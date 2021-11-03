Россия предложила США механизм предотвращения опасных инцидентов

Россия представила Соединенным Штатам конкретные идеи по предотвращению инцидентов на море и в воздушном пространстве, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в ходе онлайн-выступления на форуме «Диалог Форт-Росс».

«Мы должны модернизировать так называемое соглашение по предотвращению опасных инцидентов на море и в воздушном пространстве над ним, когда наши флоты и ВВС все чаще оказываются в ситуации, когда необходимо разбираться с опасной эскалацией. Мы предоставили американской стороне наши идеи о том, как это сделать, – весьма конкретные предложения по дистанциям, улучшению коммуникаций и тому подобному. Я надеюсь, что американская сторона сможет ответить и мы завершим эту работу чем раньше, тем лучше», – приводит слова заместителя министра иностранных дел ТАСС.

Рябков отметил, что между Россией и США уже успешно действуют на протяжении нескольких лет договоренности по предотвращению инцидентов в Сирии, и указал на желательность распространения этого опыта на другие сферы.

В последние месяцы произошло несколько инцидентов со сближением кораблей и самолетов России и стран НАТО, в том числе США, в Черном море, на Дальнем Востоке и над Балтикой. В октябре в МИД предупреждали, что попытки НАТО превратить Черное море в арену конфронтации чрезвычайно опасны, это чревато рисками военных инцидентов и эскалации. Ранее Москва предлагала НАТО договориться о взаимном снижении военной активности вдоль границы России и стран Североатлантического альянса, о совершенствовании механизмов предотвращения инцидентов и опасной военной деятельности.