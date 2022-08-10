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10 августа, среда | Последнее обновление — 19:18 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Молдавии признали отсутствие денег для платежа Газпрому в августе
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Фигуру Солдата Победы доставили на Саур-Могилу
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На мемориальный комплекс Саур-Могила близ Донецка доставили 9-метровую фигуру Солдата Победы – один из ключевых элементов мемориала. Специалисты уже приступили к ее техническому монтажу. В ближайшее время воссозданная скульптура вернется на свое историческое место – к подножию стелы на вершине кургана.
Фигура солдата была доставлена к мемориальному комплексу в разобранном виде. Устанавливать ее будут по частям. Наибольшая сложность заключается в сопряжении скульптурной композиции и облицованной гранитом 36-метровой стелы, сообщается на сайте Российского военно-исторического общества.
Проверить ход работ приехал заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, а также представители руководства Донецкой народной республики.
«Скульптура солдата, который является центральным элементом скульптурной композиции мемориала, доставлена на трейлере. Еще не вся – голову бойца и руку с автоматом отливали отдельно, но вскоре мы начнем ее сборку и установку», – сказал Овсиенко.
Восстановлением мемориала занимаются Российское военно-историческое общество и Военно-строительный комплекс Министерства обороны Российской Федерации. Все работы идут в соответствии с графиком, и в конце августа должны быть завершены. Как отметил Овсиенко, восстановление мемориального комплекса Саур-Могила – больше чем просто «стройка».
Напомним, в ходе ожесточенных боев в августе 2014 года мемориальный комплекс Саур-Могила был разрушен прицельным огнем со стороны ВСУ. Часть элементов (стела, фигура Солдата Победы, некоторые рельефы) была разбита вдребезги.
В 2022 году к восстановлению мемориала приступили Российское военно-историческое общество и Военно-строительный комплекс Министерства обороны Российской Федерации. В кратчайшие сроки были воссозданы 4 исторических рельефа, 36-метровая стела и 9-метровая фигура Солдата Победы.
В ЛНР обнаружили штаб подразделения Центра психологических операций Киева
Спецслужбы ЛНР обнаружили в бывшем здании штаба оперативно-тактической группировки «Север» украинских силовиков в Северодонецке следы базирования там же подразделения украинского Центра информационно-психологических операций, который отвечал за пропаганду, рассказал журналистам представитель спецслужб ЛНР.
«Направление было одно – «Россия – это враги». У них во многих документах фигурирует, что враг – это Российская Федерация. У них нет такого, что другие государства. Четко, конкретно натаскивали против Российской Федерации. Именно здесь вот этой группировкой (Центром информационно-психологических операций) ковались такие данные», – рассказал сотрудник спецслужб республики, сообщает РИА «Новости».
Он уточнил, что данное подразделение, помимо прямой пропагандистской работы против России, занималось и созданием фейковых новостей.
Ранее в Минобороны заявили, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), переодетые в российскую форму, в целях дискредитации ВС России грабят дома и применяют физическое насилие к жителям города Славянска Донецкой народной республики.
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В ДНР сообщили об обстреле Горловки из РСЗО HIMARS
Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС) по направлению: Горловка, выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS», – говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ранее сегодня ВСУ обстреляли окраины Горловки из РСЗО «Град».
Сообщалось, что совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и ВС России за сутки уничтожены взвод РСЗО БМ-21 «Град», два бронированных автомобиля и подавлены две огневые точки противника в районах населенных пунктов Первомайское и Курдюмовка.
В ДНР сочли терактом новый удар по Еленовке
Удар украинских военных по следственному изолятору в Еленовке расценивается следствием как террористический акт, заявила официальный представитель генпрокуратуры ДНР Виталия Чернявская.
«По факту обстрела колонии в Еленовке генеральной прокуратурой [ДНР], а именно следственным управлением, возбуждено и расследуется уголовное дело. Направление удара, а также тип боеприпасов в настоящее время устанавливается, извлеченные с места происшествия осколки боеприпасов направлены для проведения экспертиз», – цитирует Чернявскую ТАСС.
Дело заведено по факту совершения теракта.
Напомним, 6 августа в результате удара украинских войск по СИЗО в Еленовке было убито около 20 боевиков украинского националистического полка «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией).
В конце июля украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен. На место удара доставят международных экспертов и журналистов, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
В ЛНР объяснили, когда может пройти референдум о вхождении в состав России
Референдум о вхождении Луганской народной республики в состав России возможен лишь после освобождения территории Донецкой народной республики, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Наша основная, конечная цель – это отодвинуть противника на безопасное для нас расстояние, помочь нашим братьям освободить ДНР, и только после этого мы будем думать о возможном проведении референдума. Хотя в общем и целом свое мнение мы выразили еще в 2014 году», – цитирует Пасечника ТАСС.
В июле председатель Общественной палаты республики Алексей Карякин заявлял, что референдум о вхождении в состав России пройдет на 492 участках.
ВСУ сбросили мины «Лепесток» у железнодорожной станции в Донецке
Подразделения украинских военных сбросили противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток» в Петровском районе Донецка у железнодорожной станции Мандрыкино, сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
«ВФУ (вооруженные формирования Украины) рассыпали запрещенные мины ПФМ-1 в Петровском районе Донецка у железнодорожной станции Мандрыкино», – сообщается в Telegram-канале штаба.
ВСУ также сбросили мины в Кировском районе Донецка.
Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили более 300 снарядов по территории ДНР.
До этого совместными действиями военнослужащих ДНР и ВС России за сутки уничтожили взвод РСЗО БМ-21 «Град», два бронированных автомобиля и подавлены две огневые точки противника в районах населенных пунктов Первомайское и Курдюмовка.
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Пушилин проинспектировал восстановление школ в ДНР к новому учебному году
Из почти 600 школ ДНР на данный момент ремонтируются 407, из них 280 – с помощью регионов РФ. При Украине эти школы десятилетиями не ремонтировались. Сегодня глава ДНР Денис Пушилин проинспектировал ход восстановительных работ в МОУ «Средняя школа №2 города Кировское», которую ремонтируют строители из Якутии.
С момента постройки школы не проводился капитальный ремонт, канализация, отопление, вентиляция пришли в негодность, требуют замены шиферная кровля, дверные проемы и окна, асфальтовое покрытие. На данный момент капитальным ремонтом школы занимаются специалисты из Якутии. Уже на 100% заменена кровля, электропроводка частично оштукатурен фасад.
«Из почти 600 школ Республики на данный момент ремонтируются 407, из них 280 – с помощью регионов РФ. Три таких образовательных учреждения посетил в Харцызске, Шахтерске и Кировском. Везде идут работы полным ходом. Регионы-шефы: Нижегородская область, Сахалинская область, Якутия – стараются как для себя», – написал Пушилин в Telegram-канале.
По словам главы ДНР, директора школ не ожидали такого масштаба работа, поскольку при Украине учебные заведения десятилетиями не ремонтировались.
«В Кировском от здания остались только стены – оно действительно получает капитальный ремонт. Пришла Россия – начались кардинальные сдвиги к улучшению жизни людей. Начали с подрастающего поколения», – отметил Пушилин.
Сообщается, что на сегодня уже 100% заменена кровли по всему учреждению, произведена замена электропроводки, произведено частичное оштукатуривание фасада здания, полностью демонтированы радиаторы отопления, стены внутри здания полностью подготовлены для последующего оштукатуривания, произведен демонтаж полового покрытия, начаты работы по ограждению учреждения по периметру.
Запланирована замена внутренних инженерных систем, внутренняя и наружная отделка (в том числе замена дверей, а также частичная замена окон). Также будет благоустроена прилегающая территория.
Также глава ДНР проинспектировал, как проходит восстановление школы №1 в Шахтерске. К началу учебного года все работы будут завершены.
«Школа достаточно востребованная, но школе 100 лет. И капитальный ремонт не проводился ни разу», – отметил Пушилин.
На 8 августа готовность объекта составляет 30 %. В здании ремонтируют кровлю, фасад, столовую, производят замену окон. По большинству работ процент выполнения приближается к 100 %. Стройматериалы предоставила Россия.
В ДНР оценили готовность к началу учебного года школ и вузов республики
Решение о формате обучения в школах и вузах Донецкой народной республики будет принято к началу учебного года и будет зависеть от уровня безопасности в регионе, заявили на встрече делегации Минпросвещения России во главе с Министром Сергеем Кравцовым и главы ДНР Дениса Пушилина.
«Что касается формы обучения в новом учебном году, для всех нас, для всех школьников и студентов, наиболее предпочтительная форма обучения – очная. Но окончательное решение будет принято перед 1 сентября. Это зависит от обстановки в целом и безопасности», – заявил Денис Пушилин.
По словам Кравцова, решен вопрос с учебниками в школах республики – к 1 сентября они будут поставлены. Кроме того, продолжается переквалификация учителей, ведутся ремонтные работы в школах, детских садах, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«С руководством ДНР уже обсуждаем будущие совместные проекты в области общего и среднего профессионального образования. Это будут «якорные» проекты, в которых смогут принять участие и ученики, и педагоги», – заявил Кравцов.
Участники встречи обсудили и темы развития инфраструктуры школ, формирования программ воспитательной работы, поддержки и переподготовки учителей, организации летнего отдыха и оздоровления детей, в частности, проведения проекта «Университетские смены» для школьников из ДНР и ЛНР.
Министр образования и науки ДНР Ольга Колударова сообщила, что к 1 сентября школьников ДНР будут готовы принять 569 муниципальных образовательных учреждений и 27 государственных школ-интернатов. Планируется открыть 577 детских садов, а также 60 организаций СПО.
О готовности оказания помощи по подготовке преподавателей и повышении их квалификации заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
«У нас есть возможность на открытых уроках, на круглых столах, на стажировках поделиться опытом с представителями Донецкой народной республики, помочь им в организации «Точек роста», поделиться всей той работой, которая показала у нас хороший результат», – пояснил он.
По словам губернатора, регион принимает детей из ДНР на отдых. Кроме того, благодаря содействию уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой дети Донбасса в Калуге и других городах области находят новые семьи.
В новом учебном году в ДНР и ЛНР откроются 1120 школ, при этом 865 учебных заведений уже завершили год по российским образовательным стандартам. Кроме того, к началу учебного года в школьные библиотеки Донбасса поступит почти три с половиной миллиона книг. Повышение квалификации пройдут около 15 тыс. учителей из Донбасса.
В Мариуполе открылись четыре новых центра юридической помощи
В Мариуполе начали работать четыре новых центра юридической помощи «Единой России», туда обращаются для восстановления документов, поиска пропавших, получения помощи, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Саблин.
«Такие центры работают в каждом районе города. Задача – оказывать жителям помощь максимально оперативно, решать задачи на месте и подключать к решению органы власти», – приводятся слова Саблина на сайте ЕР.
Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 12 тыс. тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 500 тонн медикаментов.
На Донбассе и освобожденных территориях работает 38 гуманитарных центров «Единой России», 10 из них – в Мариуполе.
1 июня партия открыла свой первый гуманитарный центр и в Херсоне. Он также работает по принципу многофункционального центра. Такие же партийные центры гумпомощи начали работать в Попасной (ЛНР) и в Купянске Харьковской области.
В Донецке вручили новую общественную премию Народного фронта PUTIN TEAM
Памятные знаки и грамоты за помощь в восстановлении Донецкой народной республики получили 12 человек, среди которых – волонтеры, добровольцы, фельдшеры и медсестры, и единственный электромонтер Куйбышевской РЭС.
«Когда началась специальная военная операция, мы начали знакомиться с вами, с людьми, которые рискуют жизнью, совершают невероятные поступки. Волонтеры, которые везут гуманитарную помощь и работают там, где другие боятся, те, кто делает это, – настоящие герои! Мы приняли решение, что премия PUTIN TEAM, премия нашего Президента, общественная премия, должна стартовать именно на Донбассе. Потому что здесь сегодня такие обстоятельства, которые собирают вокруг нашей России всех, кто всей своей ежедневной деятельностью показывает, что за нами правда», – приводятся слова руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Первыми награжденными премией PUTIN TEAM стали жители Донецкой народной республики Наталья Кузнецова, Евгений Мельников, Маргарита Лунёва, Василий Вербинский, Евгений Пушкарь, Михаил Кухтин, Елена Скрыпник, Александр Щербак, Валентина Вишнякова, Наталья Фоменко, Дмитрий Патрин и Евгений Матрос.
Памятные знаки и грамоты за помощь в восстановлении Донецкой народной республики получили 12 человек, среди которых – волонтеры, занимающиеся помощью инсулинозависимым детям, доставкой и выдачей гуманитарной помощи, воды и продуктов на освобожденных территориях, добровольцы, достающие людей из-под завалов, фельдшеры и медсестры, оказывающие помощь раненым в пострадавших районах, и единственный электромонтер Куйбышевской РЭС.
В ДНР сообщили о 300 погибших мирных жителях с начала эскалации конфликта
Более 300 мирных жителей погибли и почти 3 тыс. человек получили ранения в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских военных с начала эскалации конфликта 17 февраля, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«За 174 дня эскалации погибли 304 гражданских лица, в том числе 17 детей. Ранения получили 2985 мирных жителей, 195 из которых являются детьми», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
В июне ДНР запросила у России дополнительную союзническую помощь. Это произошло на фоне тяжелых обстрелов столицы республики со стороны ВСУ. В Москве и Донецке обстрелы назвали варварскими, среди погибших есть женщины и дети. Также под ударом оказался донецкий роддом.
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Луганские актеры показали в освобожденном Сватово оперу «Распятая юность»
Артисты из Луганского академического украинского музыкально-драматического театра (ЛАУМДТ) представили в освобожденном городе Сватово рок-оперу «Распятая юность».
Опера посвящена подвигу героев подпольной молодежной организации «Молодая гвардия», сообщают «Новости ГТРК».
6 августа же постановку впервые показали жителям Троицкого района ЛНР. Всего же показ рок-оперы запланирован в 12 освобожденных городах ЛНР.
Путин отметил мужество работающих в Донбассе строителей из России
Президент Владимир Путин отметил мужество и профессионализм российских строителей, оказывающих помощь в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик.
«Особо отмечу ту помощь, которую наши строители, проявляя мужество и профессионализм, оказывают жителям Донецкой и Луганской народных республик», – сказал российский лидер в среду на церемонии открытия нового мостового перехода через реку Шексну в Череповце, в которой он принял участие по видеосвязи, передает ТАСС.
Ранее Путин пообещал, что Россия поможет в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Кроме того, российский лидер дал поручение о помощи Донбассу в подготовке к зиме.
Напомним, российское правительство еще в мае создало специальный штаб по восстановлению освобожденных в ходе специальной военной операции на Украине территорий. В восстановлении Донбасса участвуют российские регионы.
Говоря о российских строителях, Путин подчеркнул, что на сегодняшний день в отрасли заняты миллионы людей, «настоящих мастеров, которые создают облик современной России, возводят прочный фундамент для ее развития во всех областях». По его словам, уникальные технологии, материалы, инженерные и технические решения позволяют воплощать в жизнь самые смелые, амбициозные замыслы.
«Но в основе основ всегда будет почетный, созидательный, уважаемый труд строителей, ваши поистине золотые руки, опыт, компетенции, ваше ответственное отношение к делу», – обратился президент к строителям, возводившим мост.
«Возведение этого моста (в Череповце – прим. ВЗГЛЯД) – один из ярких и достойных результатов работы всей строитетельной отрасли России. Несмотря на непростую ситуацию, она уверенно демонстрирует эффективность, работает действительно ударно, выходит на новые рекордные показатели и по праву считается одним из локомотивов национальной экономики», – сказал он.
В среду президент по видеосвязи присоединился к церемонии открытия нового моста в Череповце (Вологодская область). Речь идет о переходе через реку Шексну, который свяжет между собой четыре крупных микрорайона, позволит организовать кольцевое движение общественного транспорта, поможет удобнее добираться до производственных площадок крупных компаний – «Северстали» и «Фосагро». Он также разгрузит движение на Октябрьском мосту, который ранее был единственным в городе, и создаст условия для активного развития территорий за рекой Шексной.
Череповец – это крупный транспортный узел, который обеспечивает связь северных и восточных регионов России с южными и западными.
Минобороны показало кадры работы «Градов» в спецоперации
Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» Южного военного округа в спецоперации на Украине.
«Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Южного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.
Также в Минобороны уточнили, что ключевую роль в нанесении удара играет точное наведение, в чем артиллеристам ЮВО помогают расчеты беспилотных летательных аппаратов. Собранные данные передаются в полевые штабы и командирам реактивно-артиллерийских батарей.
Ранее ведомство продемонстрировало кадры боевой работы армейской авиации, а также расчетов САУ 2С-19 «Мста-С» при выполнении огневых задач высокоточным 152-мм артиллерийским боеприпасом «Краснополь».
Напомним, Россия продолжает совершенствовать одну из главных новинок украинской спецоперации – высокоточные средства поражения. Российские артиллерийские боеприпасы «Краснополь» модификации М2 приобрели новые качества, модернизированные управляемые снаряды получили возможность выбирать цели во время залповой стрельбы.
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ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии калибра НАТО
Украинские военные обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка из 155-миллиметровых артиллерийских орудий натовского образца, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Выпущено шесть снарядов калибра 155 мм», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Накануне вооруженные силы Украины нанесли удар по Токмаку, в городе уничтожены объекты гражданской инфраструктуры.
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Пушилин: Первый трибунал по военнопленным может состояться в Мариуполе до конца лета
Первый трибунал в Донецкой народной республике по военнопленным состоится, скорее всего, в Мариуполе, он будет организован до конца лета, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Идет активная подготовка трибунала. Первый трибунал состоится, скорее всего, в Мариуполе. До конца лета он будет организован. Сроки определяются нашими следственными органами. Задача – максимально открытое проведение трибунала», – передает ТАСС его слова.
Ранее посол ДНР в России Ольга Макеева во время встречи с послом КНДР в России Син Хон Чхолем предложила стране принять участие в работе международного трибунала над украинскими силовиками и наемниками.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину. Эслин и Пиннер подали кассационные жалобы в Верховный суд Донецкой народной республики, чтобы обжаловать приговор.
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