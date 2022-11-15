Путин поручил «с душой» провести 80-летие освобождения Ленинграда

В Госдуму поступила президентская поправка о лишении приобретенного гражданства

В Госдуму внесли поправку к законопроекту с предложением лишать гражданства за действия против безопасности России

В Госдуму внесена президентская поправка к законопроекту о гражданстве, по которой приобретенного гражданства могут лишить за создание угрозы безопасности России или дискредитацию ее Вооруженных сил, сообщают информационные агентства.

В документе говорится, что гражданство прекращается, если человек, который его приобрел «в результате приема в гражданство» России, создал угрозу безопасности страны. При этом решение не зависит от времени совершения действий и даты их выявления, факт создания угрозы будет устанавливать ФСБ. Поправку предлагается внести в законопроект отдельной статьей.

Кроме того, лишить приобретенного гражданства предлагается за публичные призывы к действиям против территориальной целостности России, дискредитацию ее Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НКО, передает РИА «Новости».

Также предлагается разрешить лицам 14–18 лет получать российское гражданство без нотариального заверения подписи, достаточно будет письменного согласия.

Напомним, весной Госдума единогласно поддержала в первом чтении проект базового закона «О гражданстве России», внесенный президентом страны Владимиром Путиным в конце декабря. В проекте закона предлагается сократить требования для приема в гражданство России более чем для 20 категорий лиц: соотечественников – граждан бывшего СССР, их детях и участниках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.