Путин указал на важность формирования позиции молодежи по истории России

Важно сформировать позицию молодежи по отношению к ключевым вехам истории России, особенно к Победе в Великой Отечественной войне, с которой связана каждая семья, заявил президент России Владимир Путин на заседании российского оргкомитета «Победа».

Путин заявил о важности формирования мировоззрения, позиции молодежи к истории страны, к ее ключевым вехам, особенно к Победе в Великой Отечественной войне, которая ковалась и на фронте, и в тылу и с которой прямо связана практически каждая российская семья, каждый поселок России, передает РИА «Новости».

Президент также заявил, что в России есть более 100 мест, где похоронены останки жертв фашистов. Он подчеркнул, что эти захоронения должны быть ухожены так же, как воинские захоронения.

Ранее Путин поручил «с душой» провести 80-летие освобождения Ленинграда.