ЕР помогла обеспечить херсонские соцучреждения углем

Гуманитарная миссия ЕР помогает обеспечить херсонские социальные учреждения углем

Социальные учреждения Херсонской области обеспечиваются углем для отопления, в этом им помогают участники гуманитарной миссии «Единой России», сообщил депутат Госдумы, руководитель гуманитарной миссии партии в регионе Игорь Кастюкевич.

В Геническом районе участники гуманитарной миссии проехали котельные школ, куда завозят уголь из Донецкой народной республики. 7 ноября учебный процесс в школах планируют запустить, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«У нас 25 школ и 22 детских сада. Заявка почти на 2,5 тыс. тонн на эти социальные учреждения. Завозим 40-тонники для того, чтобы начался отопительный сезон. 1,4 тыс. тонн по Геническому району уже завезли. Процесс продолжается. Нормальным темпом идем. Сады у нас топятся и не закрывались, школы начнут работать с понедельника», – рассказала глава военно-гражданской администрации Генического района Елена Терских.

В одну из школ Чонгара уголь привезли во время визита Кастюкевича. Как поделились работники котельной, которые работают здесь с 1991 года, такого угля они не видели здесь со времен Советского Союза.

«Еще летом этого года мы одни из самых первых подняли вопрос по обеспечению углем. И всегда интересно посмотреть, каким образом осуществляется доставка и результаты своей работы. Здесь и сейчас привезли уголь. Он из Донецкой народной республики. Очень высокого качества. Причем мы посмотрели на уголь, который привозили сюда раньше, во времена Украины. Мужики говорят, сюда раньше привозили «пыль Донбасса». А теперь достойное топливо. Радует, что дети теперь здесь будут учиться в школьной форме, а не верхней одежде», – сказал Кастюкевич.

В части обеспечения твердым топливом жителей Херсонской области будет выделено по две тонны на домовладение вне зависимости от социальной категории семей. Доставку угля в дома граждан обеспечат местные власти.