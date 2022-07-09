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9 июля, суббота | Последнее обновление — 22:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны сообщило о минировании ВСУ обочины на дороге у Кривого Рога
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Российские студенты приняли участие в восстановлении Саур-Могилы
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Участники «Российских студенческих отрядов» (РСО) из 18 регионов прибыли в Донецкую народную республику для восстановления мемориального комплекса Саур-Могила.
В профессиональную рабочую группу по реконструкции комплекса включили более 40 студентов, они займутся благоустройством территории и помогут в организации жизнеобеспечения гуманитарного лагеря, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Среди предстоящих работ – распиловка деревьев, разбор завалов, заправка и обслуживание средств малой механизации, сортировкой грунта, разбивка местности и подсобные строительные работы. Также участникам РСО предстоит помочь поварам полевой кухни и работникам банно-прачечного комплекса.
«Часть ребят начали работу 7 июля, сперва 10 человек, а сегодня еще 31. Они пробудут на объекте до конца августа. За это время окажут значительную помощь в восстановлении мемориального комплекса, важного как для жителей России, так и для населения Донбасса», – рассказал руководитель ростовского штаба студенческих отрядов Роман Уколов.
На месте ребят лично поприветствовал первый заместитель главы администрации города Шахтерска и Шахтерского района Сергей Желновач. Он подчеркнул значимость участия бойцов РСО в гуманитарной миссии и провел для ребят инструктаж по правилам безопасного нахождения на территории лагеря.
«Гостей принято встречать хлебом и солью, но как вы видите, мы пошли дальше – встретили вас улыбками, песнями и высоким уровнем безопасности. Ближайший день вы будете размещаться, знакомиться с предстоящим фронтом работы и налаживать свой быт. Наши опытные ребята вам постараются в этом помочь», – сказал Желновач.
Перед отправкой в республику студенты прошли трехдневные теоретическое и практическое обучение: им рассказали о правилах нахождения в районе со сложной военной обстановкой, прочитали лекции по технике безопасности, правилам пожаротушения и первой медицинской помощи.
На объекте организованы необходимые условия для пребывания студентов: душ с горячей водой и прачечная. Проживать они будут в новых армейских палатках с электричеством, вентиляторами и кулерами с водой. Трехразовое питание будет организовано посредством полевой кухни.
Формирование делегаций студенческих отрядов для работы в ДНР координирует центральный штаб РСО в рамках акции «Мы вместе с Донбассом» при поддержке штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству для помощи жителям Донбасса.
Появились сообщения об уничтожении грузинских наемников под Северском
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Союзные силы уничтожили под Северском колонну с грузинскими наемниками, ликвидировано около 30 боевиков, сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.
Источник ТАСС сообщил, что «разбита колонна грузинских наемников», которые «отступали на нескольких десятках машин и пикапах». По его словам, «союзные силы сработали очень точно». «Машины остались на месте вместе с этими же наемниками. Все сгорело, человек 30 там точно было», – говорится в сообщении.
Кроме того, источник сообщил, что военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины, воевавшие под Артемовском, массово дезертировали в тыл.
Тем временем военный корреспондент издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц опубликовал в Telegram видео того, как «русская артиллерия буквально перемешивает противника в лесах под Северском». Он отметил, что «всевидящее око группировки Отважных выискивает цели и корректирует огонь с воздуха».
Напомним, после освобождения Лисичанска части ВС России и народной милиции ЛНР вплотную подошли к Северску – последнему относительно крупному населенному пункту, прикрывающему путь на Славянск. Окружение/ликвидация группировок противника в Славянске – Краматорске, далее в Авдеевке, Артемовске и Курахово не просто разрушает фронт в Донбассе и уничтожает крупнейшую на данный момент группировку ВСУ, а выводит войска России и союзников на оперативный простор на огромной территории. Так, для Киева потеряют всякий смысл попытки удерживать Харьковскую область.
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Военный эксперт оценил данные об оперативной паузе союзных войск в Донбассе
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«В скором времени мы увидим, как российские войска активно усиливают нажим на Северск», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин, комментируя дальнейшее развитие спецоперации на Украине.
«Несмотря на оперативную паузу, боевые действия не прекращаются. Те силы, которые принимали участие в освобождении Лисичанска и Северодонецка, начинают выводиться на отдых, еще часть перегруппировывается на другие направления», – сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Наши войска переносят артиллерию, подтягивают тылы, им ставятся новые боевые задачи. Думаю, сейчас готовится операция против линии Соледар – Северск, где противник обороняется после отхода из Лисичанска. Через некоторое время мы наверняка увидим усиление нажима на Северск и Артемовск», – рассуждает эксперт.
Собеседник также обратил внимание на то, что противник будет пытаться усилить собственные оборонительные позиции. «Дело в том, что часть боевиков находятся на том направлении уже довольно долго, им необходимо доснабжение техникой, нужны дополнительные силы... Но в скором времени мы увидим, как российские войска активно усиливают нажим на Северск», – заключил Рожин.
Напомним, в минувшее воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Под контроль российских и луганских сил перешел Лисичанск – последний из крупных городов на территории республики, который удерживался украинскими силовиками.
Шойгу сообщил, что общие потери ВСУ составили 5469 человек, также ВСУ потеряли 196 танков и бронемашин, 12 самолетов, один вертолет, 65 беспилотников, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 ракетных систем залпового огня, 166 орудий полевой и минометной артиллерии, 216 автомобилей. «В Лисичанске противник бросил 39 танков и других бронированных машин, 11 орудий и минометов», – добавил министр. Президент России поздравил военных РФ и Народную милицию ЛНР с освобождением республики.
Позже министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Москве пообещал, что специальная военная операция России на Украине продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим. При этом он отметил, что приоритетом является сохранение жизни и здоровья российских военных и мирного населения.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбирала, какой может быть дальнейшая тактика на центральном участке фронта в Донбассе в ближайшее время.
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ВСУ бросили большое количество техники при отступлении из Лисичанска
Украинские военнослужащие бросили большое количество вооружения и военной техники при отступлении из Лисичанска в Луганской народной республике, рассказал боец народной милиции ЛНР Александр.
«Уходили, когда из Лисичанска, очень много техники бросили они (украинские военнослужащие). Есть целая техника, есть, конечно, и поврежденная. По всему городу стоит: чуть дальше центральной улицы – «Оса» (зенитный ракетный комплекс), ниже – танк их брошенный», – передает РИА «Новости» его слова.
Военнослужащий добавил, что одно только его подразделение «затрофеяло несколько танков». Он уточнил, что большое количество украинской техники осталось на подступах к Лисичанску.
В минувшее воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Под контроль российских и луганских сил перешел Лисичанск – последний из крупных городов на территории республики, который удерживался украинскими силовиками.
Напомним, после освобождения Лисичанска части ВС России и народной милиции ЛНР вплотную подошли к Северску – последнему относительно крупному населенному пункту, прикрывающему путь на Славянск. Окружение/ликвидация группировок противника в Славянске – Краматорске, далее в Авдеевке, Артемовске и Курахово не просто разрушает фронт в Донбассе и уничтожает крупнейшую на данный момент группировку ВСУ, а выводит войска России и союзников на оперативный простор на огромной территории. Так, для Киева потеряют всякий смысл попытки удерживать Харьковскую область.
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В ДНР предотвратили попытку контрнаступления ВСУ в Запорожье
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Украинские военные предприняли попытку перейти в контрнаступление в Запорожской области, но были остановлены союзными войсками ударами из реактивных систем залпового огня «Ураган», в ближайшее время контратака украинских войск на этом направлении невозможна, сообщил первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире Первого канала.
«Противник в некоторых местах, особенно на южном фронте, предпринимал попытки перейти в контрнаступление, как накануне на Гуляйполе – это Запорожская область, но перейти в контрнаступление не удалось. Только они начали накапливаться – живая сила, техника – туда прилетели наши «Ураганы», и все, больше у них возможности такой, в ближайшее время на этом направлении перейти в контрнаступление, нет», – передает ТАСС его слова.
Накануне сообщалось, что украинская сторона использует жилой дом в Авдеевке и учебные заведения Запорожья и Змиева для размещения вооружения и оборудования огневых позиций.
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Союзные силы выбили ВСУ из укрепрайона под Северском в ДНР
Союзные силы освободили село Григорьевка под Северском в Донецкой Народной Республики, где находился укрепрайон Вооруженных сил Украины, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.
«Населенный пункт Григорьевка наши подразделения взяли. Был очень большой укрепрайон, но наши подразделения его взяли. Выбили оттуда укронацистов. Причем выбили с такой скоростью и с такими их потерями, что об этом даже не пишут в украинских СМИ», – сообщил Киселев ТАСС.
Также, по словам Киселева, был нанесен ракетный удар по большому скоплению ВСУ на окраине города Северска. Помощник министра отметил, что в результате удара украинские формирования понесли большие потери.
В понедельник Киселев сообщал, что подразделения союзных сил после освобождения Лисичанска находятся на подступах к Артемовску. В четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВКС России уничтожили до 350 человек и 20 бронемашин из состава двух механизированных и одной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Артемовска в ДНР.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Казаки из ЛНР показали захваченные знамена украинских частей
Захваченные знамена украинских частей продемонстрировал командир 6-го казачьего полка имени атамана Платова в составе Народной милиции ЛНР Владимир Полуполтинных.
«Все взято в бою. Знамя 10-го горно-штурмового батальона «Эдельвейс». Знамя батальона «Донбасс». Знамя 72-й (механизированной) бригады «Черные запорожцы». Это знамя национальной гвардии – батальон (оперативного назначения) имени генерала Кульчицкого», – перечислил Полуполтинных, передает РИА «Новости».
Также он продемонстрировал трофейные знамена 108-го отдельного горно-штурмового батальона и 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.
В конце июня Полуполтинных рассказывал, как бойцы ВСУ во время отхода из населенного пункта Золотое оставили собственный флаг.
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В ДНР отменили мораторий на смертную казнь
Депутаты Донецкой народной республики отменили мораторий на исполнение смертных приговоров в ДНР, сообщила пресс-служба республиканского парламента.
«Данная правовая норма вступит в силу после опубликования закона Донецкой народной республики «О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой народной республики», который был принят 8 июля в рамках очередного пленарного заседания осенней сессии 2022 года Народного совета Донецкой народной республики II созыва», – цитирует сообщение ТАСС.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Адвокат Павел Косован сообщал, что защита Эслина обжаловала приговор, из которого просит исключить несколько статей УК ДНР.
Также смертный приговор грозит участникам украинской диверсионной группы «Медведи SS» нацбата «Азов».
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Путин заявил о восьмилетнем геноциде и изоляции в Донбассе
Власти Украины устроили в Донбассе изоляцию и геноцид, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России».
«Это и есть изоляция и геноцид, если иметь в виду сопровождающееся в течение восьми лет давление военное», – передает его слова РИА «Новости».
Путин перечислил несколько принципиальных сфер, в которых оказывалось давление на население Донбасса.
«Люди там (в Донбассе) в течение долгого времени – восемь лет – оказались, что называется, между небом и землей. Понимаете, в чем проблема? У них же не было никаких паспортов – ни украинских, ни российских. Они даже не могли купить билет на самолет, чтобы путешествовать по России. Не могли послать своих детей учиться. Даже в российские вузы. Квота существует! Значит, связи с Украиной утрачены, а с Россией не возникло. Я уж не говорю про обстрелы и прочее!» – сказал глава государства.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В ЛНР сообщили, что до 80% мобилизованных в ВСУ в Донбассе не умеют обращаться с оружием
Подавляющее большинство мобилизованных в ВС Украины в Донбассе сейчас не имеют навыков обращения с оружием, заявил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«По нашим данным, эта цифра колеблется от 60% до 80%», – передает ТАСС его слова.
Ранее Марочко рассказал, наемники из каких стран едут воевать за Украину, а также о том, что их ожидает. Говоря о наказаниях, Марочко указал, что речь идет «как минимум о 15 годах заключения и самое максимальное – это либо высшая мера наказания, либо пожизненный срок».
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В ЕР призвали сенаторов поработать в Донбассе во время парламентских каникул
Сенаторам от закрепленных за Донбассом регионов необходимо продолжить гуманитарную миссию в период парламентских каникул и подключиться к вопросам синхронизации законодательства, заявил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на пленарном заседании верхней палаты парламента.
«При этом, коллеги, просьба понимать, что это не отпуск на Азовское море. Это важнейшая государственная и гуманитарная задача. Прошу подойти к этому с максимальной самоотдачей и ответственностью. Координировать эту работу будут сенаторы Карелин, Вайнберг и Кравченко», – приводятся его слова на сайте «Единой России».
Турчак отметил, что надо быть готовыми ехать туда не на несколько дней, а всерьез, до полного достижения результата.
Он напомнил, что многие субъекты России взяли шефство за отдельными городами и территориями Донбасса. «Мы предлагаем сенаторам от закрепленных регионов подключиться к работе на этих территориях в период лета, подключиться к вопросам синхронизации законодательства, организации работы по выстраиванию системы представительной власти, работы избирательных комиссий. И, конечно, всех сенаторов прошу продолжить в Донбассе гуманитарную миссию», – добавил Турчак.
Первый вице-спикер Совфеда также поблагодарил коллег, которые с первых дней СВО включились в работу по оказанию помощи Донбассу.
«По нашей линии в Луганскую и Донецкую народные республики и на освобожденные территории Херсона, Запорожья, Харькова доставлено уже более 10 тыс. тонн гуманитарных грузов. Это продукты питания, предметы первой необходимости, лекарства, строительные материалы. В том числе большая партия пиломатериалов, которые были собраны при участии нашего Совета по развитию лесного комплекса под руководством Юрия Воробьева. Знаю, вы лично собирали и направляли туда технические средства разведки, защиты бойцов Народной милиции ЛНР и ДНР. Эту работу координировал Николай Журавлев. Также огромное человеческое спасибо за это», – отметил Турчак.
По его словам, на освобожденных территориях на сегодняшний день открыты 26 гуманитарных центров «Единой России», оказывается медицинская помощь, оформление гражданства, поиск родных и близких.
В среду Турчак заявил, что в городе Изюме Харьковской области открылся еще один центр гуманитарной помощи «Единой России». Этот второй гуманитарный центр «Единой России» в Харьковской области.
Склад боеприпасов загорелся в Шахтерске из-за обстрела ВСУ
Склад боеприпасов горит в городе Шахтерске в ДНР после ночного ракетного обстрела со стороны украинских войск, снаряды детонируют, разлетаясь в радиусе пяти-шести километров.
В ближайших домах есть повреждения, выбиты стекла, органами власти была организована эвакуация жителей из наиболее опасных участков.
Движение в сторону Шахтерска ограничено.
«Я первый раз услышала один взрыв, а дальше уже все больше и больше... До утра, бесконечно, без остановки и на данный момент что-то еще взрывается», – рассказала РИА «Новости» местная жительница.
Напомним, в ДНР из-за обстрелов за сутки погибли семь мирных жителей.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Силовики не исключили присутствия украинских террористов в ЛНР
С Украины в ЛНР могли вернуться «скрытые террористы», работать приходится на «сложной территории», где могла сохраниться украинская агентурная сеть, сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
Киселев указал, что среди вернувшихся с Украины «гражданских лиц могут оказаться в том числе завербованные террористы». По его словам, «это могут быть скрытые террористы, это закладки с вооружением, со взрывчаткой – да со всем чем угодно – для проведения терактов». Кроме того, он не исключил, что «осталась какая-то агентурная сеть». Киселев признал, что силовикам ЛНР «досталась сложная территория», ее «нужно и дальше проверять, вести фильтрационные мероприятия», передает ТАСС.
В минувшее воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Под контроль российских и луганских сил перешел Лисичанск – последний из крупных городов на территории республики, который удерживался украинскими силовиками.
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Врач Мясников с бригадой медиков приехал в ЛНР
Врач и телеведущий Александр Мясников в рамках гуманитарной миссии «Единой России» прибыл в Луганскую народную республику, он проведет встречи со студентами-медиками для определения потребностей в специалистах, лекарствах и медизделиях.
«Я знаю, что больницы ЛНР недоукомплектованы кадрами. Медикаменты сейчас привозят из России, и надо заранее понимать, чего именно не хватает. Даже по оснащению оборудованием больница Луганска очень впечатляет. Здесь делается многое. Сюда надо привозить студентов, чтобы они учились работать. Учились патриотизму, командному духу», – приводит слова Мясникова сайт «Единой России».
Он также подчеркнул, что на этом визите работа коллектива его больницы в народной республике не закончится.
«Моя больница и другие московские больницы готовы помогать. Будем ездить. Заранее выделять, каких специалистов не хватает. Здесь есть потенциал, с которым можно работать, чтобы медицина сильно продвинулась», – сказал Мясников.
Он также ознакомился с работой мобильной медчасти отряда ВДВ.
В свою очередь, председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов, курирующий деятельность медиков-добровольцев в рамках гуманитарной миссии «Единой России», доставил в Луганскую республиканскую больницу системы малоинвазивной хирургии для малотравматичных вмешательств, шовный материал, баллоны для хирургов. Вместе с ним оказывать помощь местным врачам снова приехал сын и еще несколько врачей.
«В ЛНР в общей сложности уже прибыли около 150 медиков-добровольцев. Некоторые во второй и третий раз. Большинство стараются поехать поближе к передовой, где они нужнее. Сейчас в Сватово повторно приехала группа из Башкортостана. Мы уже и в Первомайске были, Новоайдаре, Рубежном – объехали практически всю республику», – рассказал Хубезов.
Главврач Луганской республиканской больницы Олег Вольман рассказал, что в ЛНР сейчас работает большая бригада медиков-добровольцев из России. Это травматологи, анестезиологи, хирурги, кардиологи, нейрохирурги и сосудистые хирурги.
«Они разъехались по различным учреждениям республики. Оказывают хирургического и терапевтическую помощь. Занимаются высокотехнологичными методами лечения. Благодаря российским коллегами в наши клиники поступает новое медицинское оборудование. Мы чувствуем, что мы не одни и делаем общее дело на благо жителей», – заключил врач.
ВСУ обстреляли Алчевск из американских HIMARS
Украинские военные провели обстрел из американских РСЗО HIMARS города Алчевск в ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: в 12.40 с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)», – цитирует сообщение представительства ТАСС.
До этого в субботу украинские военные провели обстрел из РСЗО HIMARS города Ирмино в ЛНР.
Напомним, ВСУ впервые применили HIMARS в ЛНР 28 июня.
В ДНР открыты уголовные дела против 500 боевиков «Азова» и других формирований
В отношении 500 боевиков нацбата «Азов» и других украинских вооруженных формирований возбуждены уголовные дела, сообщил источник в следственных органах ДНР.
Речь идет о боевиках, которые «сдались в плен в том числе и на заводе «Азовсталь». Как заявил источник ТАСС, материалы дел против бойцов нацбата «после утверждения обвинительного заключения надзорным ведомством республики будут переданы в суд для их дальнейшего рассмотрения по существу».
Фигурантам вменяются «участие в вооруженном формировании, не предусмотренном законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам ДНР», и «совершение действий, направленных на насильственный захват власти в нарушение Конституции ДНР и на насильственное изменение конституционного строя ДНР, совершенных организованной группой». Кроме того, они обвиняются в прохождении обучения в целях совершения указанных преступлений.
Напомним, освобождение Мариуполя было завершено в мае – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела), которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.
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