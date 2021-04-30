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«День тишины» при многодневном голосовании отменен
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Глава российского государства Владимир Путин подписал закон об отмене «дня тишины» для предвыборной агитации в случае проведения многодневного голосования.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В законе также уточняется, что суд не может отменить решение избиркома о регистрации кандидата или списка кандидатов из-за недостаточных сведений в документах, нарушений при их оформлении, отсутствия «копий каких-либо документов», если избирком не сообщил об этих нарушениях кандидату заранее, передает РИА «Новости».
Напомним, согласно закону, если ЦИК примет решение о голосовании в течение нескольких дней, проведение предвыборной агитации необходимо будет завершить в полночь по местному времени первого дня голосования. Кроме того, в законе говорится, что решение, которое примет комиссия по жалобе об отказе в регистрации кандидата, может быть обжаловано только в суде.
Путин выразил соболезнования Нетаньяху после трагедии на горе Мерон
Президент России Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, выразив соболезнования в связи с трагедией на горе Мерон, где во время праздника Лаг ба-Омер погибли по меньшей мере 44 человека, сообщила пресс-служба Кремля.
«В России разделяют скорбь дружественного народа Израиля», – отметил в телеграмме Путин.
Глава государства передал слова сочувствия и поддержки близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим на горе Мерон.
Между тем в пресс-службе посольства России в Израиле сообщили, что не располагают данными о погибших или пострадавших россиянах в результате давки. Генеральное консульство и консульский отдел посольства осуществляют мониторинг ситуации и находятся в контакте с израильской стороной, передает ТАСС.
«Информации на данный момент о погибших или пострадавших на горе Мерон среди граждан России нет. Конкретных обращений в генеральное консульство России в Хайфе по северному округу и консульский отдел посольства в Тель-Авиве не поступало», – сказала дипломат.
В пятницу в результате обрушения трибуны во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон близ города Цфат на севере Израиля погибли по меньшей мере 44 человека, пострадали более 100 человек.
Организаторы празднования к вечеру четверга насчитывали более 100 тыс. участников мероприятия. Часть людей могла получить ранения или погибнуть в результате давки.
Праздник Лаг ба-Омер отмечается 18-го числа месяца ияр по еврейскому лунному календарю, которое в 2021 году пришлось на период с заката солнца 29 апреля по поздний вечер 30 апреля. Он установлен в память о прекращении эпидемии, от которой умерли несколько тысяч учеников иудейского богослова Акивы, жившего на рубеже I и II веков н. э. По традиции во время этого праздника жгут костры.
В Кремле заявили об отсутствии предложений Киева по встрече Путина и Зеленского
Киев пока не направлял Москве предложения по проведению встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Кремль ждет от Украины, когда в официальном или рабочем порядке поступят конкретные инициативы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Наверное, в рабочем хотя бы или официальном порядке нам должны быть переданы и озвучены какие-то предложения конкретные. Пока нет ничего – ни по повестке дня, ни по чему», – передает его слова ТАСС.
Он добавил, что Москва «ждет, когда какие-то конкретные предложения поступят».
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Экс-солистка «Тату» Волкова зарегистрирована на праймериз «Единой России»
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Ивановский региональный оргкомитет предварительного голосования «Единой России» зарегистрировал экс-солистку группы «Тату» Юлию Волкову для участия предварительном голосовании перед выборами в Госдуму, сообщил секретарь реготделения партии Сергей Низов по итогам заседания.
Отмечается, что Волкова пойдет как беспартийный кандидат от Ивановской области по Кинешемскому одномандатному избирательному округу, передает РИА «Новости».
Ранее Волкова на своей странице в Instagram опубликовала фотографию из регионального отделения партии в Ивановской области. Певица заявила, что «сделала первый шаг».
Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатом от «Единой России» на выборах в Госдуму. Праймериз пройдут по всей России с 24 по 30 мая, основным будет онлайн-формат голосования. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» началось 15 марта и должно было завершиться 29 апреля, однако в среду на заседании федерального оргкомитета по проведению праймериз было принято решение продлить процесс выдвижения кандидатов до 14 мая. Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от «Единой России» утвердит съезд партии.
Выборы в Госдуму должны пройти в единый день голосования 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы: состоятся прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
Кравчук выступил за встречу Путина и Зеленского с глазу на глаз
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Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным с глазу на глаз, без участия западных партнеров, выразил мнение глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
«Стоит. Зеленскому не нужна постоянно нянька», – приводит ТАСС ответ Кравчука на вопрос о том, стоит ли встречаться Зеленскому с Путиным один на один, без западных партнеров.
В то же время глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу сказал, что «позиция США, ЕС, НАТО и всех оппонентов России и тех, кто поддерживает Украину, выражена четко и однозначно», и Зеленский может и должен опираться в том числе и на их позицию, но главными должны оставаться интересы Украины.
Кравчук выразил уверенность, что встреча президентов Украины и России состоится. «Я верю в то, что эта встреча нужна, и что она в конце концов состоится», – сказал Кравчук в эфире «Радио НВ». После такого диалога, полагает Кравчук, стороны «пойдут шаг за шагом к урегулированию других отношений». «Какими они будут – это будет в порядке обсуждения», – добавил он.
В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не продвигается, из Киева никакой конкретики не поступало. Пресс-секретарь отметил, что Путин готов обсудить с Зеленским двусторонние отношения.
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
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Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда пятерым гражданам России, сообщила пресс-служба Кремля.
«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации (…) Антохину Геннадию Ивановичу – капитану-наставнику отдела Департамента безопасности и качества филиала публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» в городе Владивостоке, Приморский край; Бондаренко Александру Дмитриевичу – трактористу общества с ограниченной ответственностью имени Кирова, Ростовская область», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также президент присвоил почетное звание художественному руководителю – директору государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Дагестан «Республиканская школа искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей» Кажлаеву Мураду и Полякову Виктору – заместителю генерального директора – управляющему директору публичного акционерного общества «ОДК-Сатурн», Ярославская область.
Кроме того, Героем Труда России стала машинист крана доменного цеха «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» Суслякова Людмила из Кузбасса.
Напомним, в феврале Путин присвоил академику Ивану Дедову звание Героя Труда.
Патрушев и Салливан обсудили возможную встречу Путина и Байдена
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел по телефону беседу с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.
«Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили состояние и перспективы российско-американских отношений, а также возможность проведения встречи президентов России и США», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Переговоры состоялись по инициативе американской стороны.
13 апреля президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке».
Пресс-служба Белого дома сообщала, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. О готовности принять на своей территории российско-американский саммит на высшем уровне заявили в Финляндии. Также Вена и Австрия предлагали стать площадкой для саммита России и США.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва пока официально не согласилась на проведение саммита Россия – США, этот вопрос по-прежнему изучается.
Путин заявил о планах России расширить экономическую деятельность в Каспийском регионе
Россия уже реализует масштабные проекты в Каспийском регионе в области энергетики, есть также планы по расширению экономической деятельности, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.
«Вы хорошо знаете, насколько у нас большие проекты, скажем, в области энергетики реализуются. Есть планы не только довести до конца имеющиеся проекты, но и – вот мне представители наших крупных компаний докладывают об этом, правительство – есть и планы расширения нашей экономической деятельности, расширения деятельности наших экономических операторов», – передает слова главы государства РИА «Новости».
Путин на совещании призвал обсудить весь комплекс вопросов, связанных с обеспечением интересов России в этом регионе.
Ранее Путин встретился с президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым, который рассказал главе государства о проектах на Северном Каспии, в Западной Сибири.
Эксперт: Опросы показывают рост доверия россиян президенту
Уровень доверия к президенту России заметно вырос, как и позитивная оценка деятельности главы государства, свидетельствуют результаты социологического исследования «ФОМнибус», проведенного 23-25 апреля среди 3 тыс. респондентов. Как заявил газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев, позитивный тренд – реакция россиян на заявления, озвученные в послании Владимира Путина Федеральному собранию.
Согласно данным опроса, проведенного 23-25 апреля среди 3 тыс. респондентов социологической службой «ФОМнибус», 62% россиян позитивно оценивают работу Владимира Путина на посту главы государства. Напомним, в начале года этот показатель составлял 55%, сейчас он вернулся к значениям 2020 года. Вырос и уровень доверия к президенту: с 53% в начале года до 58%. Председатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев считает, что рост поддержки президента со стороны граждан прямо связан с содержанием послания – фокусировкой на внутренних вопросах и теме социальной поддержки.
«Людям нужна поддержка со стороны государства, особенно на фоне пандемии и ее последствий, и естественно, решение президента выделить малообеспеченным гражданам большой пакет социальной помощи, было воспринято очень позитивно», – отметил эксперт.
Канцлер Австрии предложил провести встречу Путина и Байдена в Вене
Вена может стать площадкой для переговоров между Россией и США на высшем уровне, заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
«Федеральный канцлер предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи на высшем уровне, если о ее проведении будет достигнута соответствующая договоренность», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Напомним, 13 апреля президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке».
Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. О готовности принять на своей территории российско-американский саммит на высшем уровне заявили в Финляндии. Также Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва пока официально не согласилась на проведение саммита Россия – США, этот вопрос по-прежнему изучается.
В Кремле ответили на вопрос об обсуждении «Спутника V» на встрече Путина с бизнесом Франции
В ходе встречи президента России Владимира Путина с представителями французского бизнеса поднимался вопрос о российской вакцине от COVID-19 «Спутник V», но прямой просьбы ее продвигать не было, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
У представителя Кремля поинтересовались, действительно ли Путин во время встречи с бизнесом Франции обратился с просьбой изменить отношения европейских регуляторов к российской вакцине.
«Очевидно, что ни одна из этих компаний-участников не может оказать прямого влияния на европейского регулятора, поэтому такой прямой просьбы не было, но чтобы проиллюстрировать ситуацию, когда затягивается время с этим одобрением, да, действительно об этой ситуации президент упоминал», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Накануне Путин провел в формате видеоконференции встречу с представителями деловых кругов Франции. Президент заявил, что Россия будет оказывать всемерное содействие французскому бизнесу, Франция остается одним из ключевых экономических партнеров России.
Между тем ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа на данный момент не нуждается в проведении вакцинации российским препаратом от коронавируса «Спутник V», поскольку вакцина пока не одобрена европейским санитарным регулятором.
Борьба на праймериз «Единой России» ожидается в 20% округов
«Единая Россия» проанализировала уровень конкуренции на предстоящих праймериз к выборам в Госдуму и выяснила, что явных фаворитов нет в 20% одномандатных округов. Где-то конкуренцию действующим депутатам составят «новые лица», а где-то бороться друг с другом придется коллегам по нижней палате, сообщил источник в партии.
Праймериз «Единой России» (ЕР) еще не начались (регистрация их участников продлена до 14 мая), но уже ясно, что конкурентная борьба ожидается в 20% одномандатных округов (около 45 из 225 округов). Об этом, по словам источника «Коммерсанта», близкого к руководству ЕР, говорит анализ, проведенный аппаратом партии. В ЕР приветствуют такую конкуренцию и не будут отдавать преференции кому-либо из кандидатов, заверил источник. Он пояснил, что в ряде случаев действующие депутаты Госдумы или известные региональные политики сойдутся с победителями партийного проекта «Политстартап», участниками конкурса «Лидеры России. Политика» или волонтерами, которых ЕР хотела бы видеть в своих списках.
Например, в Волгодонском округе №155 победитель «Политстартапа», депутат местной гордумы Владимир Брагин поборется против депутата Госдумы Виктора Дерябкина. В Магнитогорском округе №192 победитель «Политстартапа» и «Лидеров России», экс-глава Российской ассоциации по связям с общественностью Станислав Наумов будет конкурировать с депутатом Госдумы Виталием Бахметьевым (его, как считают в ЕР, поддерживает Магнитогорский металлургический комбинат). В Нижегородской области сойдутся депутат Госдумы по 130-му округу Денис Москвин и областной депутат Евгений Лебедев. Последний возглавляет совет директоров оборонного предприятия «НИТЕЛ», и в партии его относят к «новым лицам», особо отмечая его благотворительную помощь школам и детским учреждениям и активное участие в волонтерской деятельности.
В ряде других округов ожидается конкуренция между сильными действующими политиками. Так, в округе №83 Волгоградской области депутат Госдумы Владимир Плотников поборется со своим коллегой Александром Носовым и главой Волгограда Виталием Лихачевым. Плотников в 2016 году избирался в Думу по этому же округу, а Носов – по региональному списку партии. В Алтайском округе №2 выдвинулся депутат Госдумы Родион Букачаков, победивший здесь же в 2016 году, однако фаворитами в федеральном руководстве ЕР считают члена регионального штаба ОНФ, тренера-самбиста Виталия Уина и депутата регионального парламента Айдара Мызина, которые, по словам источника, ведут активную кампанию.
В пресс-службе ЕР подтвердили, что проводили такой анализ, но отказались комментировать его результаты. «Единая Россия» заинтересована в выявлении самых сильных кандидатов на праймериз. Это, естественно, порождает конкуренцию. Чем больше конкуренция на предварительном голосовании, тем сильнее партия на выборах», – указали в партии.
Глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский напоминает, что во многих регионах за последние пять лет обновились элиты, сменились губернаторы, что зачастую создает дополнительное пространство для политической конкуренции и почву для соревнования между разными группами интересов. Это иногда влияет и на конкуренцию на праймериз, отмечает эксперт. «20% выглядят здравой оценкой конкуренции. Хотя, я думаю, могут быть и другие неожиданности. Может сыграть фактор электронного голосования и новых сетевых политтехнологий, открывающих кандидатам прямой доступ к разным социальным группам, в том числе традиционно не самым электорально активным. Это может привнести дополнительную интригу и подтолкнуть конкурентность», – считает Бадовский.
Выборы в Госдуму должны пройти в единый день голосования 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы: состоятся прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
Путин: День Победы остается в России самым главным праздником
Президент Владимир Путин поздравил с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны и посетителей портала правительства Москвы, отметив, что 9 Мая остается главным праздником в России.
«Сердечно поздравляю вас с наступающим Днем Победы. Пройдут годы, минуют десятилетия, но в нашей стране 9 Мая останется самым главным, святым праздником. В каждом доме, в каждой российской семье всегда будут искренне гордиться подвигом героев Великой Отечественной, которые спасли мир от нацизма, подарили жизнь грядущим поколениям. В рядах защитников Отчизны навечно останутся москвичи-ополченцы и воины-уроженцы нашей столицы, прошедшие фронтовыми дорогами», – подчеркнул Путин, слова которого приводятся в телеграмме на сайте Кремля.
Он также отметил, что «Слово солдата победы» – это уникальный проект портала московского правительства, выполняющий благородную миссию сбережения памяти об истории России. Собранные в архиве воспоминания ветеранов, подчеркнул президент, их рассказы о драматических событиях войны, редкие фотографии и документы имеют исключительную историческую и нравственную ценность, являются свидетельством беспримерного мужества бойцов и командиров Красной армии, их беззаветной любви к Родине и величия духа.
Путин добавил, что публикация архива проекта станет одним из ключевых мероприятий в рамках празднования 80-летия Битвы за Москву. «Убежден, что такие проекты, как ваш архив, очень нужны сегодня, они служат преемственности традиций патриотизма и личной ответственности за судьбу Отечества, воспитанию молодежи. Желаю вам успехов, здоровья и благополучия», – заключил президент.
Ранее власти Москвы запустили проект «Слово солдата Победы», где участники Великой Отечественной войны поделятся своими воспоминаниями о событиях тех лет.
Путин выразил надежду на восстановление иранской ядерной сделки в прежних рамках
Президент Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности выразил надежду на то, что все, связанное с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, будет восстановлено в прежних рамках.
«Сейчас очень много вопросов решается по иранской ядерной программе. Надеюсь, всё, что связано с СВПД, будет восстановлено в прежних рамках, и мы сможем, в том числе и в Каспийском регионе, выстраивать полноценные отношения со всеми участниками этого каспийского клуба, реализовывать в полном объеме все планы, которые мы для себя имеем в виду», – передает слова главы государства РИА «Новости».
Путин добавил, что намерен обсудить на совещании ситуацию в Каспийском регионе. «Мы с вами обсудим сегодня очень важную тему, а именно: ситуацию в Каспийском регионе. Не нужно, мне кажется, лишний раз говорить о том, насколько это важно для России. Это касается и вопросов экономической деятельности, и взаимодействия с нашими ближайшими партнерами и союзниками. И конечно, это касается вопросов обеспечения безопасности, интересов России в Каспийском регионе в целом», – сказал президент.
В совещании участвуют спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва при любых обстоятельствах не допускает варианта, при котором Иран получит ядерное оружие. Он отметил, что переговоры по иранской ядерной сделке желательно завершить до 21 мая.
16 апреля Тегеран объявил о получении первой партии обогащенного до 60% урана. По словам президента Ирана Хасана Роухани, ввод в эксплуатацию (центрифуг) IR-6 и обогащение (урана) до 60% стало ответом на диверсию на объекте в Натанзе.
После выхода США из ядерной сделки Тегеран отказался от обязательств по СВПД и приступил к обогащению урана до оружейного уровня. Президент Ирана Хасан Роухани заявлял о готовности Тегерана вернуться к выполнению обязательств по ядерной программе при условии снятия всех санкций. Однако США отказались «платить» Ирану за возможность начать переговоры.
В России разрешили выпускать лекарства без разрешения патентообладателя в экстренных ситуациях
Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий правительству право на использование изобретений и полезных моделей в сфере здравоохранения, а также на выпуск лекарств без разрешения патентообладателя в экстренных ситуациях.
Документ дает право использовать изобретение или выпускать лекарства без согласия патентообладателя «в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан», передает ТАСС.
Изменения в Гражданский кодекс позволит оперативно восполнить отсутствие или недостаток в России иностранных запатентованных лекарств или медицинских изделий, отмечается в документе. Размер компенсации патентообладателю и порядок ее выплаты утвердит правительство. Сейчас закон разрешает кабмину использовать в интересах обороны и безопасности изобретения, полезные модели или промышленные образцы без согласия патентообладателя при условии уведомления его об этом в кратчайший срок и с выплаты соразмерной компенсации.
Ранее в Минпромторге допустили, что в экстренных случаях и при чрезвычайных ситуациях правительство будет принимать меры для обеспечения россиян необходимыми препаратами, в том числе разрешая российским фармпроизводителям использовать иностранные патенты для выпуска отечественных аналогов.
Стали известны сроки начала доплаты кураторам в колледжах
Кураторы групп в колледжах будут получать доплаты размером в 5 тыс. рублей начиная с 1 сентября 2021 года, доплату за классное руководство осенью – зимой 2020 года в таком же размере получили 810 тыс. учителей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании коллегии Минпросвещения.
«Я бы хотела обратить также внимание на реализованную по поручению президента [РФ Владимира Путина] инициативу по доплате за классное руководство. В 2020 году с сентября по декабрь выплату получили 810 тыс. учителей, и сейчас эта выплата уже полноценно вошла в нашу обычную жизнь. Теперь по решению президента с этого года, с 1 сентября, эту выплату будут получать кураторы групп в образовательных учреждениях среднего профессионального образования», – цитирует ТАСС Голикову.
По ее словам, в правительстве подготовлены определенные подходы к развитию системы среднего специального образования.
«Сегодня в правительстве подготовлены определенные подходы к развитию системы среднего специального образования, которые в ближайшее время будут представлены вашему вниманию», – передает РИА «Новости» слова Голиковой на итоговой коллегии Минпросвещения России.
Она уточнила, что подходы предполагают изменения сроков подготовки, порядок установления контрольных цифр приема для среднего специального образования, изменение материально-технической базы этих учреждений и «полное соединение системы профтехобразования с прогнозом реагирования на процессы, происходящие на рынке труда».
Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил распространить ежемесячную доплату в размере 5 тысяч рублей, которую сегодня получают классные руководители школ, на кураторов учебных групп техникумов и колледжей.
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