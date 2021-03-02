На Украине разъяснили отключение нового оппозиционного телеканала

Служба безопасности Украины (СБУ) отключила новый оппозиционный телеканал «Первый независимый» в связи с тем, что связала основавших его журналистов с теми лицами, против которых ранее были введены санкции, заявил депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестор Шуфрич.

«Мы выяснили, что причиной отключения [телеканала] стало даже не решение СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины), а просто письмо СБУ, в котором обращается внимание на то, что основатели нового телеканала – лица, связанные с теми, относительно кого [ранее] были наложены санкции», – цитирует ТАСС депутата.

По его словам, такой механизм отключения канала от эфира является «надуманным, незаконным, нечеловечным». Он подчеркнул, что телеканал на 100% основан журналистами, и пояснил прекращение его вещания страхом власти Украины перед критикой в ее адрес.

Шуфрич пообещал, что оппозиция будет бороться за право украинских журналистов на профессию, за право граждан на получение информации и на свободу слова в государстве.

В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.

После этого журналисты трех СМИ создали новую компанию «Медиахолдинг новости» и получили контроль над региональным телеканалом «Первый независимый», на базе которого и возобновили свою деятельность. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что «Первый независимый» может подпасть под санкции в случае нарушения украинского законодательства.