Эксперт сказал, какие регионы России больше всего затронут изменения климата

Изменения климата в России наиболее заметны в северных регионах страны, там температура к концу века изменится на 10–15 градусов, сказал газете ВЗГЛЯД научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова, климатолог Александр Чернокульский.

Глава Росгидромета Игорь Шумаков заявил, что согласно докладу о состоянии климата в России, средняя температура в стране в прошлом году была на 3,2 градуса выше среднего показателя, а отклонение было рекордным.

«Наблюдения показали, что прошлый год был действительно самым теплым, температура была сильно выше нормы. Особенно теплыми были зима и осень. Естественно, в первую очередь такое потепление дает угрозу для регионов, им приходится адаптироваться ко всему. Но такой рекордно теплый год в ближайшее время вряд ли повторится, но то, что он будет, а то и еще теплее – точно», – говорит Чернокульский.

Он объясняет, что результаты показывают, что сохраняется тенденция к потеплению, максимальному потеплению в арктических регионах, изменению снежного покрова, режима осадков и так далее. Все это важно для сельского хозяйства, городов и транспорта. Эксперт также подчеркивает, что данные исследования также подтверждают составленную климатическую модель относительно будущих изменений в российских регионах. Причем наиболее заметны они будут на севере страны.

«Например, в этом отчете показано уменьшение сезонно-талого слоя (СТС) в регионах с вечной мерзлотой. И в некоторых точках, например, на Ямале, Западной Сибири на 15 сантиметров за 10 лет составил тренд по увеличению СТС, то есть мерзлота начала все глубже и глубже протаивать за сезон. Это показывает человечеству, что уже нужно адаптироваться», – рассказывает климатолог.

Тем не менее он поясняет, что климат меняется не за один день: температура будет меняться постепенно, и из-за адаптации к новым условиям человек особо не почувствует резких изменений, которые произойдут в погоде.

«Понятно, что еще будут холодные зимы, но все чаще со временем будут приходить и такие, как прошлая. И если мы, например, пойдем по плохому сценарию, то есть ничего не будем делать с нашим топливно-энергетическим комплексом, продолжим выбрасывать СО2, и потепление продолжится с теми же темпами, то потепление на Севере нашей страны к концу века ожидается на 10–15 градусов», – считает Чернокульский.

Специалист уточняет, что исходя из того, что на Ямале на сегодняшний день, например, средняя температура в январе составляет –27 градусов, то к концу века зимой там будет уже 10–15 градусов ниже ноля. При этом в летний период температура меняется чуть меньше, на 5–7 градусов. Соответственно, если сейчас в июле средняя температура от +3 до +9, то в конце века она уже будет достигать 10–15 градусов тепла.

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