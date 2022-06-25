Санду предупредила об угрозе продовольственной безопасности Молдавии

Украинские события ставят под угрозу продовольственную безопасность соседней Молдавии, поскольку они провоцируют рост цен на продукты, считает президент страны Майя Санду.

«Продовольственная безопасность страны находится под угрозой из-за всего, что происходит, мы находимся в ситуации, когда Украина не может заниматься экспортом, хотя является крупным поставщиком зерна, и это может привести к резкому росту цен на международном рынке», – сказала Санду в эфире канала Prime, передает РИА «Новости».

Повышение цены на зерно также автоматически повышает стоимость других продуктов, указала политик. Молдавская сторона пытается помочь украинской, в том числе с помощью порта Джурджулешты, но эти усилия не могут заменить те мощности, которые были на юге Украины.

Санду заявляла о резком росте цен на продукты еще в марте. Тогда она сообщала, что стране не грозит голод из-за дефицита продуктов.

Ранее генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что экспортные ограничения приводят к росту цен на продовольствие и могут усугубить мировой продовольственный кризис, необходимо от них отказаться.