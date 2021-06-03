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Белоруссия объяснила задачи сопровождавшего борт Ryanair истребителя
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Командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии Игорь Голуб объяснил, почему дежурный истребитель Миг-29 сопровождал самолет Ryanair в Минск.
Миг-29, по его словам, «контролировал правильность курса следования гражданского судна в аэропорт» по «коридору, который освободили гражданские диспетчеры». При взрыве на борту может повредить радиосвязь, тогда «дежурный экипаж обязан помочь ему сигналами, маневрами установить связь с землей». Кроме того, необходимо было «прикрыть Минск от акта воздушного терроризма: не было информации, что бомбы там нет», передает РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ.
При этом расстояние между самолетами было более 50 км. Экипаж Ryanair 14 минут обдумывал рекомендацию белорусских диспетчеров приземлиться в аэропорту Минска. Экипаж согласился с рекомендацией, когда до границы Литвой оставалось две минуты полета. Экипаж Ryanair «никто не принуждал, ему никто не давал команду, ему только рекомендовали», сказал Голуб.
Голуб отметил, что никто не знает, почему экипаж так долго раздумывал, у Минска «нет материалов, что за переговоры за эти 14 минут экипаж вел – с авиакомпанией, наверное, с диспетчерами аэропорта в Вильнюсе, и те ему что-то рекомендовали». Если бы самолет не полетел в Минск, «это были бы проблемы литовских авиаслужб – на борту бомба, и она должна взорваться над Вильнюсом».
Напомним, борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан.
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«Меня подставили»: Белорусское ТВ покажет кадры нового допроса Протасевича
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На белорусском телевидении покажут фрагмент допроса создателя телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича, в котором он расскажет о том, кто его подставил.
Показ фрагмента допроса задержанного в Минске создателя Nexta анонсировал белорусский телеканал ОНТ.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Кроме того, генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело в отношении Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева. Также об участии Протасевича в боях в Донбассе заявили в КГБ Белоруссии.
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Белоруссия решила прекратить трансляцию трех российских каналов
Трансляцию российских каналов «Киномикс», «Телеканал КХЛ» и «Русская ночь» решено прекратить в Белоруссии, сообщило министерство информации страны.
Указанные каналы «исключены из списка разрешенных к распространению» в Белоруссии. «Киномикс» и «Телеканал КХЛ» не получили разрешений из-за нарушений закона «О рекламе». Канал «Русская ночь» не обращался за получением нового разрешения, передает ТАСС.
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Погребинский оценил слова Зеленского об угрозе союза России и Белоруссии
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«Появление реального союза России и Белоруссии создает угрозу для элит, которые сегодня узурпировали власть на Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал заявление Зеленского об «опасности» в создании Москвой и Минском «настоящего союзного государства».
«Если дело закончится тем, что будет создано «настоящее союзное государство», то граница между Украиной и Белоруссией станет фактически границей между Украиной и «государством-агрессором», как у нас называют Россию», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что видит «опасность» для Украины в создании «настоящего союзного государства» между Россией и Белоруссией.
«Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда (в интеграционные процессы) оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление», – приводит слова Зеленского ТАСС.
«На мой взгляд, это можно рассматривать как угрозу, но не государству, – подчеркнул Погребинский, – а элитам, которые сегодня узурпировали власть в стране. Они опираются на националистическое меньшинство, устраивают жизнь по лекалам этого меньшинства, оправдывают откровенных убийц в судах и осуждают людей за политические взгляды».
При этом эксперт добавил, что сам Зеленский мало что понимает в военной тактике. Видимо, ему объяснили, что было время, когда Белоруссия и президент страны Александр Лукашенко были дружескими для Украины вплоть до того, что Лукашенко с симпатией по-отечески относился к Зеленскому, напомнил политолог.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил мнение, что дальнейшее сближение России и Белоруссии якобы несет в себе угрозу для безопасности Украины. Между тем в воскресенье белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Союзное государство России и Белоруссии предполагает, что обе страны сохраняют суверенитет, передавая часть полномочий в наднациональную структуру.
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Минск заявил о провокациях «российских олигархов»
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Российские спецслужбы предупреждали Минск о подготовке провокаций российскими олигархами после выборов президента Белоруссии в 2020 году, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.
«Ситуация развивалась так стремительно, что многое было непонятно. Сейчас более или менее все становится на свои места. Возможно, тогда были предположения, что какие-то действия предпринимаются и со стороны отдельных российских олигархов или бывших российских олигархов», – сказал Макей в интервью газете «Коммерсант».
По его словам, благодаря информации российских спецслужб, в которой «указывались конкретные фамилии и имена олигархов», провокации удалось предотвратить.
При этом Макей утвердительно ответил на уточняющий вопрос, идет ли речь о российских олигархах. «Бывших российских олигархов в том числе», – заявил глава МИД Белоруссии.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.
В марте КГБ Белоруссии раскрыл три сценария новых протестов. Также в Белоруссии возбудили дело после призывов к участию в несанкционированных акциях.
Зеленский увидел угрозу в «настоящем союзе» России и Белоруссии
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит «опасность» в создании «настоящего союзного государства» между Россией и Белоруссией.
«Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда (в интеграционные процессы) оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление», – приводит слова Зеленского ТАСС.
«С этой стороны мы видим опасность для нас – вплоть до создания настоящего союзного государства между Россией и Белоруссией», – заявил президент Украины в интервью немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил мнение, что дальнейшее сближение России и Белоруссии якобы несет в себе угрозу для безопасности Украины. Между тем в воскресенье белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Союзное государство России и Белоруссии предполагает, что обе страны сохраняют суверенитет, передавая часть полномочий в наднациональную структуру.
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Эксперт: Рейсы из Белоруссии в Крым будут выполнять российские авиакомпании
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В Минске боятся, что за полеты в Крым «Белавиа» может попасть под санкции. Поэтому рейсы из Белоруссии в Симферополь проще выполнять российским авиаперевозчикам, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Кирилл Коктыш, комментируя слова белорусского президента о возможности авиасообщения между Белоруссией и Крымом.
«От признания Крыма частью России и «Белавиа», и в целом Республика Беларусь получат максимальные издержки. Так, «Белавиа» боится санкций за свое авиасообщение с Крымом. Ее авиапарк находится в лизинговых платежах, в связи с этим у компании масса соответствующих ограничений. А вот если рядовые граждане Белоруссии будут летать в Симферополь российскими компаниями, то никаких проблем не будет», – предположил доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.
Даже если Минск и признает наконец полуостров частью России, такое решение окажется и запоздалым, и уже не особо важным, считает эксперт. «Событие произошло семь лет назад, Крым интегрирован в российское пространство. Признанием больше или признанием меньше – уже не имеет значения. В конце лета Александр Лукашенко должен снова приехать к Владимиру Путину. Не исключено, что этот вопрос гость прибережет под эту встречу», – сказал Коктыш.
Белоруссия и Россия прорабатывают вопрос об открытии рейсов в Крым из-за закрытия воздушного пространства для белорусских авиакомпаний, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.
«Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают», – передает его слова «БелТА». Лукашенко уточнил, что поручение о проработке вопроса об открытии авиарейсов в Крым уже дано компетентным ведомствам. Ранее Лукашенко и Путин поручили министрам транспорта двух стран в кратчайшие сроки определить российские города для полетов «Белавиа».
Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. После этого в Симферополе предложили Минску открыть прямое авиасообщение, однако «Белавиа» отказалась выполнять рейсы на полуостров до «политического признания Крыма как части России». В Крыму подчеркнули, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для жителей полуострова, и для Минска.
В свою очередь замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что высказывания Лукашенко о поездках белорусов в Крым никак не предвещают скорого признания российской принадлежности полуострова со стороны Минска.
Даже запуск прямого авиарейса «Минск – Симферополь» отнюдь не будет означать, что правительство Лукашенко меняет свою позицию по крымскому вопросу, поясняет эксперт. В связи с этим он напоминает, что еще до 2008 года, до того, как Москва признала суверенитет Абхазии, из Сочи в Сухуми регулярно ходили электрички и автобусы.
«Летать будут отдельные граждане Белоруссии на отдых в Крым, а это вовсе не означает официальное признание. Мне все эти разговоры кажутся очередным лукавством Александра Григорьевича: вот, мол, вам рейс в Крым и отстаньте. Не исключаю и еще какого-то очередного двусмысленного «финта» Лукашенко по этому поводу. Вообще мне не нравится история, когда президент союзного государства будет признавать часть нашей суверенной территории в ситуации, когда ему деваться некуда. Что это за союзник?» – задается вопросом Жарихин.
Если бы Лукашенко хотя бы сейчас однозначно и во всеуслышание назвал бы Крым частью России, то и не возникало бы вопросов по поводу «косвенного признания» с помощью авиарейсов, посетовал политолог.
Макей поделился видением Белоруссии в Союзном государстве
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Союзное государство России и Белоруссии предполагает, что обе страны сохраняют суверенитет, передавая часть полномочий в наднациональную структуру, заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.
«Суверенитет – это независимость во внешней политике и верховенство государственной власти во внутренней политике. И в Договоре о создании Союзного государства четко говорится, что, создавая какие-то наднациональные структуры, оба государства сохраняют государственный суверенитет», – заявил Макей в интервью «Коммерсанту» в ответ на вопрос о балансе процессов углубления интеграции и сохранения суверенитета.
Глава МИД Белоруссии уточнил, что не считает «суверенитет чем-то застывшим». «И мы видим, что сегодня небольшим государствам сложно выжить в периоды какой-то мировой экономической турбулентности, не обладая мощными ресурсами, поэтому мы отдаем себе четко отчет, что мы обязаны искать какие-то формы участия в интеграционных взаимодействиях, интеграционных процессах, чтобы сохранить наше государство», – продолжил министр.
В качестве примера Макей использовал ЕС. «Мы видим, что от сотрудничества в отдельных сферах и областях они постепенно продвигались к более продвинутым формам интеграции и в конечном итоге пришли к тому, что они готовы были пожертвовать определенными какими-то национальными функциями и передать часть этих функций на наднациональный уровень», – сказал министр.
Вместе с тем он признал, что в таких системах есть государства, которые «диктуют свою волю». «Вопрос заключается в готовности тех или иных государств поступиться в определенной мере какими-то функциями, которые будут переданы в наднациональные органы. Но при этом все должны понимать, что это должно принести эффект во всех отношениях: и с политической точки зрения, и в первую очередь с социально-экономической. Я не вижу никаких противоречий, и создание различных региональных структур в различных регионах на различных континентах подтверждает это», – сказал Макей.
По словам, главы МИД Белоруссии, «понятно, что государственный суверенитет [республики] будет сохраняться». «Более того, сегодня невозможно уже отказаться от независимого суверенного государства Беларусь, потому что это укоренилось в сознании народа, государственный суверенитет базируется на народном суверенитете», – заключил министр.
Напомним, 28 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о существовании прямой угрозы суверенитету республики. 9 мая Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» на случай гибели главы республики вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий.
Лукашенко: Минск и Москва проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым
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Белоруссия и Россия прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым из-за закрытия воздушного пространства для белорусских авиакомпаний, заявил президент республики Александр Лукашенко.
«Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину [президенту России] сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают», – передает его слова «БелТА».
Лукашенко утончил, что поручение о проработке вопроса об открытии авиарейсов в Крым уже дано компетентным ведомствам.
«Я думаю, тут не будет проблем. Закрыли небо – ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым», – сказал президент Белоруссии.
Ранее Лукашенко и российский лидер Владимир Путин поручили министрам транспорта двух стран в кратчайшие сроки определить российские города для полетов «Белавиа».
Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.
Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение, однако «Белавиа» отказалась выполнять рейсы на полуостров до «политического признания Крыма как части России».
В Крыму подчеркнули, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска.
Украина пригрозила «Белавиа» санкциями в случае полетов в Крым
Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев введет санкции в случае полетов самолетов белорусской авиакомпании «Белавиа» в Крым.
«Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми ЛНР или ДНР. И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями», – сказала Джапарова в комментарии агентству «Укринформ», передает ТАСС.
Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение, однако «Белавиа» отказалась выполнять рейсы на полуостров до «политического признания Крыма как части России». В Крыму подчеркнули, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска.
Между тем 1 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым из-за закрытия воздушного пространства для белорусских авиакомпаний.
Протасевич рассказал о подставившем его человеке из белорусской оппозиции
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Создатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич рассказал о человеке, который мог сообщить о его нахождении на борту самолета Ryanair белорусским властям. Он также заявил о связях этого человека с киберпартизанами, которые занимаются массовыми лжеминированиями по всей Белоруссии.
В эфире белорусского телеканала ОНТ в среду вышло в эфир специальное расследование «Рейс Афины – Вильнюс. Разбор полета», посвященное вынужденной посадке самолета в аэропорту Минска в связи с сообщением о бомбе на борту. В одном из фрагментов оперативной съемки допроса Протасевич сообщил, что у него был достаточно напряженный личностный конфликт только с одним человеком.
«Изначально у нас не было конфликтов, но на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас у обоих, мол, сильные характеры, поэтому могут быть проблемы. Я написал в рабочий чат за 40 минут до вылета, куда и как я буду лететь. Там был и этот человек, и случается такая ситуация. Я находился в СИЗО, и у меня не было никакой информации. Одной из первых вещей, о которой я подумал: реально меня просто подставили! Я нигде это не говорил, а как только я это сказал, сразу оказался в Минске. Вот сразу! Я уверен, что у него были связи с киберпартизанами. Которые ранее занимались лжеминированиями по всей Беларуси. Причем массовыми», – приводятся в Telegram-канале ОНТ слова задержанного.
Он также не исключил, что его мог подставить Запад. Он привел в пример советника лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской по международным вопросам Франака Вечорко. «С Франаком Вечорко были хорошие отношения. Я снимал визит Тихановской в Афинах. Всё было прекрасно, два дня отработали. Он меня хвалил. Он улетел, и меньше, чем за неделю, отношение ко мне изменилось на противоположное. Я с ним общался – и он сказал: нам надо рассмотреть перспективы дальнейшего сотрудничества», – рассказал Протасевич.
Как утверждают авторы расследования, показанного ОНТ, Вечорко сообщил в соцсетях о задержании Протасевича, когда тот в реальности еще находился в очереди в транзитной зоне минского аэропорта.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Кроме того, генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело в отношении Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева. Также об участии Протасевича в боях в Донбассе заявили в КГБ Белоруссии.
Лукашенко разрешил представителям ЛНР допросить Протасевича
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против опроса следователями ЛНР основателя телеграм-канала Nexta, признанного в республике экстремистским, Романа Протасевича в связи с возбужденным там делом.
«Есть нюанс: в Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту (России Владимиру) Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них (у ведущих это дело следователей) будут вопросы к ним – милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, на Донбассе», – сказал Лукашенко во вторник на совещании по сотрудничеству с Россией, об этом сообщает РИА «Новости».
Лукашенко отметил, что пассажиры, которые летели тем же рейсом, что и Протасевич, рассказывали, что он высказывал опасения, что ему грозит смертная казнь в случае посадки самолета в Минске.
«И кричал он (Протасевич) в самолете или на выходе: «Мне грозит смертная казнь». А наши журналисты оправдывали, что у нас не предусмотрена по такой статье смертная казнь, а 15 лет. Он знал, что говорил, он понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совершенно иная ситуация», – сказал Лукашенко.
Ранее генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обратилась к правоохранительным органам Белоруссии с просьбой о проведении следственных действий с создателем телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романом Протасевичем, в связи с его участием в боевых действиях в Донбассе.
Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело в отношении Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева. Также об участии Протасевича в боях в Донбассе заявили в КГБ Белоруссии.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Лукашенко рассказал о содержимом своего чемоданчика на встрече с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встречу с российским лидером Владимиром Путиным привез материалы белорусских спецслужб о ситуации вокруг Союзного государства и Китая.
По словам главы республики, его встречу с Путиным в Сочи начали обсуждать с возможного содержимого черного чемодана, который он с собой принес.
«Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы, что обсуждать», – передает слова Лукашенко «БелТА».
Глава республики уточнил, что в дипломате находились аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами. Главы государств взяли за практику обмениваться подобной информацией, если она касается одной из сторон.
«О ситуации вокруг Беларуси и России, в целом Союзного государства, о том, каковы сегодня отношения Америки, Европейского союза и других к Китайской Народной Республике, и много других схожих материалов. Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить президента Путина», – пояснил Лукашенко.
Напомним, на переговорах в Сочи президенты России и Белоруссии согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны. Также Лукашенко детально проинформировал российского коллегу Владимира Путина о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Кроме того, Путин поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги.
Литва заплатила 16 млн евро за запрещенную Сеймом электроэнергию с БелАЭС
С начала года Литва заплатила за электроэнергию с БелАЭС 16 млн евро, несмотря на принятый Сеймом (парламентом) республики закон о ее бойкоте, заявил руководитель компании Litgrid, являющейся оператором электросетей Литвы, Рокас Масюлис.
«Это является нарушением нашего собственного закона, но с начала года нам пришлось заплатить белорусам за эту электроэнергию, которая прячется в российском потоке [общем поток электроэнергии, поступающем из России] 16 млн евро», – передает его слова ТАСС.
По мнению Литвы, БелАЭС построена с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Сейм объявил станцию угрозой национальной безопасности и запретил покупку и экспортный пропуск через литовские сети ее электроэнергии. В ноябре 2020 года с включением БелАЭС в энергосистему Белоруссии Служба по энергетическому регулированию Литвы аннулировала лицензии на импорт электроэнергии из соседней страны, ее поступление в Литву должно было прекратиться.
Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. Для станции выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200. Власти Вильнюса предупредили жителей города о начале работы Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, призвав их запастись бесплатными таблетками йода.
Советник президента Литвы Ярослав Неверовичюс заявлял, что Вильнюс постарается сделать все, что в его силах, чтобы остановить работу БелАЭС.
Германия не разрешила S7 выполнить два рейса
Немецкие авиавласти не выдали разрешения на выполнение двух грузопассажирских рейсов S7 Airlines между столицами России и Германии, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
S7 отменила рейсы 3575 и 3576 1 июня по маршрутам Москва – Берлин и Берлин – Москва из-за «отсутствия разрешения со стороны властей Германии». Компания напомнила, что «выполняет грузопассажирские рейсы в Германию с октября 2020 года», прежде «никаких сложностей» не было. S7 рассчитывает «урегулировать возникшие трудности с получением разрешений в рабочем порядке». Пассажирам вернут деньги в полном объеме, передает ТАСС.
Накануне Air France подтвердила отмену двух рейсов из Парижа в Москву 31 мая из-за отсутствия разрешения от властей России на вход в воздушное пространство страны. В четверг Austrian Airlines получила отказ российской стороны на маршрут в облет Белоруссии. При этом Lufthansa разрешили летать в Москву и Петербург в облет Белоруссии.
В Кремле заявили, что случаи отказа Москвы принимать рейсы из Евросоюза, летящие в обход территории Белоруссии, вызваны техническими моментами по согласованию точек влета в воздушное пространство России.
Должна ли Россия закрывать свое воздушное пространство для рейсов бойкотирующих Белоруссию авиакомпаний?
Стало известно о негативном влиянии авиабойкота Белоруссии на экологию в Европе
Бойкотирование воздушного пространства Белоруссии привело к тому, что самолеты европейских авиакомпаний, которые следуют в обход республики, резко нарастили выбросы углекислого газа.
По оценке Eurocontrol, из-за изменения маршрутов лайнеры ежедневно сжигают около 79 тыс. килограммов топлива. До запрета полетов Белоруссию каждый день пересекали около 300 пассажирских лайнеров, из которых около 100 выполнялись перевозчиками из ЕС или Британии, передает «360».
Теперь самолеты нарастили дополнительные 250 килограммов выбросов углекислого газа в день, а выброс оксидов азота и загрязняющих веществ, которые могут привести к смогу и кислотным дождям, ежедневно увеличивается на 1,2 тыс. килограммов.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.