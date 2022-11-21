Восстановленный памятник князю Игорю открыли в ЛНР

Церемония открытия восстановленного после военных действий памятника князю Игорю прошла вблизи Станицы Луганской, Российское военно-историческое общество (РВИО) преобразовало его в мемориальный комплекс.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил важность восстановления памятников и мирной жизни в ЛНР, всего, что было преднамеренно уничтожено за восемь лет, чтобы народ Луганщины забыл исторические корни, передает Луганский информационный центр.

Председатель РВИО Владимир Мединский отметил, что специалисты военно-исторического общества восстановили и расширили памятник с учетом всех исторических событий, в том числе новейшей истории Луганщины. Возле пятника была установлена стела с информацией обо всех значимых исторических событиях, прошедших в луганских степях.

По словам зампредседателя РВИО Николая Овсиенко, сам памятник и территория вокруг него были зоной боевых действий, в изваянии было 30 пробоин от пуль, мин и снарядов, их необходимо было заварить так, чтобы ничего не было видно.

Памятник князю Игорю Святославичу был установлен в 2003 году на десятиметровом насыпном кургане в долине реки Северский Донец. По преданию, именно отсюда князь Игорь начал свой известный поход на половцев, о котором говорится в летописи «Слово о полку Игореве». По другой версии, княжеское войско проходило через эти края, переправляясь на другой берег Северского Донца.

В период с 2014 по 2022 год мемориал был более чем на 70% разрушен в результате обстрелов со стороны ВСУ. Медная обшивка во многих местах была пробита осколками снарядов, серьезные повреждения получили бетонная основа памятника, фундамент и несущий каркас. Прежде чем приступить к восстановлению памятника, специалисты дважды проводили разминирование территории возле мемориала.