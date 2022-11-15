Путин сравнил украинские власти с бандеровцами времен Великой Отечественной

Сторонники украинского националиста Степана Бандеры во время Великой Отечественной замаскировывали псевдонационалистическими интересами собственную трусость, то же самое происходит и с сегодняшним киевским режимом, заявил президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».

Сотрудничавшие с нацистами из страха и трусости в годы войны хотели таким образом «прикрыть это предательство интересов своих народов псевдонационалистическими интересами», заявил российский лидер, передает ТАСС.

«Это очень характерно и для сегодняшних деятелей с той же Украины. Очень хорошо ложатся все эти события в рамках бандеровского процесса: никто не хочет считать себя трусом, никто не хочет, чтобы о нем думали, как о трусе, а вот прикрыть свое предательство, сотрудничество с нацистами псевдонациональными интересами – это очень хорошее прикрытие для поведения подобного рода, для прикрытия своего предательства. В этом, мне кажется, в значительной степени и истоки бандеровского процесса», – подчеркнул он.

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