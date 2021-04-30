«День тишины» при многодневном голосовании отменен

Борьба на праймериз «Единой России» ожидается в 20% округов

«Единая Россия» проанализировала уровень конкуренции на предстоящих праймериз к выборам в Госдуму и выяснила, что явных фаворитов нет в 20% одномандатных округов. Где-то конкуренцию действующим депутатам составят «новые лица», а где-то бороться друг с другом придется коллегам по нижней палате, сообщил источник в партии.

Праймериз «Единой России» (ЕР) еще не начались (регистрация их участников продлена до 14 мая), но уже ясно, что конкурентная борьба ожидается в 20% одномандатных округов (около 45 из 225 округов). Об этом, по словам источника «Коммерсанта», близкого к руководству ЕР, говорит анализ, проведенный аппаратом партии. В ЕР приветствуют такую конкуренцию и не будут отдавать преференции кому-либо из кандидатов, заверил источник. Он пояснил, что в ряде случаев действующие депутаты Госдумы или известные региональные политики сойдутся с победителями партийного проекта «Политстартап», участниками конкурса «Лидеры России. Политика» или волонтерами, которых ЕР хотела бы видеть в своих списках.

Например, в Волгодонском округе №155 победитель «Политстартапа», депутат местной гордумы Владимир Брагин поборется против депутата Госдумы Виктора Дерябкина. В Магнитогорском округе №192 победитель «Политстартапа» и «Лидеров России», экс-глава Российской ассоциации по связям с общественностью Станислав Наумов будет конкурировать с депутатом Госдумы Виталием Бахметьевым (его, как считают в ЕР, поддерживает Магнитогорский металлургический комбинат). В Нижегородской области сойдутся депутат Госдумы по 130-му округу Денис Москвин и областной депутат Евгений Лебедев. Последний возглавляет совет директоров оборонного предприятия «НИТЕЛ», и в партии его относят к «новым лицам», особо отмечая его благотворительную помощь школам и детским учреждениям и активное участие в волонтерской деятельности.

В ряде других округов ожидается конкуренция между сильными действующими политиками. Так, в округе №83 Волгоградской области депутат Госдумы Владимир Плотников поборется со своим коллегой Александром Носовым и главой Волгограда Виталием Лихачевым. Плотников в 2016 году избирался в Думу по этому же округу, а Носов – по региональному списку партии. В Алтайском округе №2 выдвинулся депутат Госдумы Родион Букачаков, победивший здесь же в 2016 году, однако фаворитами в федеральном руководстве ЕР считают члена регионального штаба ОНФ, тренера-самбиста Виталия Уина и депутата регионального парламента Айдара Мызина, которые, по словам источника, ведут активную кампанию.

В пресс-службе ЕР подтвердили, что проводили такой анализ, но отказались комментировать его результаты. «Единая Россия» заинтересована в выявлении самых сильных кандидатов на праймериз. Это, естественно, порождает конкуренцию. Чем больше конкуренция на предварительном голосовании, тем сильнее партия на выборах», – указали в партии.

Глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский напоминает, что во многих регионах за последние пять лет обновились элиты, сменились губернаторы, что зачастую создает дополнительное пространство для политической конкуренции и почву для соревнования между разными группами интересов. Это иногда влияет и на конкуренцию на праймериз, отмечает эксперт. «20% выглядят здравой оценкой конкуренции. Хотя, я думаю, могут быть и другие неожиданности. Может сыграть фактор электронного голосования и новых сетевых политтехнологий, открывающих кандидатам прямой доступ к разным социальным группам, в том числе традиционно не самым электорально активным. Это может привнести дополнительную интригу и подтолкнуть конкурентность», – считает Бадовский.

Выборы в Госдуму должны пройти в единый день голосования 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы: состоятся прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.