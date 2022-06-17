Путин: России никогда не дадут критически важные технологии

Российской Федерации никогда не давали и не дадут критически важные технологии, продавали только смартфоны, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Упаковку и прочие такие вещи, даже телефоны и смартфоны, нам всегда дадут. Но нам никогда не давали и не дадут критически важные технологии», – цитирует ТАСС Путина.

«А когда мы начинаем отстаивать свои права, нам тут ввинчивают какие-то санкции и ограничения. Мы должны настроить себя именно на это и иметь возможность воспроизводить критически важные технологии. Если мы поймем это, то все остальные вещи мы решим достаточно спокойно», – заключил глава государства.

Ранее Путин заявил, что импортозамещение не может стать панацеей, это не кардинальные решения, если мы будем лишь повторять других, то рискуем оказаться в позиции «постоянно догоняющих».

Также Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что суверенитет страны не может быть частичным, поэтому России необходимо отстаивать свой политический суверенитет, а также укреплять экономическую и финансовую самостоятельность.

Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД