ФРС не стала беспокоиться из-за возможного отказа России и Китая от доллара Американцы сочли Россию противником США 23 июня 2021, 00:56 Текст: Антон Антонов

Большинство жителей США считают Москву противником Вашингтона и что президент страны Джо Байден добился прогресса на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Harvard-Harris. О том, что Байден добился «значительного» прогресса заявил 21% респондентов, «некоторого» прогресса – 31%. 32% жителей США не увидели никакого прогресса, еще 15% затруднились ответить. При этом 72% назвали Россию противником, 59% посоветовали «не давать спуску России» в случае угрозы интересам США. Опрос проводился с 15 по 17 июня, участие в нем принимали 2006 зарегистрированных американских избирателей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hill. Напомним, первая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Немцы восхитились статьей Путина к 80-й годовщине начала ВОВ 22 июня 2021, 14:45 Текст: Алина Назарова

Читатели немецкой газеты Die Zeit оценили статью президента Владимира Путина, приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Многие согласились с рассуждениями российского лидера и выразили надежду, что отношения Москвы и Брюсселя наладятся. «Очень интересная статья, к сожалению для меня, слишком короткая. Замечательно прочитать здесь такого автора», – написал Joaber, передает РИА «Новости». «Считаю правильным, что Владимир Путин здесь пишет и высказывает свою точку зрения. ... В память о нашей кровавой истории мы должны вместе с Россией работать над тем, чтобы развивать солидарность друг с другом, а также вместе заботиться о природе. Отбросить обиды и ненависть и проникнуться духом умиротворения – это правильный путь!» – поделился мнением пользователь с ником «Альтернатива альтернативе». «Запад должен поверить Путину на слово! Ошибки, допущенные обеими сторонами, можно исправить, и мы начнем не новую гонку вооружений, а честное соревнование в духе партнерства», – уверен Matthias Wilke. «Спасибо, господин Путин, за эту статью. Мои бабушка и дедушка пережили ту войну, и я давно хотел, чтобы Европа и Россия сблизились друг с другом. Когда я читаю ваши строки, у меня даже получается представить, что это сработает», – отметил Herr Nadel. «Очень важный импульс от Zeit! Владимир Путин высказал свои, я считаю, замечательные мысли о том, как наладить политическое сотрудничество в будущем. Я был бы счастлив, если бы теперь среди немецких политиков нашлись те, кто осмелился подхватить этот импульс и активно его развивать. За мирное сосуществование на равных. За уважение. За то, чтобы было больше общения и меньше силовых игр и конфронтации», – подытожили читатели. Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби. Статья также появилась во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг ее опубликуют в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян. США оценили способность санкций остановить «Северный поток – 2» 22 июня 2021, 01:57

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

И.о. помощника главы Госдепа по делам Европы и Евразии Филип Рикер объяснил, почему США «отложили определенные санкции» против «Северного потока – 2». По его словам, США намерены и в дальнейшем «подчеркивать, что считают трубопровод российским геополитическим проектом, который угрожает европейской энергетической безопасности и подрывает безопасность Украины и других восточноевропейских стран, включая восточный фланг НАТО», передает ТАСС. Рикер напомним, что Вашингтон включил в санкционный список «четырех российских юридических лиц, участвующих в деятельности, подпадающей под закон о санкциях, включил в санкционный список четыре российских судна». Однако, как подчеркнули в Госдепе, когда нынешняя администрация США пришла к власти, «строительство было завершено более чем на 90%». Белый дом полагает, что было трудно «предотвратить строительство трубопровода с помощью санкций». В результате Вашингтон «отложил определенные санкции, чтобы достичь чего-то позитивного в этой трудной ситуации, нежели нанести ущерб отношениям с европейскими союзниками». Сейчас США планируют работать с Германией дипломатическим путем, добиваясь «снижения рисков, исходящих от трубопровода, в отношении Украины и европейской энергетической безопасности», сказал Рикер. Госсекретарь Энтони Блинкен с 22 по 29 июня посетит Берлин, Париж, Рим и Ватикан. В Берлине он встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой МИД страны Хайко Маасом, заявил Рикер. Стороны собираются обсудить, как «укрепить отношения», чтобы «реагировать на общие вызовы, включая восстановление после пандемии коронавируса, климатический кризис, а также Россию и Китай». Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс также сообщил, что готовится «диалог по стратегической стабильности» с Москвой. Высокопоставленный сотрудник госдепартамента возглавит делегацию США на переговорах. Планируется «обсудить дальнейшие шаги по контролю над ядерными вооружениями и другие стратегические темы». Стороны намерены «руководствоваться принципом о том, что в ядерной войне нельзя победить и ее никогда нельзя вести». 4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Также Путин заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке. Статью Путина к 80-летию начала ВОВ опубликуют Zeit Online и Die Zeit 22 июня 2021, 09:49 Текст: Алина Назарова

Статья президента России Владимира Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны будет опубликована в немецком интернет-издании Zeit Online, а также появится в четверг в еженедельной газете Die Zeit, сообщила представитель издания Йоханна Шахт. «Я могу подтвердить, что текст сегодня появится на Zeit Online и в четверг – в разделе «Мнения» в Die Zeit. Другие детали о публикации мы пока не можем объявить», – сказала она, передает ТАСС. Как обещал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, материал опубликуют на сайте главы государства на русском, немецком и других языках. При этом представитель Кремля отказался говорить о содержании статьи, призвав не забегать вперед. Песков подчеркивал, что 22 июня, День памяти и скорби – святой день для любого человека, который живет на пространстве бывшего СССР. Он также обращал внимание на то, что публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению представителя Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян. Антонов указал на неспособность США изменить политику России санкциями 22 июня 2021, 05:25

Фото: Pavel Bednyakov/Xinhua/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Выбор Вашингтоном продолжения санкционной линии не приведет к позитивным результатам, не повлияет на политику России, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Если США «выберут разговор или линию на продолжение дискуссий через санкции, это не приведет к положительному результату», сказал он, указав, что «против России были введены сотни санкций», но Россия «спокойно может жить, работать», а «санкции не могут повлиять» на внешнюю или внутреннюю политику российского государства. Антонов призвал «заниматься конкретными проблемами, а не пытаться угрожать» Москве, ведь «с помощью угроз, шантажа, санкций вряд ли кто-то может рассчитывать на то, что в Москве пересмотрят свою внешнюю или внутреннюю политику и будут следовать указке из Вашингтона», передает ТАСС. Антонов сообщил, что передал «ряд просьб, обращений в различные организации США» для начала переговоров с «руководством тех или иных структур» и обсуждения того, что необходимо сделать для реализации «позитивного настроя» саммита лидеров двух стран. Он рассчитывает на «стабилизацию российско-американских отношений, которая позволит в дальнейшем говорить об улучшении этих двухсторонних связей». Российскому послу «удалось связаться сегодня с коллегами из госдепартамента, в ближайшие дни состоятся конкретные встречи». По его мнению, «потребуется немного времени», чтобы можно было говорить о «конкретных результатах», передает РИА «Новости». Антонов заявил, что ожидает диалога с США по стратегической стабильности уже в ближайшие дни. Россия в сфере стратегической стабильности надеется на выработку с США уравнения безопасности по итогам саммита в Женеве, которое позволит Москве и Вашингтону чувствовать себя комфортно. Кроме того, по его словам, в ближайшие дни возобновится «разговор с американскими коллегами по визовым проблемам». «Проблема нашей собственности, вы помните, она была захвачена. Мы были лишены многих зданий, объектов недвижимости. И мы будем настаивать, и никогда не смиримся с ситуацией, когда мы лишены возможности использовать те или иные объекты российской государственной собственности», – заявил он, подчеркнув, что права на использование этих объектов за Россией, только она «имеет право распоряжаться этой собственностью и решать, что с ней делать». Он «подчеркнул конструктивный настрой российской стороны к выстраиванию равноправных, прагматических отношений с США». Как заявил посол, сейчас «все зависит от политической воли» Вашингтона. «Готовы ли они на деле реализовать те положительные слова, которые были сказаны двумя президентами в Женеве», – сказал он. Российский посол сказал, что участники саммита России и США покинули Женеву с надеждой на стабилизацию отношений Москвы и Вашингтона. «Конечно, мы рассчитываем на то, что завтра будет лучше, лучше не только России и США, но и всему миру», – сказал он, отметив, что «от того, как поговорили наши президенты, о чем они договорились, зависит не только положение в России и США, но и во всем мире». Москва надеется на позитивный ответ Вашингтона на свои предложения по кибербезопасности. Как заявил Антонов, пора отходить от общения только через СМИ, получать озабоченности только оттуда. Напомним, в марте Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В воскресенье вечером Антонов вернулся в США. Дипломат после возвращения в США заявил, что намерен заниматься восстановлением диалоговых механизмов между странами. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин призвал немцев к восстановлению всеобъемлющего партнерства России и Европы 22 июня 2021, 11:33

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны указал, что мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами, и призвал к восстановлению всеобъемлющего партнерства России и Европы. «Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой. У нас много тем, представляющих взаимный интерес. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем», – написал Путин в статье, опубликованной на сайте Кремля. Президент добавил, что мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. «Мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок. Груз, который будет мешать нам сосредоточиться на решении актуаль­ных проблем. Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и исправить их. Наша общая и бесспорная цель – обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом», – заключил он. В той же статье Путин указал, что рсширение Североатлантического альянса на восток и вступление в НАТО ряда бывших советских республик похоронило надежды на континент без разделительных линий, а госпереворот на Украине в 2014 году, результатом которого стал раскол страны и выход из ее состава Крыма, был организован Вашингтоном и поддержан европейскими странами. Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби. Статья также должна появиться во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг – в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян. Путин заявил об организации США переворота на Украине в 2014 году 22 июня 2021, 11:11 Текст: Алина Назарова

Госпереворот на Украине в 2014 году, результатом которого стал раскол страны и выход из ее состава Крыма, был организован Вашингтоном и поддержан европейскими странами, написал президент Владимир Путин в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны. «Многие страны были поставлены перед искусственным выбором – быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот на Украине. С этого все и началось», – написал Путин, статья которого приводится на сайте Кремля. «Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы – безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?» – добавил президент. Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби. Статья также должна появиться во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг – в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян. Редакция Zeit Online: Путин в статье к 80-летию начала ВОВ описал свой взгляд на историю 22 июня 2021, 11:18 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин в статье к 80-летию начала Великой Отечественной войны описал свой взгляд на современную европейскую историю, говорится в редакционном комментарии немецкого издания Zeit Online, где был выпущен текст. Статья находится в открытом доступе на первой полосе Zeit Online, сопровождается портретом главы российского государства и кадром, на котором солдаты Красной армии 2 мая 1945 года водружают советский флаг на Бранденбургские ворота в Берлине, передает ТАСС. «В субботу текст российского президента поступил в Die Zeit сначала на русском, затем на немецком языках. В нем Путин описывает свой взгляд на современную европейскую историю», – говорится от имени редакции. В комментарии отмечается, что события на Украине российский президент характеризует как «государственный переворот» и пишет о выходе Крыма из состава Украины вопреки мнению правительства ФРГ и ЕС. Редакция утверждает, что в Die Zeit «две недели назад обратилось российское посольство (в Берлине) и предложило опубликовать статью». Издание напомнило, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал нападение на СССР военной кампанией, которой руководило «безумие тотального уничтожения». Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» также опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби. Статья также появилась во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг выйдет в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян. Россиянина в США обвинили в сговоре о незаконном экспорте оптических прицелов 22 июня 2021, 01:26 Текст: Антон Антонов

В США пяти лицам предъявлены обвинения в сговоре с целью незаконного экспорта в Россию военного оборудования, сообщает американский минюст. Обвинения предъявлены 45-летнему россиянину Борису Полосину, двум гражданам Израиля – 52-летнему Владимиру Гохману и 39-летнему Игорю Панчерникову, а также 59-летней Елене Шифриной и 55-летнему Владимиру Придаче (их гражданство не уточняется), передает ТАСС. Сообщается, что Шифрина и Придача арестованы в Иллинойсе. По версии американских властей, в течение почти четырех лет они покупали в США тепловизионные оптические прицелы и перепродавали их в Россию, используя фальшивые имена и адреса. Экспорт тепловизионных прицелов запрещен без специальных лицензий. При покупке Шифрина и Придача давали письменные гарантии, что не будут экспортировать продукцию в другие страны, передает РИА «Новости». Всем пятерым предъявлены обвинения в сговоре с нарушением закона об экспортных ограничениях, им грозит до 20 лет тюрьмы. Напомним, в 2018 году сотрудниками ФБР в аэропорту острова Сайпан был задержан российский гражданин из Владивостока Дмитрий Макаренко. Его также обвинили в попытке вывезти из США в Россию ружейные прицелы ночного видения и тепловизионные монокуляры двойного назначения. Путин: День памяти и скорби отзывается негодованием в сердцах всех поколений 22 июня 2021, 12:21

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в 80-ю годовщину нападения войск нацистской Германии на СССР почтил память павших в Великой Отечественной войне советских воинов, возложив букет алых роз к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата. В ходе церемонии глава государства заявил, что День памяти и скорби отзывается негодованием в сердцах всех поколений. «Сегодня тяжелая, трагическая дата – 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Уже выросли правнуки тех, кто в 1941-м с первых минут вероломного нападения нацистов стеной встал на защиту Родины. Но этот день, 22 июня, по-прежнему отзывается негодованием, скорбью в сердцах всех поколений, накрывает болью за искалеченные судьбы миллионов людей. Потому что их испытания, те страшные годы буквально впечатаны в нашу память», – сказал Путин. Президент заявил, что Россия будет хранить память и правду о Великой Отечественной войне. По его словам, в этот день все мысли и чувства обращены к ветеранам. «Уверен, мы сохраним эту память, эту правду о войне. Мы делаем и все делать будем, чтобы наша страна, наша Родина всегда была великой и могучей державой, и всегда будем благодарны шагнувшим в бессмертие победителям, тем, кто подарил нам, будущим поколениям, жизнь и мир», – сказал глава российского государства, передает ТАСС. Церемония, которая традиционно прошла в Александровском саду, приурочена к Дню памяти и скорби. Перед ее началом глава государства лично поприветствовал ветеранов, обменявшись рукопожатием и несколькими словами. Президент также возложил гвоздики к стелам городов-героев. На рассвете 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тыс. самолетов, танков и артиллерийских орудий. 25 октября 2007 года Путин подписал изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В перечень памятных дат была включена новая – 22 июня – День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. В следующем году здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата – «пост номер 1» – был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание. Общероссийская минута молчания была объявлена в 12.15 по московскому времени 22 июня в День памяти и скорби. США и Украина вошли в топ-10 импортеров российской икры 22 июня 2021, 08:17 Текст: Алина Назарова

Экспорт российской икры в прошлом году вырос на 12% по сравнению с предшествовавшим годом, лидерство среди импортеров удерживает Украина, самый сильный прирост спроса показали США, вошедшие в топ-10 покупателей, говорится в исследовании Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка. Так, по данным аналитиков, поставки российской икры на экспорт в 2020 году составили 1,213 тыс. тонн. «Самый мощный прирост спроса на российскую икру за пять лет показали Соединенные Штаты: поставки увеличились с 4 тонн в 2016 году до 28 тонн в 2020 году, то есть на 640%, или в 7,4 раза», – добавляет ЦОЭ, передает РИА «Новости». «По итогам прошлого года США вошли в первую десятку стран по объему импорта этого продукта. Лидерство удерживает Украина (604 тонны)», – добавляется в исследовании. Второе место по объему импортных поставок занимает Белоруссия (176 тонн), на Казахстан приходятся 153 тонны. Высокую динамику роста экспорта за год показали Молдавия (в 2,6 раза, до 64 тонн) и Канада (на 81%, до 19 тонн). «Помимо уже названных стран, в первую десятку входят Узбекистан, Азербайджан, Грузия, а замыкает ее Китай», – отмечается в сообщении. При этом поставки в Китай сократились на 65% – до 15 тонн по итогам прошлого года с 42 тонн в 2019 году. Руководитель ЦОЭ Андрей Дальнов объясняет рост показателя повышением поставок белой икры: по итогам 2020 года они выросли на 25%, до 663 тонн. К белой икре относятся, например, икра щуки, минтая, ряпушки, сазана, судака. «В текущем году этот вид икры сохранит лидирующие позиции в российском экспорте за счет широкого ценового и вкусового диапазона, а также новых возможностей применения за пределами пищевого сектора», – указывает Дальнов. Путин рассказал Меркель об итогах встречи с Байденом 22 июня 2021, 17:54 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель о переговорах с американским лидером Джо Байденом в Женеве 16 июня, сообщили в Кремле. «Ангела Меркель выразила чувства сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война. С обеих сторон подчеркнута важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет. При этом Владимир Путин сказал, что в России оценили участие Ангелы Меркель и Федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Германии. Констатировано, что для судеб послевоенной Европы ключевое значение имело преодоление взаимной вражды и примирение российского и германского народов. Акцентировано, что и сейчас обеспечение безопасности нашего общего континента возможно лишь совместными усилиями», – на сайте Кремля. Уточняется, что разговор состоялся по инициативе германской стороны в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны и отмечаемым в России Днем памяти и скорби. По просьбе канцлера президент России информировал об основных итогах российско-американского саммита в Женеве 16 июня. Условлено о дальнейших личных контактах. Напомним, президент Владимир Путин подготовил статью, посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны, материал будет опубликован в одном из ведущих изданий Германии 22 июня – в День памяти и скорби. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны (ВОВ) на немецком языке, потому что для Германии, которая была первой жертвой нацизма, эта тема очень важна. Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Назван возможный срок начала переговоров России и США по стратегической стабильности 22 июня 2021, 21:13 Текст: Елена Мирошниченко

Уже в июле могут начаться переговоры России и США по стратегической стабильности, рассказал посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала CNN. «Мы надеемся, что такие переговоры с США начнутся в следующем месяце. Речь может идти о дальнейшей судьбе договора СНВ. Я надеюсь, они будут включать все необходимые компоненты для этого», – цитирует его ТАСС. Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия предложила США на первом этапе переговоров по стратегической стабильности обсудить взаимные озабоченности в сфере безопасности. Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Россия предложила США обсудить взаимные озабоченности в сфере безопасности 22 июня 2021, 19:28 Текст: Елена Мирошниченко

Россия предложила США на первом этапе переговоров по стратегической стабильности обсудить взаимные озабоченности в сфере безопасности, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. «В самом ближайшем будущем наши страны приступят к новому раунду многоуровневого стратегического диалога. Мы выразили готовность приступить к этому диалогу энергично и без промедлений. Надеюсь, что уже очень скоро переговорные команды начнут консультации», – рассказал Рябков, выступая в рамках Carnegie International Nuclear Policy Conference. Об этом сообщает РИА «Новости». Он уточнил, что «с этими целями в качестве первого шага мы предложили нашим американским коллегам представить совместный обзор наших озабоченностей. А на следующем этапе, как нам кажется, можно было бы обозначить пути их урегулирования на взаимоприемлемой основе». По словам Рябкова, Россия рассчитывает на прагматичный подход США к проблемам стратегической стабильности. «Наша надежда заключается в том, что - как это было с продлением ДСНВ - прагматичный подход будет преобладать, и США вступят в диалог с Россией, чтобы мы могли совместно найти сбалансированные решения. Переговоры должны основываться на взаимности, чтобы это произошло», – сказал он. Рябков уточнил, что Москва не пойдет «по дороге с односторонним движением. Односторонних уступок с нашей стороны в такой чувствительной сфере не будет. У России есть свои интересы в сфере безопасности, и мы будем их придерживаться. Коллеги в Вашингтоне должны это понимать». Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Путин: Расширение НАТО похоронило надежды на континент без разделительных линий 22 июня 2021, 11:05 Текст: Алина Назарова

Расширение Североатлантического альянса на восток и вступление в НАТО ряда бывших советских республик похоронило надежды на континент без разделительных линий, написал президент Владимир Путин в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» к 80-летию начала Великой Отечественной войны. «С 1999 года последовало еще пять волн расширения НАТО. В организацию вошло 14 новых стран, включая республики бывшего Советского Союза, что фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий», – отметил Путин в статье, текст которой опубликован на сайте Кремля. В этой связи президент усматривает риски новой гонки вооружений. «Сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала. Нарастает напряженность, реальными становятся риски новой гонки вооружений. Мы упускаем огромные возможности, которые нам дает кооперация, тем более она так важна сейчас, когда все мы столкнулись с общими вызовами – пандемией и ее тяжелейшими социально-экономическими последствиями», – констатировал Путин. Он также указал, что «мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. И мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок». Президент подчеркивает, что этот груз будет мешать сосредоточиться на решении актуальных проблем. «Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и исправить их. Наша общая и бесспорная цель – обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом», – заявил российский лидер. Кроме того, глава государства напомнил, что Россия открыта к честному созидательному взаимодействию и «выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой. У нас много тем, представляющих взаимный интерес». Как пояснил российский лидер, это в том числе безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем. «Мы открыты к честному созидательному взаимодействию. Это подтверждает наша идея создания единого пространства сотрудничества и безопасности от Атлантики до Тихого океана, которое включило бы в себя разные интеграционные форматы, в том числе Европейский союз и Евразийский экономический союз», – подчеркнул Путин. Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби. Статья также должна появиться во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг – в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян. Путин напомнил о союзниках по антигитлеровской коалиции 22 июня 2021, 11:13 Текст: Евгения Шестак

Россия с благодарностью вспоминает союзников по антигитлеровской коалиции, а также участников Сопротивления и немецких антифашистов в годы Второй мировой войны, заявил президент Владимир Путин. «Мы с благодарностью вспоминаем союзников по антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, немецких антифашистов, приближавших общую Победу», – написал президент в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое», опубликованной на сайте Кремля. По словам главы государства, правда о Великой Отечественной войне заключается в том, что советские войска пришли в Германию с миссией освобождения. «Кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого, правда в том, что советский солдат пришел на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя», – подчеркнул он. Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» опубликована на сайте Кремля в День памяти и скорби. Статья также должна появиться в немецком интернет-издании Zeit Online и в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Как обещал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, материал опубликуют на сайте главы государства на русском, немецком и других языках. При этом представитель Кремля отказался говорить о содержании статьи, призвав не забегать вперед. Песков подчеркивал, что 22 июня, День памяти и скорби – святой день для любого человека, который живет на пространстве бывшего СССР. Он также обращал внимание на то, что публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению представителя Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян.