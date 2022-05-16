Путин: Биолаборатории США на Украине вели разработку биологического оружия

Американские биолаборатории на постсоветском пространстве занимаются сбором биологических материалов, изучают специфику распространения опасных заболеваний, а на Украине они вели разработку биологического оружия, заявил президент России Владимир Путин на юбилейном саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Мы давно били тревогу по поводу биологической активности США на постсоветском пространстве. Как известно, в нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров. И они заняты отнюдь не оказанием практической медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность», – приводит его слова ТАСС.

Он пояснил, что основная задача таких лабораторий – «сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний». «Теперь в ходе спецоперации на Украине получены документальные доказательства того, что в непосредственной близости от наших границ по сути создавались компоненты биологического оружия», – указал Путин.

Ранее в Госдуме заявили, что военная биологическая программа США лишила граждан Украины защиты и неприкосновенности, сделав объектами опытов.

В среду СК решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.

Кроме того, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России получило новые сведения о бесчеловечных опытах Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине, в том числе в психиатрической больнице №1 (село Стрелечье Харьковской области).

В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал расследовать деятельность биологических лабораторий США на Украине, где были найдены опасные патогены, в том числе «возбудители туберкулеза, сибирской язвы, холеры и бруцеллеза».

В марте Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Уже тогда Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий.