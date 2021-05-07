Стало известно о планах Псаки уйти в отставку

Глава Госдепа ушел от ответа на вопрос об отключении России от SWIFT

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в интервью радиостанции «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признана в России СМИ-иноагентом) ушел от ответа на вопрос о возможности отключения России от международной платежной системы SWIFT.

«Я не хочу вдаваться в гипотетические вопросы о том, что мы можем сделать в будущем. Позвольте мне просто сказать, что мы будем рассматривать все разумные варианты, когда речь заходит о попытках сдержать агрессию», – приводит слова Блинкена ТАСС.

При этом глава американского внешнеполитического ведомства выступил с утверждением, что США в целом стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.

«Но также важно и то, <…> что, если Россия предпримет, продолжит предпринимать безрассудные или агрессивные действия, будь то в отношении Украины или где-то еще, где [это] сталкивается с нашими интересами или нашими партнерами, мы ответим, не в целях эскалации, не в целях поиска конфликта, а потому что такие действия не могут оставаться без ответа. Они не могут оставаться безнаказанными. И поэтому, я полагаю, совершенно ясно, что будут последствия», – утверждал госсекретарь США.

«Но я искренне надеюсь, что Россия понимает, что мы предпочли бы [иметь с ней] более стабильные, предсказуемые отношения, но в конечном итоге это зависит от России, от ее действий или отсутствия действий», – заявил Блинкен.

В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова оценила вероятность отключения России от SWIFT и рассказала о подготовке ведомств к такому развитию событий.

Напомним, 28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.

В министерстве иностранных дел выразили мнение, что Запад вряд ли решится отключить Россию от SWIFT, подчеркнув, что Москва не оставит такой шаг без ответа. В Совфеде предупредили, что при отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призвал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспорто-импортных расчетов.

В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС «отключить Россию от SWIFT» в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.

В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.