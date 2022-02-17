Песков: Если для Кисиды ситуация с Украиной в приоритете, Путин разъяснит позицию

Президент России Владимир Путин разъяснит позицию России касательно ситуации вокруг Украины, если для премьер-министра Японии Фумио Кисиды эта тема представляет первоочередное значение, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Но если для наших японских коллег положение дел на Украине представляет первоочередное значение, убежден, что президент Путин будет готов дать необходимые разъяснения», ответил он на вопрос, почему в диалог вступает Япония – далекая от Украины страна, передает РИА «Новости».

Песков отметил, что в Кремле надеются, что акцент в разговоре Путина и Кисиды будет сделан на двусторонних отношениях.

«Япония – это наш очень важный сосед, это наш очень важный партнер. Мы надеемся, что акцент в разговоре будет сделан на двусторонних отношениях, все-таки это новое знакомство президента и премьер-министра, хотим дальнейшего развития наших двусторонних отношений, они весьма многогранны. У нас существуют проблемы, и их тоже наверняка затронут президент и премьер-министр», – отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что Путин уже в четверг проведет телефонный разговор с премьером Японии.

Ранее агентство Киодо со ссылкой на информированные источники сообщило, что Япония и Россия приступили к согласованию проведения телефонного разговора вечером четверга между Кисидой и Путиным. Ранее премьер-министр Японии в ходе встречи с представителями возглавляемой им фракции выразил мнение, что Токио также присоединится к усилиям для снижения напряженности вокруг Украины путем дипломатии.