Путин заявил о значительном росте авторитета судов в России

Меры, реализованные за шесть лет после предыдущего Всероссийского съезда судей в 2016 году, позволили значительно повлиять на рост авторитета судебной власти в России, заявил президент Владимир Путин на Всероссийском съезде судей.

По словам Путина, удалось поднять авторитет в условиях большой нагрузки на судей, только за текущий год было рассмотрено более 30 млн дел, в прошлом году – 39 млн дел, передает ТАСС.

Президент отметил, что даже в пандемию, в отличие от других стран мира, суды в России работали в обычном режиме, он также указал на социальную направленность правосудия, передает РИА «Новости».

Ранее Путин напомнил судьям, что конституционные права и свободы граждан России должны быть незыблемы, нельзя об этом забывать.

Также он заявил о необходимости совершенствования правосудия в России.

Напомним, во вторник в Государственном Кремлевском дворце открылся X Всероссийский съезд судей.