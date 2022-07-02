Медведев заявил о завершении бурного романа украинцев с европейцами

Бурный роман жителей стран Европы и украинцев подходят к концу, от них устали, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Похоже, бурный роман европейцев с украинцами завершается. Их уже не хотят, от них устали. Неистовые поляки вспомнили про свой оголтелый национализм. Напоминают криком почти четырем миллионам украинцев, разместившихся у них в стране, про то, что они в Польше. Схожие процессы идут и в других европейских странах, затеявших любовные игрища с Киевом. Понятно. Что и требовалось доказать», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев напомнил, что от украинофилии до украинофобии один шаг, а «угасающие чувства» не зажечь снова никакими обещаниями будущего нескорого и неравного брака (мифического вступления в ЕС).

Он также посоветовал украинцам «вспомнить про свою былую любовь к зеленому хлопцу в зеленой футболке» и ради собственного блага «разорвать этот брачный союз навсегда».

Ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский рассказал российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вован и Лексус) о провале программы польских властей по приему украинских беженцев.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Польша и другие страны не хотят содержать украинских беженцев.