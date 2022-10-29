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В Запорожье ликвидировали боевиков – выходцев из Чечни
Рогов: В Запорожье уничтожили группу боевиков – выходцев из Чечни
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В Запорожье уничтожили группу боевиков – выходцев из Чечни, воевавших на стороне украинских националистов, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Группа чеченских боевиков, выходцев из преступных террористических банд, была уничтожена в Запорожье при нанесении точечного удара по военным объектам, приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, сообщил Рогов, среди наемников в Запорожье оказалось много представителей Польши и Грузии.
По последним данным, освобождено более 70% территории Запорожской области. При этом под контролем ВСУ остается областной центр – город Запорожье.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что во время артобстрела в Херсонской области погибли 24 чеченских бойца, 58 раненых, у четырех человек тяжелые травмы.
Европейские страны заблокировали российские удобрения для беднейших стран
МИД: В ЕС заблокированы 80% удобрений, которые Россия готова передать беднейшим странам
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Европейские страны заблокировали большую часть – 80% удобрений, которые Россия готова безвозмездно передать беднейшим странам, сообщили в Министерстве иностранных дел.
В заявлении на сайте МИД России говорится, что Россия, «в отличие от Украины, является одним из ведущих мировых экспортеров удобрений, без которых под угрозой голода окажутся не только страны – потребители продовольствия, но и страны-производители».
Однако российские компании, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, до сих пор не могут не только осуществить коммерческие поставки удобрений, но даже передать около 300 тыс. тонн продукции беднейшим странам. И сделать это безвозмездно, подчеркивает МИД РФ.
Данные удобрения остаются заблокированными преимущественно на складах Латвии (80%), а также Эстонии, Бельгии и Нидерландов, руководство которых не разрешает их отправку по линии ВПП ООН, говорится в сообщении.
МИД объясняет, что главная причина подобной ситуации – односторонние западные санкции, негативный эффект которых должен был быть нейтрализован в рамках усилий по выполнению второго Стамбульского документа – российско-ооновского Меморандума по нормализации отечественного сельхозэкспорта. Несмотря на сделанные в Вашингтоне и Брюсселе декларации об изъятии продовольствия и удобрений из-под ограничений, российские поставщики и производители продолжают сталкиваться с проблемами при проведении банковских платежей и оформлении страховок, фрахте судов и получении доступа в порты, сообщили в ведомстве. На деле заявленные изъятия до сих пор не работают, констатирует МИД.
Американцы и европейцы, по сути, наказывают страны Африки, Азии и Латинской Америки, препятствуя доступу российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, подчеркивает российское внешнеполитическое ведомство.
Кроме того, МИД призывает учитывать, что доля российской сельхозпродукции в структуре мировых рынков ничуть не меньше, чем украинская. «До конца года готовы поставить на экспорт около 30 млн тонн зерновых, включая прежде всего пшеницу, и довести этот показатель до 50 млн тонн с учетом урожая. Порядка 10,5 млн тонн зерновых (77% пшеница) были уже отправлены в страны Азии (62%) и Африки (33%). Контраст, что называется, налицо – пока украинские грузы идут по гуманитарному коридору в Европу и развитые страны, российские поставки направляются нуждающимся в Африке и Азии», – говорится в заявлении.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, на каких условиях России будет выгодно продление зерновой сделки.
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Пушилин сообщил об успехах по всей линии соприкосновения
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об успехах по всей линии соприкосновения
Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об успехах союзных сил почти по всей линии соприкосновения.
Продвижение сейчас проходит где-то на 50-100 метров, освобождаются какие-то улицы, где-то дома, занимаются определенные позиции, передает ТАСС слова Пушилина. Заявление прозвучало в эфире канала «Россия 24».
Он сообщил, что на Авдеевском направлении в районе населенного пункта Первомайское союзные силы продвинулись, сейчас ведутся бои за поселок Невельское.
Ранее в пресс-службе народной милиции ДНР заявили, что одним из самых напряженных в настоящее время является Марьинское направление в Донецкой народной республике.
Историк: В вопросе перевода часовых стрелок Киев стремился досадить Москве
Историк Корнилов: В вопросе перевода времени Украина игнорировала здравый смысл
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Власти Украины всегда были готовы действовать вопреки здравому смыслу и экономическим расчетам в вопросе перехода на зимнее время. Им было важно лишь одно – не жить в одном часовом поясе с Москвой. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД историк Владимир Корнилов. Ранее стало известно, что на новых российских территориях, в отличие от Украины, не будут переходить на зимнее время.
«Москва и Донецк находятся на одном и том же меридиане. Но я вспоминаю, как на заре независимости Украины, в начале 1990-х, началась кампания по переводу стрелок «ближе к Европе», – рассказывает обозреватель МИА «Россия сегодня», директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.
«Это делалось наперекор не только здравому смыслу, но и всем экономическим расчетам. Основной лозунг был таким: «Почему это степь донецкая, а время московское?» Мол, неправильно жить в Донбассе по российскому времени», – продолжил он.
До сих пор данный вопрос используется Киевом именно для того, чтобы продемонстрировать свою независимость, сетует эксперт. «Когда Москва перестала переводить часы, то каждые полгода возникала ситуация, что ее летнее время совпадало с киевским. Тогда в Верховную раду внесли законопроект с требованием переводить стрелки часов на Украине и на лето, только чтобы не жить в одном часовом поясе с «москалями», – вспоминает собеседник.
«Впрочем, сейчас основное негодование у Киева вызывает тот факт, что теперь Запорожье – часть России, но и вопрос времени остается. Правда, он отходит на второй план», – заключил Корнилов.
Власти Украины использовали перевод часов на летнее и зимнее время как политический инструмент, навязывая его русскоязычным восточным регионам. Об этом заявил ТАСС в пятницу председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Рогов пояснил, что перевод часов создавал неудобства для населения Восточной Украины.
«Нам было навязано время, нехарактерное для нашей долготы. Астрономическое и природное время у нас соответствует московскому часовому поясу, но нам навязали время, которое на час и на два отличалось от московского», – подчеркнул он. По его словам, можно было найти компромиссное решение и ввести два часовых пояса, но власти на это не пошли.
Ранее в пятницу врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе больше не будет перевода часов на зимнее время. По московскому времени с 2014 года живут также жители Крыма, ДНР и ЛНР.
Глава Энергодара Александр Волга напомнил, что город и весь регион как часть России теперь живут по московскому времени. «Киевский режим пытается убедить вас, что Энергодар и Запорожская область переходят на зимнее время. Это кривотолки, которые я прошу игнорировать», – сказал в видеообращении по этому поводу глава Энергодара Александр Волга.
Напомним, на территории России перевод часов был отменен в 2014 году. На Украине перевод часов с летнего на зимнее время и наоборот остался до сих пор, поэтому в ночь на ближайшее воскресенье в республике переводят стрелки на час назад.
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Российские войска при отражении атак ВСУ на четырех направлениях уничтожили более 410 украинских военных
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Противник силами усиленного батальона на Купянском направлении атаковал позиции российских войск у населенного пункта Берестовое Харьковской области. Однако все атаки отражены и в результате уничтожены более 150 украинских военнослужащих, танк, пять машин пехоты, четыре бронетранспортера, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Две батальонные тактические группы ВСУ на Краснолиманском направлении пытались вести наступление в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР). Но активными действиями российских войск противник был остановлен. Огнем артиллерии ликвидированы более 50 украинских военнослужащих, два танка, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ротная тактическая группа ВСУ на Южно-Донецком направлении атаковала позиции у населенного пункта Времевка Донецкой народной республики (ДНР). Ответными действиями российских подразделений противник был отброшен на исходные позиции. Уничтожены более 30 украинских военнослужащих, танк, две бронемашины, перечислили в Минобороны.
На протяжении последних суток на Николаево-Криворожском направлении сосредоточенным огнем российской артиллерии наносилось поражение выдвинувшимся резервам украинских войск и диверсионным группам у линии боевого соприкосновения. Ликвидированы более 180 украинских военнослужащих и восемь бронемашин, сообщил Конашенков.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации были поражены шесть пунктов управления ВСУ возле населенных пунктов Невское ЛНР, Купянск Харьковской области, Северск, Звановка Торское ДНР и города Николаева.
Уничтожены пять складов боеприпасов ВСУ возле населенных пунктов Веселое ДНР, Новая Каменка, Давыдов Брод, Херсонской области и города Николаева, подытожили в оборонном ведомстве.
Задержанные за подготовку теракта на Ставрополье оказались сторонниками «Азова»
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За подготовку террористического акта в Ставропольском крае задержаны сторонники признанного в России террористической организацией националистического полка «Азов», они намеревались совершить диверсии, сообщил один из четырех задержанных.
Видео допроса и кадры задержания распространила ФСБ России.
Задержанный заявил, что у него и других участников группировки были «намерение и средства для совершения противоправных акций и диверсий». Он признался, что они«разделяли идеологию полка «Азов», действовавшего в Мариуполе, восхищались его действиями, брали пример».
По его словам, участники группы также «унаследовали призывы к убийствам русскоговорящего населения на территории Украины, силовиков, военных, действующей власти РФ». «В случае беспорядков мы примем участие непосредственно на стороне Вооруженных сил Украины, поддержим беспорядки, так как у нас есть вооружение и организованная группа», – передает ТАСС заявление задержанного.
Ранее в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Ставропольском крае, который готовили сторонники украинских националистов. Арестованы четыре человека.
В Грузии заговорили о возможных санкциях против официальных лиц Украины
В грузинском обществе заговорили о возможном введении санкций против украинских официальных лиц, которые регулярно оскорбляют Грузию из-за ее нежелания открывать против России «второй фронт», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Аналитик Заал Анджапаридзе считает, что «в самой Украине гражданский сектор мог бы спросить у властей, насколько серьезными фактами та обладает, вводя санкции против граждан государства, которое считает стратегическим партнером», как это было сделано недавно против родственников бывшего премьер-министра Грузии, мецената Бидзины Иванишвили.
По его словам, после того, как Украина предприняла этот шаг, «в Грузии появилось мнение, не ввести ли ответные санкции против конкретных граждан Украины, которые отличаются антигрузинской риторикой».
Заал Анджапаридзе отметил, что согласен с послом США в Грузии Келли Дегнан, которая говорит о том, что противоречия между Тбилиси и Киевом на руку только Москве.
«По идее, Киев это должен понимать», – сказал аналитик.
Другой грузинский эксперт Эдишер Гвенетадзе сравнил с «современными инквизиторами» советников офиса президента Украины Алексея Арестовича, Михаила Подоляка, секретаря украинского Совбеза Алексея Данилова и депутата Алексея Гончаренко, которые регулярно критикуют Грузию и ее руководителей, и также предложил ввести против них санкции.
Поэт Давид Маградзе, автор текста гимна Грузии, сказал, что «ситуация может дойти до театра абсурда».
«Возьмет в ответ Грузия и тоже введет санкции, например, против Арестовича. Этот Арестович так вошел во вкус, что может объявить себя Иисусом Христом или антихристом. Оба этих направления одинаково приемлемы для него», – сказал Давид Маградзе.
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США объявили о новых поставках оружия Украине
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
Соединенные Штаты выдадут украинским властям новый пакет помощи на 275 млн долларов, об этом заявило американское министерство обороны.
«Министерство объявляет об одобрении 24-го президентского пакета помощи по безопасности на сумму до 275 млн долларов для удовлетворения потребностей Украины в области критической безопасности и обороны», – цитирует сообщение Пентагона РИА «Новости».
В новый пакет включены боеприпасы РСЗО HIMARS и 500 управляемых артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 2 тыс. снарядов калибра 155 мм для дистанционной противотанковой системы минирования, свыше 1,3 тыс. противотанковых систем, 125 бронемашин Humvee, стрелковое оружие, свыше 2,75 млн боеприпасов и четыре спутниковые антенны, сообщила замсекретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщает ТАСС.
Напомним, гендиректор американской компании Raytheon Technologies Грег Хейес заявлял, что на Украине началось развертывание двух первых комплексов NASAMS, которые компания пару недель назад передала правительству США.
Сотрудникам Запорожской АЭС поступили угрозы из Киева
Власти Запорожской области сообщили о поступающих от Киева угрозах сотрудникам ЗАЭС
Сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы от киевских властей, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, киевский режим, стремясь усложнить работу Запорожской АЭС, распространяет угрозы в адрес сотрудников атомной станции, запугивая их тюрьмой и расправой, передает РИА «Новости» слова Рогова.
Он добавил, что из Киева поступают сообщения о том, что как только Украина возьмет под контроль атомную станцию, все ее сотрудники будут подвергнуты репрессиям. Рогов подчеркнул, что все сотрудники ЗАЭС находятся сейчас под надежной защитой России.
Ранее в МАГАТЭ заявили, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС остается нестабильной.
Российские средства ПВО в Херсонской области сбили Ми-8 ВВС Украины
Средствами ПВО у населенного пункта Новая Каменка Херсонской области был сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В районах населенных пунктов Никольское и Берислав Херсонской области перехвачены три беспилотника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В воздухе сбиты шесть снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган» возле населенных пунктов Токаревка, Новая Каховка Херсонской области и Покровское ДНР, сообщил Конашенков.
В итоге с начала СВО были уничтожены 326 самолетов, 164 вертолета, а также 2356 беспилотников, 383 зенитных ракетных комплекса, 6130 танков и т. д., подытожили в оборонном ведомстве.
СК установил личность приказывавшего убивать женщин и детей в Мариуполе генерала ВСУ
Российские следователи установили личность украинского генерала, отдававшего приказ о блокировке гуманитарных коридоров из Мариуполя и использовании жителей города в качестве живого щита, сообщили в СК России.
«Установлена личность командующего группировкой войск «Юг» и «Восток» генерал-лейтенанта Павлюка, которым отдавались приказы о блокировке гуманитарных коридоров в целях недопущения выхода из города мирного населения и использования жителей в качестве живого щита», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Павлюк поручал подчиненным уничтожать всех, кто перемещается по территории города, включая женщин и детей, не представлявших угрозы для ВСУ.
Павлюку присвоен статус обвиняемого, принимаются меры по его розыску и аресту.
В начале октября следователи нашли в бывшем мясоперерабатывающем цеху в ЛНР пыточную тюрьму украинского нацбатальона «Айдар», в ней содержалось не менее 30 человек.
Столтенберг дал прогноз о политике США по Украине при республиканцах
Столтенберг: США даже в случае победы республиканцев на выборах продолжат помогать Украине
Даже в случае победы Республиканской партии США на промежуточных выборах в ноябре Вашингтон продолжит поддерживать Украину, считает генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг в интервью европейскому изданию Politico выразил уверенность, что в Палате представителей и в Сенате даже после выборов «сохранится явное большинство за продолжение масштабной поддержки Украины».
Кроме того, Столтенберг ожидает, что участники альянса в 2023 году возьмут на себя четкие обязательства по увеличению оборонных расходов. Он отметил при этом, что пока еще слишком рано говорить, на какие именно формулировки согласятся страны альянса, передает РИА «Новости».
Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявлял, что итог промежуточных выборов в Конгресс не повлияет на поставки оружия на Украину.
В Херсонской области завершили эвакуацию мирного населения
Власти Херсонской области объявили об окончании эвакуации с правобережья Днепра
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Организованная эвакуация мирного населения с правого берега Херсонской области закончена, сообщил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, отправка мирного населения с линии обстрелов закончилась, эвакуация была добровольной, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва украинских войск, чтобы защититься и отбить атаки в черте города.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для вооруженных сил Украины сторону. По словам украинского чиновника, на этот участок фронта дополнительно переброшено около шести батальонно-тактических групп ВС России. По имеющимся у него данным, всего их там уже под 30 или за 30. Он отметил, что это огромная военная сила, которую будет очень-очень тяжело «смолоть».
До этого замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы России отразили все попытки ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод, в результате украинским войскам пришлось откатиться на прежние рубежи с большими потерями в личном составе и бронетехнике.
Беженка с Украины обвинила британку в порабощении
Уехавшая в Британию украинская гражданка заявила, что приютившая ее британка поработила ее, заставляя больше помогать по дому, сообщают СМИ.
Украинскую беженку с ребенком приютила 42-летняя жительница Акфилда Ханна Дебенхэм, беженка позже обратилась в полицию и обвинила ее в том, что ее использовали как рабыню и няню для детей на полный рабочий день, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
Вскоре прошло расследование, которое не нашло подтверждений этим заявлениям.
Дебенхэм работает специалистом по психическому здоровью Национальной службы здравоохранения (NHS). По их договоренности, она должна была за 200 фунтов выполнять обязанности няни с ее сыном.
По данным издания, британка помогала беженке, сначала женщины ладили, но после отношения испортились из-за «резких культурных различий». Беженка якобы перестала убираться, а однажды предложила сходить сыну в туалет рядом с детской площадкой, хотя дом был в двух минутах.
После этого британка попросила искать украинку новое жилье.
«Когда они приехали в Британию и жили с нами, я считаю, что мы и местная школа дали им (беженцам) больше, чем было необходимо... Однако в ответ она подвергла меня большому стрессу, так как в отношении меня полиция проводила расследование... Теперь, когда я вижу украинский флаг в этой стране, я не могу не испытывать злости на людей, которые не имеют ни благодарности, ни заботы, ни уважения к таким людям, как я, которые наивно думали, что могут сделать этот мир лучше, если помогут им, пригласив их к себе пожить», – указала Дебенхэм.
Украина запаслась словацкой электроэнергией
На Украине заявили о приобретении электроэнергии у Словакии в тестовом режиме
Украина завершила первую тестовую закупку электроэнергии у Словакии, сообщили в АО «Энергетическая компания Украины».
Уточняется, что импорт мощностью 1 МВт на Украину был осуществлен 27 октября 2022 года после проведения открытого аукциона по доступу к межгосударственным электросетям, передает ТАСС.
Ранее в «Укрэнерго» сообщили о повреждении оборудования магистральной сети энергосистемы в центральных областях Украины. На фоне чего в Киеве и области вводятся более длительные экстренные отключения света.
МИД выразил надежду на предотвращение Западом провокации с «грязной бомбой»
Постпред Полянский: Россия надеется, что Запад предотвратит провокацию Киева с «грязной бомбой»
Россия надеется, что Запад повлияет на Киев для предотвращения провокаций с «грязной бомбой», заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
По словам дипломата, инстинкт выживания должен сработать у западных партнеров, которые прекрасно понимают, на что готов пойти украинский режим в текущей ситуации, передает ТАСС.
«И очень хочется верить, что все-таки те рычаги воздействия на [президента Украины Владимира] Зеленского и его команду, которые у них есть, они используют в полной мере [для предотвращения провокаций]», – сказал Полянский в эфире телеканала «Россия-24», отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что украинские власти сейчас делают все, чтобы замести следы подготовки «грязной бомбы».