Путин посмертно наградил супругов Бойко из Бердянска орденом Мужества

Путину предложили внести в курс истории вопросы создания региона

Путин пообещал обсудить с Кравцовым идею внесения в курс истории вопросов создания региона

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с министром просвещения России Сергеем Кравцовым идею внесения в курс истории темы создания региона.

«Я обязательно переговорю с Сергеем Сергеевичем Кравцовым, чтобы он с коллегами подумал, как это сделать в общем курсе истории, который сейчас у нас везде преподается... Кстати говоря, музейщики здесь тоже могли бы помочь, потому что краеведческие музеи – они в очень многих населенных пунктах находятся. Они бы тоже ожили, соответствующим образом заработали», – передает РИА «Новости» слова Путина во время встречи по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

Президент также привел в пример московский Музей Победы, где, по его оценке, такая идея реализуется очень хорошо.

«У нас такие примеры есть очень хорошие. Вот Музей Победы в Москве этим же и занимается, школьники приходят, постоянно там знакомятся с экспозициями. И он приобретает действительно живой характер. Так можно сделать почти везде. Это недорого стоит, совсем ничего. Это только нужно соответствующее внимание с определенного уровня управления. Обязательно поработаем», – сказал Путин.

На встрече главы государства с историками и представителями конфессий академик Александр Чубарьян рассказал о планах написания концепции всеобщей истории и истории колониализма, включающей описание формирования соответствующего мышления, совместно с учеными из стран Азии и Африки, передает ТАСС. «Мы сейчас работаем над концепцией всеобщей истории, сохраняя, конечно, и европейские сюжеты. Очень важно усилить для наших школьников, студентов рассказы про Африку и Азию», – сказал академик.

«Очень хорошая идея, я бы вас попросил подготовить соответствующий материал к нашей будущей встрече на высшем уровне Россия – Африка», – обратился Путин к историку.

Президент напомнил, что Москва сейчас «договаривается с африканскими друзьями о том, что такая встреча будет проведена в следующем году в Санкт-Петербурге». «Если бы вы смогли и успели подготовить соответствующие предложения, было бы очень здорово», – попросил глава государства. «Хорошо», – согласился Чубарьян.

Путин уточнил, что такие материалы могут включать не только тему колониализма и его возрождения, но и «к каким последствиям он привел». «Очень важно на это посмотреть, как он (колониализм) заканчивался и какова ситуация с этим на сегодняшний день, потому что в значительной степени тот уровень благосостояния, который достигнут в бывших колониальных державах, основан на ограблении Африки, это всем хорошо известно», – указал президент. Он обратил внимание на то, что «исследователи в той же самой Европе этого не скрывают, они говорят, что на горе и страданиях африканских народов в значительной степени построено благополучие колониальных держав».

«Ограбления, работорговля – это все надо показать, это значительная часть мировой истории, и закрывать на это глаза невозможно и не нужно так же, как мы не закрываем и никогда не закроем глаза на то, что творили нацисты в мире и в нашей стране», – подчеркнул российский лидер. По его мнению, «это очень важная история, поучительная история для человечества».

Ранее в пятницу президент Владимир Путин в День народного единства посетил выставку «Украина. На переломах эпох», которая открылась в столичном Манеже. В экспозиции представлены кинохроники, карты, фотографии, видеоматериалы, плакаты и многочисленные архивные документы, иллюстрирующие различные периоды российско-украинской истории.