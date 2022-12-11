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Киев не смог убедить Германию передать Украине танки
Кулеба сообщил об отсутствии у Берлина планов передавать Украине танки
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Германия не принимала решения о передаче Украине танков и не давала таких обещаний, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба сообщил, что очередной пакет военной помощи от Германии, насколько ему известно, не включает танки. Как заверил министр, Украина продолжает «работать над этим», передает ТАСС со ссылкой на ARD.
Напомним, посол Украины в Германии Алексей Макеев сообщал, что Берлин согласился предоставить Киеву дополнительную военную помощь. Отметим, что украинская сторона давно пытается добиться от Германии поставок танков Leopard 2.
Мобилизованные рассказали о столкновении с иностранными наемниками на фронте в Донбассе
Призванные в рамках частичной мобилизации рассказали, как при выполнении боевых задач на Сватовском участке фронта в Донбассе столкнулись с иностранными наемниками.
Один из бойцов, ставший очевидцем события, рассказал РИА «Новости», что они сидели в окопах, занимали оборону, когда заметили тени.
Тогда российские военнослужащие стали требовать пароль у двигавшейся в посадке группы, чтобы распознать, какое это подразделение.
«В ответ нам крикнули: «Русские, сдавайся!» Мы открыли по ним огонь», – рассказал боец.
По словам военнослужащего, бойцы, призывавшие их сдаться, говорили, предположительно, с польским или словацким акцентом.
В ответ, сказал боец, «послали их». «Русские не сдаются», – сказал он.
Ранее в МИД России сообщали, что число западных инструкторов и наемников на Украине растет.
Французский генерал призвал Киев бомбить парад 9 мая в Москве
Французский генерал Иностранного легиона в отставке Мишель Яковлефф считает, что Киев может нанести удары по российским парадам, посвященным 9 мая, об этом он заявил в эфире телеканала LCI.
Яковлефф заявил, что Украина может наносить гораздо более символические атаки, например, на «большой парад в Москве – это военная цель, у вас военный парад, и я стреляю в середину марширующих батальонов», передает РИА «Новости».
Напомним, СМИ сообщали, что Франция на неофициальном уровне признает невозможность дальнейшей поставки оружия Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал «поддерживать и увеличивать» помощь Киеву.
Вучич дал оценку признанию Меркель о Минских соглашениях
Вучич назвал исторически важным признание Меркель о Минских соглашениях
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Исторически важное признание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и заявление экс-президента Украины Петра Порошенко, из которых следует, что Киев не собирался исполнять Минские соглашения, представляют ситуацию в абсолютно новом свете, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич сказал, что признание Меркель для него «практически невероятно», но оно подтверждается словами Порошенко. Как заявил Вучич, «это не меняет того, кто на кого напал, но меняет отношение к тому, что происходило с 2014 года». По его словам, признания Меркель и Порошенко серьезно влияют на позицию Сербии по Косову, передает ТАСС.
Открывшаяся информация, по его словам, позволяет судить о «злых намерениях» Запада, меняет ситуацию «во всех смыслах, прежде всего в политическом». Вучич сказал, что получил «ясный сигнал, кому нельзя верить». По его словам, если так посмели «обманывать и лгать» в отношении России, то встает вопрос, «сколько смогут выстоять» другие страны, такие «маленькие», как Сербия. «Это для меня многое меняет, но нельзя полностью сопоставить нашу ситуацию с их ситуацией, это для нас наука», – сказал он.
Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью подтвердила, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Порошенко летом также признал, что Украина согласилась на Минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы.
Украинские власти объявили «добровольную эвакуацию» населения из Купянска
Россия нарастила группировку войск возле Купянска, в связи с этим из города объявлена «добровольная эвакуация», заявил заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Украины Роман Семенуха.
По его словам, российская группировка войск возле Купянска увеличивается на протяжении последних недель, но особой угрозы пока не представляет, сообщает «Страна.ua».
«Усилились обстрелы и Купянской общины. В течение текущей недели нами объявлена добровольная эвакуация», – заявил Семенуха в эфире телемарафона на местном ТВ.
Ранее в Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области.
«Черные трансплантологи» прибыли за органами украинских военных под Артемовск
Полковник полиции ЛНР Киселев сообщил о прибытии на позиции ВСУ под Артемовском «черных трансплантологов» с Запада
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«Черные трансплантологи» с Запада прибыли под Артемовск в ДНР, чтобы «заработать на органах» украинских военных, сообщил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев.
Киселев сообщил, что около трех недель назад в район Атремовска «прибыла небезызвестная Элизабет Дебрю» в сопровождении ЧВК «Моцарт». С ней приехали Джон Уэсли, Эндрю Мильбурн и Генри Розельфельд, которые якобы входят в ЧВК, но «засветились» в Донбассе как «черные трансплантологи» в 2014–2015 годах, передает РИА «Новости».
Дебрю фигурировала в показаниях экс-сотрудника СБУ, который раскрыл схему изъятия органов украинских военных в Донбассе, существовавшую уже в ноябре 2014 года. Органы отправляли, в частности, в Германию и Израиль. По его словам, Дебрю командовала изъятием органов и часто сама могла провести операцию. Официально СБУ опровергала эту информацию.
Киселев сказал, что под Артемовск «черные трансплантологи» прибыли из-за «колоссальнейших потерь» вооруженных сил Украины, рассчитывая заработать «на органах тех вэсэушников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами».
Напомним, офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские войска ежедневно теряют до батальона личного состава на Артемовском направлении. New York Times сообщала, что врачи зафиксировали около 240 раненых украинских военнослужащих за сутки в боях под Артемовском.
Полянский назвал постпреда Украины при ООН паяцем
Полянский назвал украинского постпреда при ООН Кислицу паяцем и «клиническим случаем»
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Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал украинского постпреда Сергея Кислицу паяцем, которого никто давно не воспринимает всерьез.
Полянский в Telegram «поделился впечатлениями» от заседания Совбеза ООН по поставкам оружия на Украину. Он считает, что «западники выглядели откровенно бледно», тема оказалась для них неудобной. Поскольку им было «нечего сказать по сути», представители стран Запада принялись обвинять Россию «во всех грехах».
По словам Полянского, их нападки «выглядели ну совсем неуместно» на фоне тех фактов, которые представила российская сторона, эксперт Дэн Ковалик и «отчасти» высокий представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу.
Полянский поблагодарил «нашего докладчика» Ковалика, который, будучи американцем, проявил «огромное мужество и персональный риск», решившись «сказать нелицеприятную для соотечественников правду». Полянский подчеркнул, что «американцы очень разные, среди них очень много честных, порядочных, хотя порой и весьма наивных и идеалистичных людей». Он призвал не путать их с американским истэблишментом, который «безнадежен в своей русофобии».
При этом представители США утверждали, что при американской системе контроля «расползание» поставленного оружия «по всему миру» невозможно, а все случаи контрабанды якобы касаются захваченного Россией западного оружия. Как отметил Полянский, «одно дело, когда подобные сказки рассказывает паяц Кислица, которого никто давно не воспринимает всерьез (сам виноват), а другое – постоянный член СБ ООН». По словам Полянского, «удивлены были даже западные коллеги». «Кислицу комментировать не буду. Тут все ясно - клинический случай», – заявил он.
Полянский сказал, что видит ценность таких обсуждений в возможности «прорывать информационную блокаду», ведь СБ ООН является «ключевой и едва ли не единственной площадкой», где позицию России Запад не может «цензурировать и искажать».
Напомним, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации указал, что контрабанда поставляемого Украине оружия в третьи страны растет.
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В ЛНР за сутки уничтожено три диверсионно-разведывательные группы ВСУ
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В районах населенного пункта Червоная Диброва, а также Серебрянского лесничества в Луганской народной республике уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы и три минометных расчета ВСУ, сообщили в Минобороны России.
Военное ведомство в своем Telegram-канале сообщает, что на Купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, бронетранспортер, три артиллерийских орудия и шесть автомобилей.
На Краснолиманском направлении, по данным МО РФ, российские войска продолжали наступательные действия на отдельных направлениях, в результате которых заняты более выгодные рубежи и позиции. «Противник силами трех штурмовых групп, усиленных бронетехникой, предпринимал безуспешные попытки контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Житловка, Площанка и Коломыйчиха Луганской народной республики. Нанесением огневого поражения все атаки отражены, подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа», – говорится в сообщении.
На Донецком направлении российские войска вели наступательные действия, отражая на отдельных направлениях контратаки подразделений ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, отметили в Минобороны.
«На Южно-Донецком направлении противник предпринял попытку атаковать усиленным взводом позиции российских войск в направлении населенного пункта Нескучное Донецкой народной республики. Огнем артиллерии противнику нанесено поражение. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и два пикапа», – сообщает военное ведомство.
По данным МО РФ, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 177 районах.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи 101-й бригады территориальной обороны и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Северск и Красный Лиман. Кроме того, в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики поражен взвод реактивных систем залпового огня «Град».
В районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республики вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», говорится в сообщении.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Алмазное Донецкой народной республики и города Мелитополь, а также два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Новое Запорожской области, сообщили в ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 341 самолет, 181 вертолет, 2647 беспилотных летательных аппаратов, 393 зенитных ракетных комплекса, 7057 танков и других боевых бронированных машин, 926 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3676 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7547 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
Ранее в воскресенье сообщалось, что подразделения ДНР за минувшие сутки уничтожили три танка, натовскую гаубицу и более 40 украинских боевиков.
Украинские беженцы в Хорватии устроили «бунт» и «драму»
Jutarnji list сообщила о «бунте» и «драме» при попытке властей переселить украинских беженцев в Хорватии
Попытка переселить украинских беженцев из одного отеля в другой в Хорватии превратилась в «настоящую драму», украинцы подняли «бунт», пишут местные СМИ.
Украинцев разместили в отеле «Пицок» в городе Джурджевац. Позднее их решили переселить в гостиницу в городе Копривница, который расположен в 22 км от Джурджеваца, передает РИА «Новости» со ссылкой на Jutarnji list.
Отель в Копривнице был выбран как победитель открытого тендера, причем «Пицок» вообще не подал заявку на участие в тендере. Украинцы не хотят переезжать, заявляя, что уже нашли в Джурджеваце работу, а их дети начали ходить в местные детский сад и школу.
В результате им разрешили «какое-то время» продолжать жить в Джурджеваце, но префект округа Копривница-Крижевцы Дарко Корен отметил, что со временем «Пицок» украинцам все же придется покинуть. Координатор по вопросам гражданской защиты МВД Дарко Майсторович заявил, что конечной целью властей является интеграция украинцев в местную общину через их размещение у частных лиц.
Напомним, в конце ноября украинские беженцы устроили громкую акцию протеста после получения уведомления о выселении из отеля в Познани с системой «все включено».
Песков: Невыполнение «Минска-2» стало предтечей СВО
Песков: Невыполнение Минских соглашений другими их участниками стало предтечей СВО
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Невыполнение Минских соглашений другими их участниками стало предтечей специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Со временем, конечно, это стало очевидно. И, опять же, президент [России Владимир] Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили, заявляли. Но это все игнорировалось другими участниками переговорного процесса. Вот это все как раз является предтечей специальной военной операции», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос журналиста Павла Зарубина, понимала ли Россия, что ее обманывают насчет «Минска-2».
Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью подтвердила, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Порошенко летом также признал, что Украина согласилась на Минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы.
На Западе заявили об усталости от украинских беженцев
Financial Times: Европа устала от беженцев с Украины
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Устав от беженцев с Украины, Европа начинает принимать законодательные меры для борьбы с незаконными мигрантами, готовясь к новой волне, пишет британская газета The Financial Times.
Обозреватели The Financial Times Эми Казмин, Сэм Флеминг и Рафаэль Миндер отметили, что число украинских беженцев и других стран континента поражает. По их данным, в период с января по сентябрь украинцы подали 4,4 млн заявлений на предоставление временного убежища в Евросоюзе, хотя предполагается, что сотни тысяч уже вернулись домой.
Такие страны, как Италия под руководством нового правительства Джорджи Мелони, возглавляют призывы к ужесточению мер по борьбе с нелегальной миграцией, передает РИА «Новости» содержание статьи.
Авторы статьи признают, что, в отличие от ситуации в первые месяцы после начала спецоперации, сейчас европейцы более прохладно относятся к украинским беженцам. Они объясняют эту перемену экономическими причинами: ростом инфляции и сокращениями бюджетов европейских государств.
Многие правительственные программы различных стран континента по поддержке мигрантов уже не справляются с их большим количеством, которое продолжает увеличиваются, особенно в крупных городах. Авторы отметили, что в Германии предлагают вариант распределения беженцев по всей Европе для решения этой проблемы.
Ранее британская журналистка заявила, что ощущение радости от помощи беженцам с Украины у британцев со временем преобразовалось в чувство стыда за желание вернуться к привычной жизни.
Белый дом дистанцировался от операций Украины внутри России
Вашингтон не подталкивает Украину к проведению операций внутри России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он подчеркнул, что США не способствуют украинским операциям внутри России, передает РИА «Новости».
Кирби добавил, что США помогают Киеву защищать «свою территорию», в том числе потерянную за время вооруженного конфликта.
Кроме того, он заявил, что эскалация военного конфликта на Украине не отвечает ни интересам США, ни интересам российского населения.
Ранее Минобороны России подтвердило сообщения о налете беспилотников ВСУ советского производства на российские аэродромы Дягилево и Энгельс, в результате которого трое российских военнослужащих погибли и несколько человек получили легкие ранения.
На Украине похоронили сына Шухевича
Юрия Шухевича похоронили во Львове
Сына лидера «Украинской повстанческой армии*» (УПА*, экстремистская организация, запрещена в РФ) Романа Шухевича Юрия Шухевича, скончавшегося 22 ноября в Германии, похоронили во Львове.
Как сообщил в субботу мэр Львова Андрей Садовой в своем Telegram-канале, Украина попрощалась «со своим героем Юрием Шухевичем».
Украинское издание «Страна» уточняет, что Шухевича похоронили во Львове с воинскими почестями.
Юрию Шухевичу было 89 лет.
В США назвали слишком высокой цену поддержки Украины
Дальнейшая поддержка Украины будет иметь высокую цену для США, пишет обозреватель The Wall Street Journal Дэниел Майклс.
Автор The Wall Street Journal пишет, что стремительно увеличивающиеся расходы на поставки амуниции для ВСУ все чаще привлекают внимание западной общественности к вопросу, передает РИА «Новости».
«США уже предоставили Украине почти 32 млрд долларов, включая около 20 млрд в виде оружия и другой помощи в сфере безопасности. Поставки еще большего количества военной техники... обошлись бы гораздо дороже», – отметил эксперт.
Напомним, Соединенным Штатам необходимо трезво и реалистично оценивать цели своей политики на украинском направлении, ведь даже полностью восстановленная Украина не стоит риска ядерной войны, пишут американские СМИ.
В США заявили, что Украина не стоит риска ядерной войны
19FortyFive: Для США даже восстановленная Украина не стоит риска ядерной войны
Соединенным Штатам необходимо трезво и реалистично оценивать цели своей политики на украинском направлении, ведь даже полностью восстановленная Украина не стоит риска ядерной войны, пишут американские СМИ.
С самого начала украинского кризиса США оказывают Украине материальную и дипломатическую поддержку, избегая прямого вооруженного столкновения НАТО с Россией, однако теперь американская политика «оказалась на распутье», пишет аналитик Брайан Кларк в статье для американского военно-политического издания 19FortyFive.
Автор статьи объясняет, что сейчас властям США нужно сделать выбор: либо создать условия для будущих мирных переговоров, либо продолжать нынешний курс, надеясь на «победу» ВСУ. Пока администрация действующего президента США Джо Байдена ясно дает понять, что не намерена вынуждать Киев идти на переговоры с Москвой, передает RT содержание статьи.
Киев, по словам автора публикации, не планирует вести мирные переговоры, они даже были запрещены указом президента Украины. Вместо этого украинские власти хотят «вернуть» всю территорию, которая находится под контролем Москвы, включая Крым, обращает внимание Кларк.
Он считает, что в этом месте задачи Вашингтона и Киева расходятся, поскольку такие «широкомасштабные цели не в интересах Америки», ведь при таком сценарии возрастает шанс обострения конфликта и увеличивается вероятность применения ядерного оружия.
«Полная победа» Украины, продолжает автор, все равно была бы невыгодна США, ведь это сделало бы улучшение отношений России и США практически невозможным. Россия займет еще «более антагонистическую» позицию в отношении Запада и будет действовать против него, считает Кларк.
«Америке необходимо трезво и реалистично оценивать свои цели в украинско-российском конфликте. Полностью восстановленная Украина не стоит того, чтобы рисковать ядерной войной. Полностью суверенная Украина не представляет большую ценность, чем сотрудничество и продуктивные отношения с Москвой», – подчеркивает автор статьи.
США следует определить собственные приоритеты вместо того, чтобы преследовать интересы Украины. А значит, Вашингтону нужно начать оказывать давление на Киев, чтобы он умерил свои ожидания и был более восприимчив к идее мирного договора, заключает автор публикации.
Ранее американские СМИ сравнили ситуацию на Украине с приготовлением мяса на гриле.
Во Франции призвали прекратить «безумные» поставки оружия на Украину
Лидер движения «Патриоты» Филиппо отметил истощение запасов вооружений во Франции и призвал прекратить поставки Киеву
Во Франции практически истощились военные запасы, но страна продолжает поставлять оружие и боеприпасы Киеву, заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
Филиппо в Twitter (соцсеть заблокирована в России) призвал остановить это «совершеннейшее безумие», передает РИА «Новости».
Он ссылается на статью в Opinion «Французская армия: запасы вооружение в целом исчезли». В материале приводится отчет Французского института международных отношений. В документе сказано, что французские поставки на Украину малы, так как у самой Франции не хватает вооружений. Утверждается, что за 30 лет «ограниченного бюджета европейские армии были вынуждены до минимума сократить свои запасы».
Так, Париж решил передать Украине 24 гаубицы Caesar (18 уже переданы, еще шесть обещаны), хотя у Франции их было всего 75. В отчете указывается на «исчезновение» 200 танков Leclerc, БМП AMX-10P, около 100 из которых модернизировали, а также бронированных машин VBCI, числившихся на вооружении в 2008 году. На базе в Шатодуне хранились до 500 единиц авиатехники, но базу закрыли, а технику распродали.
Напомним, СМИ сообщали, что Франция на неофициальном уровне признает невозможность дальнейшей поставки оружия Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенбер призвал «поддерживать и увеличивать» помощь Киеву.