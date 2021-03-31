Названы сроки выпуска первой партии вакцины «Спутник V» в Белоруссии Первый блок БелАЭС включили после плановой остановки Россия и Белоруссия на учениях «Запад – 2021» отработают защиту Союзного государства 31 марта 2021, 15:25 Текст: Алина Назарова

Готовность Вооруженных сил России и Белоруссии к защите Союзного государства будет проверена в ходе совместных стратегических учений «Запад – 2021», сообщил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов во время рабочей встречи с коллегой из Белоруссии Виктором Гулевичем. «В этом году на полигонах Республики Беларусь и Российской Федерации спланировано проведение совместного стратегического учения «Запад – 2021». Основным итогом учения станет обеспечение готовности наших вооруженных сил к защите Союзного государства и демонстрация их совместных возможностей», – сказал Герасимов, передает РИА «Новости». «Запад – 2021» пройдет на территории двух государств с 10 по 16 сентября под руководством начальников Генеральных штабов Белоруссии и России. Ожидается, что основой «Запада – 2021» станет один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки «вокруг условных стран». Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, «Запад –2021» станет «важнейшим мероприятием по отработке практических действий войск». Планируется пригласить иностранных наблюдателей, в том числе из западных стран.

ФСБ: Украинский экс-футболист планировал передать комплектующие к С-300 «Укроборонпрому» 29 марта 2021, 16:17

Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Приговоренный в России к 12 годам колонии за шпионаж бывший украинский футболист Василий Василенко планировал передать комплектующие к зенитно-ракетному комплексу С-300 концерну «Укроборонпром», сообщили в Центре общественных связей ФСБ. «Установлено, что Василенко целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, передача которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства. В конце 2019 года Василенко В. И. был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности при получении партии комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300 в интересах государственного концерна «Укроборонпром», – рассказали в ЦОС. Об этом сообщает ТАСС. Ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты на приговор бывшему украинскому футболисту Василию Василенко, приговоренному в России к 12 годам колонии за шпионаж. В декабре Мосгорсуд приговорил Василенко к 12 годам колонии строгого режима. Слушания по делу проходили в закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в уголовном деле. В ходе прений сторон, прошедших в конце ноября, прокурор просил суд приговорить Василенко к 16 годам колонии. Фабулу обвинения ФСБ не разглашала. По данным источника, Василенко был задержан в Москве, когда пытался приобрести в России списанное военное оборудование по поручению украинской компании, тесно связанной с министерством обороны Украины. Источник отмечал, что речь идет о некоем крупногабаритном оборудовании, разработанном в СССР в 60-х годах, не имеющем огневой мощи. Бывший футболист виновным себя не считает. Василенко, играя на позиции защитника, выступал за «Дружбу» из Бердянска, мелитопольское «Торпедо» и «Таврию» из поселка Новотроицкое. Опрошенные агентством бывшие одноклубники Василенко рассказывали, что после окончания спортивной карьеры он стал детским тренером. Названа цель скандала вокруг российского оборудования на немецких подлодках 30 марта 2021, 11:42

Фото: Carsten Rehder/DPA/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Российский фактор, поданный как некая попытка Москвы вмешаться в дела Германии, будет фишкой некоторых партий на предстоящих выборах», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя предстоящее обсуждение в Бундестаге факта использования российских навигационных устройств на немецких военных подлодках. Ранее об этом сообщило издание Bild. «Газета Bild – это таблоид, который постоянно придумывает новые провокации в отношении России. Думаю, громкого и длительного политического скандала не будет, потому что Германия все-таки не «банановая республика», – сказал немецкий политолог Александр Рар. «Также министерство обороны Германии уже ответило, что располагает серьезной системой противодействия возможным шпионским атакам и в свои технологии никого пускать не намерено», – подчеркнул эксперт. Собеседник предположил, что количество подобных публикаций в немецких СМИ будет возрастать по мере приближения дня выборов в Бундестаг, которые состоятся осенью текущего года. «Безусловно, российский фактор, поданный как некая попытка Москвы вмешаться в дела Германии, будет фишкой некоторых партий на предстоящих выборах», – считает собеседник. «Однако, думаю, вскоре последует серьезный ответ от правительства Германии о том, что эти закупки были сделаны абсолютно корректно, все было легитимно и транспарентно. Кроме того, российская технология на тот момент была самая лучшая из тех, какие можно было получить, поэтому никаких претензий ни у кого быть не должно», – заключил Александр Рар. Во вторник стало известно, что Бундестаг собрался обсудить информацию о том, что корабли ВМС Германии оснащены российскими навигационными устройствами. Об этом сообщила представитель фракции Свободной демократической партии по оборонным вопросам Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она также добавила, что «крайне раздражена» сообщениями о российских устройствах на немецких подводных лодках. Ранее издание Bild сообщило, что с российской компанией «Транзас» Берлин начал сотрудничать еще в 2005 году: при канцлере Герхарде Шредере около 100 кораблей ВМФ ФРГ были оснащены новыми навигационными системами. Позднее власти выбрали систему Transas Navi-Sailor 4000 для современных немецких подлодок U35 (в эксплуатации с 2015 года) и U36 (с 2016-го). По информации издания, «Транзас» был основан в Санкт-Петербурге в 1990 году и работает как в гражданском, так и в военном секторах. При этом в материале отмечается, что в 2018 году предприятие купила финская компания Wartsila, но подразделение вооружений осталось у России. «Из-за тесных связей с российским аппаратом безопасности эта часть «Транзаса», по мнению экспертов в области безопасности, находится в фокусе западных разведслужб», – говорится в статье. В ответ на запрос издания о том, могут ли устройства «Транзаса» представлять угрозу для немецких подлодок, в министерстве обороны ФРГ заявили, что «правительство прилагает большие усилия для обеспечения безопасности IT-, кибер- и криптосредств в ведении министерства обороны». Напомним, в августе 2018 года американское издание National Interest назвало состояние ВМС Германии позором для богатейшей страны Европы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Песков перечислил друзей России 30 марта 2021, 09:02

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Говоря о том, много ли у России осталось «живых отношений» и с кем страна сейчас дружит, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что таких стран очень много, и есть обширное пространство для взаимовыгодной кооперации. «Таких отношений гораздо больше. Это все пространство бывшего Советского Союза, за исключением Грузии, Украины и стран Балтии. У нас прекрасные отношения с республиками СНГ, углубленная интеграция со странами ЕАЭС», – заявил Песков в интервью газете «Аргументы и факты», также назвав важным интеграционным процессом на пространстве бывшего СССР Союзное государство России и Белоруссии. «Это страны Латинской Америки, проявляющие огромный интерес к выстраиванию отношений с Россией. Это целый ряд европейских стран», - продолжил представитель Кремля, отметив, что «с Брюсселем дела идут неважно», но двусторонний диалог со странами-членами ЕС продолжается. «Это африканские государства. Они очень заинтересованы в развитии отношений, что продемонстрировал недавний саммит Россия – Африка. Наверное, говоря о друзьях, нужно было начать с Китая. Также это Индия. И дальше можно перечислять практически всех в Азии и Тихоокеанском регионе. Может быть, кроме Австралии», – добавил Песков. Названы преимущества России в случае конфликта с НАТО 30 марта 2021, 15:10

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Шведская газета Aftonbladet объяснила, почему в случае конфликта у России будет преимущество перед Североатлантическим альянсом. В первую очередь, по мнению аналитиков, Москва продолжает сохранять выгодное положение на суше в районе Балтийского моря, так что в случае войны российским военным будет проще получить подкрепление. Кроме того, согласно подсчетам Института оборонных исследований, Москва за неделю сможет собрать и отправить в Северную Европу до 68 механизированных батальонов, тогда как Атлантический альянс – не более 43, передает РИА «Новости». Еще одним немаловажным фактором эксперты называют наличие у России большого количества артиллерии и наземных систем ПВО. Они подчеркивают, что НАТО в отличие от России располагает меньшим количеством соединений для высокоинтенсивного конфликта и они менее скоординированы из-за подчинения разному командованию в разных странах. Вместе с тем специалисты считают, что у НАТО тоже есть свои преимущества, в частности на море и в воздухе. По некоторым оценкам, до 80 процентов общей огневой мощи Запада приходится на ВВС. «Россия сможет выбирать, где атаковать, а значит, избежит встречи с частью наземных войск Запада. Поэтому все будет происходить настолько быстро, что самолеты НАТО не успеют применить меры против российских наземных сил», – считает один из исследователей, Кристер Паллин. В заключение эксперты отметили, что вооружения таких стран – членов НАТО, как Германия, Польша и Великобритания, несмотря на их значительность, находятся в неудовлетворительном состоянии. Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что практическое взаимодействие между Россией и Североатлантическим альянсом прекращено, это самая низкая точка в отношениях со времен окончания холодной войны. США признали превосходство России в электромагнитной борьбе 29 марта 2021, 11:39 Текст: Алина Назарова

США потеряли превосходство в проведении операций в электромагнитном спектре, заявил директор по вопросам оборонного потенциала и управления в Счетной палате США Джозеф Киршбаум. Специалисты Счетной палаты США подготовили доклад о военном потенциале Вашингтона, Москвы и Пекина при проведении операций в электромагнитном спектре. По мнению аналитиков, Россия и Китай значительно улучшили свои возможности в этой области. В документе подчеркивается, что российские силы борьбы в электромагнитном спектре продемонстрировали свою эффективность и представляют собой вызов для Пентагона, передает RT. «Мы не единственная глобальная держава, которая понимает важность превосходства в электромагнитном спектре. Потенциальные противники, в том числе Россия и Китай, существенно продвинулись в совершенствовании своих возможностей в этой сфере», – заявил Киршбаум. По его мнению, несмотря на прилагаемые усилия США больше не могут быть уверены в своем превосходстве в электромагнитном спектре. Так, в заявлении отмечается, что российские силы борьбы в электромагнитном спектре показали свою эффективность «в реальном применении этих средств против США и других стран». Однако о каких случаях идет речь, в докладе не утоняется. «Российские электромагнитные комплексы отличаются высокой мобильностью, что затрудняет противодействие им», – подчеркнул Киршбаум, передает РИА «Новости». Кроме того, специалисты считают, что военная операция в Сирии позволила России накопить соответствующий опыт и развить потенциал борьбы с космическими средствами. В США полагают, что Москва и Пекин способны влиять на работу систем связи и навигации на судах, которые американцы использует для переброски оборудования и личного состава, тогда как их устаревшие корабли не обладают достаточными оборонительными возможностями в электромагнитном спектре. Из данных доклада следует, что Пентагону не удалось выполнить полностью ни одну из предыдущий стратегий в области борьбы в электромагнитном спектре. Аналитики считают, что такая же судьба ждет и новую стратегию, принятую в 2020 году. В прошлом году сообщалось, что максимальная дальность эффективной стрельбы по воздушным целям опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся полигонных испытаний доведена до 10 километров, увеличившись с «пары километров» на начальном этапе. В России предложили создать «умную» артиллерию из устаревших орудий 31 марта 2021, 08:51 Текст: Дмитрий Зубарев

ВНИИ «Сигнал» (входит в «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») планирует разработать комплект унифицированного оборудования, которое обеспечит автоматический ввод данных для стрельбы и наведение на морально устаревших буксируемых орудиях, что позволит модернизировать их до уровня высокоэффективных артиллерийских систем, сообщили в пресс-службе «Сигнала». На вооружении армии России имеется целый ряд буксируемых орудий, в которых вручную вводятся данные для стрельбы, наведение на цель и огонь ведутся также в ручном режиме боевыми расчетам. В то же время требования современных боевых действий предполагают все более высокую степень автоматизации средств поражения в рамках единой разведывательно-ударной системы. В частности, для артиллерии предполагается автоматизированное получение по каналам связи информации о целях противника и их координатах, автоматическое наведение и расчет момента открытия огня. Из-за ручного управления несамоходные гаубицы лишены возможности полноценной интеграции в единое инфополе в режиме реального времени. «Специалисты ВНИИ «Сигнал» провели ряд научных изысканий, в рамках которых исследовалась возможность автоматизации ствольной буксируемой артиллерии для резкого повышения ее эффективности. Принципиальная возможность такой модернизации подтверждена. Разработку комплекта автоматизации и приводов для буксируемых орудий планируем провести в ближайшие годы», – передает РИА «Новости» ответ компании на вопрос о перспективах удаленного управления несамоходными гаубицами. В компании пояснили, что для автоматического наведения буксируемых орудий, которые в оригинале наводятся в основном с помощью вращаемых боевым расчетом рычагов, «могут устанавливаться электроприводы, в частности, поворотного перемещения». Эти типы приводов, уточнили во ВНИИ «Сигнал», «были отработаны при создании новой бронетехники и не препятствуют, при необходимости, управлению в ручном режиме, а также не создают дополнительных усилий на органах управления». Такая модернизация буксируемых гаубиц через применение автоматизированной системы управления наведением и огнем (АСУНО), которую серийно выпускает также ВНИИ «Сигнал», позволит интегрировать их в единую систему управления тактического звена (ЕСУ ТЗ). Ранее в марте на полигоне Трехречье в Амурской области подразделение самоходных артиллерийских установок большой мощности «Малка» Восточного военного округа в ходе тактического учения выполнили стрельбы на максимальную дальность по координатам, полученным от беспилотного летательного аппарата. Перспективные российские прицелы испытают в Арктике 29 марта 2021, 17:21

Фото: zenit-optics.ru

Текст: Елена Мирошниченко

В Арктике будет проведена опытная эксплуатация новых прицелов, в том числе ПО 3-12×50 «Зенит», которые холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» передал ВМФ России, сообщили в пресс-службе компании. «Службы ВМФ России выступили с предложением протестировать во время экспедиции на Новую Землю оптические устройства, предназначенные в том числе для ведения прицельной стрельбы. С продукцией они познакомились в ходе специальной выставки оборонной техники, созданной предприятиями «Швабе». В ходе мероприятия представители ВМФ РФ проявили особый интерес к оптическому прицелу ПО 3-12×50 «Зенит», – рассказали в пресс-службе. Об этом сообщает РИА «Новости». Уточняется, что прибор позволяет стрелку обнаружить и распознать цель на удалении не менее 1200 метров, обеспечивает высокоточную стрельбу из нарезного оружия до 338WM калибра включительно. В «Швабе» добавили, что выпускается данная модель с различными видами прицельной сетки, учитывающими баллистику и тип применяемого патрона в широком диапазоне ввода поправок. В компании рассказали, что прицел уже передан для испытания в Арктике службам ВМФ России. По заявлению холдинга, «изделие обладает высокими эксплуатационными характеристиками, гарантирующими применение в условиях полярного холода». Во время испытаний ВМФ предстоит проверить его устойчивость к воздействию более серьезных факторов окружающей среды. Ранее сообщалось, что холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» начал серийный выпуск первых в России гражданских оптических прицелов с технологией сменного дискретного увеличения. Берлин и Париж оценили процесс допуска «Спутника V» в ЕС 31 марта 2021, 00:59

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Пресс-служба кабмина Германии и Елисейский дворец прокомментировали процесс допуска российской вакцины «Спутник V» от коронавируса в ЕС. Берлин заявил, что оценка вакцины «проводится по тем же самым нормам, которые применяются и к другим вакцинам». Париж подчеркнул, что «рассмотрение должно происходить на основе тех же норм», которые Европейское агентство лекарственных средств «использует в отношении каждой вакцины», передает ТАСС. Тем временем глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан, комментируя ситуацию с вакциной AstraZeneca, заявил: «Это, без вопросов, удар – что одна из имеющихся у нас вакцин в эту пандемию для определенной возрастной группы представляет повышенный риск», – передает РИА «Новости». Кроме того, по итогам переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Елисейском дворце заявили, что урегулирование кризиса в Донбассе должно происходить в соответствии с Минскими соглашениями. При этом Париж и Берлин считают, что «Россия должна решительным образом участвовать в стабилизации режима прекращения огня на Украине». Германия заявила, что «в контексте Белоруссии канцлер ФРГ и французский президент высказались на национальный инклюзивный процесс диалога и за свободные выборы». Напомним, Путин, Меркель и Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Они обсудили ситуацию в Донбассе и поставки «Спутника V» в ЕС. В Германии после применения вакцины AstraZeneca выявлено более 30 случаев тромбоза. В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет. Штаб Бабарико заявил о создании партии «Вместе» в Белоруссии 29 марта 2021, 09:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Штаб экс-претендента на выдвижение в президенты Белоруссии Виктора Бабарико заявил о создании новой партии, получившей название «Вместе». «Обращение Виктора Бабарико: нам нельзя останавливаться на полпути. Мы создаем партию «Вместе», – передает ТАСС слова Бабарико. 18 июня претендовавший на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард были доставлены в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля республики для проведения следственных действий по делу Белгазпромбанка. В конце ноября Комитет государственной безопасности Белоруссии завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка. Бабарико вину не признал. После стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал Бабарико «вернуть украденное» в обмен на освобождение. Напомним, 17 февраля Верховный суд Белоруссии не удовлетворил ходатайство защиты экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико об изменении ему меры пресечения с ареста на более мягкую. Путин наградил орденом Мужества спасшую советских узников концлагеря гражданку Австрии 29 марта 2021, 21:11 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно гражданку Австрии Марию Лангталер, которая спасла советских военнопленных, бежавших из концлагеря Маутхаузен. «За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, наградить орденом Мужества Марию Лангталер, гражданку Австрийской Республики (посмертно)», – сказано в тексте указа, опубликованном на портале правовой информации. Восстание советских офицеров в Маутхаухене (австрийский филиал лагеря Дахау) произошло 2 февраля 1945 года. На поиски беглых военнопленных были брошены отряды СС, ополчение и местное население. Мария Лангталер укрывала советских военных у себя дома до окончания войны. Большинство бежавших были пойманы и убиты, спастись удалось лишь немногим из бежавших. В 2020 году дочь Лангталер, Анна Хакль была награждена в Вене знаком Россотрудничества «За дружбу и сотрудничество». В Маутхаузене с 1938 по 1945 годы погибли более 100 тыс. узников, из которых свыше 30 тыс. – граждане Советского Союза. Бундестаг собрался обсудить российские системы на кораблях ВМС Германии 30 марта 2021, 03:58 Текст: Антон Антонов

Информация о том, что корабли ВМС Германии оснащены российскими навигационными устройствами, вынесена на обсуждение в комитете бундестага по вопросам обороны, сообщила представитель фракции Свободной демократической партии по оборонным вопросам Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она заявила, что «крайне раздражена» сообщениями о российских устройствах, передает РИА «Новости». Напомним, немецкие СМИ сообщили, что военные подводные лодки Германии оснащены навигационными устройствами, разработанными российской компанией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Против Тихановской в Белоруссии завели дело о подготовке теракта 29 марта 2021, 17:27 Текст: Елизавета Булкина

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о подготовке теракта в отношении экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской и представителей объединения BYPOL – находящихся за рубежом и оппозиционно настроенных бывших силовиков, сообщил генпрокурор страны Андрей Швед. «Генеральной прокуратурой на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по ст. 289 Уголовного кодекса», – передает его слова «БелТА». По словам Шведа, указанные лица несколько дней назад якобы пытались произвести взрывы и поджоги на территории Минска и других городов. Кроме того, как заявил генпрокурор, в планы организаторов входило обвинить представителей органов власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей. Уголовное дело для предварительного расследования передано в следственное управление КГБ. Генпрокуратура поручила Комитету государственной безопасности республики незамедлительно организовать международный розыск указанных лиц и подготовить пакет документов для направления в компетентные органы Литвы и Польши об их выдаче для привлечения к уголовной ответственности. «Настоящее уголовное дело является еще одним фактом, подтверждающим, что так называемая оппозиция для достижения своих преступных целей по захвату власти не гнушается ничем. Организовывает и совершает тяжкие преступления, направленные на причинение вреда жизни и здоровью наших граждан. Заявляю, что мы примем все меры к тому, чтобы ни одно лицо, посягающее на правопорядок, не ушло от строгой ответственности», – добавил генпрокурор Белоруссии. Ранее Тихановская заявила, что сторонники оппозиции могут совершить в Белоруссии мирную революцию. В Белоруссии разрешат увольнять за призывы к политзабастовкам 29 марта 2021, 00:34 Текст: Антон Никитин

В ближайшее время в Белоруссии планируется принять изменения в законодательство, предусматривающие расторжение контракта с работниками за несвязанные с трудовыми спорами призывы к забастовкам, заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Рахманов. «Мы предусмотрели и предлагаем дополнительные основания к расторжению контракта по инициативе нанимателя с людьми, которые такой деструктивной деятельностью занимаются», – приводит текст заявления Рахманова ТАСС. Заместитель госсекретаря СБ Белоруссии констатировал, что на сегодняшний день довольно распространена «тематика так называемых незаконных забастовок». «В случае с событиями второго полугодия 2020 года ни о каком трудовом споре речи не шло», – считает он. «Принимались меры для того, чтобы расшатать коллективы, чтобы приостановить или вообще остановить работу предприятия. И как мы видим в дальнейшем – поделить рынки, в том числе зарубежные, на которых продукция наших предприятий пользуется спросом», – заявил Рахманов в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь-1». Накануне в МВД Белоруссии заявили, что протестная активность в республике приближена к нулю. В тот же день в Минске задержали несколько участников несанкционированной акции. При этом ранее белорусские следователи возбудили уголовное дело после призывов к участию в несанкционированных митингах 27 марта. Лукашенко отказался «размывать» полномочия президента Белоруссии 30 марта 2021, 11:43 Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти признал, что часть решений назрела, но «размывать» полномочия главы государства не стоит. «Я внимательно их (предложения) изучал. Часть решений действительно назрела сегодня. По другим предложениям, я абсолютно убежден, что «размывать» полномочия главы государства мы не будем. Это касается в первую очередь тех сфер, где решаются важнейшие вопросы для любого жителя, субъекта хозяйствования и государства в целом. Более того, зачастую они носят необратимый характер», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости» со ссылкой на «СБ. Беларусь сегодня». По его словам, кабмином, местными исполнительными и распорядительными органами, парламентариями подготовлен пакет предложений, которые могут расширить сферу деятельности правительства и иных государственных органов. Глава государства напомнил, что в прошлом году поручалось изучить возможность перераспределения полномочий между различными органами, а может, ветвями власти и усиления их ответственности. Кроме того, Лукашенко заявил, что процесс перераспределения полномочий в республике должен быть тесно увязан с конституционной реформой. «Мы не должны принимать решения, которые в результате работы над конституцией потом придется отменять или приводить в другое состояние. Поэтому надо будет тесно вести работу с конституционной комиссией. И на основе новой конституции мы должны прийти к выверенной и идеально продуманной вертикали власти с обновленными полномочиями», – заявил он. Ранее Лукашенко заявлял, что проект новой конституции Белоруссии вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая и займется подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Руководить работой комиссии будет председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения. Российские Ту-142 совершили полет над Северным морем 29 марта 2021, 21:06 Текст: Елизавета Булкина

Два российских Ту-142 выполнили полет над Северным морем и в Северо-Восточной Атлантике, сообщило министерство обороны. «Экипажи двух дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет над акваторией Северного моря и в Северо-Восточной Атлантике. После отработки полетного задания летчики совершили посадку на аэродроме Кипелово в Вологодской области», – передает сообщение Северного флота РИА «Новости». Продолжительность полета составила около 11 часов. Над Баренцевым морем самолеты сопровождали Су-33. «Полет самолетов Ту-142 проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. (…) За время полета противолодочных самолетов Северного флота Ту-142 над акваторией Норвежского моря для их сопровождения в воздух дважды поднималась пара истребителей F-16 военно-воздушных сил Норвегии. Помимо этого, два истребителя Typhoon ВВС Великобритании сопровождали самолеты Ту-142 в воздушном пространстве над акваторией Северного моря», – цитирует сообщение пресс-службы Северного флота ТАСС. Ранее российский Су-27 сопроводил два бомбардировщика В-1В ВВС США, которые двигались над Балтийским морем.