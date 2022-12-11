Украинский посол заявил об обещании Германии поставить Киеву дополнительные вооружения

Welt am Sonntag: Посол Макеев заявил об обещании Германии поставить Киеву дополнительные вооружения

Украина и Германия договорились о поставках Киеву дополнительных вооружений, заявил украинский посол в Берлине Алексей Макеев.

В интервью Welt am Sonntag Макеев заявил, что украинская сторона в ходе прямого диалога получила обещание, что ей передадут больше оружия и дополнительные боеприпасы. О том, какие именно, будет объявлено совместно в надлежащий момент, передает ТАСС слова Макеева.

Украина нуждается в системах ПВО и гаубицах, добавил дипломат.

Кроме того, по его словам, украинская сторона продолжает переговоры о поставках танков Leopard 2, которые Берлин ранее неоднократно отказывался отправлять.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ будет поставлять Украине необходимые вооружения, в том числе средства ПВО и артиллерию «сколько нужно».