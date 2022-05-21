В Сенате США назвали пакет помощи Киеву попыткой «открыть» Одесский порт

Американский сенатор: США придется занимать деньги у Китая на помощь Украине

Соединенным Штатам придется занять деньги у Китая, чтобы предоставить Украине обещанную военную помощь в размере 40 млрд долларов, заявил сенатор США Рэнд Пол в интервью порталу Breitbart.

«У США нет денег, которые мы могли отправить Украине. Скорее всего, придется занимать у Китая, чтобы направить средства Киеву», – передает газета «Ведомости» его слова.

При этом сенатор счел неоправданным риском брать кредиты на военные поставки.

Тем временем китайские журналисты на страницах газеты Global Times выразили мнение, что США, преподнося свою политику как защиту прав человека, свободы и демократии, в итоге способствуют распространению неонацизма на Украине.

«Переплетенные с популизмом и расизмом, неонацистские взгляды стали «ядом общества», – передают «Известия».

Издание отмечает, что тенденция на укрепление неонацистских взглядов наблюдается на территории всей Восточной Европы, и конкретно украинская версия подобного идеологического явления характеризуется как наиболее опасная: угроза обусловлена отведенной Киеву ролью политического эпицентра российско-американского противостояния.

Как заявил исследователь Китайской академии социальных наук Чжан Хун, феномен популярности неонацизма в Восточной Европе объясняется свойствами западной части региона «всасывать потенциал развития» востока.

В пример он привел Польшу, объяснив, что после вступления страны в Евросоюз многие польские врачи, инженеры и техники перебрались в Западную Европу, чтобы стать водителями грузовиков или строителями с удвоенным доходом.

По словам младшего сотрудника Китайской академии социальных наук Чжана Ифэя, аналогичным образом государства Восточной Европы страдали от технических и промышленных недостатков на фоне западноевропейских стран с развивающейся экономикой. А экономическая отсталость обострила у населения восточноевропейских стран чувство национальной идентичности. Эти и другие факторы привели к усилению правых сил в восточноевропейском регионе, которые установили контроль над важнейшими структурами, в том числе судебными и правоохранительными, уточняется в материале.

Обозреватель Financial Times Гидеон Рахман рассуждает, что такое положение вещей было использовано Вашингтоном, Лондоном и другими западными столицами в своих стратегических и национальных интересах, так как радикальные силы можно направить на «сопротивление российской агрессии» и использовать как «возможность вытеснить Россию с мировой арены». В качестве доказательства своего утверждения он ссылается на высказывания американского министра обороны Ллойда Остина, в которых обозначается намерение «ослабить Россию».

В итоге Ифей резюмировал, что виновником кризиса вокруг Украины являются США – страна со «скрытым поклонением централизованной власти» и необходимостью в лидерах с экстремальными стилями в условиях экономической нестабильности, о чем свидетельствует правление 45-го американского президента от республиканского крыла Дональда Трампа, сообщает Global Times.

При этом китайские журналисты обращают внимание на обратный эффект как результат американской политики, а именно конкретный инцидент со стрельбой в Буффало, штат Нью-Йорк, в результате которого погибли 10 человек. Акт агрессии был совершен на почве расовой ненависти, что проливает свет на истинные настроения в стране.

Ранее Сенат США проголосовал за выделение рекордных 40 млрд долларов для оказания военной, экономической и гуманитарной помощи Украине. Ожидается, что Байден в ближайшее время подпишет законопроект.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Рэнд Пол и Марджори Тейлор Грин выступили против 40-миллиардного пакета помощи Украине.

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