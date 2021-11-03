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Россия предложила США механизм предотвращения опасных инцидентов
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Россия представила Соединенным Штатам конкретные идеи по предотвращению инцидентов на море и в воздушном пространстве, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в ходе онлайн-выступления на форуме «Диалог Форт-Росс».
«Мы должны модернизировать так называемое соглашение по предотвращению опасных инцидентов на море и в воздушном пространстве над ним, когда наши флоты и ВВС все чаще оказываются в ситуации, когда необходимо разбираться с опасной эскалацией. Мы предоставили американской стороне наши идеи о том, как это сделать, – весьма конкретные предложения по дистанциям, улучшению коммуникаций и тому подобному. Я надеюсь, что американская сторона сможет ответить и мы завершим эту работу чем раньше, тем лучше», – приводит слова заместителя министра иностранных дел ТАСС.
Рябков отметил, что между Россией и США уже успешно действуют на протяжении нескольких лет договоренности по предотвращению инцидентов в Сирии, и указал на желательность распространения этого опыта на другие сферы.
В последние месяцы произошло несколько инцидентов со сближением кораблей и самолетов России и стран НАТО, в том числе США, в Черном море, на Дальнем Востоке и над Балтикой. В октябре в МИД предупреждали, что попытки НАТО превратить Черное море в арену конфронтации чрезвычайно опасны, это чревато рисками военных инцидентов и эскалации. Ранее Москва предлагала НАТО договориться о взаимном снижении военной активности вдоль границы России и стран Североатлантического альянса, о совершенствовании механизмов предотвращения инцидентов и опасной военной деятельности.
Россия и Китай разочаровали Байдена
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Президент США Джо Байден по итогам G20 в Риме заявил, что разочарован позицией России и Китая, которые «де-факто не явились».
Во время пресс-конференции американского лидера попросили прокомментировать заявления «некоторых неправительственных организаций о том, что обязательства, взятые на себя G20» в сфере преодоления климатического кризиса, «не впечатляют», передает ТАСС.
Как заявил Байден, «разочарование касается того факта, что Россия и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата». По его мнению, удалось добиться «значительного прогресса, но надо сделать больше». Байден заявил, что для этого необходимо сосредоточиться «на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия», передает РИА «Новости».
Байден сказал, что «есть причина, почему люди должны быть разочарованы», он и сам «разочарован». Однако президент США указал на то, что участники «приняли ряд положений, чтобы прекратить субсидирование угля».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции, заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа эта доля составляет около 86%. Он отметил, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за 10 лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.
29 октября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что США и Европа будут «впереди и в центре G20», так как лидеры России и Китая «не будут присутствовать в зале в Риме».
В Китае жестко ответили на претензии Байдена в адрес Москвы и Пекина
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Соединенные Штаты не имеют права обвинять Россию и Китай в бездействии по отношению к мировому климатическому кризису, пишет китайское издание Global Times.
По мнению авторов статьи, высказавшись негативно о позиции РФ и КНР на саммите G20, нынешний президент США Джо Байден попытался подорвать успех мероприятия и бросить тень на предстоящую конференцию по климату в Глазго, передает РИА «Новости».
При этом в публикации подчеркнули, что Вашингтон нельзя назвать лидером в сфере климатических изменений. Так, например, заявления Штатов регулярно расходятся с их действиями: в стране нет четкого плана по сокращению выбросов.
«Как может Байден и его администрация вести за собой весь мир в борьбе с глобальным потеплением, если он даже не может быть лидером своей страны?» – подчеркивают авторы.
В издании полагают, что Вашингтон заинтересован исключительно в завоевании статуса ведущей державы в климатической повестке, однако конкретных вариантов решения проблем не предлагает.
Накануне президент США Джо Байден по итогам G20 в Риме заявил, что разочарован позицией России и Китая, которые «де-факто не явились» на саммит. Как заявил Байден, «разочарование касается того факта, что Россия, и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата». По его мнению, удалось добиться «значительного прогресса, но надо сделать больше». Байден заявил, что для этого необходимо сосредоточиться «на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия».
Байден сказал, что «есть причина, почему люди должны быть разочарованы», он и сам «разочарован». Однако президент США указал на то, что участники «приняли ряд положений, чтобы прекратить субсидирование угля».
В США назвали тему тайных переговоров между Белым домом и Кремлем
Белый дом и Кремль проводят переговоры по кибербезопасности, России переданы имена преступников, якобы орудующих с территории страны, сообщили источники газеты New York Times в американской администрации.
«Советник Белого дома по кибербезопасности Энн Нюбергер участвовала в серии необъявленных виртуальных встреч со своим коллегой из Кремля», – приводит сообщение издания РИА «Новости».
Газета сообщает, что несколько недель назад США выдали России имена и другие детали о нескольких хакерах, «активно устраивающих атаки на США».
«Один чиновник сказал, что США рассчитывают увидеть, чтобы по результатам переданной информации были произведены аресты, в качестве теста, серьезно ли (президент России Владимир) Путин говорил о том, что будет помогать борьбе с киребпреступлениями и вымогательствами», – пишет издание.
Ранее заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Энн Нюбергер на брифинге в Белом доме заявила, что американо-российские консультации в сфере кибербезопасности продолжаются, президент США Джо Байден рассчитывает на результаты.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и США начали консультации по борьбе с киберпреступностью.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления на конференции по новым технологиям и вопросам безопасности в Вашингтоне призвал к выработке стандартов ответственного поведения в киберпространстве и выстраиванию практических мер доверия. Кроме того, он фактически обвинил Россию в укрывательстве киберпреступников.
Напомним, президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо».
При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений от компетентных ведомств США по кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. В Кремле также подчеркнули, что с учетом серьезности вызовов в этой сфере взаимодействие «должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права».
Байден призвал Россию наращивать нефтедобычу
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Россия и Саудовская Аравия не должны отказываться наращивать нефтедобычу, заявил президент США Джо Байден.
По словам Байдена, «идея о том, что Россия, Саудовская Аравия и другие основные производители не будут выкачивать больше, чтобы у людей был бензин, чтобы добраться до работы и назад, неправильная», передает РИА «Новости».
Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила NBC, что цены на бензин в стране растут из-за положения на мировых рынках, которое в основном контролируется «картелем» ОПЕК. «ОПЕК контролирует более 50% запасов и более 90% резервов», – сказала она. В связи с этим Грэнхолм предложила спросить о росте цен на бензин в США страны ОПЕК, поскольку «картель больше может сказать о том, что происходит».
Грэнхолм заявила, что топливная индустрия не может мгновенно выйти из вызванного коронавирусом кризиса. Ситуация доказывает, что США должны диверсифицировать поставки, сказала она. По ее словам, прогнозы предсказывают снижение на бензин в США к началу декабря. «Посмотрим, произойдет ли это на самом деле», – заявила министр.
Напомним, США и Япония испугались прогноза президента России Владимира Путина о росте цен на нефть. 13 октября Путин допустил, что стоимость барреля нефти может достичь 100 долларов. После этого в администрации Байдена признались в давлении на ОПЕК для снижения цен. В октябре бензин в США подорожал до рекордного за семь лет уровня.
США заявили об отслеживании ситуации на границе России и Украины
Вашингтон в курсе сообщений о «необычной военной активности» России на границе с Украиной, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Кирби сказал, что США «продолжают консультироваться с партнерами и союзниками по этому вопросу». Представитель Пентагона отметил, что «не может говорить о намерениях России», но подчеркнул, что США «следят за ситуацией в регионе». По его словам, любые шаги по эскалации или агрессивные действия вызовут беспокойство США, передает РИА «Новости».
Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.
Посольство США в Киеве отпраздновало Хэллоуин борьбой с «российской дезинформацией»
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Посольство США в Киеве опубликовало поздравление к Хэллоуину в тематических костюмах, отметив, что сотрудники ведомства борются с «российской дезинформацией».
Американские дипломаты опубликовали праздничное видео на странице посольства в Facebook. Героями ролика стали сотрудники дипведомства, которые в честь праздника пришли на работу в костюмах.
Заканчивается видео передачей отчета, посвященного «российской дезинформации».
«О, ужас!» – сказал в ответ один из сотрудников посольства в ролике под названием «Обычный день в посольстве США в Киеве».
Ранее министерство внутренней безопасности США заявило, что связанные с Россией, Китаем и Ираном СМИ якобы распространяют заведомо ложную информацию о коронавирусе и вакцинах. Также министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что Россия, Китай и Иран дезинформируют по поводу вывода американских войск из Афганистана.
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Директор ЦРУ Бернс прибыл в Москву по поручению президента США
Президент США Джо Байден отправил главу ЦРУ Уильяма Бернса в Москву. Здесь он проведет ряд встреч с представителями правительства России для обсуждения вопросов двусторонних отношений, сообщили в американском посольстве.
«Директор ЦРУ Уильямс Бернс по поручению президента во главе делегации высокопоставленных чиновников США встретится в Москве 2-3 ноября с представителями российского правительства, чтобы обсудить ряд вопросов двусторонних отношений», – заявили в дипмиссии, передает РИА «Новости».
Cекретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев уже встретился с директором ЦРУ, чтобы обсудить отношения России и США.
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Эксперт объяснил намерение США провести ревизию ядерной политики
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«Европейцы боятся сворачивания американского присутствия в Старом Свете по аналогии с тем, как это произошло в Афганистане и на Ближнем Востоке. Поэтому они подняли волну негодования с помощью лоббистских структур», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее в США сообщили о ревизии своей военно-ядерной политики на фоне призывов союзников не исключать упреждающий ядерный удар по России.
«Есть проблема, которая беспокоит европейцев. Это вопрос о том, что будет со «стратегическим зонтиком» США над Европой. Существует фобия, что американцы свернут присутствие в Старом Свете – так же, как они уходят из Афганистана и не только. В том числе – с Ближнего Востока. Например, в бюджет не заложен 1 млрд долларов для переоснащения израильской системы «Железный купол» и на поставки установок Patriot для Саудовской Аравии. Поэтому союзники «подняли волну» с помощью лоббистских групп», – отметил эксперт-американист Дмитрий Дробницкий.
«Все знают, что ресурсов у США для присутствия в разных регионах мира недостаточно. Сейчас идет серьезная полемика о том, стоит ли сместить военный баланс в сторону Тихоокеанского региона для противостояния с Китаем», – указал эксперт.
Поэтому речь не идет о том, что европейцы боятся, будто бы «завтра Россия нападет с ядерным оружием или с танками». «Дело в том, что с 80-х годов прошлого века американский «стратегический зонтик» всегда шел в комплекте с «эмиссионным зонтиком», а валюта евро – дополнением долларовой экономики. С тех пор стало понятно, что США забирают свои ресурсы из региона», – указал Дробницкий.
Несмотря на развитие долларовой инфляции, всем понятно, что поддержка из США – это важный источник существования нынешней Европы. «Поэтому начинаются такие разговоры: «Что делает администрация Байдена? Давайте объясним им, что снижать уровень своего присутствия в Старом Свете нельзя», – отметил эксперт.
Соединенные Штаты проводят ревизию военно-ядерной политики в тесной координации с союзниками. Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации из числа сопровождающих президента США Джо Байдена на саммит G20 в Рим. Источник назвал упомянутую ревизию рутинной процедурой, которую проводит любая новая администрация после президентских выборов.
Как утверждает издание Financial Times, с просьбой о пересмотре военно-ядерной политики к Вашингтону обратились именно европейские союзники (упомянуты Британия, Германия и Франция), а также Япония. Партнеры Соединенных Штатов считают, что Вашингтон должен отказаться от принципа неприменения ядерного оружия первым. Ранее стало известно, что союзники призвали США не исключать возможность упреждающего ядерного удара по России.
Добавим, что в минувший четверг страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что Североатлантический альянс в случае необходимости готов применить для сдерживания России средства военного характера, в том числе атомное оружие.
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Гражданам США рекомендовано не ездить в Россию из-за ситуации с COVID-19
Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC, один из двух медрегуляторов) США оценил как «очень высокий» уровень заражений COVID-19 в России.
«Уровень 4: очень высокий уровень COVID-19 в России. Избегайте поездок в Россию. Если вам необходимо отправиться в Россию, убедитесь, что вы полностью вакцинированы перед поездкой», – приводит сообщение медрегулятора РИА «Новости».
В ведомстве заявили, что в свете «текущей ситуации в России, даже полностью вакцинированные путешественники могут быть подвержены риску заражения и распространения штаммов COVID-19».
Путин оценил заход эсминца США в Черное море
Президент России Владимир Путин заявил, что на вошедший в Черное море корабль США можно посмотреть в бинокль или прицел соответствующих систем обороны.
Об этом он сказал на военном совещании в Сочи.
Напомним, в субботу в Черное море зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец США «Портер».
Напомним, в понедельник глава МИД Сергей Лавров заявил, что отношения России и НАТО нельзя назвать катастрофическими, так как их просто нет. В прошлую субботу Москва констатировала возвращение НАТО к состоянию холодной войны с Россией.
Нуланд обсудила Россию с представителями стран Северной Европы
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Замглавы Госдепа по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что обсудила с представителями стран Северной Европы Россию и Арктику.
Нуланд провела переговоры со странами – участницами программы «Расширенное партнерство в Северной Европе» (EPINE). У них «состоялось широкое обсуждение по России, Афганистану, Белоруссии, КНР, а также Ближнему Востоку, Арктике и Африке». Замглавы Госдепа заявила, что США «укрепляют сотрудничество со скандинавскими и балтийскими партнерами», передает ТАСС.
В EPINE входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония. Внешнеполитическое ведомство США считает эти государства «важными для США союзниками и друзьями». Как утверждает Вашингтон, они «вносят вклад в целостную, свободную и живущую в мире Европу».
В октябре состоялся двухдневный визит Нуланд в Москву, где она встретилась с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым, помощником президента России Юрием Ушаковым и замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком
Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Бернсом отношения РФ и США
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, чтобы обсудить отношения России и США, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
«Стороны обсудили российско-американские отношения», – передает РИА Новости со ссылкой на сообщение.
Ранее сообщалось, что Патрушев заявлял о том, что страны Запада субсидируют «зеленую» энергетику на Украине, а это заставит ее отказаться от российского газа.
По его словам, все это подается под маской «заботы об окружающей среде». В стране могут появиться ветряки и солнечные батареи, чтобы Киев отказался от дешевого российского газа. В случае холодов страна получит газ из Словакии, но уже по более высокой цене. Это будет помощью со стороны Брюсселя, сказал секретарь Совбеза.
В Госдуме сочли провокацией направление флагмана Шестого флота ВМС США в Черное море
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что направление флагманского командного корабля Mount Whitney («Маунт Уитни») Шестого флота Военно-морских сил (ВМС) США в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса носит провокационных характер, но Россия всегда готова к любым вызовам.
«Считаю, что такие действия, как направление флагманского командного корабля Mount Whitney Шестого флота США в Черное море, носят откровенно провокационный характер и являются явно деструктивными. Это дополнительный дестабилизирующий фактор в регионе», – передает ТАСС слова Картаполова.
«Однако хочу напомнить Западу, что Россия всегда готова к любым вызовам. Мы можем гарантировать безопасность и надежную защиту всех своих рубежей, а в Черном море – тем более», – добавил политик.
Ранее шестой флот американских ВМС сообщил о том, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами НАТО.
В МИД сравнили кризис в отношениях России и США с холодной войной
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Кризис в отношениях между Россией и Соединенными Штатами может быть опаснее холодной войны, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в ходе выступления на форуме «Диалог Форт-Росс» в онлайн-формате.
«Позвольте сказать со всей откровенностью, друзья и коллеги, что, по нашим оценкам, то, что мы видим сегодня в двусторонних отношениях между Россией и США, можно описать как очень жесткий и сложный кризис, возможно, до такой степени, что в некоторых смыслах он превосходит ту плохую ситуацию, которую две наши страны пережили во время холодной войны. Он может быть еще более опасным, потому что в то время были четкие рамки и правила, а теперь – слишком много неизвестности вокруг всего этого. Это довольно рискованно», – приводит слова Рябкова ТАСС.
Накануне секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом отношения России и США. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс» заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств.
В воскресенье министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что пообщался с президентом США Джо Байденом на саммите «Двадцатки» (G20) в Риме. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, состоялся «непродолжительный, но полезный разговор», в ходе которого Байден «передал наилучшие приветы» российскому лидеру Владимиру Путину и «подчеркнул свою нацеленность на дальнейшие контакты».
Напомним, 21 октября президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» указал на неудачно построенные международные отношения после холодной войны. Между тем в августе глава МИД Сергей Лавров отметил, что напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона далека от того, какой она была в период Карибского кризиса, когда СССР и США были на грани ядерной войны.
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Посол РФ рассказал о прогрессе в отношениях России и США
Россия и США после саммита в Женеве в июне сумели установить устойчивый диалог по линии Советов безопасности и внешнеполитических ведомств, заявил российский посол в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс».
«Устойчивый диалог ведется по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств. Идут экспертные контакты по проблемам климата, развития и защиты Арктики. Продолжается деловое взаимодействие, растет торговля. Тем не менее, это лишь ростки на пути оздоровления наших отношений. Предстоит большая работа по созданию фундамента для дальнейшего прогресса», – приводит ТАСС слова Антонова.
По словам посла, возобновлен диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности.
«Предотвращение гонки вооружений и сдержанность в киберконкуренции крайне важны для стабилизации двусторонних связей, недопущения перерастания напряженности в реальный кризис», – добавил Антонов.
Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, чтобы обсудить отношения России и США.