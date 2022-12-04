В Москве прошел Всероссийский медиафорум «Без срока давности. Пусть знает вся Россия»

В Москве завершился Всероссийский медиафорум «Без срока давности. Пусть знает вся Россия»

В Москве на Всероссийском медиафоруме «Без срока давности. Пусть знает вся Россия» собрались более 80 активных молодых людей из 20 регионов России, чтобы научиться искусству журналистики, блогингу и видеосъемке.

Форум посвящен трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Проект «Без срока давности», в свете современной международной обстановки, вышел на новый уровень, высветив крепкие связующие нити прошлого германского нацизма и настоящего украинского национализма, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Депутат Госдумы, ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева отметила, что они задумались о том, что должны быть специальные люди, которые будут рассказывать про историю, геноцид, поисковую работу, которые касаются темы Второй Мировой войны. Она убеждена в том, что когда рассказываешь про такую серьезную тему, в которой часто пользуются избитыми пафосными выражениями: важно найти людей, которые могли бы рассказывать о темах проекта «Без срока давности», «История подвига» через себя, не с точки зрения своего личного участия, а прочувствовав историю через свои эмоции.

В первый день перед участниками выступил руководитель направления по взаимодействию с научными и образовательными учреждениями «Поискового движения России» Павел Корсаков. Он рассказал о том, как из общественной инициативы появился Всероссийский проект «Без срока давности», который реализуется на территории всей нашей страны.

Корсаков подчеркнул, что за 4 последних года была проделана колоссальная работа, например, были изданы 25 томов сборника документов «Без срока давности», включающие в себя архивные документы о преступлениях нацистов и их пособников. По его словам, также регулярно экспонируются различные выставки по проекту, проводятся всероссийские конкурсы для школьников и студентов, организуются молодежные форумы. Материалы проекта «Без срока давности» были интегрированы в образовательный процесс высших учебных заведений. 19 апреля в День единых действий проводится цикл мероприятий, посвященный проекту, указал он.

Об информационной гигиене и фейках в СМИ участникам медиафорума рассказал ведущий «Первого канала», блогер, создатель и главный редактор канала «Политическая Россия», член Совета Фонда развития интернет-инициатив Руслан Осташко.

«Нет никаких преград или ограничений, чтобы стать тем, кем вы хотите. Невозможно повторить чей-то путь, ведь только вы сможете определить, что для вас значит быть хорошим журналистом. Профессионализм же заключается в том, что вы берете правду и рассказываешь ее. Можно из «воды» сделать фейк или любой инфоповод, который вам нужен, но это не будет являться достоверной информацией. В истории были совершены ошибки, которые мы должны осознать, понять и не совершать», – сказал Осташко.

Молодые активисты приняли участие в серии мастер-классов, направленных на освоение новых методик и практик диалога с аудиторией. Участники прошли лекции от профессионалов современной журналистики. Они рассказали о работе с текстом, фото и видеосъемке, особенностях работы в медиапространстве, навыках инфлюенсеров и информационной гигиене. Российский актер, режиссер Егор Сальников рассказал и показал, как легкими упражнениями открыть и развить в себе артистические и художественные способности, как расслабиться и при этом сконцентрировать свое внимание на важном.

В завершении мероприятия участники представили разработанные совместные медиапроекты, которые будут опубликованы на информационных ресурсах проекта «Без срока давности».

Организаторами Медиафорума выступают Ассоциация студенческих патриотических клубов «Я Горжусь» совместно с Общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».