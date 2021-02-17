Эксперт объяснил намерение властей Карабаха признать русский язык

«В первую очередь это связано с пребыванием российских миротворцев в НКР, которые теперь в значительной степени обеспечивают безопасность этого региона», – заявил газете ВЗГЛЯД армянский политолог Александр Искандарян, комментируя опубликованный на сайте парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики законопроект о признании русского языка официальным языком НКР.

«Когда Нагорный Карабах был частью Азербайджанской ССР, там наблюдался явный недостаток армянских школ. Поэтому значительная часть населения получала образование на русском языке, который активно использовался в общественной сфере. Более того, русский язык единообразен и понятен всем, а армянский раздроблен на множество диалектов, отличающихся друг от друга в зависимости от территории. Поэтому и сложилась ситуация, при которой многие в Арцахе хорошо владеют русским языком как вторым родным, продолжая в быту общаться на своем диалекте», – объяснил директор Института Кавказа Александр Искандарян.

Однако, по мнению политолога, распространенность русского языка в НКР не является главной причиной планов по признанию русского языка официальным. «В первую очередь это связано с изменением политической ситуации в регионе. На территории Нагорного Карабаха пребывают силы российских миротворцев. Если раньше безопасность Карабаха обеспечивалась самой карабахской армией и Арменией, то теперь ее в огромной степени обеспечивает Россия. Это, конечно, играет свою роль», – подчеркнул собеседник.

«Более того, в Карабахе отношение к России всегда было очень благожелательное. Ее культура и языка никогда не становились объектом политизации, как например, это происходит в Грузии или на Украине, а значит, НКР может рассчитывать на дальнейшее близкое сотрудничество с Россией», – заключил Искандарян.

Ранее стало известно, что на сайте парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики размещен подписанный лидером Карабаха Араиком Арутюняном проект законодательных поправок о признании русского языка официальным языком НКР.

В документе говорится, что «официальными языками Нагорно-Карабахской республики являются литературный армянский и русский языки». Госорганы, юридические лица, учреждения и организации должны вести делопроизводстве на армянском, и, в случае необходимости, на русском языках. Нагорно-Карабахская республика планирует поддерживать выпуск печатных изданий на двух языках, учебников, учебных пособий, справочников, научно-методической и научно-популярной литературы.

В обосновании к законопроекту указывается на необходимость «формирования новой повестки», которая должна принимать во внимание связи между НКР и Россией, историческую память. Также подчеркивается, что для многих жителей Карабаха русский является вторым языком общения. В документе отмечается необходимость повышения статуса русского языка, которое позволит развивать «сотрудничество во всех сферах, а в видимой перспективе будет способствовать развитию отношений в правовых рамках».

Как сообщается в документе, «долгосрочное присутствие российских миротворцев, осознание необходимости совместного решения многочисленных социальных и коммуникативных проблем, сотрудничество в сферах строительства, здравоохранения, образования и науки требует переоценки роли русского языка».

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны – Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.

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