В ДНР заявили о наличии у Киева ракет повышенной дальности к HIMARS

Заместитель командующего Народной милиции ДНР Эдуард Басурин считает, что ракеты к западным системам HIMARS с дальностью полета 120 и 150 км уже есть у Киева.

«Удары наносятся различными системами – HIMARS, у которой заявленная дальность полета до 70 километров. Мы предполагаем, что ракеты с дальностью 120 и 150 (километров) уже есть на Украине», – сказал Басурин журналистам, передает РИА «Новости».

Басурин в июле предполагал, что поставки ракет для американских РСЗО HIMARS на Украине уже идут, хотя в Вашингтоне заявляли, что поставляемые снаряды не будут иметь дальность больше 80 км.

Ранее замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что Украина получила 16 РСЗО HIMARS от США, три идентичные установки M270 от Великобритании, еще три готовится передать ей Германия. По его словам, «у украинцев неплохо обстоят дела с количеством систем».

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