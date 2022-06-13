Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Минеральное

Украинские войска обстреляли Донецк из артиллерии калибром 152 миллиметра, а Докучаевск и Минеральное – из БМ-21 «Град», сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21.10 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

Кроме того, представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Докучаевска. «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21.58 – н.п. Новомихайловка – н.п. Докучаевск: выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 «Град», – сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Помимо этого, в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что «зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 23.34 – н.п. Авдеевка – н.п. Минеральное: выпущено шесть ракет из БМ-21 «Град».

Накануне украинские войска обстреляли Еленовку из «Града», выпустили четыре мины калибром 82 мм по Никитовскому району Горловки, восемь мин калибром 120 мм по населенному пункту Гольмовский и три снаряда калибром 152 мм по Пантелеймоновке.

В минувшее воскресенье в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что после ночного обстрела ЛНР повреждения получили детский сад и 11 многоквартирных домов Стаханова.

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