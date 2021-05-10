Против участников мероприятий по случаю 9 Мая на Украине открыто 13 уголовных дел

В отношении участников мероприятий, приуроченных к отмечаемому на Украине Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, открыто 13 уголовных дел, сообщила полиция страны.

Также составлено 22 административных протокола. Полиция сообщает, что в более чем 700 мероприятиях участвовало свыше 54 тыс. человек. При этом полиция получила сообщения о 61 возможном нарушении, большинство из которых «касалось использования запрещенной символики», передает ТАСС.

Открыто 11 уголовных дел из-за запрещенной символики, еще два – по статье о надругательстве над местом захоронения и за сопротивление представителю власти. Восемь административных протоколов составлены за мелкое хулиганство, пять – за использование георгиевской ленточки, пять – за неповиновение требованию полицейского, четыре – за нарушение правил карантина.

В частности, в Одессе пять человек были доставлены в районные отделы полиции, как утверждается, за участие в столкновениях с сотрудниками правоохранительных органов в ходе акции «Бессмертный полк». В Сумской области внимание полиции привлек плакат с советской символикой. В Николаеве уголовное дело возбудили в отношении участника возложения цветов к памятнику Неизвестному Солдату за то, что у него был красный флаг.