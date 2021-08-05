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Украина собралась противопоставить военным учениям России собственные учения
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Минобороны Украины рассматривает девять сценариев обострения ситуации вокруг страны, сообщил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.
Он рассказал, что был на «совещании министерства обороны, которое касается вопросов информационного противостояния и вообще того», что «ожидает» Украину. По его словам, сейчас «рассматривается девять возможных сценариев обострения», осуществляется «соответствующее планирование», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
В частности, в Киеве рассматривают возможное влияние российско-белорусских учений «Запад–2021» на Украину, страны Балтии, Польшу. Киев хочет противодействовать этому влиянию собственными учениями «Совместные усилия–2021», которые пройдут в период активной фазы «Запада».
Арестович заявил: «Нельзя сказать, что мы готовы к абсолютной обороне по всем параметрам, но я думаю, что вооруженные силы Украины способны выполнить свои задания по отражению вооруженной агрессии по всем девяти сценариям». Он отметил, что самый опасный из сценариев предполагает «широкомасштабное вторжение».
Напомним, генштаб вооруженных сил Белоруссии заявил, что предстоящие совместные учения «Запад-2021» носят исключительно оборонительную направленность, продемонстрируют готовность стран защищать свои суверенитет и независимость. Учения пройдут на территории двух государств с 10 по 16 сентября.
Министр обороны России Сергей Шойгу также заверил, что маневры «Запад-2021», которые проведут осенью Россия и Белоруссия, носят сугубо оборонительный характер.
Тимановская передумала лететь в Польшу
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Белорусская спортсменка Кристина Тимановская незадолго до посадки на рейс до Варшавы пересела в аэропорту Токио на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines до Вены, сообщил осведомленный источник в токийском аэропорту Нарита.
Вылет рейса был запланирован на 10.20 по местному времени (04.20 мск). Самолет вылетел из Токио в Варшаву с небольшим опозданием. Тем временем самолет австрийской авиакомпании вылетел из Токио. О причинах Тимановской сменить рейс не сообщается. По неподтвержденным данным, соответствующее решение было принято сотрудниками польского посольства, сопровождавшими Тимановскую, из-за того, что рейсом до Варшавы из Токио также собирались лететь несколько иностранных журналистов, передает ТАСС.
Ранее Тимановская покинула посольство Польши в Токио, после чего прибыла в токийский аэропорт Нарита, откуда собиралась вылететь в Варшаву.
Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Ранее замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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В Крыму озвучили условия для приезда Зеленского
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Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Крым в качестве туриста, но только если он публично откажется от своих «националистических замашек» на российскую территорию, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
«Если Зеленский и вправду так сильно скучает за Крымом и любит его, то он может посетить полуостров с частным визитом как обычный турист: поесть рапанов, попрыгать со скалы в море, прогуляться в горы, насладиться крымским вином. Но перед поездкой будет честно, если он публично откажется от своих националистических замашек, признав выбор крымского народа жить со своей исторической родиной Россией, и возьмет курс на сближение двух государств», – сказал Фикс, передает РИА «Новости».
При этом вице-спикер подчеркнул, что Зеленский хороший и талантливый юморист, но исторически безграмотный политик.
«Если бы он ответственно относился к трактовкам истории, то знал был, что Крым никогда не был украинским. Это исторически русская земля, которую в 90-х незаконно и временно приватизировала Украина, олигархи которой рассматривали полуостров исключительно как большую фирму для получения прибыли и застройки южного берега своими замками и коттеджами», – заключил Фикс.
Напомним, Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с газетой ВЗГЛЯД, комментируя заявления украинского лидера, отметила, что «крымчане – не рапаны, а люди, которые реализовали свое право на самоопределение».
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Предсказаны последствия запуска «Северного потока – 2» для Украины
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После запуска газопровода «Северный поток – 2» желание Евросоюза выступать в качестве посредника между Россией и Украиной поубавится и Москва «сможет наказать» Киев, выразил мнение обозреватель Джон Рюль в статье для журнала National Interest.
По мнению обозревателя, благодаря проекту строительства газопровода «Северный поток – 2» Европа якобы остается сильно зависимой от газа из России – ключевого для нее поставщика голубого топлива. Однако, предполагает эксперт, новый газопровод также ставит под угрозу экономическую, энергетическую и национальную безопасность Центральной и Восточной Европы, в частности, Украины и Польши, передает РИА «Новости».
«Поскольку Россия скоро сможет наказать Украину, ограничивая транзит газа через нее и тем самым не задевая интересы своих важных западноевропейских клиентов, желание ЕС выступать в качестве посредника поубавится», – заявил Рюль.
Автор публикации также отметил, что в связи с будущим, как он считает, значительным сокращением транзита российского газа Киев рискует не только экономическим потерями, но и лишением себя доступа к жизненно важному источнику энергии.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Накануне бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев выразил мнение, что потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы с проектом «Северный поток – 2».
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
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Появилась информация о сбитом в Сирии экспериментальном беспилотнике США
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Сирийские военные при поддержке иранских специалистов сбили один из самых дорогих американских беспилотников MQ-4C Triton, сообщают ближневосточные информационные аккаунты в Twitter.
Летательный аппарат сбили, предположительно, при помощи комплекса Бук-М2, сообщил новостной Twitter-канал Rangeload.
Иранское агентство U-news в своем Twitter уточнило, что борт сбили в провинции Алеппо.
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MQ-4C Triton управляется четырьмя операторами на земле, длина аппарата составляет 14,5 метров, размах крыла – 39,9 метра, высота – 4,6 метра. Масса беспилотника без нагрузки – 6 тонн 781 кг, нормальная взлетная масса – 14 тонн 630 кг. Силовая установка – один турбореактивный двигатель Rolls-Royce AE 3007.
Максимальная скорость аппарата – 610 км/ч, крейсерская – 575 км/ч, практическая дальность – чуть более 15 тыс. км.
Разработка и производство этого БПЛА ведется Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC). Это американская военно-промышленная компания, занимающаяся электроникой и информационными технологиями, авиакосмической отраслью и судостроением.
В конце июля 2021 года MQ-4C Triton обновили аппаратное и программное обеспечение, сообщает The Defensepost. По этим данным, 29 июля был совершен успешный испытательный полет обновленного дрона. На него установили многофункциональный сенсор Integrated Functional Capability-4.
В июне 2019 года Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана сбил беспилотник RQ-4A над Ормузским проливом. По мнению Тегерана, аппарат находился в его воздушном пространстве.
Изначально сообщалось, что сбит был MQ-4C Triton, но в США опровергли это. Американские СМИ сообщили, что сбит был прототип, на базе которого могли отрабатывать технологии для применения MQ-4C Triton.
Белорусский телеканал показал тело погибшего на литовской границе иракца
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Общенациональное телевидение Белоруссии показало кадры, на котором видно тело умершего от побоев на литовской границе мигранта из Ирака.
«На его теле обнаружены следы жестоких побоев. Инцидент в районе населенного пункта Бенякони подтвердили в Госпогранкомитете Беларуси. О гибели мигранта после такого жесткого приема с литовской стороны срочно доложили Александру Лукашенко (президенту Белоруссии). Президент поручил незамедлительно приступить к расследованию: опросить местных жителей, которые обнаружили избитого человека, а также отыскать родственников погибшего, выдать визы, оказать помощь с прибытием в Беларусь, чтобы забрать тело», – говорится на сайте ont.by.
Сообщается, что расследование дела находится на контроле президента страны.
Отмечается, что по словам беженцев, у них отбирают деньги, паспорта, телефоны, не дают воды и угрожают убийством.
Ранее на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак.
Официальный представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский сообщил, что белорусские пограничники обнаружили на границе с Литвой мигранта в тяжелом физическом состоянии, при оказании первой помощи он скончался, ведется разбирательство.
Во вторник Бычковский сообщил, что около 40 мигрантов с телесными повреждениями, насильно выдворенных с территории Литвы, зафиксировали в Белоруссии за сутки.
В то же время замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что среди нелегальных мигрантов, проникающих в Литву из Белоруссии, якобы есть граждане России, Вильнюс ведет переговоры с Москвой об их возвращении.
Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
МВД Австрии прояснило судьбу Тимановской
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская планирует в среду после прибытия в Вену отправиться в Варшаву, сообщил представитель МВД Австрии Гаральд Зерос.
«Согласно нашей информации, она (Тимановская) хочет еще сегодня в течение дня проследовать в Варшаву. После ее прибытия из Токио ее проведут в безопасную транзитную зону, где она будет под наблюдением наших сотрудников», – сказал Зерос, передает РИА «Новости».
По его словам, в МВД Австрии исходят из того, что белорусская спортсменка не будет просить убежища в этой стране, но при желании она сможет подать запрос по прибытии в Вену. «Подавать прошение об убежище в Австрии можно только на месте, то есть она могла бы его подать, только когда приземлится. Мы не думаем, что она его подаст, потому что у нее есть виза и она может свободно въехать. Но если она все же подаст прошение, то мы, конечно, рассмотрим его в обычном порядке», – сказал Зерос.
Ранее сообщалось, что Тимановская незадолго до посадки на рейс до Варшавы пересела в аэропорту Токио на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines до Вены. Позже в МИД Австрии подтвердили, что Тимановская направляется в Вену.
Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Тимановская получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку.
В выходные появилась информация, что Тимановскую хотели насильно вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Тем временем дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по делу белорусской легкоатлетки.
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Азаров назвал Зеленского «страшной ошибкой» Украины
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Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров назвал Владимира Зеленского «страшной ошибкой» Украины.
Азаров усомнился в интеллектуальных способностях Зеленского и его команды, передает РИА «Новости».
«Посмотрите на лица тех, кто сейчас диктует решения власти. В того же Зеленского вглядитесь. Вы что считаете, что это ваш президент? Что это лидер нации? Да послушайте его хотя бы две минуты непредвзято... Это страшная ошибка для Украины», – заявил Азаров в эфире телеканала NewsOne.
Также экс-премьер заявил об отсутствии политической элиты в стране. В качестве примера он привел судей и прокуроров, которые, по его мнению, незаконно преследуют лидера «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.
«Я не хочу обижать, конечно, людей, но все-таки хотелось бы какой-то интеллигентности, признаков мышления, сообразительности. Более убогих физиономий я не встречал. <…> Это страшно для системы правосудия», – отметил он.
Накануне политолог Дмитрий Корнейчук назвал главную ложь Зеленского на посту президента Украины.
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Украинская спортсменка по примеру Тимановской раскритиковала власти страны
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Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова раскритиковала условия, в которых она готовилась к соревнованиям: она заявила, что подход к спорту на Украине «пальцем в небо», а в других странах – научный.
Рыжикова стала пятой в забеге на 400 метров с барьерами на Олимпийских Играх в Токио, она во второй раз в карьере выбежала дистанцию за 54 секунды. После забега спортсменка обратила внимание на выступления других участниц ОИ. Рыжикова подчеркнула, что есть существенная разница в подготовке к соревнованиям высокого уровня на Украине и в других странах. По словам бегуньи, ей стыдно за то, что ее конкурентки по дистанции имеют серьезные возможности для подготовки. В то время как ей приходится почти самостоятельно готовиться к соревнованиям, приводит ее слова РИА «Новости».
«Не очень хотелось бы это говорить, но стыдно за свою страну. Когда мы выезжаем на старты, за мной стоит тренер, массажист, моя семья в качестве поддержки. А на них работает целая команда. Получается, что я одна в поле воин против целой армии. Фемке (спортсменка из Нидерландов Фемке Бол, которая взяла «бронзу») – очень сильная, и как человек она хорошая, и как спортсменка. Молодая и красивая, высокая и тренируется – не скажу, что она лежит и ничего не делает», – рассказала она в комментарии порталу «Суспільне. Новини».
Рыжикова также обратила внимание на влияние науки на спорт в других странах.
«Я сама себе ищу средства восстановления, делаю все с тренерами, массажистами, с теми людьми, которых сама нашла и они мне помогают. А они по этому поводу даже не задумываются, за них все это делает научный подход. Здесь все пальцем в небо, а там наука есть – это немного может объяснить сегодняшнее место. Никого не обвиняю, это правда жизни такова», – добавила она.
В выходные появилась информация, что белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую хотели насильно вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Тем временем дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по делу белорусской легкоатлетки.
На Украине пригрозили Западу возвращением ядерного статуса
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Украина может заняться восстановлением своего ядерного потенциала в случае невыполнения условий Будапештского меморандума, заявил экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко в эфире телеканала «Украина 24».
Военный допустил внутренние консультации о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия. При этом, он не указал, какие конкретно шаги предпримет Киев, передает РИА «Новости».
«Украина – краеугольный камень. Или государство получит гарантии ядерных государств, или забудьте о сокращении вооружения и нераспространении», – сказал Смешко.
Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х.
Весной украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом».
В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность.
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Вильнюс допустил полное прекращение экспорта белорусских удобрений через Литву
Экспорт белорусских удобрений через Литву может быть полностью прекращен в связи с расширением санкций против Минска, заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
Отмечается, что Литва уже формально предоставила предложения Брюсселю по расширению секторальных санкций, под которые попали удобрения «Беларуськалия», экспортируемые преимущественно через Клайпеду, передает Delfi.ru.
Ландсбергис подчеркнул, что есть вариант полного прекращения экспорта.
Напомним, товарооборот белорусских товаров через литовские порты оценивается экспертами в миллиарды долларов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Литва лишает себя этих миллиардов.
Политолог заявил о «гранатном» периоде в истории Украины
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«Сейчас для простых граждан страны действует одно законодательство, а для участников боевых действий в Донбассе – другое. Они часто уходят от ответственности за свои преступные действия», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко, комментируя задержание мужчины, угрожавшего взорвать гранату в здании правительства Украины.
«После событий 2014 года на Украине начался так называемый гранатный период, потому что на руках у граждан оказалось огромное количество незарегистрированного оружия, которое хлынуло из зоны боевых действий в Донбассе», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.
По его мнению, это не только повысило криминогенную обстановку в стране, но и сделало ее особо жестокой. «По аналогии с принципом Чехова о ружье, которое обязательно выстрелит, граната, находящаяся у кого-то в кармане, рано или поздно также взорвется», – пояснил эксперт.
Скачко указал, что более 300 тыс. человек, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе, во-первых, не могут найти работу, во-вторых, не хотят ее искать. «Поэтому они стали массой, которой питаются как парамилитарные структуры, так и криминалитет. А тем, кому не удалось закрепиться ни в первой, ни во второй сфере, пытаются решить свои проблемы с помощью пистолетов и гранат, даже если речь идет о бытовых конфликтах», – полагает политолог.
При этом на Украине сложилась ситуация полной безнаказанности для участников боевых действий в Донбассе. «По большому счету, для простых граждан действует одно законодательство, а для участников боевых действий в Донбассе – другое. Не секрет, что многие «патриоты» уходят от наказания за свои преступные действия», – указал эксперт.
Он также обратил внимание на тот факт, что в ходе задержания «АТОшника с гранатой все участники процесса говорили на русском языке». «Это естественное отражение лингвистической ситуации как в зоне боевых действий, так и на всей территории Украины. Среди воюющих около 80% – это выходцы из русскоязычных регионов. В условиях нищеты и прессинга пропаганды о российской угрозе люди находят заработок именно на войне», – уточнил собеседник.
Кроме того, политолог не исключает вероятности того, что «гражданину, вошедшему в здание правительства с гранатой, удалось проникнуть туда из-за того, что среди охраны кабмина были люди, являвшиеся такими же участники войны, как и он».
«Посмотрим, чем закончится эта история. Кабинет министров – это все-таки государственное здание, и в случае нападения охрана должна открыть огонь по злоумышленнику. Удивительно, но в этой ситуации, как мы видим, поступили иначе. Теперь, вероятно, украинские власти постараются замять этот инцидент. Я думаю, все спустят на тормозах. Может быть, не сейчас, но через какое-то время точно. Вначале поиграют в державную суровость, а потом отпустят этого человека», – заключил Скачко.
Ранее глава национальной полиции страны Игорь Клименко заявил, что угрожавший взорвать гранату в здании правительства Украины мужчина задержан, он был участником боевых действий в Донбассе, боеприпас в его руках был боевым.
«Только что закончили специальную операцию по обезвреживанию гражданина. Он будет подозреваемым, прокуратура примет решение. Ситуация не стандартная, потому что это был участник АТО (спецоперации в Донбассе), который прошел боевые действия, был два раза ранен, в том числе у него была черепно-мозговая травма. Он совершил это преступление из-за того, что такие у него сложились обстоятельства», – заявил Клименко.
Он также сообщил, что полиция возбудит дело против захватившего здание кабинета министров Украины в Киеве по четырем статьям, в том числе по самой тяжелой – «захват заложников», предусматривающая наказание в виде лишения свободы до 15 лет. При этом глава Нацполиции отметил, что у мужчины была боевая граната, «которая могла нанести вред и людям, и государственному зданию».
Клименко добавил, что переговоры с захватившем здание правительства вел его друг, тот и уговорил его сдаться. Они велись около десяти минут. Затем спецназ вывел мужчину из здания.
В среду утром мужчина, угрожающий взорвать гранату, прошел в здание правительства Украины. Мужчина выдернул чеку и заявил, что здание захвачено, а сам он живым оттуда не выйдет. По данным СМИ, захватчик оказался бывшим бойцом националистического батальона «Айдар», в прошлом он перенес контузию, оружие в его руках, скорее всего, боевое. Позже в здании кабмина Украины была начата спецоперация, мужчину задержали.
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Заместителю главы «Белорусского дома на Украине» закрыли въезд в эту страну
Замглавы «Белорусского дома на Украине» Родиону Батулину запретили въезжать на украинскую территорию, в СБУ считают, то он угрожает национальной безопасности страны.
Батулину запретили въезжать на Украину с 23 июля, СБУ обосновало свое решение тем, что тот «может представлять угрозу нацбезопасности», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Глава пресс-службы СБУ Артем Дехтяренко заявил, что у Батулина были радикальные взгляды.
«Батулин известен своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста на Украине. В ходе этих акций, среди прочего, удалось предотвратить попытки радикалов спровоцировать силовые столкновения с правоохранителями», – указал представитель ведомства.
В понедельник «Белорусский дом в Украине» заявил о пропаже своего руководителя Виталия Шишова в Киеве. Во вторник утром полиция Киева сообщила, что Шишов был найден повешенным в одном из парков украинской столицы. Возбуждено уголовное дело, полиция проверит версию об убийстве, замаскированном под суицид.
По данным украинского Минюста, «Белорусский дом на Украине» зарегистрирован в стране как общественная организация. На сайте «Дома» указано, что эта некоммерческая общественная организация создана для помощи белорусам «и всем пострадавшим» от белорусских властей.
Суд в Киеве поддержал незаконность назначения главы Нафтогаза
Предписание о незаконности назначения Юрия Витренко главой Нафтогаза поддержал шестой апелляционный административный суд Киева, сообщил глава украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков.
«Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу НАПК и отменил постановление Окружного административного суда Киева (ОАСК), которым было остановлено действие предписания НАПК кабинету министров Украины», – цитирует Новикова ТАСС.
Он пояснил, что агентство требовало от правительства решить вопрос о прекращении контракта с Витренко.
«В связи с решением суда предписание НАПК к кабмину относительно незаконного назначения председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» подлежит исполнению», – заключил глава НАПК.
Напомним, правительство Украины сняло Андрея Коболева с должности главы Нафтогаза, он занимал пост с 2014 года. В кабмине сослались на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за прошлый год. С 29 апреля компанию возглавляет Юрий Витренко.
Киев исключил шантаж на встрече Зеленского и Байдена
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Переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена пройдут без повышенных тонов и шантажа, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Президент Украины второй после канцлера Германии представитель Европы, посетивший США по приглашению президента Байдена. У президентов есть ряд крупных тем. Но какими бы они ни были, не будет никаких повышенных тонов или какого-то шантажа», – написал Кулеба в Facebook.
По его словам, это будет «разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евро-атлантического пространства».
Кулеба также сообщил, что Зеленский поедет в США «в сильной позиции» – сразу после саммита «Крымской платформы».
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о планах посетить США для подготовки визита Зеленского в Вашингтон. При этом председатель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи Байдена и Зеленского после соглашения США и Германии по «Северному потоку – 2» якобы будет проходить на «повышенных тонах».
Самолет с Тимановской на борту приземлился в Польше
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В аэропорту имени Фридерика Шопена в Варшаве приземлился самолет, на борту которого находится белорусская спортсменка Кристина Тимановская.
Рейс LO226/OS8505 прибыл из Вены в Варшаву около 20.11 (21.11 мск), передает РИА «Новости».
Тимановскую в зоне прилета ожидают журналисты, а также представители белорусской диаспоры.
Ранее появилась информация, что Тимановскую якобы хотели насильно вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства.
В Минске заявили, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК спортсменка заявила, что находится «в безопасном месте». Тем временем дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по делу белорусской легкоатлетки.
Затем премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Она получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку.
Однако Тимановская незадолго до посадки на рейс до Варшавы пересела в аэропорту Токио на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines до Вены. Позже в МИД Австрии подтвердили, что Тимановская направляется в Вену. В МВД Австрии пояснили, что спортсменка отправится в Варшаву из Вены.
Газета ВЗГЛЯД писала, чем скандал с Тимановской обернется для Белоруссии.