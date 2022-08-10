Фигуру Солдата Победы доставили на Саур-Могилу

На мемориальный комплекс Саур-Могила близ Донецка доставили 9-метровую фигуру Солдата Победы – один из ключевых элементов мемориала. Специалисты уже приступили к ее техническому монтажу. В ближайшее время воссозданная скульптура вернется на свое историческое место – к подножию стелы на вершине кургана.

Фигура солдата была доставлена к мемориальному комплексу в разобранном виде. Устанавливать ее будут по частям. Наибольшая сложность заключается в сопряжении скульптурной композиции и облицованной гранитом 36-метровой стелы, сообщается на сайте Российского военно-исторического общества.

Проверить ход работ приехал заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, а также представители руководства Донецкой народной республики.

«Скульптура солдата, который является центральным элементом скульптурной композиции мемориала, доставлена на трейлере. Еще не вся – голову бойца и руку с автоматом отливали отдельно, но вскоре мы начнем ее сборку и установку», – сказал Овсиенко.

Восстановлением мемориала занимаются Российское военно-историческое общество и Военно-строительный комплекс Министерства обороны Российской Федерации. Все работы идут в соответствии с графиком, и в конце августа должны быть завершены. Как отметил Овсиенко, восстановление мемориального комплекса Саур-Могила – больше чем просто «стройка».

Напомним, в ходе ожесточенных боев в августе 2014 года мемориальный комплекс Саур-Могила был разрушен прицельным огнем со стороны ВСУ. Часть элементов (стела, фигура Солдата Победы, некоторые рельефы) была разбита вдребезги.

В 2022 году к восстановлению мемориала приступили Российское военно-историческое общество и Военно-строительный комплекс Министерства обороны Российской Федерации. В кратчайшие сроки были воссозданы 4 исторических рельефа, 36-метровая стела и 9-метровая фигура Солдата Победы.