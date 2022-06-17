В России упростили механизм обслуживания экспортируемой военной техники Российский IT-сектор призвали не упустить окно возможностей Песков рассказал, как Путин готовится к выступлению на ПМЭФ 17 июня 2022, 08:59 Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин персонально участвует в подготовке выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и относится к этому очень ответственно, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Сам президент принимает участие лично в подготовке, он очень ответственно к этому относится. И, конечно, будем ждать его оценок происходящего и его видение будущего», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на интервью представителя Кремля Первому каналу. По словам Пескова, президент в ходе своего выступления будет говорить об экономических процессах. «Конечно, экономика в настоящее время, особенно в мировых делах, она, наверное, становится заложницей политики, она кладется на алтарь политики, как жертва. Но тем не менее все-таки главным образом речь пойдет об экономике, о том, как ситуация влияет на экономику, о том, как будет жить наша экономика в условиях враждебных проявлений Запада, о том, как мы будем искать и как мы уже нашли новых друзей в других частях мира, что стало причинами того кризиса, который мы сейчас имеем в самых разных секторах мировой экономики», – добавил он. «Несмотря на то, что сейчас против нашей страны началась абсолютно беспрецедентная экономическая война все-таки все наверняка с большим вниманием будут слушать выступление Путина», – сказал он. Пресс-секретарь президента отметил, что и форум, и выступление Путина по времени совпадают с беспрецедентными событиями в мировой дипломатии, экономике, политике. «Это добавляет еще большее значение тем словам, которые президент будет озвучивать, поэтому трудно переоценить значение этого выступления», – сказал Песков. Помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков сообщал ранее, что большая часть выступления Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящена экономическим вопросам. Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности». В рамках мероприятия также запланированы форумы МСП, креативного бизнеса, «Лекарственная безопасность», «ПМЭФ Юниор» и SPIEF Sport Week.

Анонсировано большое выступление Путина на форуме в Петербурге 16 июня 2022, 13:25

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Выступление президента Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу будет большим, он готовится к выступлению, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Завтра Путин работает уже непосредственно на форуме, в 2 часа дня большая пленарка. Пленарное заседание, большое выступление Путина ожидаем, президент готовится к нему», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Также, по словам представителя Кремля, Путин встретится с главами государств, которые принимают участие в форуме, в частности, с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. «Завтра также будет часть рабочего визита президента Казахстана Токаева, состоится беседа двух президентов, рабочий обед двух президентов, иные встречи с главами государств и правительств, которые принимают участие в форуме. И завтра же встреча с представителями, руководителями российских СМИ», – заявил Песков. Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Глава ЦБ высказалась за отмену валютных ограничений в России 16 июня 2022, 11:05

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Вера Басилая

У Центробанка нет планов запрещать хождение в стране доллара, евро, валютные ограничения, действующие сейчас в России, нужно отменить, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2022. «По мере стабилизации финансовой системы валютные ограничения постепенно ослабляются, и – мое мнение – большинство из них должны быть сняты», – цитирует «Коммерсант» Набиуллину. По ее словам, регулятору нужно работать над восстановлением доверия частных инвесторов к фондовому рынку. «Мы много работали, чтобы люди пришли на фондовый рынок, сейчас у них разочарование, и это вызов для нас»,– подчеркнула она. Набиуллина ответила отрицательно на вопрос о том, может ли быть запрещен оборот в России долларов и евро. Председатель ЦБ России также отметила, что валютные вклады граждан конфискованы не будут, передает ТАСС. Также она заявила, что устойчивость финансовой системы является безусловной ценностью. «Устойчивость финансовой системы – это безусловная ценность. Это то, что не должно меняться. Устойчивость финансовой системы – это очень важно, и мы будет за этим следить безусловно», – подчеркнула Набиуллина. Также она отметила, что сейчас перед финансовой системой страны стоит достаточно срочная задача по созданию новой системы международных расчетов, основанной на партнерстве. «О том, что должно меняться, и то, какие задачи перед финансовой системой стоят. Первое, и достаточно срочное, – это создание всей системы международных расчетов», – заявила глава ЦБ, уточнив, что новая система международных расчетов должна быть основана на партнерствах. Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. Центробанк с 20 мая разрешил банкам без ограничений продавать любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро. Регулятор пояснил, что до 9 сентября граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков, начиная с 9 апреля. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты. Ранее Набиуллина опровергла принудительную конвертацию валютных счетов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин заявил о демарше западных партнеров в отношении российского автопрома 16 июня 2022, 19:48 Текст: Кристина Цыцура

Демарш западных компаний – партнеров российских автозаводов заметно отразился на выпуске автомобилей в стране, он сократился в разы, заявил президент России Владимир Путин, на совещании по автопрому. «Партнеры российских автозаводов, несмотря на свои долгосрочные обязательства, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с нашего рынка», – передает ТАСС слова Путина. По словам Путина, если сравнивать показатели 2022 года и 2021-го, то выпуск отечественного автопрома оказался в три раза меньше, а в апреле – в пять раз меньше. Ранее Путин назвал среди наиболее важных задач в российском автопроме обеспечение работы заводов и сохранение коллективов. Путин поручил создать качественные и доступные автомобили для россиян 16 июня 2022, 19:27 Текст: Елизавета Булкина

В России необходимо создать подходы к развитию автопрома, основа – качественные и доступные автомобили для граждан, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности. «Повторю то, о чем мы говорили и на предыдущих отраслевых совещаниях – нельзя, безусловно, замыкаться только на текущих проблемах автопрома», – передает его слова РИА «Новости». «Сейчас особенно важно сформировать стратегические подходы к развитию отрасли, создать долгосрочный долговременный вектор технологических и производственных изменений, в основе которых потребности граждан в качественных и доступных автомобилях, запросы экономики, бизнеса, городского и муниципального хозяйства в части автотехники, включая дорожную, строительную и коммунальную технику», – добавил Путин. Ранее Путин поставил задачу обеспечить технологический суверенитет страны при производстве автомобилей. Греф поразился «необыкновенной гибкости» экономики России 17 июня 2022, 08:43

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Российская экономика вернется к уровням 2021 года примерно через десять лет, если ничего не предпринимать в нынешней ситуации, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе делового завтрака «Сбера» на Петербургском международном экономическом форуме. При этом глава госбанка заявил, что российская экономика продемонстрировала «совершенно необыкновенную гибкость». «Если ничего не делать в текущей ситуации, то примерно такая консенсуальная траектория российской экономики, возврат ее на уровень 2021 года, может занять примерно 10 лет», – приводит его слова ТАСС. При этом глава госбанка заявил, что российская экономика продемонстрировала «совершенно необыкновенную гибкость». «Никто не ожидал, что такими темпами будут происходить перестройка и подстройка под новую ситуацию, и конечно же, это происходит во многом благодаря тому, что экономика приобрела за эти годы уникальный опыт. Большей частью он является частным», – сказал Греф. Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри. Глава АвтоВАЗа обозначил сроки запуска производства трех моделей Niva 16 июня 2022, 12:59 Текст: Вера Басилая

АвтоВАЗ планирует возобновить производство внедорожника Niva Legend в июле, Niva Travel – в августе, к концу лета завод будет производить три модели автомобилей, сообщил президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов на Петербургском международном форуме. «С июля, со следующего месяца, возобновим производство традиционной модели Niva Legend, которая уже хорошо известна не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Уже в августе месяце будет возобновлено производства Niva Travel. Три модели (включая Lada Granta – прим. ВЗГЛЯД) будут выпускаться до конца лета текущего года. Дальше по возможности мы будем расширять наш модельный ряд, но многое будет зависеть от санкционного режима и возможности быстрой локализации тех или иных компонентов. <…> Мы работаем над этим круглые сутки, уверен, что наши специалисты в среднесрочной перспективе справятся с этой задачей», – цитирует ТАСС Соколова. Ранее АвтоВАЗ решил возобновить производство автомобилей Niva. До этого АвтоВАЗ возобновил производство на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля: начался выпуск Lada Granta в версии Classic с минимизированным влиянием импорта. АвтоВАЗ владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится. Газета ВЗГЛЯД писала, какие перемены ждут российский авторынок. Песков анонсировал серьезный разговор о развитии автопрома на совещании у Путина 16 июня 2022, 13:45 Текст: Вера Басилая

Отечественный автопром имеет «много проблем», и на совещании у президента Владимира Путина в четверг предстоит серьезный разговор о развитии отрасли, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что глава государства сегодня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проведет очередное отраслевое совещание, на котором будут обсуждаться вопросы автомобильной промышленности. «Много проблем, серьезный разговор предстоит. Выступит курирующий министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Затем выступит министр транспорта Виталий Савельев, также будет обмен мнениями», – приводит ТАСС слова Пескова. Он также не исключил, кроме вступительного слова, Путин скажет и заключительное слово на совещании. «Пока планируем, что и Мантуров, и Савельев будут в открытой части. Обсуждения же традиционно носят деловой характер и проходят в закрытом режиме», – уточнил Песков. По его словам, в мероприятии примут участие члены правительства, «все, кто имеет отношение к автопрому», руководители регионов, где расположены предприятия автопрома, и руководители отечественных компаний-производителей. Затем в графике Путина запланированы встречи непубличного характера. Ранее Песков анонсировал большое выступление Путина в пятницу на форуме в Петербурге. Макрон не исключил визита в Москву 16 июня 2022, 23:24 Текст: Алексей Дегтярев

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что не отказывается от возможности посетить российскую столицу. «Чтобы сейчас отправиться в Россию, необходимы предварительные условия, сигналы со стороны президента России Владимира Путина», – заявил Макрон в интервью каналу TF-1, передает ТАСС. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин с начала года провел порядка 140 международных телефонных разговоров с лидерами почти 50 стран. Он уточнил, что с Макроном российский лидер провел более 100 часов переговоров. Путин заявил о необходимости обеспечить доступность цен на машины для россиян 16 июня 2022, 21:11 Текст: Кристина Цыцура

Цены на металл падают, а это должно отразиться на ценах на легковые автомобили, они должны стать доступными для россиян, заявил президент России Владимир Путин. «Прислушался бы и к мнению министра финансов, все-таки у нас действительно цены падают на металл, курс поменялся и, безусловно, это должно отразиться на ценах», – сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности, передает РИА «Новости». По словам президента, нужно обеспечить доступность легковых автомобилей для граждан. Ранее задачу обеспечить технологический суверенитет страны при производстве автомобилей поставил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности. Новак заявил о возможности наращивания добычи нефти в России 16 июня 2022, 11:39 Текст: Вера Басилая

Российские нефтяные компании не консервировали скважины, поэтому страна имеет техническую возможность нарастить добычу до докризисного уровня, сообщил вице-премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме. «Я не думаю, что у нас была какая-то консервация скважин, процесс технологический, их можно отрегулировать», – цитирует ТАСС Новака. Он добавил, что компании в настоящее время перенаправляют потоки экспорта и налаживают новые связи, производственные цепочки. Также он отметил, что Россия может в июле продолжить восстановление добычи нефти и нарастить ее по сравнению с июнем. Экспорт нефти в текущем месяце также вырастет. «Я думал, предпосылки есть, что в июле мы продолжим рост добычи. Мы видим, что у нас прирост достаточно существенный в июне по сравнению с маем – это плюс 600 тыс. баррелей (в сутки). Фактически мы уже близки к восстановлению февральского уровня», – заявил Новак. Ранее в Минфине России сообщили, что экспортная пошлина на нефть с 1 июля повысится на 10,4 доллара – до 55,2 доллара с 44,8 доллара за тонну в июне. Путин выступил в поддержку рынка коммерческих автомобилей в России 16 июня 2022, 19:32 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин заявил на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности, что необходимо поддержать рынок коммерческих автомобилей, поскольку он может столкнуться с дефицитом спроса. «Если на рынке легковых автомобилей сейчас главная проблема связана с предложением, то рынок коммерческой техники может столкнуться с дефицитом спроса», – цитирует его ТАСС. Он уточнил, что в этом сегменте «основной покупатель – бизнес, транспортные компании, многие из них сейчас придерживают инвестиции, анализируют текущую рыночную и логистическую обстановку, в том числе в связи с запретом въезда грузовиков российских компаний в Европу». «В этой связи предлагаю шире посмотреть на различные программы поддержки спроса на коммерческий автотранспорт – и безусловно важно повышать их эффективность», – заключил Путин. Ранее Путин заявил, что в апреле автомобильное производство и нефтепереработка в России испытывали спад. Путин поручил обеспечить технологический суверенитет России в автопроме 16 июня 2022, 19:12 Текст: Ольга Иванова

Задачу обеспечить технологический суверенитет страны при производстве автомобилей поставил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности. «Необходимо выдержать ориентир на обеспечение технологического суверенитета России», – приводит его слова ТАСС. Путин уточнил, что «это не означает, что абсолютно все производственные процессы в автопроме должны проходить именно у нас, в нашей стране, но ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау, должны быть, конечно же, российские». Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что отечественный автопром имеет «много проблем», и на совещании у президента Владимира Путина в четверг предстоит серьезный разговор о развитии отрасли. Путин потребовал сохранить коллективы автозаводов 16 июня 2022, 19:19 Текст: Кристина Цыцура

Обеспечение работы заводов и сохранение коллективов – одна из наиболее приоритетных задач в российском автопроме, заявил президент России Владимир Путин. «Обеспечить работу автомобильных заводов России и их снабжения необходимыми компонентами, сохранить занятость, коллективы квалифицированных специалистов», – передает ТАСС слова президента. Путин озвучил наиболее важные задачи для отрасли во время открытия совещания по вопросам развития автомобильной промышленности. Ранее пересадить отечественных чиновников на автомобили Lada предложил министр финансов Антон Силуанов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил готовность пересесть на Lada. Напомним, в 2015 году самарский губернатор пообещал Путину пересадить чиновников на Lada. Орешкин назвал основные индикаторы экономики 16 июня 2022, 14:14 Текст: Вера Басилая

Основным показателем работы экономики в условиях нынешнего кризиса является не динамика ВВП, а уровень бедности и неравенства, заявил помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме. «В текущем кризисе во всем мире это (неравенство) – на самом деле один из ключевых показателей того, как работает экономическая политика. Неравенство и бедность – это ключевая история и основные индикаторы», – приводит ТАСС слова Орешкина. В свою очередь, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что основной принцип бюджетного правила – жить по средствам, иначе Россия рискует войти в инфляционную спираль, в целом с правилами и государству, и бизнесу лучше, чем без правил. «Эти правила нужны и нам, государству, при формировании бюджета для понимания горизонта, но это нужно и бизнесу, потому что бизнес должен понимать, какую финансовую, бюджетную политику проводит государство, и что нас ждет в будущем», – цитирует РИА «Новости» Силуанова. «Правило – это подведение той черты расходов, которые мы можем себе позволить, и которые не приведут к бюджетному дисбалансу. А бюджетный дисбаланс – это очень опасная штука, можно просто в спираль войти расходов», – объяснил министр финансов. Он напомнил, что Россия уже сталкивалась с таким дисбалансом ранее, когда власти были вынуждены все деньги направлять на обслуживание долгов. «Это пирамида», – заявил Силуанов. По его словам, речь идет о том, чтобы в «тучные годы» дополнительную природную ренту от экспорта углеводородов не тратить, а в «худые годы» – наоборот, за счет накопленных средств стимулировать спрос. Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что возврата к экономике СССР в России не будет. Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что экономика РФ проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти: инфляция и спад ВПП по итогам текущего года будут меньше, чем прогнозировало Минэкономразвития. Путин поручил разработать и утвердить новую стратегию автопрома 16 июня 2022, 20:59 Текст: Ольга Иванова

Необходимо разработать и утвердить обновленную стратегию автопрома до 1 сентября, ее ключевым элементом должно стать наличие у России собственных технологических средств для обеспечения конкурентоспособности, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию автопрома. «Необходимо до 1 сентября, прошу это правительство сделать, разработать и утвердить обновленную стратегию развития автомобильной промышленности с учетом сегодняшних реалий. И, конечно, ее ключевым элементом должно стать наличие у России собственных критических технологий и производств», – приводит его слова РИА «Новости». Путин подчеркнул, что их уровень должен обеспечить глобальную конкурентоспособность отрасли. Ранее Путин назвал среди наиболее важных задач в российском автопроме обеспечение работы заводов и сохранение коллективов.