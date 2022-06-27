В Крыму состоялся второй суд по делу о геноциде в годы Великой Отечественной войны

В ходе второго судебного заседания по делу о геноциде мирных советских граждан нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, которое прошло в Верховном суде Республики Крым, прокурор зачитал свидетельские показания, раскрывающие факты массовых убийств населения на оккупированной территории.

«Свидетельскими показаниями установлено, что карательный отряд немцев 23 ноября 1943 года в деревне Минус, в настоящее время несуществующее село Раздольненского района, собрал все еврейское население в количестве 124 человек и расстрелял поголовно всех. Трупы были сброшены в колодец», – зачитал свидетельства прокурор отдела прокуратуры Республики Крым Константин Кузнецов, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он также добавил, что «немецко-фашистские каратели издевались над женщинами и детьми. Они вырывали детей из рук матерей и бросали живыми в колодец. Некоторых детей ударяли головой о землю, затем расстреливали и трупы бросали в колодец. Изложенные злодеяния подтверждаются прилагаемыми материалами».

«Итогом репрессивной политики оккупантов на территории Крымской СССР стало уничтожение практически 219 тыс. советских граждан и военнопленных. Также принудительное использование рабочей силы либо для работы на оккупированных территориях, либо для вывоза в Германию можно характеризовать как репрессивную политику оккупантов. За период 1941–1945 годы с территории Крыма было вывезено более 85 000 принудительных рабочих», – рассказал во время заседания доктор исторических наук, профессор Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Олег Романько.

В многочисленных документах Государственного архива присутствует подтверждение издевательств и жестоких пыток мирного населения. Так, эксперт Крымского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории культуры Михаил Кизилов рассказал суду об одном из самых страшных лагерей Симферополя – концлагере Красный.

«На грязных нарах, без одеял, без воды для гигиены, покрытые паразитами и насекомыми люди выполняли тяжелейший и зачастую бессмысленный труд. Заключенных «кормили» 2–3 раза в день. Однако полноценным питанием этот процесс, конечно, назвать нельзя. Утром давали кусочек хлеба весом в 150–250 граммов, это был сырой пахнущий керосином хлеб и ничем не заправленный кипяток. Буханку хлеба делили приблизительно на 10 человек. Днем давали баланду, вечером еще раз давали стакан горячей воды», – рассказал Кизилов.

Ранее Государственным архивом Республики Крым и Управлением ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю были рассекречены десятки архивных документов, отражающих преступления нацистов против советского населения в годы оккупации. Часть из них во время судебного процесса зачитали привлеченные эксперты.

Напомним, суд о признании геноцидом массового убийства советских граждан нацистами и их пособниками, прошедший в Крыму, является пятым в российской истории. Аналогичные процессы уже состоялись в Новгородской, Псковской, Ростовской и Орловской областях.

Следующее судебное заседание состоится 30 июня в Верховном суде Республики Крым.