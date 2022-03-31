Путин разъяснил премьеру Норвегии причины спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин подробно разъяснил премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере причины проведения специальной операции на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении на сайте Кремля говорится, что состоялся телефонный разговор Путина и Стере, в ходе которого российский лидер «разъяснил причины проведения специальной военной операции по защите Донбасса, ее цели и задачи».

В свою очередь офис норвежского премьера сообщил, что премьер-министр Стере обсудил с Путиным ситуацию на Украине, разговор состоялся по инициативе Норвегии, передает РИА «Новости».

«Я призвал президента России прекратить боевые действия на Украине, вывести российские войска и обеспечить гуманитарный доступ», – заявил Стере.

Он также заявил, что гражданское население Мариуполя должно иметь гуманитарный доступ.

Также премьер выразил озабоченность в связи с тем, что страдает мирное население Украины, что миллионы людей стали беженцами, призвав «сделать все возможное, чтобы найти решение путем переговоров».

Кроме того, в среду Стере провел переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Ранее Владимир Путин поговорил премьер-министром Италии Марио Драги, объяснив ему процедуру оплаты газа рублями. Он также высказался о возможности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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