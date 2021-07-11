Пассажир задержанного рейса в Шереметьево из-за жары открыл аварийный люк

В Москве поймали нарушивших ПДД 800 раз блогеров-лихачей

Сотрудники Госавтоиспекции привлекли к ответственности троих блогеров-лихачей, которые в 2021 году свыше 800 раз нарушали правила дорожного движения, одного из них собрал 582 нарушения, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудниками столичной Госавтоинспекции задержаны и привлечены к ответственности представители блогосферы, допустившие неоднократные нарушения правил дорожного движения Российской Федерации», – цитирует РИА «Новости» Ирину Волк.

Так, 6 июля на 8-м километре Кутузовского проспекта сотрудники ДПС остановили молодого человека на авто премиум-класса. Установлено, что за 2021 год водитель привлекался к административной ответственности 582 раза. Кроме того, он неоднократно публиковал в интернете видеоролики с демонстративными нарушениями ПДД.

«В отношении гражданина составлено 253 административных протокола за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 12.5 (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак («Инвалид»), 19.3 (неповиновение сотруднику полиции) и 20.25 (уклонение от исполнения административного наказания)», – добавила Волк.

По ее словам, при досмотре в авто нашли госзнаки, зарегистрированные на машину другого человека и находящиеся в архивном учете. Суд арестовал мужчину на 7 суток.

В этот же день на Ярославском шоссе была остановлена иномарка москвича, который за 2021 год привлекался к административной ответственности 151 раз. В отношении мужчины составлено три административных протокола по статьям 12.1 (управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке или не прошедшим техосмотр), 12.5 и 12.7 (управление ТС водителем, не имеющим прав) КоАП РФ.

«Автомобиль был помещен на специализированную стоянку, а водитель отстранен от управления транспортным средством. Водительское удостоверение изъято. По решению суда мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток», – добавила Волк.

Инспектор ДПС ЦАО задержал еще одного лихача, который ранее допустил ряд нарушений ПДД и опубликовал видео об этом в интернете.

«При проверке базы данных было установлено, что в текущем году он привлекался к административной ответственности 71 раз. В отношении гражданина были составлены административные протоколы за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 12.5, 12.6 и 12.23 (нарушение правил перевозки людей) КоАП РФ, – заявила Волк.

Кроме того, в отношении него составлен административный протокол по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ (управление ТС без госзнаков). Материал будет направлен в суд.

«Госавтоинспекция продолжит мероприятия по выявлению в сети интернет видеороликов, демонстрирующих нарушения правил дорожного движения, а также оперативному реагированию на данные материалы и принятию мер административного воздействия на причастных к ним лиц», – отметила официальный представитель МВД России.

Напомним, 1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Виновником ДТП, предположительно, стал пранкер Эдвард Бил, сидевший за рулем спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей.

Решением Тверского суда Москвы блогеру избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запретили выходить из дома в ночное время, а также пользоваться интернетом и садиться за руль. 5 апреля на блогера надели электронный браслет. В этот же день пострадавшая в аварии сотрудница Госдумы Мария Артемова была отключена от аппарата искусственной вентиляции легких, через три дня она вышла из комы.

Блогер полностью выплатил компенсацию, в связи с чем защита пострадавшей в ДТП просила прекратить дело, но суд отказался.