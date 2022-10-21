В ООН назвали слова украинских лидеров о русском языке нездоровой риторикой

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21 октября, пятница | Последнее обновление — 21:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ряде районов Киева и области пропало электроснабжение
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Для противостояния крайне изощренной форме неоколониализма – монополии мировой финансовой системы и эмиссии сверхвалюты в виде доллара США – требуется деколонизация на принципиально иной, опережающей технологии.
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Как бы странно это ни звучало, но каждый, например, российский гражданин, выезжающий на любую несуверенную территорию: в Евросоюз, или Грузию, или Таиланд, или еще в какую-нибудь американскую криптоколонию, может быть схвачен американскими спецслужбами.
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Надеюсь, что кампания против пропаганды нетрадиционных отношений не превратится в преследование тех, кто эти отношения практикует. Ведь права геев, лесбиянок, трансгендеров и идеология, которая на них спекулирует – вещи разные и слабо связанные друг с другом.
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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В ООН назвали слова украинских лидеров о русском языке нездоровой риторикой
В ООН отреагировали на нездоровую риторику слов секретаря СНБО Данилова о русском языке на Украине
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На Украине с начала конфликта много нездоровой риторики, слова имеют значение, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Так он прокомментировал слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о русском языке.
По словам Дюжаррика, с начала этого конфликта видели много риторики, которая, мягко выражаясь, является нездоровой.
«Действия имеют значение и слова имеют значение», – цитирует РИА «Новости» представителя генсека ООН.
Ранее Данилов заявил, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории Украины. Он назвал русский язык «вражеским» для украинцев и добавил: «Английский является обязательным, наш родной язык является обязательным. Нам от них (русских, россиян – прим. ВЗГЛЯД) ничего не надо, пусть отойдут на свои болота и квакают на своем русском языке».
Газета ВЗГЛЯД выясняла, как так получилось, что полностью «искоренить» на Украине русский язык призывают руководящие представители
Эрдоган заявил о тяжелых потерях России и Украины
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Анкара не теряет надежды на диалог между лидерами России и Украины, обе стороны несут тяжелые потери, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в самолете по возвращении из Азербайджана.
Эрдоган рассказал, что по итогам последнего общения с президентом России Владимиром Путиным у него сложилось впечатление о смягчении позиции российского лидера в вопросе диалога с Украиной. Кроме того, он рассказал, что накануне общался с президентом Украины Владимиром Зеленским, и «почувствовал в его речи отсутствие преграды и готовность к решению этого вопроса». «Мы не теряем надежды на мир», – передает Anadolu слова турецкого лидера.
В начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. При этом президент Путин подчеркивал, что Россия всегда говорила об открытости к мирному урегулированию украинского конфликта. Глава государства призывал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.
Комментируя предложение российского лидера по формированию в Турции международного газового хаба, Эрдоган отметил, что Европа не может покрывать спрос за счет газа из России. «Каковы их ожидания? Они думают, если Турция станет центром этого хаба, будут ли удовлетворены такие потребности в природном газе из Турции или нет», – приводит его слова РИА «Новости». «Кроме того, есть фактор Трансанатолийского трубопровода (TANAP). Сможет ли Европа покупать газ из Азербайджана в нужном количестве? Мы проанализируем все эти вопросы и предпримем соответствующие шаги», – отметил президент Турции.
Кроме того, Эрдоган высказался на тему «зернового соглашения». По его словам, по состоянию на 20 октября из портов Украины отбыли 363 сухогруза с 8 млн тонн агропродукции. Как сообщил президент Турции, около 62% этой продукции поставлены на рынки Европы, 19,5% – в Азию, 13% – в страны Африки, 5,3% – в страны Ближнего Востока. «Самые неразвитые страны получили лишь 454 тыс. 626 тонн агропродукции, это 5,7% от общего объема. Основными статьями экспорта по коридору стали кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, рапс и подсолнечный шрот. Доля этих видов агропродукции в общем объеме составляет около 96%», – сказал он.
Президент Турции считает, что нет никаких препятствий для продления «зернового соглашения». «К такому выводу я пришел по итогам переговоров с президентами Украины и России. Думаю, что любое препятствие, которое может возникнуть на этом пути, можно будет устранить», – сказал Эрдоган.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, на каких условиях России будет выгодно продление зерновой сделки.
Также Эрдоган назвал успешной поездку в Джебраильский и Зангиланский районы Азербайджана. «Вместе с моим дорогим братом Ильхамом Алиевым мы приняли участие в открытии Зангиланского международного аэропорта. Зангилан имеет стратегически важное расположение, а построенная воздушная гавань будет вносить важный вклад не только в развитие Азербайджана, но и региона в целом», – сказал турецкий лидер. Восстановление коммуникаций между регионом и остальным миром, укрепление транспортных путей являются стратегическими шагами, заявил он.
Глава турецкого государства отметил, что работы по восстановлению «освобожденных от оккупации» территорий Азербайджана продолжаются активными темпами. Он выразил уверенность, что шаги, предпринятые Азербайджаном для привлечения инвестиций, в скором времени превратят Карабах в яркую звезду региона.
Комментируя тему высказывания американского сенатора Боба Менендеса, выступившего против поставок самолетов F-16 в Турцию, Эрдоган выразил надежду на то, что подобные заявления никак не скажутся на реализации сделки, поскольку не отражают позицию официальных структур США. «Как вам известно, работы по F-16 начались в прошлом году, и на данный момент продолжаются в соответствии с графиком. Это подтверждает и глава Пентагона в ходе встреч с нашим министром обороны. США поддерживают процесс на уровне властей, министерства, в военной плоскости», – сказал глава турецкого государства.
По словам Эрдогана, поставка F-16 в Турцию – важное событие не только для Турции, но и для НАТО. Чем сильнее Турция, чем выше ее боеготовность, тем мощнее потенциал альянса, подчеркнул он, добавив, что в вопросе модернизации ВВС, как и ранее в обеспечении потребностей в сфере ПВО, у Турции есть альтернативы США.
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Кадыров показал, как спецназ «Ахмат» насмерть держит позиции на фронте
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео неудачной попытки вооруженных сил Украины прорвать оборону на участке, подконтрольном спецназу «Ахмат».
Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что в результате боестолкновения был уничтожен украинский танк, БМП и «некоторое количество личного состава» противника.
Это всего лишь один из многих участков, где противник раз за разом предпринимает безуспешные попытки прорваться, неся при этом огромные потери как в технике, так и в живой силе, отметил Кадыров. Спецназ «Ахмат» уверенно держит ситуацию под контролем, добавил глава Чечни, подчеркнув, что меньшего от бойцов и не ожидает.
Ранее ветеран «Альфы» Сергей Гончаров рассказал газете ВЗГЛЯД о подготовке спецназа «Ахмат».
В Конгрессе США заявили об экстренной помощи Киеву
Конгресс США сообщил о намерении до января одобрить Киеву до 50 млрд долларов помощи
Конгрессмены США намерены до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 млрд долларов, предполагается, что этих денег хватит на весь 2023 год, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник.
«Этой суммы будет достаточно, чтобы гарантировать, что Украина сможет продержаться весь год», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление сенатора-республиканца, сделанное телеканалу.
Он заявил, что по сравнению с этим, пакет в 12 млрд долларов – мелочь. Телеканал отметил, что с февраля США выделили Киеву 65 млрд долларов в качестве помощи.
Закон примут в ускоренном порядке, так как новый состав Конгресса после предстоящих в ноябре промежуточных выборов займет «более скептическую позицию» в части помощи Украине.
Ранее СМИ сообщали, что США исчерпали запасы оружия для Украины.
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В Тбилиси назвали представителей властей Украины «абсолютно неадекватными»
Председатель грузинского парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Ираклий Берая назвал «абсолютно неадекватным» советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который пообещал «освободить Грузию», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Крайне возмутительны такие заявления представителя власти Украины», – отметил депутат от правящей «Грузинской мечты».
Арестович, в частности, накануне во время одного из выступлений отметил, что Украина «будет вынуждена освободить Грузию, Молдавию, Армению», для чего Киев может использовать «до миллиона повоевавших» в боевых действиях против России.
В свою очередь, вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила, что Киев «продолжает попытки втянуть Грузию в военные действия» против России.
«Мягко говоря, такие попытки вызывают сожаление, – отметила она. – Этого не произойдет, приоритет правительства Грузии заключается в сохранении мира в стране».
«Хватит учить нас уму-разуму, займитесь Украиной», – посоветовала вице-премьер Грузии советнику офиса Владимира Зеленского.
По словам Теи Цулукиани, подобные заявления «просто поразительны», но делаются они регулярно.
«У нас есть обязательства сдержанности, так как там война. Но также у нас есть обязательства перед собственным народом не допустить войну здесь», – заявила зампред правительства Грузии.
Накануне в правящей «Грузинской мечте» подвергли критике решение президента Украины Владимира Зеленского ввести в действие решение Совета нацбезопасности страны о санкциях, под которые попали и родственники и партнеры грузинского миллиардера, экс-премьера-министра Бидзины Иванишвили.
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Эксперт предрек большие проблемы для Украины по результатам выборов в США
Американист ожидает сокращения помощи Киеву в случае победы республиканцев на выборах
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Экономия госрасходов – главный предвыборный лозунг республиканцев. В случае их победы на выборах полностью финансовый поток помощи Киеву, конечно, не прервется, но ее сокращение вполне реально. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее лидер республиканцев в нижней палате парламента США Кевин Маккарти пообещал урезать помощь Киеву после ноябрьских выборов.
«Обещание Кевина Маккарти стоит расценивать как вполне весомое. Скорее всего, после выборов в ноябре он займет кресло спикера нижней палаты. Республиканцы идут на выборы с повесткой сокращения госрасходов в целом ради борьбы с инфляцией. Это касается и расходов на внешнюю политику. Но что касается Украины, сокращение в первую очередь затронет не военные поставки, а чисто финансовые потоки», – предрекает американист Малек Дудаков.
«Эти деньги прямиком идут в украинский бюджет. Две трети бюджета - это внешняя помощь. На ней-то он и держится. Думаю, этих миллиардов долларов из Вашингтона станет заметно меньше в случае прихода к власти республиканской партии. Для Киева такое сокращение станет весьма серьезной проблемой», – считает эксперт.
При этом поставки оружия Украине продолжатся в любом случае, обратил внимание Дудаков. «Однопартиец Маккарти Майкл Маккол, который, скорее всего, в обновленной палате представителей возглавит комитет по внешней политике, уже подтвердил, что США продолжат военную помощь и после выборов. Договоренности по этому поводу между государствами были достигнуты давно. Но вот когда их срок закончится, Киеву, возможно, придется договариваться с республиканцами заново. Впрочем, и военная помощь тоже перестанет быть безграничной. Такого как раньше, уже не будет», – уверен политолог.
Киев опасается подобных настроений на Западе, усталости западных обществ от необходимости постоянно платить за Украину, заявил Дудаков. «Ситуация в экономике как в Европе, так и США ухудшается. Поэтому идеи финансирования Украины становятся все менее популярными, а политиков оправдывать такие транши – все сложнее. Для Киева это очевидный риск: без западной помощи его ждет военная и экономическая катастрофа», – подчеркнул Дудаков. По его мнению, заявление Арахамии о «шоке» было столь эмоциональным еще и потому, что лидер правящей партии опасается теперь упреков в том, что он провалил свой недавний визит в Вашингтон, поскольку Киев теперь рискует утратить двухпартийную поддержку.
Ранее лидер республиканского меньшинства в палате представителей США Кевин Маккарти пообещал сократить помощь Киеву в случае, если партия победит на промежуточных выборах в ноябре. «Я думаю, что люди будут сидеть в условиях рецессии и они не будут выписывать Украине чек», – цитирует его Bloomberg. По мнению Маккарти, «администрация Байдена игнорирует внутренние вопросы, которые республиканская партия считает приоритетными», такие как обеспечение безопасности южной границы США. «Люди начинают это взвешивать, – сказал республиканец. – Украина важна, но в то же время это не может быть единственным, что они делают».
Заявление Маккарти вызвало шок в Киеве, признался глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. «Всего несколько недель назад наша делегация посетила Соединенные Штаты и встретилась с господином Маккарти. Нас заверили, что двухпартийная поддержка Украины в войне с Россией останется главным приоритетом, даже если они выиграют выборы», – цитирует Арахамию «Коммерсант».
Газета ВЗГЛЯД писала о разногласиях между республиканцами и демократами в отношении помощи Украине
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В России оценили планы Конгресса США выделить Украине 50 млрд долларов
Политолог Дудаков: Демпартия США пытается обезопасить транши для войны на Украине
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Демпартии США важно не разозлить избирателей до выборов и обезопасить транши для Украины после выборов. Поэтому закон о выделении 50 млрд долларов для Украины может быть принят в период между выборами в ноябре и новой сессией Конгресса, которая состоится в начале января, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков.
«Истеблишмент Демпартии опасается, что после выборов в Конгресс могут начаться проблемы с выделением новых траншей Украине», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что ранее в СМИ появились сообщения о перспективе снижения помощи Украине в случае победы республиканцев.
«Если демократы проигрывают на выборах и теряют большинство как минимум в одной палате, они будут вынуждены договариваться с республиканцами, идти на компромиссы для того, чтобы выделить очередной транш Украине», – пояснил собеседник.
При этом после выборов, назначенных на 8 ноября, у демократов будет полтора месяца – короткий период до начала работы новой сессии Конгресса. Этот период продлится до 3 января, и Демпартия в это время будет сохранять большинство. «Поэтому они намерены выделить 50 млрд долларов в декабре», – указал Дудаков. Отметим, что эта сумма равна примерно половине ВВП Украины.
При этом демократы хотят рассмотреть закон о выделении средств Украине после выборов, чтобы не усугубить настроения среди избирателей. «В США очень много экономических проблем. Выделение такой крупной суммы может еще больше ударить по демократам. Поэтому они хотят дождаться выборов, чтобы не злить избирателей, и лишь затем принять решение о выделении средств», – объяснил американист.
Дудаков полагает, что США могут выделить Украине больше денег и на больший период. «Но даже сумма в 50 млрд на год вызовет серьезное недовольство не только в обществе, но и в Конгрессе», – считает собеседник. Он напоминает, что с начала спецоперации Конгресс США одобрил выделение Украине «помощи» на 65 млрд долларов.
«Цель демократов сейчас – хотя бы на год обезопасить транши Украине, чтобы продолжать накачивать ВСУ оружием. Вероятно, они допускают, что спустя год украинский кризис в целом или его острая фаза могут закончиться. Если же этого не случится, демократам, как я и отмечал, придется договариваться с республиканцами к концу 2023 года», – заметил Дудаков.
При этом Дудаков допускает, что инициатива демократов может быть и вовсе не реализована. «Во-первых, выделение средств Украине будет очень непопулярным решением. Очевидно, что немало законодателей будут голосовать против. Во-вторых, надо понимать, что у демократов – помимо украинского билля – будет огромное количество законов по внутренней повестке, которые они будут пытаться принять, чтобы успеть что-нибудь дореформировать в американском обществе. Демократы будут пытаться сделать все, чтобы закон прошел, но есть подводные камни, которые могут этому помешать», – заключил политолог.
Напомним, конгрессмены США намерены до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 млрд долларов. Предполагается, что этих денег хватит на весь 2023 год, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник. «Этой суммы будет достаточно, чтобы гарантировать, что Украина сможет продержаться весь год», – цитирует телеканал заявление одного из сенаторов-республиканцев.
Он заявил, что по сравнению с этим, пакет в 12 млрд долларов – мелочь. Телеканал отметил, что с февраля США выделили Киеву 65 млрд долларов в качестве помощи. Закон примут в ускоренном порядке, так как новый состав Конгресса после предстоящих в ноябре промежуточных выборов займет «более скептическую позицию» в части помощи Украине.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что экономия госрасходов – главный предвыборный лозунг республиканцев. В случае их победы на выборах полностью финансовый поток помощи ВСУ, конечно, не прервется, но ее сокращение вполне реально. Газета ВЗГЛЯД также подробно писала о разногласиях между республиканцами и демократами в отношении помощи Украине.
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В Херсонской области за сутки отбиты две попытки наступления ВСУ, уничтожено более 120 украинских военных
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За последние сутки на Николаево-Криворожском направлении российские войска сорвали две попытки наступления подразделений ВСУ в составе ротных тактических групп возле населенных пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок Херсонской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Предотвращены попытки ночного проникновения в тыловые районы до 20 диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Огнем российской артиллерии уничтожены более 120 украинских военнослужащих, шесть бронемашин, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
У населенного пункта Новая Каменка Херсонской области уничтожен ангар с украинской военной техникой иностранного производства, отчитались в Минобороны.
Подразделения ВСУ на Запорожском направлении пытались мелкими группами атаковать российские позиции в районе Времевского выступа. Однако все атаки были отражены, противник отброшен на исходные позиции. Ликвидировано не менее 40 украинских военнослужащих, два танка, три бронемашины, перечислили в Минобороны.
Ударами армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районах Дробышево ДНР и Нововознесенское Херсонской области поражены три пункта управления и 69 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 167 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
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Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США
Минобороны: Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США Остином
Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине, сообщили в российском военном ведомстве.
По сообщению Минобороны, в пятницу прошли телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны США Ллойда Остина, в ходе которых обсуждалась ситуация на Украине и актуальные проблемы международной безопасности, передает ТАСС.
Ранее глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов обсудил с председателем КНШ ВС США Марком Милли ситуацию на Украине.
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Взрыв прогремел на предприятии в Харькове
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах на одном из предприятий города
Взрывы прогремели утром пятницы, 21 октября, на территории одного из предприятий в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.
В своем Telegram-канале Терехов написал, что, по предварительным данным, попадание зафиксировано в административно-производственное здание, расположенное на территории, есть разрушения.
Ранее в пятницу в ряде регионов Украины, в том числе в Харьковской области, была объявлена воздушная тревога.
Глава офиса Зеленского назвал идиотами призывающих к миру не на условиях Киева
Ермак назвал «полезными идиотами» призывающих к миру не на установленных Киевом условиях
Бывшие и нынешние влиятельные западные политики призывают Киев к переговорам с Москвой, заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, назвав их «полезными идиотами».
В интервью Washington Post он отметил, что их голоса звучат все громче, и некоторые уже к ним прислушались. Ермак утверждает, что призывы к миру звучат не ради Украины.
По словам главы офиса Зеленского, в мире сложилось убеждение, что Украине надо прекратить боевые действия для предотвращения мировой войны.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также Зеленский неоднократно заявлял о нежелании вести с Москвой переговоры.
Путин в свою очередь заявлял, что РФ всегда открыта к переговорам.
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В Совфеде призвали бойкотировать «фейкующих» представителей ООН
Сенатор Долгов призвал бойкотировать «фейкующих» представителей ООН
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С учетом статуса России в ООН и наших взносов, Москва вправе рассчитывать на качественную работу организации. В противном случае ООН ждет судьба Лиги наций, заявил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сенатор, бывший зампостпреда России в ООН Константин Долгов. Ранее Россия осудила тиражирование представителями всемирной организации «оголтелых фейков».
«Многие чиновники ООН, в том числе на самом высоком уровне, в последнее время себя серьезно дискредитировали. Эта тенденция прослеживалась всегда – там довольно плотное засилье представителей западных стран, Великобритании и США в частности. Порой складывалось впечатление, что ряд стран работает на эти правительства, а не на международную организацию», – рассказал бывший заместитель постпреда РФ в ООН, сенатор Константин Долгов.
«Сейчас тенденция только усилилась. Это видно на примере миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС и «зерновой сделки», где гарантом ее реализации должна была стать именно ООН. Последнее заявление спецпредставителя организации о сексуальном насилии и вовсе возмутительное. Таких фейков в последнее время становится все больше», – продолжил он.
«Я лично Прамилу Паттен не знаю, но оперировать такой ложью просто недопустимо. При этом она ничего не сказала по поводу издевательств и убийств гражданского населения украинскими боевиками. И этот человек фактически получает зарплату из нашего кармана, потому что большая ее часть – взносы России. Об этом было бы неплохо напомнить таким «горе-ооновцам». Мы вправе ожидать от них нормальной работы согласно уставу организации», – возмутился собеседник.
Сенатор напомнил, что у России есть несколько вариантов реакции на подобное тиражирование фейков. «Помимо непосредственного осуждения, мы имеем право потребовать и ее отставки, и других запятнавших свою репутацию чиновников ООН. Но вынужден признать, что в таком представителе секретариата ООН заинтересован целый ряд западных стран, которые воюют с нами руками украинцев», – замечает Долгов.
«Нам придется столкнуться с серьезным сопротивлением. И вероятность того, что отставка состоится, минимальна. Но пробовать надо. Кроме того, с такими представителями надо полностью прекращать всякое общение и контакты, их надо просто бойкотировать. Если же организация не одумается, мы можем подумать о более серьезных шагах со своей стороны», – уверен бывший зампостпред РФ в ООН.
«Есть прекрасный исторический пример Лиги наций, которая начала обслуживать интересы небольшой кучки западных государств, потеряла свою актуальность и почила в бозе. И если такая позиция со стороны ООН будет сохраняться, если организация окончательно перестанет выполнять свои непосредственные функции, то смысла в ней просто не будет. Мы пока еще не в этой точке, но постепенное вырождение ООН уже началось», – утверждает сенатор.
«И активную роль в этом процессе играют США, которые не стесняются открыто «выкручивать руки» представителям ряда стран. Проявилось это на примере голосования по непризнанию результатов референдумов на новых территориях России. Я в свое время также видел, как американцы в буквальном смысле шантажируют и угрожают представителям других государств прямо в зале Генассамблеи», – заключил Долгов.
Ранее пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский сообщил, что Россия считает недопустимым тиражирование со стороны представителей ООН граничащих с абсурдом, непроверенных, а подчас и оголтелых «фейков», таких как недавнее заявление представителя всемирной организации по вопросам сексуального насилия Прамилы Паттен о якобы сексуальных преступлениях со стороны российских военных.
Озвучивание таких ничем не подкрепленных заявлений ставит под сомнение уровень экспертизы служащих ООН, полагает он. Стржижовский также заявил о беспрецедентной информационной агрессии коллективного Запада против России и других государств, проводящих независимую внешнеполитическую линию, тогда как «неугодные российские СМИ» подвергаются прямым запретам и блокировкам вещания, запугиванию, заморозке банковских счетов, давлению со стороны спецслужб, диффамации, а журналисты подвергаются уголовным преследованиям с реальными сроками заключения.
По словам пресс-секретаря, окончательно раскрыли свою истинную суть западные, в первую очередь американские, IT-гиганты. Стржижовский уточнил, что руководство некоторых из них, в частности корпорации «Meta*»*, «не постеснялось открыто признаться в непосредственном вмешательстве американских спецслужб в управленческие процессы».
Ранее спецпредставитель генсекретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамила Паттен заявила, что российская армия использует медпрепараты для сексуального насилия в отношении мирных жителей Украины. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, обвинения Паттен в адрес российской армии выходят за грань разумного.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что для дискредитации российской армии использовали «Виагру».
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Российские войска поразили восемь пунктов дислокации ВСУ и иностранных наемников
В восьми пунктах временной дислокации в районах населенных пунктов Камышеваха Запорожской области, Безыменное, Садок, Пятихатки Херсонской области, Артемовск, Краматорск ДНР, городов Николаев и Запорожье поражены подразделения ВСУ и иностранных наемников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Под населенным пунктом Украинка Херсонской области и городом Запорожье уничтожены два склада боеприпасов ВСУ. Кроме того, у населенного пункта Новогригоровка Николаевской области уничтожено хранилище топлива, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО за сутки уничтожены шесть украинских беспилотников в районах Каховской ГЭС, населенных пунктов Новоандреевка ДНР, Скадовск, Высокое Херсонской области, перечислили в Минобороны.
В воздухе сбиты 33 снаряда американской реактивной системы HIMARS и две противорадиолокационных ракеты HARM, сообщил Конашенков.
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Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины
В ряде регионов Украины, в том числе в Киеве, объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в пятницу, 21 октября, сразу в ряде украинских регионов.
По данным ресурса «Карта воздушных тревог Украины», соответствующее предупреждение действует в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.
Кроме того, воздушная тревога объявлена в Киеве. Об этом городская государственная администрация украинской столицы объявила в своем Telegram-канале.
В четверг воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины.
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Число погибших при обстреле переправы в Херсоне возросло до четырех человек
В результате украинского обстрела переправы через Днепр в Херсоне погибли четыре человека
Число погибших в результате ракетного удара, нанесенного украинскими вооруженными формированиями по гражданской переправе в Херсоне, выросло до четырех человек, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
Об этом Стремоусов сообщил в эфире программы «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось о трех погибших.
Белый дом захотел проверить сделки Маска на фоне его заявлений об Украине
Bloomberg: Белый дом обсуждает начало проверок сделок Маска на фоне его заявлений об Украине
Белый дом рассматривает возможность подвергнуть проверкам в сфере нацбезопасности сделки американского предпринимателя Илона Маска на фоне его заявлений об Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Как пишет Bloomberg, чиновники администрации Байдена спорят, должны ли США подвергнуть проверке в области нацбезопасности сделки Илона Маска и принадлежащую ему систему Starlink, передает РИА «Новости».
По данным агентства, в администрации испытывают «дискомфорт» из-за позиции Маска о финансировании Starlink на Украине, его дружественной позиции к России и планов купить Twitter с группой иностранных инвесторов. Как сообщает Bloomberg, обсуждение находится на начальной стадии.
Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что США захотели уничтожить предпринимателя Илона Маска после его заявления о прекращении бесплатного обслуживания системы Starlink на Украине.
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