиев.
Представитель российского внешнеполитического ведомства говорил также, что Москва не исключает асимметричного ответа на деструктивные действия Вашингтона в отношении российских дипломатов.
В России создали боевого робота для самых опасных направлений
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В России создан боевой робот для действий на самых опасных направлениях и в городе, сообщил первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.
По его словам, боевой робот создан на базе БМП-3 с боевым модулем «Синица». Машина действует без экипажа – функции механика-водителя и стрелка в ней роботизированы.
«Особенности машины позволяют использовать ее на наиболее опасных направлениях. Например, робототехнический комплекс может вести бой в сложной городской застройке или возглавить боевую колонну», – передает РИА «Новости» слова Артякова.
Машина также может использоваться для огневой поддержки мотострелковых подразделений.
По словам первого замглавы «Ростеха», у беспилотной БМП-3 современный и эффективный комплекс вооружения: 30-миллиметровая автоматическая пушка, пулемет 7,62 миллиметров и 100-миллиметровое орудие, которое также может использоваться как пусковая установка ПТУР.
«Боевой модуль «Синица» «видит» местность на 360 градусов в любое время суток. Он оборудован механизмом заряжания ПТУР и автоматизированной цифровой системой управления огнем. Боевая машина может управляться удаленно – с помощью носимого пульта или пункта дистанционного управления», – сказал Артяков.
Он уточнил, что новый боевой робот – это совместный проект «Курганского машиностроительного завода» и ВНИИ «Сигнал» холдинга «Высокоточные комплексы».
Ранее на «Армии-2022» пообещали показать робота БМП-3 без экипажа.
В Killnet анонсировали раскрытие новейших технологий американской Lockheed Martin
Новейшие технологии американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin вскоре попадут в открытый доступ, заявил лидер российской группы хакеров Killnet.
«То, что я сделал с Lockheed Martin, это всего лишь 0.1% ... Дальше вы увидите новейшие технологии этой корпорации ... Полный слив абсолютно всех сотрудников ... Вы увидите огромную коррекцию цены акций ... Я покажу вам много интересного о Lockheed в течение ближайшего времени», – заявил лидер Killnet, передает РИА «Новости».
Ранее группировка Killnet объявила о взломе сайта Lockheed Martin, производящей в том числе РСЗО HIMARS. После этого Killnet опубликовала данные сотрудников корпорации.
Летчики ВКС получили звание Героя России за заслуги в СВО
Семеро летчиков Воздушно-космических сил получили звание Героя России за заслуги в ходе спецоперации, двое из них – посмертно, сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами, командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Сергей Дронов.
«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, более 700 военнослужащих Воздушно-космических сил награждены государственными и ведомственными наградами. Семеро военных летчиков удостоены звания Героя России, из них двое – посмертно», – передает ТАСС слова Дроновая на торжественном митинге перед Главным храмом ВС России, посвященном 110-летию ВВС России.
Он отметил, что в ходе выполнения задач по уничтожению украинских националистов военнослужащие Воздушно-космических сил показывают высокую выучку и профессионализм, а российские вооружения и военная техника в очередной раз демонстрируют высокую эффективность и надежность.
В ходе церемонии перед Главным храмом Вооруженных сил РФ были награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени заместитель главнокомандующего ВКС по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Забит Хирбеков и заместитель командующего Космическими войсками по испытаниям генерал-майор Андрей Ивашина.
Стало известно о создании в России облегченных противодроновых ракет
В России начали создавать облегченные противодроновые ракеты для зенитных ракетных комплексов малой дальности, существующие избыточно дороги, сообщил бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004-2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский.
«При борьбе с налетами сотен и тысяч крайне дешевых, но опасных БЛА (беспилотный летательный аппарат) на первое место будет выходить даже не огневая производительность, а цена их поражения. Имеющиеся зенитные управляемые ракеты отечественных ЗРК явно избыточно дороги для этого, что, по сути, вынудило начать работы по созданию облегченных и удешевленных противодроновых ракет к ЗРК малой дальности», – говорится в авторском предисловии Балуевского к новой книге ЦАСТ «Чужие войны – новая парадигма».
Он отметил, что противодействовать большому количеству импровизированных, коммерческих, а затем специальных военных БЛА в Сирии пришлось в основном традиционными средствами ПВО, передает РИА «Новости».
Сирия, таким образом, оказалась практически первым полигоном для проверки способности существующих средств ПВО к решению этой задачи.
В результате созданные для противостояния традиционной пилотируемой авиации и крупногабаритным ракетам зенитные комплексы оказались «не вполне готовыми» к таким угрозам. При этом было наглядно показано, что критически важным фактором становится цена поражения БЛА.
«Опыт Сирии наглядно показывает, что пока еще не решены и вопросы своевременного обнаружения малых БЛА. Это особенно актуально при действиях по защите войск и объектов. При этом формирующиеся тенденции демонстрируют, что малые и сверхмалые ударные БЛА и барражирующие боеприпасы в ближайшее время будут играть на поле боя не меньшую роль, чем противотанковые управляемые ракеты», – подчеркнул бывший начальник Генштаба.
Он обратил внимание на необходимость создания новых мобильных, компактных и безопасных средств борьбы с БЛА (противодронной обороны), способных обеспечить прикрытие от беспилотных средств не только отдельных объектов, но и войск и больших территорий (агломераций), в том числе густонаселенных.
«Наиболее перспективным направлением видится применение оружия, работа которого основывается на новых [для вооружений] физических принципах, прежде всего лазерного и микроволнового», – отметил Балуевский.
Ранее против украинских дронов применили новейшее российское «ружье» РЭБ ЛПД-801.
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Огневую мощь новой СПТП 2С25М сравнили с танком Т-90
Самоходная противотанковая пушка (СПТП) по итогам испытаний показала огневую мощь, сравнимую с таковой у танков типа Т-90, при этом она обладает подвижностью БМД-4М, рассказал исполнительный директор «Курганмашзавода» (КМЗ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха) Петр Тюков в преддверии международного форума «Армия-2022».
«Испытания доказали, что СПТП 2С25М не уступает огневой мощи танков типа Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М», – цитирует ТАСС Тюкова.
По его словам, СПТП будет оснащена дистанционной стабилизированной в двух плоскостях пулеметной установкой.
«В целом комплекс вооружения имеет ряд преимуществ. Это и танковая пушка калибра 125-мм, способная использовать все современные типы боеприпасов, это и стабилизированная в двух плоскостях дистанционная пулеметная установка, позволяющая командиру, находясь внутри машины, вести эффективный огонь с места и с ходу независимо от основного вооружения», – сказал Тюков.
Он добавил также, что «Курганмашзавод» впервые представит на международном форуме «Армия-2022» самоходную противотанковую пушку (СПТП) 2С25М в новой комплектации с улучшенной защитой и комплексом оптико-электронного подавления.
«Модернизированную 125-миллиметровую самоходную противотанковую пушку 2С25 участники форума и гости увидят в новой комплектации. На СПТП будет установлен добавочный комплект дополнительной защиты, повышающий стойкость к поражению боеприпасами. При этом у машины на прежнем уровне будет сохранена плавучесть и остойчивость на воде. Еще одна фишка СПТП 2С25М – комплекс оптико-электронного подавления. Он гарантирует защиту от приближающихся ракет или облучения лазером», – сказал Тюков.
По его словам, цифровая система управления огнем (СУО) СПТП 2С25М включает в себя два основных прицела, позволяющих искать цели в любое время суток, и один запасной прицел с автономным питанием.
«На нашей «самоходке» установлена новейшая цифровая система управления огнем. <...> Основными элементами СУО являются комбинированный прицел наводчика ПНМ «Сосна-У» и панорамный прицел командира ПКП, выполненные в виде функционально-законченного многоканального прицельного комплекса, обеспечивающего наводчику и командиру высокую эффективность боевого применения вооружения за счет широких поисковых возможностей в любое время суток (днем, в условиях ограниченной видимости и ночью), высокой точности стабилизации линии прицеливания в двух плоскостях. Панорамный прицел командира ПКП позволяет вести огонь всеми типами боеприпасов, в том числе управляемой ракетой», – сказал он.
Тюков также отметил, что панорамный прицел командира позволяет вести огонь всеми типами боеприпасов, в том числе управляемой ракетой. Оба применяемых прицела оснащены автоматом захвата и сопровождения цели. Кроме того, машина оснащена оптико-электронным прицелом-дублером на случай повреждения основных прицелов. Он имеет стабилизированное в вертикальной плоскости поле зрения и автономное питание.
Ранее Тюков рассказал, что «Курганмашзавод» прорабатывает вопрос оснащения боевых машин пехоты БМП-3 комплексом активной защиты.
Шойгу показали выпускаемое на предприятиях ОПК Свердловской области вооружение
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Свердловскую область ознакомился с новейшими образцами вооружения, военной и специальной техники, выпускаемыми на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) региона, сообщили в Минобороны России.
«Руководством предприятий главе оборонного ведомства были представлены новейшие разработки в области бронетехники и оружия, доложены варианты модернизации образцов техники, стоящей на вооружении российской армии», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что министр обороны ознакомился с новейшими образцами вооружения, военной и специальной техники, выпускаемыми на предприятиях.
Также главе оборонного ведомства продемонстрировали технологический процесс и производственные линии, на которых осуществляется сборка различной военной техники.
Сергей Шойгу провел рабочие совещания с руководством предприятий и профильных органов военного управления, на которых обратил особое внимание на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа.
Ранее первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил, что в России создали боевого робота для действий на самых опасных направлениях и в городе.
В США начали тестировать модели бюстгальтеров для женщин-военных
Американские военные приступили к тестам форменного бюстгальтера, который должен помочь женщинам-военнослужащим во время физических нагрузок, сообщают американские СМИ.
Программа бюстгальтера носит название Army Tactical Brassiere (ATB), есть четыре прототипа в разработке, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Stars and Stripes.
После испытаний финальный вариант представят совету по униформе армии на утверждение.
Модели сделаны из огнезащитного материала, они различаются по форме, расположению швов и застежек, вентиляции и ряду других компонентов. Планируется, что такой бюстгальтер будут выдавать женщинам при поступлении на службу в армию вместе с другой формой.
На данный момент женщины-военнослужащие получают спортивные бюстгальтеры, они не всегда подходят по размеру и часто неудобны при многочасовой носке и физических нагрузках.
В прошлом году управление спецопераций ВМС США, в состав которого входят «морские котики», впервые приняло в свои ряды женщину.
Минобороны показало удары вертолетов Ка-52 по ВСУ
Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники вооруженных сил Украины.
Как сообщается на странице Минобороны в соцсети «ВКонтакте», «в ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ». В результате «были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника ВСУ».
Напомним, Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы армейской авиации в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщало ведомство, пока «пара вертолетов Ка-52 наносит удар, транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ с группой огневого прикрытия на борту страхуют боевую работу «Аллигаторов». Пуски «авиационных средств поражения» выполняются «на предельно малых высотах». В результате «только одного вылета на боевое применение были уничтожены пункт управления и скопление бронетехники противника»
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Штабную машину на базе Lada Niva Legend обещали представить на «Армии-2022»
Холдинг «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») покажет в рамках международного военно-технического форума «Армия-2022» санитарный минивэн Lada Niva KUB NN с цветографической надписью «Медслужба» и полноприводный автомобиль скорой помощи на базе Lada Niva Prima NN, сообщил заместитель гендиректора холдинга Сергей Дмитроченко.
«Ключевыми экспонатами в гражданском направлении станут девятиместный минивэн «Медслужба» Lada Niva KUB NN и полноприводный автомобиль скорой медицинской помощи Lada Niva Prima NN. Их представят дочерние компании холдинга – «Швабе-СпецАвто» и «Швабе-Москва», – передает ТАСС слова Дмитроченко.
В «Швабе» отметили, что девятиместный санитарный Niva KUB NN имеет двигатель ВАЗ-21214 с увеличенной мощностью до 106 л. с. Длина и высота базового транспортного средства увеличены и составляют 4,9 м и 2,08 м соответственно. На задней оси автомобиля установлена рессорная подвеска и регулируемые пневмобаллоны, что обеспечивает хорошую проходимость и устойчивость автомобиля. Возможно исполнение этого автомобиля в формате «скорой помощи» класса А с полноценным изолированным медицинским салоном и в версии штабного автомобиля.
Автомобиль скорой медпомощи Lada Niva Prima NN создан на усовершенствованной для бездорожья колесной базе 3050 мм, снабжен двигателем повышенной мощности, увеличенным салоном и способен перевозить до двух пациентов и бригаду из трех врачей. Салон в таком автомобиле изолирован от водительской кабины, а толщина стен в 40 мм делает рабочее пространство для фельдшерской бригады теплым. Медицинская мебель автомобиля выполнена из металла и пластика, надежно крепится и отвечает требованиям ГОСТ по воздействию ударных нагрузок в 10g, то есть при ДТП мебель не деформируется и останется в салоне на отведенном под нее месте. Такой вариант кареты «скорой помощи» с хорошей проходимостью подойдет, например, для доставки больного из районного центра в областную больницу.
Ранее сообщалось, что холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» начал серийный выпуск первых в России гражданских оптических прицелов с технологией сменного дискретного увеличения.
Ростех анонсировал прототип общевойскового универсального экзоскелета
Госкорпорация «Ростех» создает прототип общевойскового универсального экзоскелета, каркас которого покрывает все тело, сообщил в преддверии международного военно-технического форума «Армия» первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков.
«В этом году мы покажем прототип эргономичного общевойскового универсального экзоскелетного комплекса. Такой экзокомплекс значительно повышает эффективность бойца. Снижает энергетические затраты и повышает точность стрельбы из автоматического оружия. В основе конструкции – легкие и прочные модули из композитных материалов. Из них складывается каркас экзоскелета – торс, таз, ноги, ступни, руки, шея», – передает РИА «Новости» слова Артякова.
Он уточнил, что эти модули можно интегрировать непосредственно в экипировку военнослужащего и объединить в одну цельную систему. Например, интегрированный модуль «Торс» можно встроить в элемент экипировки «Бронежилет». Такой подход упрощает систему креплений модулей каркаса к телу бойца – это более удобно и эргономично, в случае необходимости проще выполнить «экстренный сброс».
По словам первого замглавы корпорации, на сегодняшний день уже созданы экспериментальные образцы пассивных и активных механизмов, которые блокируют суставы экзоскелетного комплекса. «Это необходимо, например, для длительного удержания грузов до 20 кг в руках на весу или до 60 кг на каркасе экзоскелета. Подобные блокираторы позволяют, например, держать оружие в руке на весу до восьми часов – обычному человеку такое не под силу», – заявил Артяков.
Ранее в Ростехе сообщили, что Сотрудники ЦНИИточмаш и НИИ механики создали первый опытный образец оснащенного электродвигателями боевого экзоскелета, который может войти в состав экипировки солдата будущего.
БМП-3 решили дать комплекс активной защиты
«Курганмашзавод» (КМЗ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») прорабатывает вопрос оснащения боевых машин пехоты БМП-3 комплексом активной защиты, сообщил исполнительный директор предприятия Петр Тюков в преддверии международного форума «Армия-2022».
«В настоящее время на вооружение Министерства обороны поступают машины с комплектами дополнительной защиты. Эффективность такого решения подтверждена в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Вопрос оснащения БМП-3 комплексом активной защиты прорабатывается», – передает ТАСС слова Тюкова.
Боевая машина пехоты БМП-3 разработана во второй половине 1980-х годов в Специальном конструкторском бюро машиностроения (СКБМ), изготовитель – «Курганмашзавод». Вместимость – три члена экипажа и до семи десантников. Плавающая машина вооружена пушкой калибра 100 мм (с возможностью запуска управляемых ракет) и тремя (спаренный и два курсовых) пулеметами калибра 7,62 мм. Масса – 18,7 т, скорость по шоссе – 70 км/ч. На вооружении с 1987 года.
Ранее на «Армии-2022» пообещали показать робота БМП-3 без экипажа.
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