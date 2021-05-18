Африканских носорогов пометят радиоизотопами для защиты от браконьеров

В Африке стартовал инновационный проект, направленный на борьбу с истреблением носорогов. В его рамках в рога животных будут вводиться изотопы, что сделает их непривлекательными для браконьеров.

Проект получил название «Rhisotope Project» (от английских слов «носорог» (rhino) и «изотоп» (isotope). Ключевым партнером уникальной исследовательской инициативы, которая объединила ученых и исследователей из ЮАР, Австралии (ANSTO), России и США, выступила компания «Росатом», сообщается в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе госкорпорации. Отмечается, что введение изотопов в рог носорогов поможет снизить на них спрос, а также повысить вероятность обнаружения контрабанды. Эксперты уверены, что благодаря более чем 10 тыс устройств обнаружения радиации, установленным в различных пунктах пересечения границ, транспортировка рога перестанет быть привлекательной.

Первая фаза проекта стартовала 13 мая: в рога двух носорогов было введено следовое количество стабильных нерадиоактивных изотопов С-13 (углерод) и N-15 (азот). В течение следующих трех месяцев ученые и ветеринары будут наблюдать за медицинскими показаниями носорогов, чтобы понять, как изотопы ведут себя внутри рога животного.

Во второй фазе научная комиссия, в которую включены все участники проекта, должна подтвердить на основании результатов анализов, что изотоп не перемещается внутри тела животного и не причиняет ему вреда. Затем с помощью суперкомпьютера и 3D-принтера проводится моделирование, которое поможет определить подходящий радиоизотоп и его количество. В третьей фазе планируется введение радиоактивного изотопа в рог носорогов. Росатом планирует быть поставщиком радиоизотопа на финальной стадии.

«Научное сотрудничество должно выходить за рамки границ, часовых поясов и континентов, если мы хотим сохранить наш общий дом и решить экологические проблемы. Мы очень рады, что этот проект пополнит список успешных инициатив Южной Африки и России», - сказал на церемонии запуска проекта посол России в ЮАР Илья Рогачев.

«Мы невероятно гордимся тем, что играем ключевую роль в этой удивительной инициативе, которая поможет спасти этих невероятных животных от неминуемого исчезновения», - отметил Райан Колльер, генеральный директор регионального центра «Росатом Центральная и Южная Африка». - Мы верим, что наука и особенно ядерная наука сыграют фундаментальную роль не только в защите носорога, но и в защите нашей планеты в целом».

После того, как исследовательская работа будет успешно завершена, технологию можно будет масштабировать на африканский континент и за его пределы. Потенциально проект применим и для других видов исчезающих животных по всему миру.

Сейчас в Южной Африке проживает 90% мировой популяции носорогов. С 2010 по 2019 год в результате браконьерских нападений погибло более 9600 особей. Несмотря на то, что торговля рогом носорога является незаконной и запрещена на международном уровне, существует множество стран, которые способствуют незаконной продаже рога носорога.