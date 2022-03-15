Путин созвонился с действующим и новым президентами Туркменистана

Во вторник состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом России Владимиром Путиным, сообщает туркменское государственное информагентство ТДХ.

Собеседники тепло поприветствовали друг и друга и подтвердили приверженность двух стран «традиционным отношениям дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего общим интересам», передает РИА «Новости».

Отмечается, что Путин сердечно поздравил туркменского лидера с успешным проведением президентских выборов, которые стали важной вехой в современной истории Туркменистана.

В свою очередь, глава Туркменистана отметил, что по обнародованным Центризбиркомом итогам выборов, состоявшихся 12 марта, новым президентом страны избран Сердар Бердымухамедов.

«Как сообщил лидер нации, исходя из этого, он намерен продолжить свою активную деятельность уже в новом качестве – председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана (верхняя палата парламента). Пользуясь представившейся возможностью, президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил президенту Владимиру Путину признательность за его большой личный вклад в укрепление межгосударственных отношений и плодотворную совместную работу», – отмечается в сообщении ТДХ.

Выразив уверенность, что конструктивные межгосударственные отношения будут крепнуть и неуклонно развиваться на общее благо, Гурбангулы Бердымухамедов и Путин адресовали наилучшие пожелания друг другу и народам обеих стран.

После глава Туркмении передал телефонную трубку новоизбранному президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову. Российский лидер пожелал ему больших успехов в деятельности на посту.

Новоизбранный президент Туркменистана выразил готовность к продолжению инициированного Гурбангулы Бердымухамедовым курса на поступательное расширение взаимовыгодного партнерства с Россией.

Отмечается, что между двумя странами исторически сложились добрые традиции дружбы и сотрудничества, которые отвечают долгосрочным обоюдным интересам, а также соответствуют стратегии межгосударственных отношений.

В завершение телефонного разговора новоизбранный президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Путин пожелали друг другу здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественным народам двух стран – мира, благополучия и процветания.

Ранее сообщалось, что Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркменистана.